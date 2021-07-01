Aylık Burç Yorumları: Temmuz Ayı Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Temmuz Ayı Gündemi



● 10 Temmuz saat 04.17’de Yengeç burcunda bir Yeni Ay gerçekleşiyor.

● 11 Temmuz Pazar saat 23.36’da Merkür, Yengeç burcuna geçiyor.

● 15 Temmuz Perşembe saat 19.45’te Chiron, Koç burcunda geri hareketine başlıyor.

● 22 Temmuz Perşembe saat 17.30’da Güneş, Aslan burcuna geçiyor.

● 22 Temmuz Perşembe saat 03.37’de Venüs, Başak burcuna geçiyor.

● 24 Temmuz Cumartesi saat 05.37’de Kova burcunda bir Dolunay gerçekleşiyor.

● 28 Temmuz Çarşamba saat 04.13’te Merkür, Aslan burcuna geçiyor.

● 28 Temmuz Çarşamba saat 15.43’te Jüpiter, Kova burcuna geçiyor.

● 29 Temmuz Perşembe saat 23.33’te Mars, Başak burcuna geçiyor.

KOÇ BURCU

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, hem işlerinizi hem de psikolojinizi toparlayıp yola daha iyi şekilde devam edeceğiniz bir aya giriyorsunuz. Yengeç burcundaki yeniay, sizi bu noktaya desteklemeye geliyor. Yeni bir şeylerin temelini atmak istiyorsanız ya da öncesinde attıysa, çalışmalarınızın şekillendiğini görebilirsiniz. Venüs’ün Başak burcuna geçmesi, sizi tüm gösterişin ve parlaklığın içinde bir sadeliğe götürebilir. Daha seçici ve eleştirel bir ruh halinde olmanız, özellikle birlikte çalıştığınız kişiler için sorun olabilir. Sınırı korumaya dikkat etmelisiniz.



Güneş kendi evine yani Aslan burcuna geçiyor ve aşk hayatınızla ilgili harika bir dönemi açıyor. Yalnız bir Koç burcuysanız teklif alma-etme konusu gündeminizde yer edinebilir. Bir ilişkiniz varsa, yaşadığınız hissiyatın boyutunu daha iyi görebilir ve kararlarınızı buna göre şekillendirebilirsiniz.

BOĞA BURCU

Özgürleştiğinizi hissettiğiniz bir aya giriyorsunuz. Yengeç burcundaki Yeniay, kardeşleriniz ve yakınlarınızla ilgili gelişmelere vesile olabilir. Birlikte alacağınız yeni bir karar varsa ya da bir fikir etrafında toplandıysa, bu konuda neler yapacağınızı kesinleştirerek ilk adımı atıyorsunuz. Merkür’ün de Yengeç burcuna gelmesi, adımlarınızı hızlandırabilir. Hassasiyetinizin ve sezgilerinizin farkında olmak sonucu her zaman lehinize çevirecektir.



Aile hayatınız ve sizi derinden etkileyen konularında biraz daha rahatlayabileceksiniz. Motive olmanız ve hareketliliğiniz evle ilgili tüm gündemi değiştirebilir.

İKİZLER BURCU

Hem içeride hem dışarıda zaferler elde edeceğiniz bir Temmuz ayı sizi bekliyor. Yengeç burcundaki yeniay ile maddi birikimlerinizi yeniden değerlendirmek için harekete geçiyorsunuz. Kendinize yeni bir kazanç alanı oluşturmanız, ruhsal açıdan da iyi hissetmenizi sağlayabilir. Merkür’ün Yengeç burcuna gelmesi, buradaki yazılı işleri gündeme getirebilir. Duygusal kararlar vermek yerine mantığınızı devreye koymanız gerektiğini unutmamalısınız.



Venüs’ün dost burcunuz Başak’a yerleşmesiyle, aile bağlarınızda birbirinize destek olma ve fayda sağlama temaları söz konusu olabilir. Aranızdaki duygusal bağdan hareket etmek, sorunlarınızı çözmenizi kolaylaştıracaktır.





YENGEÇ BURCU

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar, maddi ve manevi yönden parlayıp yenilendiğinizi hissedeceğiniz bir Temmuz ayı sizi bekliyor. Burcunuzda gerçekleşecek yeniay, hayatınızla ilgili önemli başlangıçları işaret ediyor. Dış görünüşle ilgilenebilir, dolabınızı yenilemek isteyebilirsiniz. Hayata karşı bakış açınızda eksiğinizi hatanızı bulup daha iyisiyle yola devam edebileceğinizi anlıyorsunuz.



Merkür ay sonuna doğru burcunuzdan ayrılarak Aslan burcuna geçiyor. Jüpiter’in de gerileyerek Kova burcuna gelmesi, ticari anlaşmalarınız ve ek gelirleriniz konusunu önünüze getirebilir.

ASLAN BURCU

“Benim zamanım” diyeceğiniz bir Temmuz ayına başlıyorsunuz. Ayın ilk günlerindeki Yengeç yeniayı, içinizdeki tüm hesapları kapatıyor ve size sıkıntı veren ne varsa hepsinden sıyrılıp dışa dönük bir zamana adım atıyorsunuz. Merkür’ün de aynı zamanlarda buraya gelmesi, geçmişi ve hafızanızı yoklamanıza, içinizde biriktirdiklerinizi dile getirmenize ön ayak olabilir. Geleceğe dair bazı kaygılarınız olabilir. Bunlara sebep olan konuları bulduysanız süreci en sağlıklı şekilde atlatabilirsiniz.



