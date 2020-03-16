Aynı Anda Birden Fazla Estetik Yaptırılabilir mi?

Kombine estetik operasyonlarında ameliyatlı ve ameliyatsız tekniklerin ikisi birden kullanılabilir. Bu operasyondan önce hastanın genel sağlık durumu ayrıntılı olarak incelenir. Ameliyat türleri hastanın genel sağlığını etkilemeyecek şekilde planlanır. Kombine operasyonlar kişiye özel olarak planlanır. Ve bu operasyonlar hastanın ihtiyacına göre belirlenir.

Kombine estetik operasyon türleri

Hastanın ihtiyacı ve talepleri de göz önüne alınarak meme büyütme, küçültme ya da dikleştirme ameliyatları ile birlikte karın germe ya da yağ alma operasyonları kombine bir şekilde bir arada yapılabilir. Kol germe ile meme estetiği ameliyatları kombine edilebilir. Genel yüz estetiği operasyonlarında yüz germe, göz kapağı sarkması, kaş kaldırma ve alın gençleştirme operasyonları bir arada gerçekleştirilebilir. Burun estetiği ameliyatları ile birlikte çene estetiği ameliyatları da yapılabilir. Burun estetiği ameliyatlarının yanı sıra dudak dolgunlaştırma da gerçekleştirilebilir. Karın germe ile genital bölge estetikleri birleştirilebilir. Vücut şekillendirme ve germe operasyonları bir arada yapılabilir.

Kombine estetik operasyonlarının avantajları

Kombine estetik operasyonları kişinin zamandan kazanmasını sağlar. Farklı farklı iyileşme süreci geçirmek durumunda kalmaz. Yapılan estetik operasyonların sonuçlarının daha belirgin bir şekilde ortaya çıkmasını sağlar. Örneğin burun şeklini özellikle profilden çenenin görünümü de etkiler. Bu nedenle hem burundaki estetik sorun ortadan kaldırılır hem de çenenin şekli düzeltilerse iki operasyonun da sonuçları daha fazla ortaya çıkar. Birden fazla anestezi alınması önlenir. Operasyonun maliyeti daha düşük olur.

3D simülasyon cihazı ile estetik tasarım imkanı

3D simülasyon cihazı aracılığıyla hazırlanan görüntüleri üzerinden hasta ile yapılan görüşmeler sırasında hasta yüzündeki ya da vücudundaki sorunları daha iyi görebiliyor. Örneğin burun estetiği için gelen hasta burnundaki estetik sorun giderildikten sonra çenesinin ya da alnının burnunun görüntüsünü ne kadar etkilediğini fark edebiliyor. Veya göğüs büyütme estetiği yaptıran hastamız karın bölgesindeki sarkmaların göğüs estetiğini gölgeleyebileceğini görebiliyor. Hayal ettiği estetik görünüme kavuşabilmek için birden fazla estetik operasyonu bir arada talep edebiliyor.

Kombine estetik operasyonları bütünsel bir güzellik sağlayabilmek için uygulanan operasyonlardır. Vücudunda birden fazla estetik problemi olan ve bunlardan rahatsız olan kişiler kendi durumlarına özel daha ayrıntılı bilgi almak için uzman bir estetik cerraha başvurmalıdır.

GUNCEL ÖZTÜRK