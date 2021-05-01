Aylık Burç Yorumları: Mayıs Ayı Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Ayın Gündemi



● 04 Mayıs Salı saat 05.50’de Merkür, İkizler burcuna geçiyor.

● 09 Mayıs Pazar saat 05.01’de Venüs, İkizler burcuna geçiyor.

● 11 Mayıs Salı saat 22.00’da Boğa burcunda bir Yeni Ay gerçekleşiyor.

● 14 Mayıs Cuma saat 01.37’de Jüpiter, Balık burcuna geçiyor.

● 20 Mayıs Perşembe 22.37’de Güneş, İkizler burcuna geçiyor.

● 23 Mayıs Pazar saat 12.19’da Satürn, Kova burcunda geri hareketine başlıyor.

● 26 Mayıs Çarşamba saat 14.12 Yay burcunda bir Dolunay gerçekleşiyor.

● 30 Mayıs Pazar saat 01.34’te Merkür, İkizler burcunda geri hareketine başlıyor.

KOÇ BURCU

Yakın çevrenizle güçlü iletişimler kuracağınız ve fikirlerinizi işleyeceğiniz bir aya başlıyorsunuz. Merkür ve Venüs’ün İkizler burcuna geçmesiyle, maddi ve manevi açıdan besleneceğiniz bir çevrede kendinizi bulabilirsiniz ya da arkadaşlık seçimlerinizde bu temayı öncelik haline getirebilirsiniz.



Jüpiter’in 14 Mayıs’ta Balık burcuna geçmesiyle artık geçmişin yaralarını sarıyorsunuz. Bunu yaparken ilacın ve ihtiyacınız olan her şeyin kendinizde olduğunu bulmak, kendinizi bu farkındalığa teslim etmek sizi bu sezonun en güçlülerinden biri yapacaktır.

BOĞA BURCU

Mayıs ayına özgüveninizi kelimelerinizle destekleyerek başlıyorsunuz. Merkür’ün burcunuzdan ayrılıp İkizler burcuna geçmesi ve 9 Mayıs’ta bu geçişe yönetici gezegeniniz Venüs’ün de dahil olmasıyla, maddi gelirlerinizin ile ilgili gündemlerin yer kaplayacak ve oldukça kazançlı çıkacaksınız.



20 Mayıs’ta Güneş burcunuzdaki seyahatini sonlandırıyor ve İkizler burcuna geçiyor. Değerleriniz, kazanımlarınız, bu kazanımlara giden yollarınız konusunda aydınlık günler görebilirsiniz.

İKİZLER BURCU

Bütün ihtişamınızla parlayacağınız bir aya başlıyorsunuz. Haftanın başında ve sonunda yönetici gezegeniniz Merkür ile Venüs’ün burcunuza geçmesiyle, aktif bir zihin ve hareketli bir konuşma stiliyle, sizin için tuttuğunu koparan, eğlenceli bir dönem açılıyor.



Boğa burcunda gerçekleşecek yeniay, size biten ve sonrasında yeniden başlayan bir döngünün sinyallerini veriyor. Bazı düşünceleriniz ve saklı hislerinizle baş etmek sizin için zorlayıcı olabilir.

YENGEÇ BURCU

Geçmişi ve yaşadıklarınızı düşünerek ve buradan güçlenerek hareket edeceğiniz bir aya başlıyorsunuz. Merkür ve Venüs İkizler burcuna geçmesiyle, bilinçaltınızla konuşmak isteyebilir, geçmişi hatırlamak adına elinizden geleni yapmak isteyebileceğiniz zamanlar yaşayabilirsiniz.



20 Mayıs’ta Güneş İkizler burcuna geçiş yapıyor. Karanlıkta kalmış, gizli olarak saklanmış bütün sırlarınızın ortaya çıkabileceği bir dönem başlıyor. Bu süreçte en büyük destekçiniz beklentilerinizi düşük tutmak olacaktır.

ASLAN BURCU

Çevreniz ve arkadaş ortamınızda söz sahibi olup aranan kişiler arasında yer bulacağınız bir Mayıs ayına giriyorsunuz. Hızlı iletişim kurma yapınız çabuk ve samimiyetle, Merkür ve Venüs’ün İkizler burcuna geçtiği bu dönemi oldukça etkin bir şekilde geçirebilirsiniz.



11 Mayıs’ta Boğa burcunda gerçekleşecek yeniay ile kariyer alanınızda yeniliklere ve yer değişikliklerine hazırlıklı olmalısınız. Bugüne kadar gelen zorlayıcı sürecin etkisiyle bazı tereddütler yaşayabilirsiniz.

BAŞAK BURCU

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, dost burcunuza gelecek Merkür ve Venüs’ün verdiği etkiyle vizyonunuzu ispatlayacağınız bir Mayıs ayına başlıyorsunuz. Zihniniz kariyerinizde nasıl parlayacağınıza dair fikirlerle dolup taşarken yaptığınız değerlendirmelerle hayli yol kat etmiş olacaksınız.



