Bacak Ağrılarınızın Sebebi Varis Problemi Olabilir

Toplardamarların deri altında mavi renkte genişlemiş olarak görülmesine varis denmektedir. Başlangıç aşaması damarların genişlemesidir. Genişleme sonucu şişlikler belirgin hale gelir ve damar çatlamalarına yol açar. Toplardamarlarda yetmezlik şikayeti gelişir ise bacaklar şişmeye başlar. Şişlik durumu varisli damarlarda pıhtı haline gelerek bacaklarda ağrı, şişlik ve kızarıklık olarak kendini belli eder.

Kişiye görüntü rahatsızlığı veren varis zaman içerisinde şiddetli ağrılara da sebep olur. Erkeklere kıyasla kadınlarda varis hastalığı daha sık görülmektedir. İlerleyen yaş ile beraber varis görülmesi ve kişinin şikayetleri artar.

Varis belirtileri ve çeşitleri nelerdir?

Genetik yatkınlık ile geçebilen varis hastalığını kişinin yaşam şeklini oldukça etkilemektedir. Kişiden kişiye değişmekle birlikte en sık karşılaşılan şikayetler ise; bacaklarda ağrı, kaşınma, uyuşukluk, ağırlık ve mor – mavi renkteki şişliklerdir.

Genel olarak kılcal damar çatlamaları ile oluşan varisler üçe ayrılmaktadır. Bunlar; kılcal damar varisleri, retiküler varisler ve büyük toplardamar varisleridir.

Kılcal damar varislerine telenjiektazi denmektedir. Görüntüsü örümcek ağına benzemektedir. Sıklıkla gebelik ve hormon ilacı kullanan kadınlarda görülür. Retiküler varisler ise diz arkası ve ayak bileği çevresine görülür. Cilt hafif kabarık ve mavi renklidir. Büyük toplardamar varisi ise bacaktaki büyük toplardamarın yetmezliği ile oluşur. Kabarık ve yeşilimsi bir renge sahiptir. Bu sorunu yaşayan kişiler varis belirtilerinin hepsini gösterirler.

Tehlikesiz olarak görünen varis hastalığı tedavi edilmez ise daha büyük sorunlara yol açabilir. Toplardamarda biriken iltihaplanma varisin yırtılıp kanaması ve oluşan pıhtının akciğere ulaşması gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Bilinene aksine kaplıcalar çok fazla sıcak olduğu için varis oluşumunu kolaylaştırır ve şikayetleri arttırabilirler. Hem varis hastalığına yakalanmamak için hem de şikayetleri azaltmak için yapılabileceklerden bazıları şu şekildedir;

Koşu, yürüyüş, bisiklete binme gibi egzersizleri hayat düzeni haline getirmek

Uzun süre ayakta durmamak ya da uzun süre oturarak çalışmamak

Sürekli bacak bacak üstüne atmamak

Çok sıkı ve dar elbiseleri uzun süre giyinmemek

Yorucu geçen günün ardından bacakları havaya kaldırarak bir süre dinlendirmek

Varis tedavi yöntemleri nelerdir?

Bilinen en geleneksel yöntem varisli damarların çıkartılmasıdır. Ancak bu yöntem hem çok zahmetlidir hem de iyileşme süreci oldukça zaman alır. Günümüzde tercih edilen yöntemler ise ameliyatsız lazer ile yapılan lazer, köpük, sklerotepari ve radyofrekans yöntemleridir.

Lazer ile tedavi yöntemi: Tedavi yöntemleri içinde en uygun ve güvenli yollardan biridir. İşlemde damarlar lazerden etkilenerek yapıştığı damar duvarını bırakması amaçlanır. Zararsız olan bu yöntemde derin damarlardaki normal kan akışı sağlanır.

Köpük ile tedavi yöntemi: Bu yöntem ile varisleşmiş damarların kapatılması amaçlanır. Orta kalınlıktaki damarların kapatılmasında bu yöntemin kullanılması daha uygundur. Lazer yöntemine kıyasla daha dar damarlar da tedavi edilebilir.

Skleroterapi tedavi yöntemi: Köpük tedavi yöntemine benzemektedir. Bu işlemde köpük kullanılmadan çok daha dar ve kılcal damarların kapatılması sağlanır. Hızlı ve ağrısız bir yöntemdir.

Radyofrekans ile tedavi yöntemi: Lazer ile tedavi yöntemine benzemektedir. Varisli damarın içine yerleştirilen radyofrekans probu damar içerisine yerleştirilir. Prob ısınarak damarın iç yüzeyinin yanarak yapışması sağlar ve işlem tamamlanır.