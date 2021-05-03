Bacaklarınız Yaza Hazır mı?

Bacaklardaki ağrı ve şişlikler varis hastalığın habercisi olabilir

Varis hastalığının ilk belirtisi bacaklardaki ağrı ve şişliklerdir. Toplar damar sistemi içerisinde kapaklar bulunur. Bu kapaklar kapanarak sistem yerçekimine ters çalışırken kanın seviye seviye yukarı taşınmasına yardımcı olur. Kapaklar bozulduğunda kan bacaklarda göllenmeye başlar. Bu durum bacakların şişmesine, ağrıya ve kılcal damarların açılarak varislerin oluşmasına sebep olur.

Oluşan bu varisler tedavi edilmezlerse zaman içerisinde genişlemeye başlar. Belirginleşsen damarlar bacakta renk koyulaşması, bacak bölgesindeki derinin sertleşmesi ve yaraların ortaya çıkması gibi hem sağlık açısından hem de estetik açısından sorunlara yol açar. Bunların haricinde tedavi edilmeyen varisler damar pıhtılaşması ve damar iltihaplanmasına yol açarak geri dönüşü zor olan sorunlara zemin hazırlayabilir.

Önce sorunun nerede olduğunu detaylı anlamak gerekir. Bunun için Radyoloji uzmanı tarafından bacak toplardamarlarına yönelik Doppler Ultrasonografi işlemi yapılır.

Varis hastalığının tedavisinde farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemleri detaylıca incelemek gerekirse;

Eğer ana toplar damar sisteminde sorun yok, sadece kılcal varisler varsa skleroterapi ya da transdermal lazer tedavileri tercih edilir. Bu yöntemlerdeki nihai hedef ise estetik görünümü düzeltmektir.

Ana toplar damar sisteminde sorun varsa Doppler sonuçlarına bakılır. Hem derin ve hem de yüzeyel sistemdeki kapaklar bozulmuşsa yapacak bir tedavi yoktur. Bu varisin ileri düzey hasar bıraktığını gösterir. Tedavinin yapılabilmesi için derin sistemin düzgün çalışıyor olması gerekir. Yüzeyel sistemdeki kapak problemlerinde 3 farklı tedavi seçeneği vardır. Birincisi ilaç tedavisi ve varis çorabı kullanımıdır. Bu en hafif durumlarda tercih edilir. İlerleyen durumlarda ise ameliyat ya da ablasyon tedavileri uygulanır.

Stripping yöntemi; klasik cerrahi tedavi yöntemidir. Kasık ve ayak bileğindeki kesilerden yüzeysel toplardamar çıkartılır. Genel anesteziyle yapılan bu yöntemde bir gece hastane yatışı gereklidir. 1 hafta sonrasında ise kişi gündelik hayatına geri dönebilir. Karşılaşılan yan etkiler ise cilt altı kanaması, derin damar pıhtılaşması sorunlarıdır.

Damar içi termal ablasyon yöntemi; bu yöntemde toplardamar içine ısı veren kateter yerleştirilir. Kateter sayesinde damarlar içeriden yakılarak kapatılır. En bilineni EVLT denilen Endovenöz Lazer Ablasyondur. Mikrodalga ya da Radyofrekans ablasyon yöntemleri de buna benzer termal ablasyon yöntemleridir. Kişinin isteğine bağlı olarak genel ya da lokal anestezi ile yapılabilir. Kişi gün içerisinde taburcu olup hayatına kaldığı yerden devam edebildiği için ameliyata göre iyileşme süreci daha hızlıdır. Daha basit ve kolay bir yöntem olduğu için işlem sırasında ve işlem sonrası komplikasyon oranları çok düşüktür.