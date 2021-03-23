Azı Karar Çoğu Zarar: Tarçının Faydaları ve Zararları Neler?

Tarçın Cinnamomum adı verilen ağaçların iç kabuklarından elde edilir. Tarçına benzersiz kokusunu ve tadını veren şey yağıdır. Bu yağda sinnameldehit adı verilen bir madde bulunur. Tarçının sağlığa faydaları da çoğunlukla bu maddeden kaynaklanır.

Tarçının faydaları neler?

-Tarçının yararlarının başında, polifenol gibi güçlü antioksidanlarla dolu olması gelir. Bu sebeple özellikle kış aylarında tıpkı bir kalkan görevi üstlenir.

-Erken ölümlerin en yaygın sebebi olan kalp hastalıklarını önlemeye yardımcı olur.

-Kolesterol seviyelerini dengede tutar.

-İnsülin direncinin kırılmasında çok etkilidir. Dolayısıyla kan şekerinin düşürülmesine yardımcı olur. Bu da diyabete karşı savaşta çok önemli bir silah olduğu anlamına gelir.

-Alzheimer ve Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıklar karşısında da yararlı etkileri bulunur. Ayrıca tarçındaki iki madde beyinde Alzheimer'ın işaretçisi olan tau adlı proteinin birikmesini önler.

-Belli başlı kanser türlerinin önlenmesi ve tedavisinde de etkilidir.

Tarçının zararları neler?

-Hamileler için tarçın zararlı bir baharattır, hatta erken doğuma ve kasılmaya yol açabilir.

-Aşırı tüketilmesi halinde vücutta toksik madde birikimine yol açtığı, kan şekerini aşırı düşürerek başdönmesine neden olduğu ve belli kişilerde alerjik reaksiyonlara sebep olduğu da gözlemlenmiştir. Bu nedenle tarçını tüketirken miktarını doğru ayarlamk, aşırı tüketiminden kaçınmak gerekir.

-Tarçın, kan sulandırdığı için beyin kanaması, kanın durmaması gibi riskler ortaya çıkabiliyor. Bu bakımdan dikkatli olmak gerekli.

Tarçının sahtesi nasıl anlaşılır?

Eğer aldığınız tarçının kalitesinden şüpheleniyorsanız tentürdiyotu toz tarçının üzerine damlatın. Koyu mavi bir renk oluyorsa, bu durum tarçınınızın kalitesinin kötü olduğunu gösterir ve kullanılmaması gerekir.