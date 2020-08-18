Az bilinen ama etkili 3 saç bakım ipucu

YAĞLI SAÇLAR İÇİN KABARTMA SODA

Kabartma tozu, güzellik söz konusu olduğunda birçok kullanım alanına sahiptir. Banyonuzda kese olarak, dişlerinizi fırçalamak ve saçınızı yıkamak için kullanabilirsiniz. Yağlı saç derisini ve saç tellerini temizlemenin güvenli ve doğal bir yolunu arıyorsanız, karbonat kullanmak, bulacağınız en ucuz ve etkili saç bakımı ipuçlarından biridir. Tek yapmanız gereken, bir ölçek karbonatı üç ölçek suyla karıştırmak, avuçlarınızda karıştırmak ve temiz tellerle normal şampuanınız gibi kullanmaktır.

SAÇ KREMİYLE YIKAMA

Zeki, kıvırcık saçlı kadınların bunu yıllardır yaptığı konuşuluyor. Saç kremiyle saç yıkama için basitçe saçınızı şampuan yerine saç kremi ile yıkamanız gerekir. Bu saç bakım yöntemi saçınızın zarar görmesini azaltır, renk hasarını azaltır ve saçı nemli tutar. Kendiniz denemek isterseniz, şampuanınızı haftada birkaç kez saç kremi ile değiştirin. Yağlı saça sahip kişilerde kuru saç tipine sahip olanlar kadar fayda sağlamayabilir.

SAÇ DERİSİNE ŞEKER PEELİNGİ

Saç derinizin biraz peelinge ihtiyacı var mı? Muhtemelen saç derinize uygulayacağınız bir bakım; fazla yağı, döküntüleri ve ölü deri hücrelerini gidermeye yardımcı olabilir. İki yemek kaşığı zeytinyağı, 2-3 yemek kaşığı organik esmer şeker ve birkaç damla esans yağı alın. Tüm malzemeleri bir kapta birleştirin, kuru veya nemli saçınızı yaklaşık beş bölüme ayırın ve nazik, dairesel hareketlerle saç derinize uygulayın. Bir veya iki dakika nazikçe ovaladıktan sonra, iyice durulayın ve her zaman yaptığınız gibi saçınızı yıkayın.