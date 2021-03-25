Ayous Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Ayous Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Batı Afrika kökenli bir ağaç olarak özellikle ismi ile anılan Ayous kaplama alanında kullanılan ana malzemedir. Son yıllarda popülaritesini artıran tropikal bir yumuşak ağaç kaplama türü olarak Ayous ağacı adından dünyanın dört bir tarafında söz ettirmektedir. Bahsedildiği üzere Batı Afrika menşeili özgül ağırlığı 380 Kg/m3 olan bu değerli ağaç, diğer Afrika menşeili ağaç türleri ile kıyaslandığında daha kolay bir işleme potansiyeline haizdir. Ayous ağaçları, bu niteliklerinin yanı sıra ısıyı az hissettirdikleri için sauna imalatçıları tarafından tercih edilmektedir.



Ayous Ağacı Nedir? Ayous Ağacı Hakkında Bilgi



Kolaylıkla şekil alabilen Ayous ağacının boyu yaklaşık olarak 30-50 metre uzunluğundadır. Ayous ağacının kullanılabilir gövde uzunluğu 20-25 metre, gövde orta çapı ise 0,7-1,5 metredir. Gövde şekli düzgün ve nadiren silindirik olup 8 metre kadar kök çıkıntılıdır. Ayous ağacının işlenme özellikleri incelendiğinde el aletleri ve makinelerle çok kolay bir biçimde işlenmekte olduğu görülür. Testerelerde kesiş hızı 45 m/s, bileme açısı 45° olmalıdır. Keskin aletler kullanımından kaçınılmalıdır. Çivi tutma gücü zayıf olup iyi yapıştırılması önem kazanır. Renk verilebilmekte ve iyi cila tutabilmektedir.



Ayous Ağacı Latince İsmi



Ayous ağacının Latince ismi "Triplochiton Scleroxylon" olup soluk sarımsı, beyaz renkli görünümü ile mobilya endüstrisi başta olmak üzere pek çok önemli sektörde kullanımı tercih edilen bir ağaç türüdür. Thermowood yapıldığı zaman Ayous ağacı, sarımsı bir renge bürünmektedir.



Ayous Ağacı Özellikleri



Ayous ağacı, çok hızlı bir şekilde kurutulabilir özelliğe sahiptir. Ayous ağacı dayanıklılık bakımından diri odun böceklerine karşı oldukça hassastır. Öz odun dayanıksız olup termit ve böcekler tarafından kolaylıkla tahribata uğrayabilmektedir. Ayous ağacı hafif ve yumuşak yapısı ile uygulama bakımından rahatlık sunmaktadır. Maket bıçağı ile bile kesilmesi mümkündür. Çivi tutma gücü zayıf olan Ayous, 30-50 m boyu ile özellikle dış cepheleri parlatmak için ideal ağaç türleri olarak kabul görüyor. Ayous ağacının yapısında budak yoktur. Parlak uzun çizgili düz damarlı dokulu bir görünüme haizdir.



Ayous, tomruktan ilk kesildiği zaman beyaz renkli olsa da hava ile temas ve Thermowood yani ısıl işlem gören ahşap işlemi sonrası sıcak altın sarısı kahve tonlarında bir görünüm alır. Ayous kereste odunu çoğunlukla sarı, fildişi ve kahverengimsi sarı tonlarında olmaktadır. Yumuşak dokusu ile tanınan bir ağaç olarak yüksek sıcaklıklardaki ısıyı üzerinde barındırmaması ile sauna yapımlarında çokça kullanımına rastlanır. Ayous ağacı, masif parke olarak değerlendirildiğinde yumuşak dokusu sayesinde zeminlere güçlü bir biçimde yapışabilmektedir.



Ayous, el aletleri ve makinelerin vasıtası ile kolaylıkla işlenmektedir. Budaksız, düz damar dokusu ile reçinesiz bir yapıdadır. Renk verilebilme ve kolay şekilde kurutulabilme özellikleri en fazla bilinen özellikleri arasında yer alıyor. Ayous ağacı, bu özelliklerinin yanında bir hayli ucuz bir ağaç türüdür. Uygun fiyatından dolayı deck uygulamalarında sıklıkla tercih edilir. Uzun boy deck döşemelerinde 18x95x3000 mm. yapım ölçüleri en çok seçilen ölçüler olarak öne çıkmaktadır.



Ayous Ağacı Nerede Yetişir?



Ayous ağacının nerelerde yetiştiği bu özel ağaca dair en fazla yanıtı araştırılan soruların başında göze çarpıyor. Ayous ağacının başlıca yetiştirildiği ülkeler şöyle:



- Batı Afrika Ülkeleri

- Liberya

- Gana

- Fildişi Sahili

- Gabun

- Kamerun

- Nijerya

- Gabon

- Orta Afrika Ülkeleri

- Zaire

- Kongo



Ayous Ağacı Nasıl Yetiştirilir?



Ayous ağacı, sıcak iklimlerde yetiştirilebilen özel bir ağaç türü. Bu açıdan verimli, güneş gören topraklarda sulamasına önem verilerek yetiştirilebilmektedir. Bu koşullar ağacın yetiştiği doğal ortamlarda kendiliğinden mevcut iken farklı ortamlarda yetiştirilmesi için benzer koşulların sağlanmasına özen gösterilmelidir.



Ayous Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?



Ayous ağacı, diri odun böceklerine karşı hassas olduğu için bu tarz böceklere ve haşerelere karşı özenli bir şekilde bakımı için korunması önem arz eder. Gübreleme ve ilaçlama yöntemleri yüksek verim alınabilmesi için tercih edilen esaslı yöntemlerdir.



Ayous Ağacı Faydaları Nelerdir?



Ayous ağacının birçok faydası bulunuyor. Çok sayıda sektörde etkin olarak kullanılıyor. Bunlar şöyle sıralanabilir:



- Mobilya

- Masif parke

- Müzik aletleri yapımı

- Sauna

- Karoser uçak

- Resim çerçevesi

- Protez

- Kontraplak yapımı

- Gemi modelciliği

- Maket ve mimari modeller

- Kağıt endüstrisi

- Ambalaj kapları

- Hobi çalışmaları

- Heykel oymacılığı



ve avuç içi iskerpela yapımı gibi alanlarda Ayous kaplama kullanılmaktadır.