Burcunuzda ilerleyen Venüs, ayın ikinci yarısında Başak burcuna geçiş yapıyor. Finansal açıdan şanslı ve etkili günler yaşayabilirsiniz. Özen ve gayretlerinizin sonucu size daha fazla gelir olarak yansıyabilir.







BAŞAK BURCU

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, kendinizi kazanmak için titizlikle ve güzellikle çaba göstereceğiniz bir Temmuz ayına giriyorsunuz. Yengeç burcundaki yeniay ile, çabanıza sosyal çevrenizden ve hedeflerden başlıyorsunuz. Yeni insanlara ve yeni çalışmalara hazırlıklı olun. Bir araya geleceğiniz kişilerle, geçmişte darbe yediğiniz konuların etkisinden kurtulabilirsiniz. Güneş yöneticisi olduğu Aslan burcuna geçiyor ve sizin için gizlilik kavramının ortadan kalktığı bir dönemi başlatıyor.

Venüs, Aslan burcundaki seyahatini tamamlıyor ve burcunuza geliyor. İlişkilerde fayda zarar dengesine dikkat ettiğiniz müddetçe şanslı bir dönem geçirebilirsiniz.

TERAZİ BURCU

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, eğlenceden çalışma düzeninize kadar birçok konuda kırılmalar yaşayacağınız bir Temmuz ayı sizi bekliyor. Yengeç burcundaki gerçekleşecek yeniay ile, kariyer alanınızda bazı gelişmelere tanıklıklık edebilirsiniz.



Merkür’ün Aslan burcuna geçmesiyle birlikte, sosyal ortamlarda fikirleri konuşulan ya da fikirlerine danışılan biri olabilirsiniz. Daha duyarlı ve cömert bir çevre oluşması, toplum adına çalışmalar yapılması için fikir alışverişinde bulunabilir bu fikirler ışığında arkadaşlarınıza yönlendirmeler yapabilirsiniz.

AKREP BURCU

Beklentilerinizin gerçekleşeceği bir Temmuz ayına giriyorsunuz. Yengeç burcunda gerçekleşecek olan yeniay ile birlikte, olaylara daha geniş bir açıdan bakmayı öğreniyorsunuz. Kendinize yeni bir hayat kurmaya dair fikirleriniz oluşabilir. Güneş yöneticisi olduğu Aslan burcuna geçtiğinde, kariyer hedeflerinizle ilgili güzel haberleri beraberinde getiriyor olacaktır. Önünüzün açıldığı ve çevrenize de bu noktada ilham olabileceğiniz bir dönemdesiniz.



Güneş yöneticisi olduğu Aslan burcuna geçtiğinde, kariyer hedeflerinizle ilgili güzel haberleri beraberinde getiriyor olacaktır. Önünüzün açıldığı ve çevrenize de bu noktada ilham olabileceğiniz bir dönemdesiniz.







YAY BURCU

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, telafiler ve ödüllerle geçireceğiniz bir Temmuz ayı sizi bekliyor. Yengeç burcundaki yeniay size, endişelerinizin sizde oluşturduğu duygusal tahribatı yok etmek için destek veriyor. Umudunuzu kıran konu ve kişilere karşı yeni bir yaklaşım geliştiriyorsunuz.



Venüs’ün Başak burcuna geçmesiyle, kariyerinizle ilgili hem maddi açıdan hem de manen sevindirici gelişmeler yaşayabilirsiniz.





OĞLAK BURCU

Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, kayıplarınızın geri döneceği bir Temmuz ayına başlıyorsunuz. Karşıt burcunuzdaki yeniay ile birlikte ikili ilişkilerinizde yeni bir dönemin kapılarını aralayabilir, ilişkilerinizi bir adım ileriye taşıyabilir veya yenileri için adım atabilirsiniz. Hem sevginin hem birlik olmanın önemini göreceğiniz gelişmeler yaşayabilirsiniz.



Merkür karşıt burcunuzdan çıkıp Aslan burcuna geçtiğinde, kendi lehinize sonuçlandırmak istediğiniz konulara yoğunlaşabilir, endişe ve soru işareti yaratan sorunları çözmek aileniz ve çevrenizdekileri bir araya getirebilirsiniz.

KOVA BURCU

Kendinizden söz ettireceğiniz ve ilişkilerinizin ön planda olacağı bir Temmuz ayına giriyorsunuz. Yengeç burcundaki yeniay ile, günlük düzeniniz üzerinde çalışıyorsunuz. Çalışma ortamınızda bazı değişiklikler yapmak isteyebilir, sağlığınızı dengede tutacak bir beslenme programı hazırlayabilirsiniz.



Ay sonuna doğru Mars karşıt burcunuzdan çıkıp Başak burcuna geçtiğinde, endişe duyduğunuz konularda somut adım atarak harekete geçtiğinizde daha fazla titiz ve disiplinli davranışlar sergileyebilirsiniz.





BALIK BURCU

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar, hareketli ve keyifli geçecek bir Temmuz ayı sizi bekliyor. Yengeç burcundaki yeniay ile birlikte, kendinizle aranızdaki mesafeleri aşıyorsunuz. Yetenekleriniz ortaya çıkıyor ve bunları yeni alanlara taşımak için çabalıyorsunuz. Merkür’ün de Yengeç burcuna geçecek olması, size bu konuda fazlasıyla fikir sunabilir.