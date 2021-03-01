Aylık Burç Yorumları: Mart Ayı Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

KOÇ BURCU

Zihninizin her zamankinden daha yoğun çalışacağı, hızlı düşünüp hızlı karar alacağınız bir döneme başlıyorsunuz. Aynı anda birçok işle uğraşma yetinizi bir üst seviyeye çıkarak uzun süredir beklemede olan hukuksal ya da diğer resmi işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Aceleci ve kararsız olmamalısınız. Bu size hata yaptırır. Özellikle yakınlarınız bundan nasibini alabilir, çabuk değişen modunuz ve kelimeleriniz yaptıklarınızın neticesinde istenmeyen gerilimler çıkarabilir.

11 Mart Perşembe günü Balık burcundaki Güneş ve Neptün kavuşumu, size bir hassasiyet ve üstü örtülmüş konuları görme fırsatı tanıyor. Hayallerinizi ifade etmek yerine daha çok kendi içinizde yaşamayı ve planlamayı tercih edebilirsiniz. Aynı hafta Merkür’ün de Balık burcuna geçecek olması, bu inzivayı sizin için zihinsel olarak daha manidar kılabilir.

BOĞA BURCU

Bir süredir burcunuzda seyreden Mars, ayın ilk günlerinde İkizler burcuna geçiyor. Finansal anlamda oldukça yoğun bir sezon olabilir. Çalışmalarınızın neticesinde bunların artık maddi ve manevi kazanca dönüştüğünü görebilirsiniz. Kaynaklarınızı değerlendirirken bazı kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. Düşündüğünüz ve uyguladığınızın farklı olması, sonrasında ekonomik bir sorun yaşatabilir. Gereksiz harcamalarla çabalarınızın içini boşaltmamalısınız. Bu anlamda zihniniz bu kadar aktif çalışıyorken bunu iyi yönetmeyi öğrenmeniz gerekiyor.

11 Mart Perşembe günü Balık burcunda Güneş ve Neptün’ün kavuşmasıyla sosyal çevrenizde beklediğiniz ilgiyi görememek sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Merkür’ün Balık burcuna geçmesi, ifadelerinizde bu hayal kırıklığına bolca yer vermenize neden olabilir. Burada bir sorun olduğunu, yatırımlarınızın önünde bir sis engeli olduğunu düşünüyorsanız empati yapmanızın zamanı gelmiş demektir.

İKİZLER BURCU

Mars’ın burcunuza geçiyor olması, ne yöne gideceğinizi seçmekte zorlanacağınız bir dönemi açıyor. Zaten fazlasıyla aktif olan zihniniz daha da yoğunlaşıyor ve fikir mücadelesi devrine adım atıyorsunuz. Beklettiğiniz, kararsız kaldığınız ve hayatınızı doğrudan ilgilendiren konularla ilgili artık bir plan oluşturmalı ve adım atmalısınız. Bu dönem sizi diğer insanlardan biraz daha gergin ve öfkeli yapabilir. Özellikle ikili ilişkilerinizde ve aile hayatınızda bu hususa dikkat etmelisiniz. İyi işler yapmak isterken ve yapıyorken, anlık tepkilerle bunu yok etmeyin.

Balık burcundaki Güneş ve Neptün’ün kavuşumu, iş hayatınızda hayallerinizin baskın gelmesini mümkün kılabilir. Bu hayalleri görünür kılmak isterken gözünüz kendinizden başka kimseyi görmeyebilir. Bulunduğunuz ortamı ve dahil olduğunuz çevreyi görmezden gelmek, sonucu aleyhinize çevirebilir.

YENGEÇ BURCU

11 Mart Perşembe günü Balık burcunda Güneş ve Neptün’ün kavuşumuyla, hayat felsefenizde aradığınız bütün soruların cevaplarına ulaşmanın mutluluğunu yaşayabilirsiniz. Farkındalığınız artarak devam edecektir. Merkür’ün de Balık burcu geçmesi inanç yapınızda sorularınızın cevaplarını aldıkça yeni bir serüvene çıkmanızı sağlayabilir. Yabancı kişilerle olan diyaloglarınız da hız kazanabilir.

