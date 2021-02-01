Aylık Burç Yorumları: Şubat Ayı Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

KOÇ BURCU

Sevgili Koç burçları ve yükselen burcu Koç olanlar, Şubat ayının başlamasıyla birlikte işler harekete geçecek. Yeterli enerjiye sahip olacaksınız ve bu nedenle ister kariyerinizde ister kişisel yaşamınızda olsun, aynı anda daha fazla görevi tamamlayabileceksiniz. Bu ay deneyimleyeceğiniz en önemli gökyüzü olayı, Satürn ve Uranüs arasındaki kare açı olacaktır. Önemli bir mali kazanım elde edeceğiniz bir iş projesi içine girebilirsiniz. Venüs’ün Kova burcunda olması ile birlikte meslektaşlarınız ya da grup arkadaşlarınızla aralarınızı düzeltebilir, yeni iş birlikleri içine girebilirsiniz. Geçmişten gelen eski bir sevgili ya da eski bir dost, sizde kafa karışıklığı yaratabilir. Yaşananları ve sizdeki yerlerini iyi düşünerek hareket etmelisiniz. Teknolojiye, patentlere ya da uygulamalara yapacağınız yatırımlardan güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Bu fırsatı kaçırmayın.

Koç burcunu besleyen enerji bu ay daha güçlü bir şekle giriyor. 11 Şubat Kova burcundaki yeni ay ile 27 Şubat Başak burcundaki dolunay arasındaki zamanda sağlığınıza iyi bakın. Vücudunuzu ve özellikle sindirim sisteminizi yoracak gıdalardan uzak durmalısınız. Alkali ve detoks tarzı ürünlerle yeni bir beslenme düzeni kurun. İyi ve sağlıklı bir şekilde kilo vermek istiyorsanız bahsettiğimiz zaman aralığı size yardımcı olacaktır.

BOĞA BURCU

Sevgili Boğa burçları ve yükselen burcu Boğa olanlar, Şubat ayı sizin için özgürleştiğiniz bir ay olarak görülebilir. Kendinizi daha iyi ifade ettiğiniz ve doğru anlaşılmaya başladığınız bu dönem, değişime karşı olan direncinizi kırmalı ve o değişim her ne ise onu hayatınıza dahil etmelisiniz. Yönetici gezegeniniz Venüs’ün Kova burcuna geçmesiyle birlikte, iş hayatınızda güçlü değişimler ve ses getirecek projeler söz konusu olabilir. Hayatınızın en güçlü döneminde olduğunuzu kendinize sık sık hatırlatın. Satürn - Uranüs Karesi 17 Şubat sonrasında sizi farklı konularda büyük gelişmelere götürecektir. Yeteneklerinizi harekete geçirmelisiniz. Altın gibi olunuz, yere düşseniz de değerinizi yitirmezsiniz. Mutlaka sizi oradan alıp boynuna kolye yapacak biri ya da birileri çıkacaktır.

11 Şubat’ta gerçekleşecek olan Kova burcundaki yeni ay, ideallerinizi sorgulamanıza neden olabilir. Unutmayın, insanlar idealleri ve ümitleri ile hayata tutunurlar. Büyük önemli bir iş başarma düşüncesi, bir hedefe ulaşma azmi insanı harekete geçirir ve kanatlandırır. Bu ay rotanızı belirlemelisiniz. Rotanız yoksa hiçbir rüzgâr size yardımcı olamaz. Bu yeniay ile alacağınız rüzgâr sizin bir rotanızın olup olmadığını gösterecek.

İKİZLER BURCU

Sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar; Şubat ayı yönetici gezegeninizin gerilemesi ile başlıyor. Eski arkadaşlıkların ve eski aşkların gündeminizi fazlasıyla meşgul etmesi mümkün olabilir. Özellikle 20 Şubat’a kadar biraz daha tembel ve inançsız bir bakış açısı içinde olabilirsiniz. Ama bu etkiden çıkıp aksine bu durumu fırsat bilip inançlarınızda daha kararlı olmalı ve eski çalışkanlığınızı kaybetmemelisiniz. Bu tarihler arasında yapamayacağınız işler konusunda gereğinden fazla mazeret üretmek isteyebilirsiniz. Herkesi kandırabilirsiniz ama unutmayın ki insan kendini kandıramaz. Mümkün oldukça bu içsel korkularınızdan uzak kalmalısınız. Değil düşmana, dosta bile minnet etmemek için mazeret tanımamalı ve başarıncaya kadar çok çalışmalısınız.. Ama öte yandan da, kimseye hiçbir konuda fikir beyan etmeyin. Herkesin kendi sınavını kendisinin yaşaması, sizin için de onlar için de daha iyi bir fikir. Sizin sınavınız ise, yaptığınız iyiliklerin bir görev haline dönüşmemesi hususuna dikkat etmektir. Zira yaptıklarınızdan bir karşılık bekliyorsanız bu dönemde zorluklar yaşayabilirsiniz.