14 Mayıs’ta Jüpiter karşıt burcunuz Balık burcuna geçiyor. İkili ilişkiler konusunda yeni bir döneme giriyorsunuz. Hassasiyet ve teslim olmak konusuna fazlaca kafa yorabilirsiniz. Bu ayrımı yapmak ve kendinizi daha iyi hissetmeniz adına karşınıza çıkan mesajları ve fırsatları kabullenmelisiniz.

TERAZİ BURCU

Yeni bir felsefe oluşturacağınız bir aya giriyorsunuz. Merkür ile yönetici gezegeniniz Venüs’ün İkizler burcuna geçmesiyle, toplumsal konular ve bu alanda yaptıklarınızla ilgili fikir değişikliklerine gidiyorsunuz. İletişiminize daha geniş sınırlar koyabilir, yabancı kültürlerle durumu pekiştirebilirsiniz.

Jüpiter Balık burcuna geçiyor ve 14 Mayıs itibariyle hastaysanız şifa bulacağınız sağlıklıysanız bunu koruyacağınız bir döneme giriyorsunuz. Çalışma hayatının oluşturduğu stresi ve yoğunluğu daha doğru yönetebileceğiniz bazı gelişmeler yaşanabilir, fırsatlar yakalayabilirsiniz.

AKREP BURCU

Endişelerinize son vereceğiniz bir Mayıs ayı sizi bekliyor. Merkür ve Venüs’ün İkizler burcuna geçmesi, size daha güçlü bir iletişim sağlayacak. Yakınlarınız ve bazı finansal gündemler üzerinde çalışabilirsiniz.



Güneş 20 Mayıs’ta İkizler burcuna geçerek iletişim ağınızı güçlendiriyor. Maddi kaynaklarınızı, dışarıdan gelmesi gereken finansal konularınızın olumlu sonuçlanabileceği dönemdesiniz. Neyin neden olduğunu rahatlıkla anlayabilir, önünüzün açılmasıyla bu konudaki planları hayata geçirmek konusunda kolaylıklar yaşayabilirsiniz.

YAY BURCU

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, Mayıs ayına karşıt burcunuzdaki etkileşimlerin katkılarıyla başlıyorsunuz. Merkür ve Venüs’ün İkizler burcuna geçmesiyle kendinizle birebir ilişkilerinizle aranızı daha iyi hale getirebilirsiniz. Oldukça hareketli geçecek olan bu süreçte, birçok problemi hızla çözebileceksiniz.



Yönetici gezegeniniz Jüpiter, yönettiği bir diğer burç olan Balık’a geçiyor ve 14 Mayıs itibariyle şansınıza şans ekleyeceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Aile bağlarınız, gayrimenkuller konusunda hareketli ve bereketli gelişmeler yaşanabilir.

OĞLAK BURCU

Kıvrak zekanızla hızlı adımlar atacağınız bir aya giriyorsunuz. Merkür ve Venüs’ün İkizler burcuna geçmesiyle hem çalışma düzeniniz hem de sağlığınız konusunda tüm meseleleri çözüme kavuşturuyor ve bir uyum yakalıyorsunuz.



Yönetici gezegeniniz Satürn 23 Mayıs’ta Kova burcunda geri hareketine başlıyor. Maddi kaynaklarınızı değerlendirmek isterken sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Planlarınızın istediğiniz gibi gitmemesi biraz daha yavaşlamanız gerektiğinin habercisidir.

KOVA BURCU

Sevgili Kovalar ve Yükselen burcu Kova olanlar, kendinizi dış dünyaya daha rahat yansıtacağınız bir aya giriyorsunuz. Merkür’ün ikizler burcuna geçişi ile iletişiminizle parlayacaksınız.



Bu ayın en önemli gökyüzü olayı Jüpiter’in 14 Mayıs’ta Balık burcuna geçmesi ve sizi kendiniz için kurduğunuz güvenli alanların maddi-manevi dengesi üzerinde düşünmeye sevk etmesidir.

BALIK BURCU

Merkür ve Venüs’ün İkizler burcuna geçmesiyle, anılarınızdan güç alacak ve ailenizle aranızdaki bağları güçlendireceksiniz. Ev hayatınızdaki istediğiniz düzen ve mutluluğa doğru evriliyorsunuz.



Ayın en güzel gelişmelerinden biri yönetici gezegeniniz Jüpiter’in sizin burcunuza geçmesidir. İkili ilişkilerinizde kişiliğinizi daha rahat yansıtabileceğiniz bir dönemi başlatıyorsunuz. Şansınınız açıldığı bu dönem size birçok açıdan iyi gelecektir.