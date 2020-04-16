MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriEtkinlik Rehberi Babylon’dan “Evde Müzikle Kalmanın Alfabesi”
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Eğlence >Etkinlik Rehberi>Babylon’dan “Evde Müzikle Kalmanın Alfabesi”
Etkinlik Rehberi

Babylon’dan “Evde Müzikle Kalmanın Alfabesi”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Babylon’dan “Evde Müzikle Kalmanın Alfabesi”
Abone Olgoogle-news

"Her zaman farklı coğrafyalardan yeni keşifler sunan Babylon, bugünlerde “Şimdi. Evde. Müzikle Kal.” mesajı veriyor."

“Evde Müzikle Kalmanın Alfabesi”

Sosyal medya hesapları üzerinden verdiği mesajlar ve paylaştıkları içeriklerle müzikseverlerin yanında olan Babylon, “Evde Müzikle Kalmanın Alfabesi” kampanyasını başlattı.

Babylon, ahalisini 29 gün boyunca her gün yeni bir harf ve o harfin sloganına uygun şarkı ekleyecekleri listede buluşturuyor. Sevdiğimiz müzikleri tekrar tekrar dinlediğimiz, yenilerini keşfettiğimiz ve yeniden konserlerde buluşacağımız günlere ithafen herkesi her güne bir şarkı paylaşmaya davet ediyor.

Babylon’dan “Evde Müzikle Kalmanın Alfabesi”

Özgün içerikleriyle ve pozitif titreşimleriyle ahalisini bir araya getiren Babylon, “Evde Müzikle Kalmanın Alfabesi”yle dinleyicilerinin yanında olmaya devam edecek.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi