Aylık Burç Yorumları: Ocak Ayı Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

OCAK AYI GÜNDEMİ

06 Ocak’ta Mars Boğa burcuna geçiyor.

08 Ocak’ta Merkür Kova burcuna geçiyor.

13 Ocak’ta Oğlak burcunda yeniay gerçekleşiyor.

14 Ocak’ta Uranüs Boğa burcunda ileri hareketine başlıyor.

14 Ocak’ta Güneş ve Plüton Oğlak burcunda kavuşuyor.

24 Ocak’ta Güneş ve Satürn Kova burcunda kavuşuyor.

28 Ocak’ta Aslan burcunda dolunay gerçekleşiyor.

30 Ocak’ta Merkür Kova burcunda geri hareketine başlıyor.

KOÇ BURCU

Sevgili Koç burçları ve yükselen burcu Koç olanlar, planlı ve düzenli ilerlemelisiniz. Artık bir kurulum içine giriyorsunuz.

Bu ay yönetici gezegeniniz Mars’ın sizden ayrılarak Boğa burcuna geçiyor. Bu durum sizi 2020 Haziran ayından bu yana oldukça yormuştu. Artık daha rahat nefes aldığınız bir süreç içine giriyorsunuz.

13 Ocak’ta Oğlak burcunda gerçekleşecek yeniay ile iş görüşmeleri ya da iş değişimleri söz konusu olabilir. İş hayatınızda yeni bir atılım içine giriyorsunuz. Bu atılım, kariyerinizde önemli ve kalıcı bir etkiyi de beraberinde getiriyor. 24 Ocak haftasında bu durumu daha iyi idrak edeceksiniz. Mars’ın Boğa burcunda ilerlemesi ve Uranüs’ün de burada ileri hareketine geçmesi, sizi finansal konularda daha fazla meşgul edecek. Para kazanma ve hayatınızı yapılandırma noktasında başarılı bir sezonun kapılarını aralıyor ve bu alanda bazı değişimlere doğru ilerliyorsunuz.

Dernekler, kulüpler ya da yaptığınızı işleri onaylayan yerlerle iş birliği yapmanız gibi bir durum söz konusu olabilir. 24 Ocak’ta Güneş ve Satürn’ün Kova burcunda kavuşması, iradenizi, yaratıcılığınızı ve kendinize olan güveninizi ifade etmek için güzel fırsatları önünüze getirebilir. Bu kavuşumla birlikte, bu ay toplum statünüzü farklı anlamlar kazandırarak görünür kılmak da mümkün hale gelecektir.

BOĞA BURCU

Sevgili Boğa burçları ve yükselen burcu Boğa olanlar, inisiyatif almalı ve değişimden korkmamalısınız.

2021 yılının ilk günlerinde, uzun süredir kendi evinde seyreden Mars, sizin burcunuza geçiyor. Bu durum sizi inisiyatif almanızı gerektiren durumlarla karşılaştırabilir. Evlilik ve ilişkilerde bir karara varmanız ya da bu konuda bir zorunluluğun içinde olmanız söz konusu olabilir. Uzun süredir istediğiniz terfi ya da iş ortamınızdaki farklı bir geçiş fırsatı yakalamanız mümkün. Hayat hikayeniz nasılsa o yönde ilerleyecektir. Ama bilmelisiniz ki, sizi coşkulu ve hiç alışık olmadığınız kadar hareketli günler bekliyor.

13 Ocak’ta Oğlak burcunda gerçekleşecek ve Plüton ile kavuşacak yeniay, yurtdışı bağlantılı işler ya da eğitimle alakalı konularınız varsa bu alanda yeni ve kalıcı bir yöne doğru evrilebileceğinizi, geçmiş yıllarda verdiğiniz mücadelenin ardından fikirlerinizden doğan bir zaferle kucaklaşacağınızı ifade ediyor. İletişim ve medya sektörüyle ilginiz varsa bir hobi edinebilir ya da kendinize bir iş kaynağı oluşturabilirsiniz.

14 Ocak’ta burcunuzda ileri hareketine başlayacak olan Uranüs, aniden gelişen her şeyi hayatınıza yeniden dahil etmeye hazırlanıyor. Buradaki Mars’la bir kavuşum olması, size öfke ve hız getirebilir. Tepkilerinizi hem ilişkileriniz hem de fiziğiniz için kontrol altında tutmalısınız.

İKİZLER BURCU

2021 yılının ilk günlerinde yakın çevre ile iletişiminiz önem kazanabilir. Duygusal yaşanmışlıklarınızla ilgili arada kalma hissiyatı içerisinde olabilirsiniz. Aile ortamında sergilediğiniz sakin tavırlarınız oldukça beğeni toplayacaktır. Yorulduğunuzu anlatmalısınız.

6 Ocak’ta Mars’ın Boğa burcuna geçişi ile birlikte grup arkadaşlarınızla aranızdaki tartışmaları geride bırakmaya başlıyorsunuz. Bazı gizli olayları öğrenmeniz ve hayatınızı yeniden yapılandırmanız söz konusu olabilir. İçe çekilme ve gizli konuların ortaya çıkabileceği bu gibi durumlar için kendinizi biraz daha doğru savunmayı öğrenmelisiniz. Açıklayıcı olmak bu noktada kurtarıcınız olacaktır. Bazı gizli olayları öğrenmeniz ve hayatınızı yeniden yapılandırmanız söz konusu olabilir.

8 Ocak’ta Merkür’ün Kova burcuna geçmesi ile birlikte daha fazla bireysel sorgulama yapabilirsiniz. Bir arayış içerisinde olmadan önce gerçek düşüncelerinizi tartarak kendi yaşam felsefenizden emin olmalısınız.

13 Ocak’ta Oğlak burcunda gerçekleşecek yeniay, kontak kurduğunuz ilişkileriniz vasıtasıyla sizlere dönüşümü yaşatacaktır. Plüton ile kavuşan bu yeniay, sancılı bir sürecin ardından yeniden yapılanmanın mutluluğunu deyim yerindeyse iliklerinize kadar size hissettirecektir.

YENGEÇ BURCU

Sevgili Yengeç burçları ve yükselen burcu Yengeç olanlar, ilişkilerde, parasal anlamda ya da ortaklarınız ile ilgili devrim niteliğinde yapılanma içine ilerliyorsunuz.

Yorucu bir yılın ardından 2021 yılına girerken öz değeriniz ile akıl ve beden arasında bir ikilemde kalabilir, neden sonuç ilişkisi kurabilirsiniz. Sahip olduklarınızı yitirmemek adına harekete geçtiğiniz günlere uyanıyorsunuz.

6 Ocak’ta Mars’ın Koç burcundan çıkarak Boğa burcuna geçişi ile, çalışma alanınızda derin bir nefes alabileceksiniz. 6 aydır sinirsel gerilimlerin çok olduğu kariyer hayatınız yerini daha sakin döneme bırakıyor. Sizi olumsuz etkileyen herkesten ve her şeyden uzaklaşmaya başlıyorsunuz.

8 Ocak’ta Merkür’ün Kova burcuna geçmesiyle başkalarıyla düşüncelerinizi, maddi olanaklarınızı paylaşabilirsiniz. Bu sizin, daha özgür hareket edeceğiniz yeni alanınızın zeminini oluşturabileceğiniz anlamını taşıyor.

13 Ocak’ta Oğlak burcundaki yeniay ile ikili ilişkilerinizde ve -hikayenize göre- ekonomik koşullarınızla ilgili yeni bir denge oluşturmak için harekete geçiyorsunuz. Plüton ile kavuşum halinde olacak bu yeniay bütün ilişkilerinizin muhteşem dönüşümüne zemin hazırlayacaktır.

ASLAN BURCU

Sevgili Aslan burçları ve yükselen burcu Aslan olanlar, kariyerinizde zirveye doğru yürüyorsunuz.

2021 yılına kendinize güvenerek ve gücü hücrelerinizde hissederek giriş yapıyorsunuz.

2020 yılı çok yorucuydu, iş hayatınızda belirsizler vardı ama şimdi ciddi sorumluluklarınızın olması söz konusu. Ay sonuna doğru Kova burcundaki Merkür Retrosu, ilişkiler konusunda geçmişteki bazı zorlukları yeniden gündeminize getirebilir. Bu durumu, çözülmemiş her şeyi yeniden çözülme fırsatı olarak düşünebilir ve öfke duymak yerine yapıcı şekilde değerlendirmelisiniz.

6 Ocak’ta Mars’ın Boğa burcuna geçişi ile birlikte, çalışma alanınızda eksik hissettiğiniz hareket enerjinizi yeniden kazanabileceksiniz. 6 aydır içsel sorgulamalarınız sizi fazlasıyla yıprattı. Ama bu durum size yeni bir yol haritası oluşturma fırsatı da sunduğu için, şu anki konumuzdan daha iyi yerlere doğru rahatlıkla ve hatta keyifle yol alabilirsiniz.

8 Ocak’ta Merkür Kova burcuna geçişi ile ikili ilişkilerinizde daha özgür bir zihinle hareket etmek isteyebilirsiniz. Bu da özgüveninizi oldukça yükseltecektir. Bunun çabasından geri durmayın.

BAŞAK BURCU

2021 yılına girerken, kendinizi ve birçok zorluğu aştığınız 2020 yılındaki tamamlanma enerjinizle eski döngünüzü bitirip yeni bir döngüye hazırlık yaparak giriyorsunuz.

6 Ocak’ta Mars’ın Boğa burcuna geçişi ile korkularınızı sonlandırıyor ve hayata umutla bakmaya başlıyorsunuz. 6 aydır yaşadığınız kaybetme korkusu yüzünden özgürce harekete edemediniz. Bu da dönüşümü tam anlamıyla yaşamanıza engel oldu. Yalnızlığa sürüklendiğiniz zamanlar geride kaldı, artık her şeyin üstesinden geldiniz ve bundan sonra da gelebileceksiniz.

8 Ocak’ta Merkür’ün Kova burcu geçişi ile çalışma hayatınızda özgür bir düşünce yapısına kavuşuyorsunuz. Bilimsel verilerin ışığında hareket etmeniz günlük rutinlerinize yeni bir boyut kazandıracak ve bu da zamana ve kendinize daha iyi yatırım yapmanızı sağlayacaktır. Süreç yorucu olabilir ama finalinde buna değdiğini görebilirsiniz. Çünkü artık hiçbir emeğiniz karşılıksız kalmayacak.

13 Ocak’ta Oğlak burcunda gerçekleşecek yeniay ile kendinizi ifade etme şeklinize odaklanabilir, Plüton’un da katkılarıyla tutumlarınız ve ortaya koyduklarınızla ilgili tepeden tırnağa bir değişik yapabilirsiniz. Görünenden ziyade görünmeyenin yaşayacağı bir değişim, en çok sizin fark edeceğiniz ve yine en çok sizi mutlu edecek bir şekilde gelecek.

TERAZİ BURCU

Sevgili Terazi burçları ve yükselen burcu Terazi olanlar, geçmişi düşünmeyi bırakıp mutlu olmaya hazırlanmalısınız.

2021 yılına toplumsal bir sistemin parçası olarak giriş yapıyorsunuz. Olmak istediğiniz yer ve bulunduğunuz yer arasında fark olması, planlarınızı uygulamaya koymanız için tetiklenme görevi üstleniyor. Bunu iyi değerlendirin ve yeni yılda kendinize güvenerek yeni organizasyonlar yapın. Bu size her zaman hitap ettiğiniz kitlelere yeni ve farklı katkılar sağlamanız için yardımcı olacaktır.

6 Ocak’ta Mars’ın Boğa burcuna geçişi ile, ikili ilişkilerde zorlandığınız 6 aylık sürecin de sonuna gelmiş bulunuyorsunuz. Sizin ben ve sen dengesinde zorlandığınız her an aslında gelecek açısında sizlere bir iç görü kazandırmış olacaktır. Yapılan her davranış hatası ve doğrusu ile sizin yaşam amacınız da bir yer edinmeniz için kavganızı yansıtmaktadır.

