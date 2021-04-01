Aylık Burç Yorumları: Nisan Ayı Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

KOÇ BURCU

Güneş’in burcunuzda olması enerjinizi oldukça yükseltti. Şimdi Merkür aynı etkiyi fikirlerinize ve yapacağınız işlere de taşıyor. Özellikle 12 Nisan’da burcunuzda gerçekleşecek yeniay ile kişisel proje ve girişimleriniz için oldukça bereketli bir zaman dilimine adım atıyorsunuz. Kendinize ve çevrenize bir kez daha ilham olacaksınız.

14 Nisan’da Venüs burcunuzdaki yolculuğunu tamamlıyor ve Boğa burcuna geçiyor. Bugüne kadar yaptığınız girişimlerin meyvelerini toplayabilir, finansal anlamda ihtiyaç duyduğunuz iyileşmelere kavuşabilirsiniz.

BOĞA BURCU

Saklı tuttuğunuz ya da sizden saklanan konuların fazlasıyla konuşulacağı ve kendinizle ilgili konulara ifadelerinizde yer vereceğiniz bir dönemdesiniz. 12 Nisan’da burada gerçekleşecek yeniay, bu enerjiyle eski döngüyü ve fikirlerinizi kırmanızı sağlayacaktır. Artık ayağa kalkıyor ve sizi zor durumda hissettiren tüm konuları hallederek daha hafif ve aktif bir hayata hazırlanıyorsunuz.

14 Nisan’da yönetici gezegeniniz burcunuza geliyor ve ikili ilişkilerde size bir söz hakkı tanıyor. 19 Nisan itibariyle Güneş ve Merkür’ün de burada yer alacak olması, sizin döneminizi başlatacak ve hem görünür olacak hem de emeklerinizin karşılığını alabileceksiniz.

İKİZLER BURCU

Yeni aya yönetici gezegeniniz Merkür’ün Koç burcuna geçişi ile başlıyorsunuz. Aktif zihin yapınıza Koç enerjisi ekleniyor ve özellikle gruplar içerisinde her zamankinden daha fazla söz sahibi oluyorsunuz. 12 Nisan’da Koç burcunda gerçekleşecek yeniay ile de sizin için değerli olan insanlarla bir araya gelebilir ve çeşitli toplumsal organizasyonlar düzenleyebilirsiniz. Somut adımları devreye almak, sizi bu dönemin parlayan yıldızı haline getirebilir.

İlerlemenizden rahatsızlık duyacak kişilerin varlığından da haberdar olabilirsiniz. Yalnızlığı seçmek isteseniz de bu dönemi aktif bir şekilde değerlendirmelisiniz.

YENGEÇ BURCU

Merkür’ün Koç burcuna geçişi ile Nisan ayına enerjik bir giriş başlıyorsunuz. Çalışma ortamınızda çekingen tavırlarınız yerini daha sıcak ve etkili bir iletişime bırakıyor. 12 Nisan’da Koç burcunda gerçekleşecek yeniay size bu nokta daha fazla gelişim olanağı sağlayacak ve hedeflerinize giden yolda üstlerinizin takdir ve desteğinizi almanızı kolaylaştıracaktır.

14 Nisan’da Venüs Boğa burcuna geçiyor ve bu size sosyal çevrenizle birlikte vakit geçireceğiniz, iş birlikleri ve paylaşımlar yapacağınız yeni alanlar açıyor. 19 Nisan’da Güneş ve Merkür’ün de gelmesiyle burada fikirlerinize danışılan ve görünür olan bir kimliğe bürünebilirsiniz.

ASLAN BURCU

14 Nisan’da Venüs burç değiştiriyor ve Boğa burcuna geçiyor. Bu da size kariyerinizde farklı ve sağlam bir sayfanın açılacağının sinyalini yakıyor. 19 Nisan’da Güneş ve Merkür de bu sinyale ortak olarak alkışları üzerinizde toplamınıza yardımcı oluyor. Dar alanda ve sınırlı koşullarda nasıl harikalar yaratılacağını gösterecek ve kendine güvenmenin getirilerini bir kez daha deneyimleyeceksiniz.

23 Nisan’da Mars Yengeç burcuna geçiyor. Bu size hareket enerjinizin azaldığını hissettirdiğinde, siz bunu daha sakin kalmak ve dürtüsel hareket etmemek olarak anlamalı ve değerlendirmelisiniz. Kendinizi bir şeylerden izole edecekseniz o da bu kararsızlık ve negatif düşünceler olmalıdır.

BAŞAK BURCU

Ailenizin desteğiyle yapacağınız bazı yatırımlar gündeminizde yer bulabilir. Maddi ve manevi yönden alacağınız bu destek, birlikte büyümek ve gelişmek konusunda size yeni fırsatlar sağlayabilir. Tercihlerinizi bu koşullara ve fırsatlara göre şekillendiriyorsunuz.

27 Nisan’da Akrep burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Yakın çevreniz ve akrabalarınızla olan iletişiminiz ve iş birliklerinizi yeniden değerlendiriyorsunuz. Aynı gün dolunayın yönetici gezegeni Plüton geri hareketine başlıyor. Yeteneklerinizi ortaya koyarken bazı kısıtlamalarla karşılaşacak olmak, bulunduğunuz alanı en iyi şekilde değerlendirmeniz için kaçırdığınız fırsatları tekrar görmeyi sağlayabilir.