13 Mart’ta Balık burcunda gerçekleşecek yeniay ile umut bağladığınız hayallerinizi genişletiyor, atacağınız adımlarla kendinizi yeniden inşa ediyorsunuz. İdeallerinize tutunabilirsiniz ve kişisel gelişim anlamında çalışmalara yönelebilirsiniz.

ASLAN BURCU

13 Mart’ta Balık burcunda bir yeniay deneyimliyorsunuz ve ikili ilişkilerinize yeni bir soluk getiriyorsunuz. Kızgınlıklarınızı, korkularınızı, kazanç ve kayıplarınızı yeniden değerlendirdiğinizde şu anki ve hayal ettiğiniz hayatınıza ilişkin planlarınız daha da sağlam temellere oturacaktır.

20 Mart’ta yönetici gezegeniniz Güneş Koç burcuna geçiyor ve günlük hayatınızda ihtiyaç duyduğunuz enerjiyi size getiriyor. Durağanlık bitip hareketli bir döneme başlıyorsunuz, ifadelerinize ve kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Özgürlüğünüzü koruyarak farklı bir çevreye açılma isteğinizi gerçekleştirme adına harekete geçebilirsiniz.

BAŞAK BURCU

Mars’ın dost burcunuz İkizler’e geçmesiyle sosyal çevreniz ve kariyerinizi etkileyen konularda oldukça hareketli günler yaşayabilirsiniz. Emeklerinizi ispatladığınız ve karşılığını almaya başlayacağınız bir zaman dilimindesiniz. Gittiğiniz ve gideceğiniz yön konusunda kararsızlıklara mahal vermemelisiniz.

11 Mart’ta Güneş ve Neptün karşıt burcunuz Balık’ta kavuşuyor. bu kavuşuma aynı hafta Merkür’ün de eşlik etmesiyle olaylara kişisel bakış açınızı ve eleştirilerinizi değil de olması gerektiğini görüp kabullenmenin ne olduğunu öğreniyorsunuz. Empati yapmayı ve anlamayı hayatınıza daha fazla dahil ettiğinizde hayatın sizin daha yaşanabilir ve hafifletici olduğunu fark edeceksiniz.

TERAZİ BURCU

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, “yoruldum ama değdi” diyeceğiniz bir aya giriş yapıyorsunuz. Mars İkizler burcuna geçiyor ve özellikle eğitim ve fikirlerle ilgili konularda ertelediğiniz hamleleri sırayla uygulamaya başlıyorsunuz. Bilgiye olan açlığınızı doyuruyor ve bunları hayatınıza dahil ediyorsunuz.

Güneş ve Neptün’ün Balık burcunda kavuşumu, verimli olmak adına attığınız adımlarda hayallerinizi düşlerinizle süslerken gerçek yaşamdan uzaklaşmamanız gerektiğini size hatırlatıyor. Merkür size, yol aldığınız süreci yazıya dökmeniz ve daha sakin bir planlama içinde olmanız gereken desteği sağlayacaktır. Bu desteği reddetmemelisiniz.

AKREP BURCU

11 Mart’ta Güneş ve Neptün Balık burcunda kavuşuyor. İlham ve sezgilerinizi değerlendireceğiniz yeni yollar bulabilirsiniz. Bunları sadece zihninizde tutmayacaksınız ama hayata geçirmek için üzerinde biraz düşünmeye ihtiyacınız olabilir. Bu ihtiyaç anında da Merkür’ün Balık burcuna geçmesi size gereken desteği sağlayacaktır. Duygusal olarak kendinizi kapatabilirsiniz, bazı hislerinizi kapalı bir kutuda biriktirmek isteyebilirsiniz. Bu süreç, ortaya çıkaracağınız güne kadar bunların size iyi gelen yanlarını geliştirmek enerjinizi düşüren yanlarını da düzeltmek için iyi bir fırsat olabilir.

13 Mart’ta Balık burcundaki yeniay, yaratıcı fikirleriniz de değişikliğe gitmenizi size sunacaktır. Yeniliğe ve modernizasyona ihtiyacınız olduğunuzu fark ettiğiniz için buna yönelik fırsatları daha iyi görüp anlayabileceksiniz.

