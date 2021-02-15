Ayva Nasıl Yetişir? Ayva Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Ayva ağacının çekirdeğinden yeni bir bitki elde etmek oldukça zor olsa da özellikle bitki yetiştirmeyi seven insanlar için, emek verici ve zevkli bir uğraş olacaktır. Eğer ayva meyvesini seviyorsanız onların çekirdeklerini çimlendirerek işe başlayabilirsiniz.

Ayva Nasıl Yetiştirilir?

Ayva meyvesiniz dikkatli bir şekilde ikiye ayırın ve içerisinde bulunan çekirdekleri dikkatlice, hasar vermeden keselerinden çıkarın.

Ayıkladığınız bu ayva çekirdeklerini, su ile doldurduğunuz bir bardağın içerisine koyun. Hazırladığınız bu karışımı 2 gün bekletin.

Yaklaşık 48 saat kadar bekletmiş olduğunuz bu karışımı incelediğinizde, bardakta bulunan suyun jel haline geldiğini gözlemleyebilirsiniz. Tabi bizim için önemli olan jel değil çekirdeklerdir. (Oluşan jeli ziyan etmenize gerek yoktur, cildinize sürerek bakım yapabilirsiniz.)

Küçük bir saksı hazırlayın ve içerisine 1 parmak kadar boşluk şekilde bahçe toprağı ile doldurun.

Jel haline gelmiş olan suyun içerisinde bulunan ayva çekirdeklerini bir kaşık aracılığı ile çıkarın.

Saksının üst kısmına ayva çekirdeklerini aralıklı bir şekilde yerleştirin.

Saksıya koyduğunuz çekirdeklerin üzerine ise yaklaşık bir parmak kalınlığında toprak ile kapatın. Toprak miktarının fazla olmaması çok önemli bir ayrıntıdır.

Ekim işlemi bittikten sonra ayva bitkisinin can suyunu vermeyi lütfen ihmal etmeyin.

Saksı Seçimi: Her ne kadar evde ayva yetiştirmek istesek de, doğası gereği oldukça büyük olan bu bitkiyi bahçeye aktarmak gerekecektir. Bu sebeple geniş bir saksı tercih edebilirsiniz. İlk aşamada 5 ile 10 litre arasında bir saksı yeterli olacaktır.

Ayva Türkiye'de En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Nasıl Yetiştirilir?

Ayva bitkisi ülkemiz genelinde en çok Marmara Bölgesinde yetiştirilmektedir. Yapılan istatistiklere göre Türkiye'de hemen hemen 3 milyon ayva ağacı vardır. Bu ağaçlardan toplanan ayva sayısı ise 79 bin tondur.

Ayva ağacının en sevdiği iklim tipi ise ılıman deniz iklimidir. Deniz iklimi dışındaki bölgelerde de ayva yetişebilmektedir fakat bölgenin her yerinde değil ve belirli bir alanla kısıtlıdır. Soğuğa karşı armut ve elmadan daha dayanıksız olan ayva, bu bölgelerde yetişirse meyve kalitesi de düşer. Çiçekli bir bitki olduğundan dolayı soğuk bölgelerde geç çiçek açar ve bu durum da kalitesini ciddi ölçülerde etkilemektedir.