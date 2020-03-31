Babylon’la “Şimdi. Evde. Müzikle Kal.”

Müziğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde, Babylon “Şimdi. Evde. Müzikle Kal.” diyerek hazırlanan içerikleri sosyal medya hesapları ve YouTube kanalı üzerinden müzikseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Sosyal mesafemizi korumamız gerektiğini hatırlatan Babylon; ‘’Şimdi. Evde. Müzikle Kal.’’ mesajıyla gelecek güzel günlere hazırlanmaya davet ediyor. Babylon bu dönemde ahalisini bir araya getiren kendine özgü içerikleriyle ve pozitif titreşimleriyle her zaman dinleyicilerinin yanında olacak.