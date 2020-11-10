Ayurveda ve Geleneksel Çin Tıbbı ile 5 Adımda Kışa Hazırlanın

Sonbahar ve kış; odaklanmanın, basitleşmenin ve kendini toparlamanın mevsimidir. Geleneksel Çin Tıbbı ve ayurvedanın öğretisinden öğreneceğin, eğer mevsimlerle birlikte işbirliği yaparsan sağlıklı bir yaşam ve huzur kazanacağındır. Peki bunları pratiğe nasıl dökeceksin ? Seninle bir kaç örnek paylaşmama ne dersin?

1- Nefesinle beraber çalış

Akciğerlerinin kapasitesini arttırmak için günde birkaç dakikanı ayırarak nefes egzersizi yapmalısın. Rahat bir pozisyona gelerek nefes alışverişine odaklan. Doğal nefes alışverişini hissettiğin zaman, kaslarınla beraber esneyerek nefes almaya başla. Farkındalığını arttır. En az 10-20 kere nefes alıp ver.

Nefes alışverişin sırasında kafanı meşgul eden düşüncülerden kurtulmaya çalış. Böylece nefesine daha iyi odaklanabileceksin.

2- Kaseler ortaya çıksın!



Bu mevsimde sağlıklı çalışan bağırsaklar için doğru gıda alımı çok önemli. Özellikle sonbaharda kabızlık; cilt problemlerini, mukus birikmelerini, alerjileri ve hatta kötü bir ruh halini bile size getirebilir.



Yeterli miktarda lifli gıdalar tükettiğine ve yeterli miktarda sıvı aldığına emin olmasın.

3- Kendine masaj yap



Soğuk, sert, düzensiz, kuru gibi değişikler ile yılın bu mevsiminde bolca karşılaşacağız. Bu tür değişikler uyku düzeninin bozulması, kuru bir cilt, rahatsız bir ruh hali yaratacaktır. Bu tarz değişikliklere önceden önlem almak için susam yağı veya tatlı badem yağı ile kendine masaj yapmaya başlayabilirsin. Bu pratik hem senin cildini besleyecek hem de vücudunu koruyacaktır.

Masajımızı uygularken hareketlerimiz genellikle ayaktan merkeze (yukarıya) doğru olup, ellerimiz ile süpürür gibi yumuşak vuruşlarla devam edip en son dairesel hareketler ile tamamlayarak masajımızı tamamlamalıyız. Geleneksel olarak bu masaj banyo yapmadan önce vücudumuza uygulanıyor. Çünkü sıcak su yağın vücudumuzdan akıp gitmesine yardımcı olacaktır. Masajdan sonra duş alırken sadece bitkisel sabun kullanman yeterli olacaktır. Kurulandıktan sonra hafif bir yağımsı his üzerinde olabilir, bunun bir zararı olmaz.



Eğer bu süreç sana biraz zor geldiyse, istersen duştan sonra masaj yağını kullanabilir veya yatmadan önce masaj yağını vücuduna uygulayabilirsin.

4- Mevsime uygun beslen

Ayurveda öğretisinde önerilen özellikle sonbahar mevsiminde çiğ veya soğuk yemek yerine daha sıcak ve besleyici yağlardan oluşan yemekleri tüketmen gerektiğidir. Bu beslenme tarzı vücudun için daha yararlı olacaktır. Lahana turşusu, zeytin, turşu, kuşburnu çayı, sirke ve yoğurt gibi farklı tatları olan ve ayrıca vücudu nemlendirici özellikleri olan ürünleri tüketmen kendini daha iyi hissettirecektir. Bunları tüketirken ayrıca aromatik baharatlar ve sebzeler ile öğününü renklendirebilirsin.



Sabah kahvaltısında pişmiş yulaf, öğle veya akşam yemeğinde ise ghee yağı veya zeytinyağı ile pişmiş kök sebzeler tüketebilirsin.

5- Vücudunuzu besleyici bir temizliğe hazırlayın

Yılın başka bir zamanında Geleneksel Çin Tıbbı ve Ayurveda öğretisi oruç tutma yolu ile vücudunuzu temizlemenizi önerir.

Zihninizi ve vücudunuzu bir haftalık sade yaşam ve dinlenmeye odaklayarak yararlı bir temizliğe hazırlayın.

Unutma sonbahar değişimler sezonudur. Yavaşlamaya ve vücudun için artık ihtiyacın olmayandan kurtulma zamanıdır. Uygulayacağın mevsimsel rutinler, doğadaki doğal değişimlere vücudunun adaptasyonunu kolaylaştıracak ve o mevsimin sunduğu doğallıkları kucaklamana yardımcı olacaktır.