Aylık Burç Yorumları: Temmuz Ayı Burç Yorumları

KOÇ BURCU

Merkür, 18 Haziran'dan bu yana geriledi ve artık 12 Temmuz'da doğrudan hareketine dönüyor. Bu size derin bir soluk aldıracak. Ek olarak, 20 Temmuz'da Yengeç burcunda Yeni Ay gerçekleşecek, eğer bir gayrimenkul meselesinde bir sorun yaşıyorsanız bu dönemlerde tamamlamış olabilirsiniz. Bu ay aşırıya kaçmadan görevlerinizi çok güzel bir şekilde tamamlamayı seçmelisiniz. Kaos ve karışıklık içinde olmamaya özen gösterin. 22 Temmuz sonrası aşk ve ilişkilerde fazlasıyla şaşırtıcı şeyler deneyimleyebilirsiniz. Eski bir ilişkinizin hayatınıza dahil olması ya da bazı gerçekleri size anlatması mümkün olabilir. 23 Temmuz'dan sonra Aslan burcundaki Güneş'le kariyer hedeflerinize daha da yaklaştığınızı görebilirsiniz.

BOĞA BURCU

05 Temmuz'da Oğlak burcunda gerçekleşecek olan Ay tutulması ile başlıyorsunuz. Bir yayıncılık, reklamcılık veya yurtdışı projesi gündeminizde varsa bunlardan herhangi biriyle güçlü bir ivme yakalayabilirsiniz. Ay Tutulması, sizin güneşinizle muhteşem bir bağlantı kurarak, gerçekten bildiğiniz bir alanda otorite statüsüne ulaşmanıza yardımcı oluyor. Bu ay önemli başarılara imza atıyor olacaksınız. Göz önünde olduğunuz ve üzerinizdeki isteksizliğin bittiği bir ay diyebiliriz.

Özellikle dikkat etmeniz gereken şey yazma veya konuşma noktasında daha fevri ve gerilimli olmamanızdır. 8 Temmuz- 27 Temmuz'a kadar, hayatınızda bazı köklü değişimler söz konusu olabilir.

İKİZLER BURCU

5 Temmuz'daki Ay Tutulması ile yeni bir Ay’a başlıyorsunuz. Bir süredir sizi yoran borçlarınızı kapatabileceğiniz ve ekonomik rahatlamalar içine gireceğiniz bir dönemdesiniz. Belki bir öğrenciyseniz öğrenci kredinizi veya kredi kartlarınızı kapatıyor olabilirsiniz. Başka bir yönden bakacak olursak şirket kurmak, iflas başvurusunda bulunmak, kredi çekmek veya vergilendirmeler ile ilgili konular gündeminiz olabilir.

Yönetici gezegeniniz Merkür, gerileme hareketini 12 Temmuz’da tamamlıyor ve sizleri mali konularda daha rahat bir durum içine çekmeye doğru götürüyor diyebiliriz.

YENGEÇ BURCU

Bu ay özellikle mesleki hedeflerinizle ilgili durumlar gündeminizde yoğun bir şekilde yer alacaktır. Bununla birlikte doğanız gereği iletişimleriniz, insan ilişkileri ve duygusal konular üzerine olacaktır. Ay tutulması, sizlerin üzerinde güçlü bir etkiye sahip olacaktır. Sizi davranışlar konusunda kökten değiştirebilir ve projelerinizde geçici olarak yön değişikliklerine gidebilirsiniz. Temmuz ayının ikinci haftasından sonra kurduğunuz ilişkilerde daha cesur olacak ve kişiliğinizle fark yaratacaksınız. Aşk ilişkinizde yeni kararlar alabilir ve duygusal bağınızı daha da güçlendirebilirsiniz.

ASLAN BURCU

Merkür 12 Temmuz'da doğrudan hareketine dönecek ve ayın sonunda kararlı bir şekilde harekete geçebileceksiniz. Sosyal çevreniz finansal ilerlemeniz de önemli bir rol oynayacaktır ve bu durum sizin bilginiz haricinde gerçekleşebilir. Karlı yatırım yapmak için bu ayı iyi değerlendirebilirsiniz. Bu ay akademik kariyerle uğraşan Aslanlar için parlamak ve fark edilmek için oldukça güzel bir ay. Parlak bir kariyer için şans sizlerden yana olacaktır. Romantizm bu ay zor olabilir. Çünkü samimiyeti sorgulayabilirsiniz.

BAŞAK BURCU

Siz Başaklar bu ay, başarıya ulaşmak için başkalarının desteğini aramalı ve koşullara uyum sağlayacak kadar esnek olmalısınız. Hayat her şeye rağmen akıyor. Hayatınızda duraklamaya yer yok, her daim hareket içinde olmalısınız. Bu tutulma ile elinizdeki projeleri tamamlamalısınız. Bu tutulma ile beraber duygusal ilişkilerde oldukça romantik bir yapı içinde olabilirsiniz. Beklentileriniz oldukça duygusal ve romantik düşünceler içerebilir. Eğer ilişkinizden eminseniz bu birlikteliği evlilikle taçlandırabilirsiniz. Aile ile aranızdaki bağın artacağı bu ay, oldukça neşeli ve samimi ilişkiler kurabileceksiniz. Finansal anlamda güçlü etkiler içinde olabilirsiniz.

