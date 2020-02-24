“Azizname” İstanbul’da Alkışlarla Sahnede!

İstanbul gibi bir tiyatro cennetinde, ünlü yazar Aziz Nesin’in kaleminden çıkma muhteşem bir oyun “Azizname” burada size özel indirimlerle.

Bu bir ilandır.

Şöyle keyifli bir oyun izlemek isteyenler, eşinizi dostunuzu alın ve Azizname’yi izleyeme gidin. Usta yönetmen Yücel Erten'in sahneye uyarladığı, Emre Altuğ, Bülent Çolak, Zühtü Erkan, Pınar Gülkapan, Hande Kaptan, Berk Sezenler, Burak Şentürk ve Fatip Topçuoğlu gibi başarılı oyuncuların bir araya gelerek sahneye koyduğu “Azizname” oyunu, ilk günden beri dillerde dolanan ve çok sevilen bir iş oldu. Azizname'de Aziz Nesin'in zekâ dolu kaleminden taşlama sanatının inceliklerini keşfederken, kahkaha dolu bir akşam geçirmek için hemen buraya tıklayın ve size özel indirimlerle yerinizi ayırtın.

Muhteşem bir kadro, enerjik ve eğlenceli bir oyun izlemek için Azizname’de yerinizi ayırtın. Hem gülün hem düşünün hem de Aziz Nesin’in başarılı kalemini sahnede izleme deneyimi edinin. İndirimli biletlerinizi almak için buraya tıklamanız yeterli. İyi seyirler.

Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır.