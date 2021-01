Ayrılıktan Sonra Yeni Bir Sayfa Açmanın Yolları

Acı çekmeyi kabullenin

İlişkiniz bitti ve acı çekiyor olmanız çok doğal. Kabullenmek başarmanın yarısıdır. Acınızı hiçbir şey olmamış gibi devam ederek içinize atmak yerine, öncelikle kabul edin ve bir süreliğine üzülmenize izin verin. Umursamaz davranarak başka hatalar yapmaya sürüklenebilirsiniz. Sadece yeniden iyi olacağınızı unutmayın!

Güvendiğiniz kız arkadaşlarınızı arayın

Kabullendikten sonra her şey daha kolay ilerleyecektir. Biten ilişkinizi yaşanmışlıklarınız ve tecrübeleriniz arasına katın. Hayatın her zaman pembe bir rüyadan ibaret olmayacağını hatırladıktan sonra gerçek hayata dönmeye başlayabilirsiniz. Bu dönemde birlikte güzel vakit geçirdiğiniz, sizi anlayan insanlarla olmanız önemlidir. Güvenebileceğiniz, eğleneceğiniz, kendinizi anlatabileceğiniz kız arkadaşlarınızı arayın. Hayatınızın sadece bir erkekten ibaret olmadığını, değerli insanların da olduğunu hatırlamak size iyi gelecektir.

Kendinizi yeniden keşfe çıkın

Birine bağlı yaşamak, sizi biraz kendinizden uzak bırakmış olabilir. Uzun zamandır yapamadığınız, hatta hayalini kurduğunuz şeyleri yapmaya başlayın. Örneğin, bilmediğiniz sokaklarda dolaşın, farklı hayatları uzaktan izleyin, bir evcil hayvan sahiplenin, sırf partneriniz sevmiyor diye mahrum kaldığınız her şeye yeniden sarılın. Bu size neler kaybettiğinizi değil, bu zamana kadar kazanamadıklarınızı hatırlatır.

Kendinize iyi bakın

Kadınların en iyi hissettiği zamanlar aynaya baktığında kendinden memnun olduğu anlardır. Kuaföre gidin, masaj yaptırın, cilt bakımını sıklaştırın, kısacası ihmal ettiğiniz şeylerin üzerine daha fazla düşün. Unutmayın ki kaybeden siz değil, karışınızdakidir!

Hayatınızı planlayın

Artık yavaş yavaş iyi hissetmeye başladıysanız, gelecekle ilgili planlar yapmanın zamanı gelmiş demektir. Mesela altı ay sonra kendinizi nerede görmek istediğinize dair notlar alın. Kariyer planlaması yapabilir, farklı ülkeleri gezip seyahat yazıları yazabilir ya da günlük tutabilir hayata dair umutlarınızı tazeleyebilirsiniz. Bu, hayallerinizi canlı tutmada da etkili bir yoldur.

Geçmişinizle barışın

Belki sizi çok incitti, ama artık onu suçlamanın bir anlamı yok. Öfke, intikam arzusu sizi iyileştirmez. Nefret aynı zamanda sevginin de her an canlanabileceğinin göstergesidir. İçinizden bir ses, her boşluğa düştüğünüzde eski sevgilinizi aramanızı söyleyebilir. Bu yüzden yaşanmışlıklarınızla barışın, iyisiyle kötüsüyle bir anı olarak bir kenara bırakın. Ne de olsa ilk olsa bile son kişi olmayacaktır, en azından siz onu geride bırakana kadar…

Zamanın gücüne inanın

Zaman siz ne yaparsanız yapın geçiyor ve hiçbir şey eskisi gibi kalmıyor. Neyse ki her acı bir gün hafifler. Zamanın büyülü gücüne inanın. Bu zamanı nasıl geçireceğiniz en önemlisi. Yukarıda belirttiğimiz aşamaları uyguladığınızda zamanın size ilaç gibi geleceğine eminiz. Ne de olsa hayat sürprizlerle dolu, yeter ki iyi sürprizleri görmezden gelmeyin.