11 Şubat’ta Kova burcunda gerçekleşecek olan yeni ay, hayatınızda net olmayan birçok konusu için bir belirleyici olacaktır. İlişkinizde hiç olmadığı kadar özgürleşmek ve tek olmak isteyebilir ya da uzun süredir yalnızsanız ilişkiye özlem duyabilirsiniz. Bu doğum haritanızdaki duruma ve hayat hikayene göre değişim gösterir. Yeni ayın bu güzel etkisiyle sahip olduğunuz donanımın farkına varmalısınız.

YENGEÇ BURCU

Sevgili Yengeç burçları ve Yükselen burcu yengeç olanlar; Şubat ayı sizin için çok belirleyici ve asla mazeret kabul etmeyen bir ay olacaktır. Yeni işler ve yeni ilişkiler başlatma cesaretinizin üstün olduğu bu ayı çok iyi değerlendirmelisiniz. İlişkilerde zorluklar artık bitiyor. Hayatta kaçırdığınız fırsatları kendinize soruyor olabilirsiniz. Bazı konularda ne istediğinizi ve nasıl rahat ettiğinizi görüyorsunuz. Geçmiş üzüntüler, haksızlıklar, kullanılmışlık hissi peşinizi bırakmıyor olsa da işe yaradığınızı ve aslında siz olmasanız bazı şeylerin mümkün olamadığını fark ediyorsunuz. Bu ay yaşanacak olan Satürn-Uranüs karesi, kariyerinizde eksik kalan konuları tamamlamak için size yardımcı olacaktır. Finansal anlamda bazı borçlar ve ödemeler ekonomik dengenizi şaşırtabilir. Biraz daha sabretmelisiniz, karanlık dehlizlerin sonuna geliyorsunuz.

11 Şubat’taki Kova yeni ayı ile sizi bekleyen aydınlık çıkışın içinde kendinizi gösterme zamanınız geldi. 20 Şubat’ta Merkür’ün de artık ileri hareketine geçmesiyle finansal ya da kariyer hayatınızda zorlukları daha kolay aşabileceğinizi söyleyebiliriz. Bunları düşünerek kendinizi kısıtlamamalısınız. Hayatınızın en verimli ve en güçlü dönemine ilerlerken kendinizi geçmişin hatalarından kurtarmalısınız.

ASLAN BURCU

Sevgili Aslan burçları ve yükselen burcu Aslan olanlar; Şubat ayı sizin iş ve aşk hayatınızın büyük ölçüde değişim göstereceği bir ay olacaktır. Özellikle Venüs’ün Kova burcuna girmesiyle bu ay başlayacağınız ilişkilerde bazı toparlanmalar yaşarken yeni tanışmalar da söz konusu olabilir. Var olan ilişkinizde gerekli uyumu yakalama fırsatınız olabilirken, biten bir ilişkinizin ardından hızlı bir şekilde başka bir ilişkiye doğru yol alıyor olabilirsiniz. Bunlar olurken belki de ilişkileri olmayanlar içinden “Bende bunların hiçbiri olmuyor” diye söylenebilir. O zaman sevinebilirsiniz. Zira bu ay herkes için ilişkilerden yana oldukça keyifli durumlar söz konusu olabilir. Hem finansal hem evlilik hem de daha kalıcı iş girişimleri için harika bir dönem başlıyor.

11 Şubat’ta gerçekleşecek olan Kova burcundaki yeni ayı, sizi kelimenin tam anlamıyla güçlü bir spot ışığı altına çekebilir. Bu noktada elbette isteklerinizin ne olduğu ve ne için gösteriyorsunuz oldukça önemli olacaktır. Hoşunuza gitmeyen bir meseleyi uzun süredir düşünüp fazlasıyla kafanızı yorduysanız artık bunları geride bırakmalısınız. Siz azimli ve kararlı insanlarsınız. Bu ay en çok ihtiyacınız olan şey bu iki duyguya sarılmak olacaktır. Hiçbir duruma ve koşula bahane bulmayın.

BAŞAK BURCU

Sevgili Başak burçları ve yükselen burcu Başak olanlar, Şubat ayına yönetici gezegeniniz Merkür’ün gerilemesi ile başlıyorsunuz. Bu durum sizin, gerileme bitene kadar yani 20 Şubat’a kadar eski konulara karşı gereğinden fazla bir takıntı içinde olabileceğinizi gösterir. Çok çalıştığınız ve biraz da yorulduğunuz ama keyifli işlerin peşine de düştüğünüz Ocak ayının ardından, tam istediğiniz sonuçları alamamış gibi hissetseniz de Şubat ayında bunların meyvesini almaya başlayacağınızı söyleyebiliriz. Plüton’un Oğlak burcunda ve Mars’ın da Boğa burcunda ilerlemesi de işlerinizin iyiye gitmesi açısından sizi oldukça destekliyor.

11 Şubat’ta Kova burcundaki yeni ay ile birlikte kariyer hayatınızda önemli bir dönem başlatıyorsunuz. Sadece bu dönem eskiye nazaran daha detaylı düşünmeli ve karar verirken ince eleyip sık dokumalısınız. Yeni başlangıçlara hazırlanırken ve yeni adımlar atarken sanki bu yaptıklarınızın devamlılığı olmayacak gibi hissedebilirsiniz. Merkür’ün geri hareket etmesinin de etkisiyle kendinize sürekli hata yapıp yapmadığınızı sorabilirsiniz. Böyle bir durum halinde canınızı hemen sıkmamalı ve bunun bir süreç olduğunu kendinize hatırlatmalısınız.

TERAZİ BURCU

Sevgili Terazi burçları ve yükselen burcu Terazi olanlar, Şubat ayı sizin hayallerinizi gerçekleştirmeyi başardığınız özel aylardan biri olacak. Tüm gezegenlerin kova burcunda olması durumları oldukça güzelleştirecektir. İş hayatınızda yükselme, terfi ve büyük değişimler söz konusu olabilir. Yönetici gezegeniniz Venüs’ün de bu ay burç değiştirip Balık burcuna geçmesi, size adeta çift şans noktasında destek verecek. Bu ay içinizde önceliklerinizi belirlemeniz gerektiğini kendinize söylemeli ve buna sadık kalmalısınız. Anlaşmazlıklar ve rahatınızı bozan gelişmelere asla takılmayın. Çünkü takılmamak, sizi geliştirecektir. Bu sürecin de daha öncekilerde olduğu gibi geçici olduğunu unutmamalısınız. Yaşadığınız iyi ve kötü tüm olayları değerlendirirken, intikam duygusuna kapılmamalı sadece hayata beraber devam etmek istediğiniz insanlara odaklanmalısınız.

11 Şubat’ta Kova burcundaki yeni ay ile birlikte, partneriniz ya da hayatınızdaki biri hakkında önemli bir olayı öğrenebilirsiniz. Ailedeki bir kişinin işi ya da eğitimi ile ilgili bir olayı da çözmeniz gerekebilir. Evinizde bazı onarımlar veya değişiklikler yapma konusunda ani bir karar verebilirsiniz. Bunlar için uygun bir zaman dilimindesiniz. Kariyerinizde ekip çalışmalarının aranılan ismi olabilirsiniz. Ancak kazançlı çıkmanın tek koşulu beklentilerinizi abartmadan, çok çalışarak ve karşı tarafa ciddi bir güvenilirlik sağlayarak hareket etmek olacaktır.

