Azgın teke otu nedir, nasıl kullanılır ve nerede yetişir? Azgın teke otunun faydaları nelerdir ve neye iyi gelir

Azgın teke otu kesişkülahı olarak da bilinen bir bitkidir. Kadıntuzluğugiller familyasına mensup bir bitkidir. Azgın teke otunun tam olarak belirlenmiş 60 tane farklı türü bulunmaktadır. Kapalı tohumlular bitkilerinden bir tanesidir.

Azgın Teke Otu Nedir?

Azgın teke otu kadıntuzluğugiller familyasına mensup bir bitkidir. Tam olarak 60 tane farklı türü bulunmaktadır. Otsu çiçekli bitkilerinden olan azgın teke otu endemik bir bitkidir. Yetiştiriliş coğrafyası oldukça geniştir. Çok yıllık bir bitki türü olan azgın teke otu aynı zamanda zorlu iklim koşullarına da dayanıklıdır.

Azgın Teke Otu Ne İşe Yarar?

Azgın teke otu en fazla ilaç sanayisinde kullanılmaktadır. Eczanede yer alan ilaçların çoğunda azgın teke otu yer almaktadır. Azgın teke otu cinsel isteksizliğe ya da iktidarsızlık problemi yaşayan erkeklerde bu sorunun giderilmesini sağlamaktadır. Tüketilmesi durumunda kişide afrodizyak etkisi yaratmaktadır. Azgın teke otu insan sağlığı açısından çok faydalıdır.

Azgın Teke Otu Nerede Yetişir ve Bulunur?

Azgın teke otu Türkiye'de oldukça fazla yetişmektedir. Türkiye'de özellikle Doğu Karadeniz illerimizden olan Artvin'de ve Artvin'in Borçka ilçesinde yetişmektedir. Azgın teke otu burdan ayrı olarak da Macahel florasında ve Belgrad ormanında yetişmektedir. Azgın teke otu ülkemizden ayrı olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'da da yetişmektedir.

Azgın Teke Otu Hangi Mevsimde Olur ve Yetiştiriciliği Mümkün müdür?

Azın teke otu en fazla ağustos aylarında yani yaz mevsiminde ortaya çıkmaktadır. Azgın teke otu bazen sonbahar aylarında da olmaktadır. Azgın teke otu yetiştiriciliği mümkün değildir. Mevsiminde ortaya çıkmaktadır.

Azgın Teke Otu Nasıl Kullanılır? Azgın Teke Otu Kullanımı

Azgın teke otunu kullanmak isteyenler bu otun nasıl kullanılacağını merak etmektedirler. Azgın teke otu en fazla çay şeklinde tüketilir. Azgın teke otunu bir su bardağı içerisine koyularak kaynatılır ve bu şekilde tüketilir. Azgın teke otunun en yaygın kullanım şekli bu şekildedir.

Azgın Teke Otu Faydaları Nelerdir, Neye Yarar ve İyi Gelir?

1) Cinsel İsteksizliği Giderir

Azgın teke otunun en fazla kullanımı cinsel isteksizliği gidermesidir. Bundan dolayı azgın teke otunun bir afrodizyak etkisinin olduğu bilinmektedir. İktidarsızlık ve cinsel isteksizlik gibi şikayeti olan kişilerde azgın teke otu kullanımı önerilmektedir. Azgın teke otu düzenli olarak tüketilmesi durumunda cinsel isteksizlik ortadan kaldırır.

2) Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

Bağışıklık sistemi zayıf olan kişilere azgın teke otu önerilmektedir. Azgın teke otu bağışıklık sistemini düzenli olarak tüketilmesi durumunda güçlendirir ve kişinin hastalıklara karşı kendini daha iyi hissetmesini sağlar.

Azgın Teke Otunun Zararları Var mıdır?

Her şeyin fazlası zarar olduğu gibi azgın teke otunun fazla tüketilmesi sonucunda da bir takım yan etkiler ortaya çıkabilmektedir. Azgın teke otu aşırı tüketildiğinde kusma ve ishal söz konusu olabilir.

Azgın Teke Otu Nerede Satılır?

Azgın teke otu internette kolayca temin edebileceğiniz bir ottur. Pek çok internet sitesinde azgın teke otu satılmaktadır. Aynı zamanda aktarcılarda da yer alır.