8 Ocak’ta Merkür’ün Kova burcuna geçişi zihninizi özgürleştirerek şans ve mutluluk açısından daha rahat bakış açısına sahip olmanızı sağlayacaktır. Yaratıcılığınızın ödüllerini toplamak için Kova'nın kolektif sevgi anlayışını benimsemeye çalışın.

AKREP BURCU

Sevgili Akrep burçları ve yükselen burcu Akrep olanlar, ne istediğini bilmeyen insanlarla daha fazla vakit kaybetmemelisiniz.

Yönetici gezegeniniz Mars 6 aylık Koç burcundaki yolculuğunu sonlandırıyor ve Boğa burcuna geçiyor. Bu durum evlilik ve ilişkilerde çok önemli bir noktaya geleceğinizin göstergesi. Yolunda gitmeyen konularda bir kopuş söz konusu olabilir. Üstü örtülen, görmezden gelen konularda kararsızlık yaşasanız da daha fazla direnmemelisiniz. Sağduyulu ve dikkatli bir tutum sergilemeniz sizin hayrınıza olacaktır.

13 Ocak’ta Oğlak burcundaki yeniay, kurduğunuz iletişim ağının Plüton etkisiyle yeni bir dönüşüme gireceğinin sinyallerini yakıyor. Şimdiye kadar topladığınız verilerin ışığında bilgi düzeyiniz yeni ufuklara doğru bir arayış içerisinde olacaktır. Bu arayışı yeni bir fikir seremonisi ile tamamlayacaksınız.

14 Ocak’ta Uranüs’ün Boğa burcunda ileri hareketine dönmesi ile birlikte, daha gerçek ve net kararlar alma yoluna gidebilirsiniz. Akrabalarınız ya da eşinizle aranızda maddi gündemler oluşabilir. Buradaki stresi iyi yönetmeli ve hamlelerinizi kendi geleceğinizi düşünerek atmalısınız.

YAY BURCU

Sevgili Yay burçları ve yükselen burcu Yay olanlar, bu yıl sizin için seçimsel ve özel bir yıl.

Hayatınızla ilgili çok önemli adımlar atmaya hazır olun. Özellikle iş konusunda oldukça radikal değişimlerle karşılaşabilirsiniz. 6 Ocak’ta Mars’ın Boğa burcuna geçmesi ile aşk ve yaratıcılık temalı bazı fırsatlar kapınızı çalabilir. Yeni bir işe girebilir, çalışma ve özel hayatınızı etkileyecek ani gelişmelere tanıklık edebilirsiniz. Ay sonunda Merkür’ün Kova burcunda retro yapacak olması, duygusal ilişkiler konusunda bir geri dönüş hikayesiyle sizi karşılaştırabilir. Ne istediğinizden ve hissettiğinizden emin olmalısınız. Hikayenize göre şekillenecektir ama bu konuda var olan adımlarınız varsa bahsettiğimiz detayları göz ardı etmeniz size hayal ettiğinizden daha iyisini getirecektir.

14 Ocak’ta Uranüs’ün ileri hareketine başlamasıyla iş hayatınızda daha önünüzü daha rahat görebileceğiniz olaylar gerçekleşecektir. Gün artık inisiyatif alma günüdür. Ekonomik koşullarınız konusunda özellikle kredi ve borçlanmalarla ilgili aceleci kararlardan uzak durmalısınız. Ocak ayının ortaları burada bir denge sağlamanız için oldukça önemli olabilir.

OĞLAK BURCU

Sevgili Oğlak burçları ve yükselen burcu Oğlak olanlar, yaşamınızda kalıcı bir model belirliyorsunuz.

Mezuniyetinizin ilk ayı olması sizi oldukça mutlu ediyor. Ama her şeyin tam anlamıyla yerine oturması için 13 Ocak’ta burcunuzda gerçekleşecek yeni ayın yeni umutları ve başlangıçları destekleyen enerjisine ihtiyacınız var. Yeni hayatınızın ilk kararlarını burada alabilirsiniz. Değişen bu düzende yenilikleri görüyor, iş hayatınız ve ilişkilerinizi daha iyi bir düzende devam ettireceğiniz planlar yapıyorsunuz. Bu emekleriniz ve sevginiz karşılıksız olmayacaktır.