AKREP BURCU

Sevgili Akrep burçları ve yükselen burcu Akrep olanlar, Şubat ayı sizin için büyük kararlar ve büyük dönüşümler içinde olduğunuz bir zaman dilimini kapsıyor.. Gerçek benliğinizi keşfettiğiniz ve bununla birlikte kendi yönünüzü daha iyi bulduğunuzu göreceksiniz. Hiçbir şey insana bizzat kazandığı başarı kadar mutluluk vermez. Bu durumda sizin için de başarı kazanılacak bir dönem olduğunu söyleyebiliriz. Yönetici gezegeniniz Mars’ın Boğa burcundaki seyri, sizi ilişkilerde huzursuz biri haline getirmiş olabilir. İradenizin güçlü olup olmadığını görmek istediğiniz bir ay içindesiniz. Giriştiğiniz işleri yarım bırakıp bırakmadığınızı dönüp kontrol edin. Zira bu ay Merkür’ün geri hareketinde olması planlarınızın bozulmasına neden olabilir. Engelleniyor ya da bazı konularda suçlanıyor gibi hissedebilirsiniz. Bu dönem asla birilerini suçlayan olmayın. Bu durumun asla size bir faydası olmayacaktır. Kimseden yakınmayın ve eksikliği kendinizde arayınız. Mutlaka değiştirmeniz gereken bir şeyler olduğunu göreceksiniz.

11 Şubat’ta gerçekleşecek olan Kova burcundaki yeni ay, bazı konularda riski göze almanız gerektiğini söylemektedir. Bu dönem, özellikle finansal konularınız ve evlilik gibi durumlarınızda bazı değişimleri zorunda hale getirebilir. Yeni bir iş, teklif, ortaklık söz konusu olabilir. İş hayatınızda bir sorunu çözmenizle kendinizi ispat edeceğiniz harika bir dönem içine giriyorsunuz. Geçmişte yaşanan bazı hikayelerin sizi üzen etkilerinden artık arınmalısınız.

YAY BURCU

Sevgili Yay burçları ve yükselen burcu Yay olanlar, bu ay sizler için oldukça hareketli ve sonuç odaklı olacak. İş hayatınızda büyük bir yükseliş ya da değişime ilerliyorsunuz. Merkür gerilemesinin 20 Şubat’a kadar devam edecek olması işlerinizde sizi bazı can sıkıcı engellere sürükleyecek olsa da çok fazla olumsuz etkilenmeyeceğinizi bilin. Canınızı sıkmak isteyen kişiler karşısında, size uygun olmadığını düşündüğünüz sözler ve projeler konusunda kandırılmalara karşı dikkatli olmalısınız. Bazı vaatlerin tam istediğiniz gibi yerine getirilmemesi bunun hep böyle olacağı anlamına gelmez. Biraz sabırlı olmalı ve ilerleyen süreçte nasıl olması gerektiğini tam görmelisiniz.

11 Şubat’ta Kova burcundaki yeni ay ile yakın çevre ilişkileriniz ya da aile ilişkilerinizde bazı gerçekleri öğrenmeniz gerekebilir. Eğitimsel konularda yeni bir bilginin peşine koşmalısınız. Yeni bir eğitimsel kariyer sizi bu ay çok besleyebilir. Aslında süreklilik olarak sizi yorabilir ama en azından ilk adımlarını bu ay atıp daha fazla bağlantı kurmanız doğru olabilir. Değişikliği bu kadar sevmenize rağmen bu ay çok fazla değişim yapmak isteyemeyebilirsiniz. Ama şartlar bu sefer farklı gelişebilir.

OĞLAK BURCU

Sevgili Oğlak burçları ve yükselen burcu Oğlak olanlar; Şubat ayı sizin için önemli ve güçlü değişimleri önünüze taşıyacak bir ay olacak. Özellikle parasal konular bu ay oldukça önem kazanıyor. Ödemeleriniz ya da hukuksal konularınız ile ilgili bir çözülmeye ilerleyeceksiniz. İş hayatınızda yüksek azminizle hareket ediyor olmanız sizi fazlasıyla güçlendirecek. Ama süreç içerisinde müşterileriniz ya da yöneticileriniz ile aranızda yanlış anlaşılmalara mahal vermemeye dikkat etmelisiniz. Kimseyi yanıltmamalı ve kandırma yoluna gitmemelisiniz. Her ne olursa olsun dürüstçe olması gerekeni söylemeniz Şubat ayının sonunda işlerinizi yoluna sokacaktır.

