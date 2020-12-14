Ayrık Dişler İçin Estetik Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Ayrık dişler, dişlerin arasında bulunan doğal boşluklardır. Bunun genel sebebi anne veya babadan büyük çeneyi bir diğerinden ise küçük dişleri almasıdır. Yani çene ile dişlerin birbirine uyumsuzluğudur. Bazen sadece orta hatta bazen ise tüm dişler arasında boşluk olabiliyor. Bunun için ortodontik tedavi uygulanabiliyor ancak bazen hastalar tel takmak istemiyor ve bu durumlarda laminalar ya da boşluklar büyükse kuronlar kullanılabiliyor. Tabii ki bunların arasında en koruyucu yöntem ortodonti tedavisidir.

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