13 Ocak’ta Güneş ve Plüton’un Oğlak burcunda kavuşması, burada bir yeniay gerçekleşmesiyle 2020 yılından beri yarım ve eksik kalan işlerinizi tamamlayabileceksiniz. Bunun sizin için yeni bir zirve olduğunu söyleyebiliriz.

14 Ocak’ta Uranüs’ün ileri hareketine başlamasıyla toplumda daha görünür hale gelebilirsiniz. Bu sayede işinizi ve hedeflerinizi daha iyi ve daha geniş kitlelere duyurmanız mümkün olacaktır.

KOVA BURCU

Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, yeni bir dönemin kapısını aralıyorsunuz.

Gökyüzünün iki önemli gezegenini burcunuzda ağırladığınız bir yıla başlıyorsunuz. Satürn ve Jüpiter’in bu kavuşumu dünya için olduğu kadar sizin için de önemli ve daha marjinal bir sürecin başladığını anlatıyor.

İlişkiler anlamında bir yol ayrımına varıyorsunuz. Hayat içinde güçlü nedenler kurmak isteyebilirsiniz. Hedefler, inançlar, yaşama duyduğunuz bağlılıklarınızda bazı değişimler yaşayabilirsiniz. Savaş gücünüzü göstereceğiniz bir yer olabilir ama aynı zamanda hasar alacağınız yerin ta kendisidir. Ay sonunda Merkür’ün sizin burcunuzda gerileyecek olmasını düşünürsek, bu yol ayrımının sizi bir rekabete ve güç savaşına sürüklememesine dikkat etmeli, sakin ve makul şekilde hareket etmelisiniz.

6 Ocak’ta Mars’ın Boğa burcuna geçişi ile değişime zorlanacağınızı düşündüğünüz zamanlar başlayabilir. Ve 8 Ocak’ta Merkür’ün de Kova’ya geçmesi buradaki hareketliliği fazlasıyla arttıracaktır. Kariyeriniz ile ilgili vereceğiniz kararlar daha görünür hale gelebilir. Var olan işinizi geliştirebilir ve farklı çalışmalar içinde kendinizi bulabilirsiniz. Zihninizi açık tutun.

BALIK BURCU

Yönetici gezegeniniz Jüpiter, Satürn ile birlikte Kova burcunda ilerlemeye başlıyor. Bu durum sizi özellikle sorumluluk alanınızda büyütmeye ve hamle yapmaya götürüyor. İş hayatınızda uzun süredir susmak zorunda kaldığınız konularda bazı açıklamalar yapmak ya da bazı haklılıklarınızı almak durumu söz konusu olabilir.

6 Ocak’ta Mars’ın Boğa burcuna geçmesi ve 13 Ocak’ta Oğlak burcunda gerçekleşecek yeniay ile birlikte kariyerinizle ilgili çok önemli ve yeni bir başlangıca doğru ilerleyebilirsiniz. Bu durum terfi etmek, iş değiştirmek gibi konuları da gündeminize getirebileceği için toplumsal statünüz, itibarınız ile ilgili konularda bir değişime doğru ilerlediğinizi söylemek yerinde olacaktır.

14 Ocak’ta Uranüs’ün ileri hareketine başlamasıyla yakın çevre ilişkileriniz ve geçmişte reddedilen projeleriniz tekrar gündeminizde olabilir. İletişimsel tüm sorunları çözüme götürüyorsunuz ve tüm yanlış anlaşılmaları düzeltecek fırsatlar yakalıyorsunuz. Bazı şeyleri toparlamak için bunu iyi değerlendirin ve kendinizi anlatmaktan asla çekinmeyin.

24 Ocak’ta Güneş ile Satürn Kova burcunda buluşması içsel olarak sizi biraz geri plana çekebilir ve sizi duygusal bir türbülansın içine çekebilir. Ruhsal sağlığınıza dikkat etmeli ve asla arka planda gizli işler yürütmemelisiniz. Kartlarınızı açık oynamak ve dürüst kalmak, sizi bu dönemin kazananı yapacaktır.