11 Şubat’ta Kova burcundaki yeni ay ile ödemelerinizi rahatlıkla tamamlamayabilir ve kemerleri gevşeterek fırsatlara yoğunlaşabilir, parasal yatırımlara giriş yapabilirsiniz. Araba ya da ev alma gibi fikirleriniz varsa bunları yeniden gözden geçirmenizde fayda var. Ortak ilişkilerinizde ya da hukuksal konularınızda yapacağınız anlaşmalara karşı daha dikkatli olmalısınız ve resmi işlemleri mümkün oldukça 20 Şubat sonrasına bırakmalısınız. İlişkilerde bazı çıkmazlar yaşıyor olabilirsiniz. Gelgitler yaşadığınız bu dönemde özgür bir ilişki anlayışı içine çekilebilirsiniz.

KOVA BURCU

Sevgili Kova burçları ve yükselen burcu Kova olanlar, bu ay tabir-i caizse en çok da sizin için gümbür gümbür geliyor. Hem doğum günü ayınız hem de bu ay burcunuzda gerçekleşecek yeniay ile yılın en parlak zamanlarından birine doğru ilerliyorsunuz. Güçlü bir değişimin arefesindesiniz. Hayatınızda neyin olup bittiğini su sıralar çok fazla algılayamıyor olabilirsiniz. İki yönetici gezegeniniz arasındaki kare açı, sizi bu anlamda biraz zorluyor olsa da ilişkiler ve ekonomik anlamda deneyimleyeceğiniz gelişmelerin de yardımıyla, yeni başlayacak olan konuları daha iyi anlayacaksınız. Medeni durumunuzun değişmesi, ilişki ve evliliklerinize yeni bir yön belirleme, çocuk sahibi olmak ya da hayatınıza yeni sorumluluklar gibi gündemlere hazırlıklı olmalısınız.

Şubat ayını, başarıya ulaşma ve emeklerinizin karşılığını alma ayı olarak görebilirsiniz. Güçlü ve sağlam bir irade ile isminizi gündeme getirebileceğiniz bir dönem başlıyor. Geçmiş yorgunluklarınız sizi yanıltmasın. Karşınıza çıkan engelleyici ya da baskıcı olayları olumsuzluk olarak değerlendirmemelisiniz. Aksine bunlar sizi geliştiren ve yeni fırsat kapılarını açan anahtarlar gibi olacaktır. Enerjinizi düşürmeden ve strese kapılmadan hareket ederek gökyüzünün bu büyük ve güzel desteğini biraz daha büyütebilirsiniz.

BALIK BURCU

Sevgili Balık burçları ve yükselen burcu Balık olanlar, bu ay sizler için her zamankinden daha heyecan verici olacak. 18 Şubat’ta Güneş sizin burcunuza geçerek doğum günü ayınızı başlatıyor. Bununla beraber Venüs’ün de sizi ziyaret edecek olması bolluk ve kısmeti de hayatınıza fazlasıyla dahil edecektir. İçinizde tarifsiz bir isyan ve yön değiştirme duygusu olsa da bunu yapacak yeteri cesareti kendinizde bulmadığınız için kızıyor olabilirsiniz. Sakin kalmayı ve enerjinizi doğru şeylere yöneltmeyi seçmelisiniz. Gökyüzü size hayat yolculuğunuzda eski alışkınlıklarınızın ya da modası geçmiş düşüncelerinizin artık rafa kalkması gerektiğini söylüyor. Üzerini örttüğünüz şeyleri artık değiştirmeniz gerektiğinizi anlayacaksınız. “Ne yapsam olmuyor” diye düşünmekten vazgeçin. Yeniden deneyin. Hatalarla yüzleşin ve asla pes etmen devam edin.

11 Şubat’ta Kova burcunda gerçekleşecek yeni ay ile kendinizle barışmanın vakti geldiğinin göreceksiniz. Yeni başlangıçları, yeni fetihleri kendinize inanarak herkese gösterme zamanında olduğunuzu söyleyebiliriz. İçinizdeki derin arzuları yaşamınıza dahil etmek için bundan daha iyi bir zamanlamaya denk gelmeniz mümkün olmayabilir. Bugün başlamış olmak yılın sonuna geldiğinizde yüzünüzü fazlasıyla güldürecektir. Şu an hayatınızdan giden insanlara üzülmeyin. Onların sizin üzerinizde bir görevi vardı ve görevlerini tamamlayarak gittiler.