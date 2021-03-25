Ayva Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Ayva Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Ayva ağacı ayva meyvesini veren ve oldukça hızlı büyüyen bir ağaç türüdür. Dünya genelinde en fazla ayva üretiminin yapıldığı ülke Türkiye'dir. Ülkemiz şartları ayva üretimi için son derecede uygundur.



Ayva Ağacı Nedir? Ayva Ağacı Hakkında Bilgi



Gülgiller ailesine mensup olan ağaçlardan bir tanesidir. Ayva ağacı dünya genelinde en fazla Türkiye'de yer almaktadır. Ilıman iklimi seven bir ağaç olan ayva ağacı yetiştirilmesi de kolay olan ağaç türleri arasındadır. Ayva ağacı geçirgen toprakları daha çok sevmekte ve bu topraklarda daha iyi yetişmektedir. Soğuk iklim koşullarına da oldukça dayanıklıdır. Türkiye'den sonra Dünya'da en fazla ayva üretimi yapan ülke 125 bin ton ile Çin'dir.



Ayva besin değeri bakımından oldukça zengin bir meyvedir. Ayva'nın ana vatanı ise Hazar denizi ve çevresi olarak kabul edilir. Anadolu'da da yine uzun yıllardan beridir ayva üretimi yapılır ve Ayva ağacı yetiştirilir.



Ayva Ağacı Latince İsmi



Ayva ağacının Latince ismi Cydonia Oblonga'dır.



Ayva Ağacı Özellikleri



- Ayva ağacının gövdesi kahverengidir.

- Kökleri ise derine gitmeyen ve yüzeyde kalan bir köktür.

- Soğuk iklime karşı oldukça dayanıklı olan bir ağaç türüdür.

- Nemli havalarda yetişmez.

- Ayva ağaçlarının ortalama ömürleri 60 yıl olarak bilinmektedir.

- Yaklaşık olarak 10 bin rakımlık yerlerde de yetişmektedir.

- Ayva ağacı deniz iklimlerini daha çok sevmektedir.

- Bitkisel tedavide de kullanılır.



Ayva Ağacı Ne Zaman Dikilir?



Ayva ağacı ülkemizde en fazla dikilen ağaçlardan bir tanesidir. Dolayısıyla Ayva ağacı dikmek için aralık ayını beklemeniz gerekmektedir. Aralık ayının 1. ve 2. haftası itibari ile ayva ağaçları dikilmeye başlar. Ayva ağacının dikimi nisan ayının sonuna kadar sürmektedir. Bu tarihlerde de yine dikim işlemini gerçekleştirebilirsiniz.



Ayva Ağacı Nerede Yetişir?



Ayva ağacının ülkemizde ki dağılım popülasyonu oldukça geniştir. Dünya genelinde de en fazla ayva ağacı ülkemizde yetişmektedir. Ayva ağacını ülkemizin hemen hemen her yerinde görebiliriz. Dünya genelinde Türkiye'den sonra ise en fazla ayva üretimi yapan ülke Çin'dir. Çin'de de tarımsal faaliyetler çerçevesinde ayva üretimi ve ayva ağacı yetiştiriciliği yapılmaktadır.



Ayva Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?



Ayva ağacını yetiştirmeden önce çimlenme işleminin doğru bir şekilde yapılması önem teşkil etmektedir. Tohumu çimlendirdikten sonra toprak seçimine dikkat etmelisiniz. Toprağın kalitesi daima yüksek tutulmalı ve ona göre ekim yapılmalıdır. Toprağa ekim işlemi gerçekleştirildikten sonra gübreleme işleminin yapılması gerekir. Burada Avrupa gübresi tercih edilebilir. Gübre konusunda istediğiniz gübreyi tercih edebiliyorsunuz.



Ayva Ağacı Yaprak Döker mi?



Ayva ağacı kışın yapraklarını döken bir ağaçtır.



Ayva Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?



Ayva ağacı bakımı yapılırken öncelikle sık sık sulamadan kaçınmalısınız. Sulama yaparken 2 günde 1 sulama yeterli olacaktır. Ayrıca sık sık yine iyi mahsul elde edebilmek açısından toprağın kalitesini de kontrol etmelisiniz. Toprakta gübre eksikliği varsa gübre takviyesi yine yapmalısınız.



Ayva Ağacı Faydaları Nelerdir?



1) Varise İyi Gelir



Ayva ağacının varise iyi geldiği bilinmektedir. Varis şikayeti olan kişiler ayva hoşafı tüketerek varis gibi şikayetlerden doğal yollardan kurtulabilirler.



2) Adet Döngüsünü Sağlar



Kadınların ayva tüketmesi uzmanlar tarafından önerilmektedir. Çünkü ayva tüketmesi kadınlarda aşırı adet kanamalarının önüne geçer. Aynı zamanda adet döngüsünü de sağlar.



3) Doğum Sancısına İyi Gelir



Ayvanın bir diğer faydası da doğuma iyi gelmesidir. Sık sık ayva tüketerek doğum sancılarını en aza indirmek mümkündür.



Ayva Ağacı Hastalıkları Neler?



- Kök kanseri

- Ateş yanıklığı

- Leke hastalığı

- Monilya hastalığı



Ayva Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Ayva Ağacı Kullanım Alanları



Ayva ağacı özellikle bitkisel tedavi yöntemleri arasında birincil olarak tercih edilir.