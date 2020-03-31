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GeriEtkinlik Rehberi Babylon’la “Şimdi. Evde. Müzikle Kal.”
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Etkinlik Rehberi

Babylon’la “Şimdi. Evde. Müzikle Kal.”

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Babylon’la “Şimdi. Evde. Müzikle Kal.”
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"Dinleyicilerini her zaman farklı coğrafyalardan yeni keşiflerle buluşturan Babylon, bu sezona kapılarını “Şimdi. Burada. Beraber.” mottosuyla açmıştı. Geçirdiğimiz izolasyon günlerinde de sosyal medya hesapları üzerinden verdiği mesajlarla ahalisinin yanında olmaya ve onları motive etmeye devam ediyor. "

Müziğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde, Babylon “Şimdi. Evde. Müzikle Kal.” diyerek hazırlanan içerikleri sosyal medya hesapları ve YouTube kanalı üzerinden müzikseverlerle buluşturmaya devam ediyor. 

Sosyal mesafemizi korumamız gerektiğini hatırlatan Babylon; ‘’Şimdi. Evde. Müzikle Kal.’’ mesajıyla gelecek güzel günlere hazırlanmaya davet ediyor. Babylon bu dönemde ahalisini bir araya getiren kendine özgü içerikleriyle ve pozitif titreşimleriyle her zaman dinleyicilerinin yanında olacak.

 

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