TERAZİ BURCU

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, Merkür’ün karşıt burcunuza geçmesiyle Nisan ayına hızlı bir giriş yapıyorsunuz. İkili ilişkilerinizde yeni bir iletişim diline sahip olurken, nezaketinize ek olarak hızlı ve dobra kelimeler de tercih edebilirsiniz.

14 Nisan’da yönetici gezegeniniz Venüs, Boğa burcuna geçiyor. Paylaştığınız kaynaklarınızı artık kişisel yatırımlarınıza daha fazla aktarmak isteyebilirsiniz. Önceliğinizi kendinize veriyor ve bireysel konfor alanınız için çalışıyorsunuz. 19 Nisan’da Boğa burcuna gelecek ve 20 Nisan’da kavuşacak olan Merkür ve Güneş, korkularınız ve endişelerinizin üzerine gitmeniz konusunda size bazı çıkış noktaları gösterecektir.

AKREP BURCU

Müjdeci Nisan ayına Merkür’ün Koç burcuna geçişi ile başlıyorsunuz. Çalışma hayatınızda zihniniz daha aktif olurken, pratik çözümler ile hayatınıza etkili dokunuşlar yapıyorsunuz. 12 Nisan’da Koç burcundaki yeniay ile birlikte sorumluluklarınız değişebilir ve artabilir. Hayat hikayenize göre, kariyeriniz ve uğraşlarınızla ilgili iyi yerlere geleceğiniz ve emeklerinizin karşılığını alacağınız gelişmeler yaşayabilirsiniz.

14 Nisan’da Venüs karşıt burcunuz Boğa’ya geçiyor. İkili ilişkilerinizde yeni bir dönemi başlatırken uyumu ve güven duygusunu yakaladığınız birlikteliklere adım atıyorsunuz. 19 Nisan’da Güneş ve Merkür’ün de aynı konuma gelmesi ve kavuşumuyla, özellikle ortaklı işlerinizde beklediğiniz dönemin başladığına şahitlik edebilirsiniz.

YAY BURCU

Merkür’ün Koç burcuna geçişiyle yetenekleriniz ve gönül meseleleriniz konusunda daha hızlı bir akış içine giriyorsunuz ve burada bir şeyleri başlatacak fikirler üretiyorsunuz. 12 Nisan’da burada gerçekleşecek yeniay ile çevrenizi şaşırtabilir, açıklıkla ifade edeceğiniz her düşüncenizle hayatınızı farklı bir etki altına çekebilirsiniz.

Güvendiğiniz birinden veya işin uzmanından destek almanız faydanıza olabilir. Finansal konularınız daha fazla gündeminizde olabilir. Bitcoin, altın veya dolar gibi parametrelere ilginiz daha fazla artıp burada kısa vadede kazançlar sağlamayı düşünebilirsiniz. Bu riskli hareketlere karşı dikkatli olun.

OĞLAK BURCU

İletişim diliniz ve zihniniz durağan etkiden sıyrılıp daha enerjik ve etkin bir hal alıyor. Özellikle toplum içinde fikirleriniz ve söylemlerinizle kendinizden söz ettirebilirsiniz. 12 Nisan’da Koç burcunda gerçekleşecek yeniay, aile hayatınızı önemli derecede etkileyecek gelişmeleri beraberinde getiriyor. Bu durum iş hayatınızı da olumlu şekilde etkileyecektir.

27 Nisan’da Akrep burcunda gerçekleşecek dolunay sizi beklenmedik durumlarla karşı karşıya bırakabilir. Bu karşılaşmayla bir karar anının içinde yer alabilirsiniz. Burcunuzda seyreden Plüton’un geri hareketine başlamasıyla, kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz.

KOVA BURCU

Merkür’ün Koç burcuna geçmesiyle fikirlerinizin kazanca dönüştüğüne şahitlik edeceğiniz bir Nisan ayına başlıyorsunuz. Hızlı ve pratik işlevlerle değerlendirme ve girişimler sizi bekliyor. Kendinizi daha etkili bir şekilde ifade etmeniz ve yeni bağlantılar kurmanız söz konusu olabilir.

Düşüncelerinize sadık kalarak hareket edeceğiniz ve sağlam adımlarla ilerleyeceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Sabit fikir şu aşamada size mantıklı gelebilir ama her zamanki geniş perspektife yine ihtiyacınız olacaktır, bu yeteneğinizi kullanmaya devam etmelisiniz. Bu size amaçlarınız için kararlılıkla yürürken yön arayışınızda destek olacaktır.

BALIK BURCU

Nisan ayına artan özgüveninizle giriş yapıyorsunuz. Burcunuzda seyreden Merkür döngüyü tamamlıyor ve Koç burcuna geçiyor. Daha rahat hissettirecek ve ifadelerinize taze kan etkisi getirecektir. Bugüne kadar bir illüzyon içinde kendinizi hissettiniz ve belki de hiç olmadığı kadar engellendiğinizi düşündünüz. Şimdi 4 Nisan'da Merkür’ün Koç burcuna geçmesiyle işler yoluna giriyor.

Ailenize olan özleminiz tetiklenebilir ya da aile kurma fikirleriyle ilgili gündemleriniz olabilir. Bu size yeni bir ilişki ya da mevcut ilişkinizle ilgili ciddi bir karar getirebilir. Adımlarınızı sadece duygularınıza göre atmamaya özen göstermelisiniz.