TERAZİ BURCU

5 Temmuz ay tutulması ile hızlı bir şekilde ailevi değişiklikler içerisine giriş yapıyorsunuz. Bu, bir evden diğerine taşınma olarak ortaya çıkabilecekken belki de hukuksal bir haklılığınızı almak olaraktan hayatınıza tezahür edebilir. Temmuz başladığında, kariyer yönünüz hakkında hala kafanız karışmış olabilir. Merkür, 12 Temmuz sonrası ileri hareketine geçecek ve sizleri daha iyi seçimler yapma olanakları içine sürükleyecektir. İlginç bir şekilde vazgeçemediğiniz şeyler de sadece güven duygusu olduğunu düşünüyorsanız artık buradan kendiniz uzaklaşmak isteyeceksiniz.

AKREP BURCU

22 Temmuz sonrası Yengeç burcunda gerçekleşecek olan Yeni ay ile bazı sürprizler yaşanabilir. Her şeye hazırlıklı olun! Bekar Akrepler yeni bir ilişkiye başlayabilirler. İlişkisi olan Akrepler de tutku artabilir ve Partneriniz ilişkinizi ve tutkunuzu besleme de size öncülük edebilir. Bu ay ailenizle oldukça keyifli vakit geçirebileceğinizi söyleyebiliriz. Birleşme veya kutlamalarla ilgili aile ortamında eğlenceli gelişmeler olabilir. Partnerinizin hukuksal sorunları çözüme kavuşabilir. Eğer doğum haritanızda sert etkiler yoksa daha rahat bir ay yaşayabilirsiniz.

YAY BURCU

Sevgi açısından, kalbinizdeki kişi hakkında büyük bir duygusal farkındalığa varıyorsunuz. Birçok insanın gerçekte nasıl olduklarını göreceğiniz bir ay olduğunu da söyleyebiliriz. Hedeflerinizi gerçekleştirmek için bağımsızlığınızı kullanmayı öğreneceksiniz. Bununla birlikte bazı önemli kararlar almak zorunda kalabilirsiniz. Bu tutulma sonucunda yeni ortaklıklar gelişebilir veya varolan ortaklıklarınızı sonlandırabilirsiniz. Bununla birlikte daha güçlü ilişkiler hayatta kalacakken, zayıf olanlar parçalanacak diyebiliriz. Bu ay aşk ilişkileri istikrarlı ve eğlenceli olacaktır ve bazı alanlarında değişiklik yapma fırsatı da bulabileceksiniz. Bekar olanlara yeni romantik ilişkiler kurma konusunda gökyüzünden destek gelecektir.

OĞLAK BURCU

İlişkiler söz konusu olduğunda, bu yeni başlangıçlara yol açan bir ay olacaktır. Merkür, 18 Haziran'dan beri ortaklık alanınız da geriledi. Merkür 12 Temmuz'da doğrusal hareketine dönecek ve ayrıca 20 Temmuz'da ilişkiler evinizde yani aynı alanda bir Yeni Ay'a sahip olacaksınız. Önemli biriyle önemli bir ilişki başlatabilirsiniz. Bu kişiyle yeni bir duygusal güvenlik seviyesi talep etmeye hazırsınız. Yeniden sevebilir ya da yeniden başlayabilirsiniz. Korkularınızın esiri olmamalısınız. Finansal konularda oldukça iyi bir duruma sahip olmak için pes etmeden biraz daha ilerliyor olmalısınız. Maddi anlamda gelirinizi artırmak için mükemmel fırsatlara sahip olacaksınız ve bu süreçte gelirleriniz artabilir.

KOVA BURCU

Temmuzun ikinci yarısında yeni tanışacağınız biri aşk ile ilgili konularda sizi heyecanlandırabilir. Bu Yeni ay ile birlikte ilişkinizde ya da kariyer hayatınızda bambaşka bir başarı sizleri bekliyor olacak. Olayları ve durumları değiştiremiyorsanız onların içlerinden geçip gitmenin ne kadar büyük bir erdem olduğunu göreceğiniz bir dönem diyebiliriz. Özellikle 2018 yılından bu yana yaşadığınız sorunların artık içinden çıktığınız bir yeniay olduğunu da söyleyebiliriz.

Aşk hayatınız söz konusu olduğunda, 27 Temmuz'da Venüs ve Neptün arasındaki belirsiz bir kare, gerçek olamayacak kadar iyi ya da sizin için çok iyi olan biriyle tanıştığınızı hissetmenize neden olabilir.

BALIK BURCU

5 Temmuz'da Ay Tutulması ile bu aya hızlı bir giriş yapıyorsunuz. Yakın arkadaşlarınızla ilgili önemli bir proje ya da önemli bir iş birliği içinde olabilirsiniz. Belki de eskiden küs olduğunuz bir arkadaşınıza merhamet ederek hayatınıza yeniden onu almak isteyeceksiniz. Aşk hayatınız 12 Temmuz'a kadar biraz karışık ve sorunlu hissi verebilir ama Merkür 12 temmuzdan sonra ileri hareketine geçecek ve birçok karışıklığı kafanızdan kaldıracaktır. Eğer bu süreçte eski sevgiliniz geri döndüyse bazı eski duyguları, düşünceleri veya kalıpları yeniden konuşmak durumunda kalabilirsiniz. Kendinizi sağlıksız duygusal bağımlılıklardan kurtarmaya ve bunu devam ettirmeye hazır olacağınız harika bir ay içindesiniz. Temmuz ayının ortalarında artık yeni bir hayata geçiş yapıp sorumluluklarınızı arttırmış olabilirsiniz.