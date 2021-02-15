Azgın Teke Otu Nasıl Yetişir? Azgın Teke Otu Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Azgın teke otu, kadıntuzluğugiller familyasından Epimedium cinsine ait olan; kendi içinde 60'dan fazla alt türü bulunan otsu bir çiçekli bitkidir.

Azgın Teke Otu Nasıl Yetişir?

Azgın teke otunun seralarda ve doğal ortamda yetişen hibrid türleri bulunmaktadır. Bu nedenle azgın teke otunun doğal alanı dışında yetişen çok farklı türleri de bulunur. Türki'ye yaygın olarak yetişen ve keşişkülahı adıyla bilinen tür ise, doğada doğal olarak yetişen bir türdür.

Azgın teke otunu çoğaltma işlemi köklerden veya tohumlardan yapılabilir. Çoğaltma işlemi köklerden yapılacaksa mevsim olarak ağustos ayının sonları, tohumlardan yapılacaksa bahar aylarının başları tercih edilmelidir. Azgın teke otunun soğuklara dayanması için bitkiye budama işlemin uygulanması gerekir. Azgın teke otunu budama işlemi için de sonbahar ayları tercih edilmelidir. Aynı dönemde bitkiye dona karşı dayanıklı olsun diye çeşitli müdahaleler de bulunulması gerekir.

Azgın Teke Otu Nerede Yetişir?

Azgın teke otunun anavatanı Güney Çin olarak belirlenmiştir. Pek çok farklı türü olan azgın teke otunun türüne göre anavatanı Asya ve Avrupa'ya kadar uzanabilir. Günümüzde azgın teke otunun daha çok Çin'e özgü türleri yetiştirilmektedir. Ayrıca Japon hibrid türleri de yaygın olarak yetiştirilir. Azgın teke otunun pek çok farklı türü son yıllarda bulunmuştur.

Azgın Teke Otu Türkiye'de Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?

Afrodizyak etkisi olan azgın teke otunun cinsel gücü arttırıcı bir etkisi vardır. Azgın teke otu, zorlu hava şartlarına dayanıklı bir bitkidir. Zorlu iklim koşullarında uzun yıllar hayatını sürdürebilen bu bitki, taç yapraklı çiçeklere sahiptir. Azgın teke otu Türkiye'de keşişkülahı cinsiyle en çok Artvin ilinin Borçka Macahel Florasında ve Belgrad Ormanları'nda yetişir.

​​​​​​​Azgın Teke Otu En Çok ve En İyi Nerede yetişir ve Yetiştirilir?

Azgın teke otu köken olarak Güney Çin'e dayanır. Hatta öyle ki Çin'de azgın teke otuna dair eski efsaneler ve deyişler bile bulunur. Ancak bu azgın teke otunun bazı türleri için geçerlidir. Çok sayıda alt türü bulunan azgın teke otunun günümüzde farklı bölgelere özgü yeni türleri bulunmaya devam ediyor.