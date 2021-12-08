Ayvalık tostu kaç kalori? 1 adet ayvalık tostu besin değerleri ve kalorisi...

Ayvalık tostu ekmeği kolay bozulmaktadır. Bundan dolayı buzdolabında saklanması gerekmektedir. İçerisinde genellikle sosis, kaşar, turşu, sucuk, ketçap ve mayonez koyularak karışık bir şekilde servis edilmektedir.

Ayvalık Tostu Nasıl Yapılır?

Özel ekmeği, kaşar, sosis, sucuk, domates, turşu ve istenirse Rus salatası kullanılabilmektedir. Kesilecek olan bütün malzemeler kesilir. Bir tava yardımı ile sucuk ve sosisler zeytinyağı ile kızartılır. Tost makinesi içerisine özel Ayvalık tostu ekmeği yerleştirilir. Ekmekler biraz ısınınca üstlerine kaşar koyulur. Tavada hazırlanmış olan malzemeler koyulur. En sonra geriye kalan domates ve turşu malzemeleri koyulur. Tost makinesinin üzerine iyice bastırılır. Kaşarlar eridikten sonra Ayvalık tostu servise hazırdır.

Ayvalık Tostu Kalorisi Ne kadardır?

Ayvalık tostunun 100 gramında 218 kalori bulunmaktadır. Bir porsiyonunda 190 gramlık miktar olduğu düşünülürse 415 kalori bulunmaktadır.

Ayvalık Tostu Besin Değerleri:

Kalori, 100 gramında 218, günlük değeri .9

Karbonhidrat, 100 gramında 23.3, günlük değeri %7.8

Protein, 100 gramında 8.2, günlük değeri .4

Yağ, 100 gramında 10.6, günlük değeri .3