YAY BURCU

13 Mart’ta Balık burcunda bir yeniay gerçekleşecek ve siz temellerini oluşturduğunuz hayatınızın grafiğini yukarıya doğru çekecek gelişmelere tanıklık edeceksiniz. Yanlış adımların farkına varıyorsunuz, bu sayede doğru adımı bulduğunuzda da korkmadan adım atabilirsiniz.

Güneş Koç burcuna geçerek kendinizi daha özgür ve mutlu hissedeceğiniz bir dönemi açıyor. İçinizde tuttuğunuz ya da tutmak zorunda kaldığınız umutlarınızı yaşamak üzere yol alabilirsiniz. Beklettiğiniz ne varsa artık cesaretle adım atın, zaman kazanma zamanıdır. Venüs ve Chiron’un desteğiyle de alarak duygusal anlamda iyileşerek yeni ilişkiler kurmanız ve söndüğünü düşündüğünüz gözünüzün ferinin yeniden yanması mümkün hale geliyor. Motivasyonun aksiyonun önemli bir parçası olduğunu unutmamalısınız.

OĞLAK BURCU

Çalışma ortamınızda hızlı karar ve konum değişiklikleri söz konusu olabilir. Şikayetçi olmaktan ve sağlığınızı tehlikeye atacak hamlelerden uzak durmalısınız. Hiç boş vaktinizin olmaması ileride mükafatını da aynı oranda alacağınızın işareti olabilir. Balık burcundaki Güneş ve Neptün kavuşumuyla, kendi kendinizin önüne koyduğunuz sis perdesiyle bir mücadeleye giriyorsunuz. Merkür Balık transiti size daha ılımlı ve destekleyici bir ifade tarzı verebilir. Kırıcı olmaktan uzaklaşıyor ve işlerinizi, ilişkilerinizi daha iyi bir yola taşıyorsunuz.

13 Mart günü Balık burcunda bir yeniay gerçekleşiyor ve çevrenizde kendinizi ne kadar fedakar olarak adlandırdığınız konularda bir farkındalık yaşıyorsunuz. Zaten var olan konuları başka bir gözle görerek değerlendirmek size farklı kapılar açıp destekler sağlayabilir.

KOVA BURCU

Mars’ın ikizler burcuna geçişi fiziksel ve zihinsel olarak aktif bir döneme giriş yaptığınızın ilk habercisi olacaktır. Yeteneklerinizi yeniden düzenleyip geliştirirken aynı anda birden fazla projenin içine de düşebilirsiniz. Çocuk sahibi iseniz bu enerjiyi biraz da onlara vakit ayırarak kullanabilirsiniz. Eğer çocuk sahibi değilseniz ve bu konuda düşünceleriniz varsa sizin için zaman gelmiş olabilir.

Güneş ve Neptün’ün Balık burcunda buluşmasıyla, kendinize verdiğiniz değeri sezgi ve hayallerinizle arttırabilirsiniz. Ama olası bir iniş halinde ayağınızı yere rahatlıkla basacağınız bir mesafe kurmanız sizin için daha iyi bir fikir olabilir. Merkür’ün Balık burcuna geçmesi bu durumu tetikleyebilir, ifadede zorluk yaşayabilirsiniz. Özellikle finansal anlamda daha gerçekçi bir tutum sergilemelisiniz.

BALIK BURCU

Burcunuzda kavuşacak Güneş ve Neptün, toz pembe olarak hayal ettiğiniz dünya ile ilgili gerçekleri yüzünüze vurabilir. Burada ciddi bir hayal kırıklığı yaşamak istemiyorsanız şunu unutmamalısınız: Koşullar ve kriterler her zaman sizin istediğiniz yerde ve durumda olmaz. Merkür’ün Balık burcuna geçmesi bu kuralla çelişmenize neden olsa da, bunu ulvi bir iletişim süreci olarak değerlendirdiğinizde size oldukça fayda sağlayacaktır.

13 Mart’ta burcunuzda gerçekleşecek yeniay ile kendi gerçekliğinizi buluyor, hayallerinize bu şekilde adım atıyorsunuz. Yaşam standartlarını yeniden inşa ediyor ve geri plana attığınız her şeyi hayatınıza dahil ediyorsunuz.