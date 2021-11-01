Aylık Burç Yorumları: Kasım Ayı Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Ayın Gündemi

05 Kasım Cuma saat 00.14’te Akrep burcunda bir Yeni Ay gerçekleşiyor.

05 Kasım Cuma saat 13.44’te Venüs, Oğlak burcuna geçiyor.

06 Kasım Cumartesi saat 01.35’te Merkür, Akrep burcuna geçiyor.

19 Kasım Cuma saat 11.57’de Boğa burcunda bir AY TUTULMASI gerçekleşiyor.

22 Kasım saat 05.34’te Güneş, Yay burcuna geçiyor.

24 Kasım Çarşamba saat 18.36’da Merkür, Yay burcuna geçiyor.

29 Kasım Pazartesi saat 07.08’de Güneş, Merkür ile Yay burcunda kavuşuyor.

KOÇ BURCU

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, korkularınızdan sıyrılıp yeni gündemlere kucak açacağınız bir Kasım ayı sizi bekliyor. Ayın Başak burcundaki seyriyle, bir düzenlilik halinden ziyade yeni bir düzene hazırlık yapmak isteyebilirsiniz. Kasım ayının ilk gününe girişte Ay-Neptün karşıtlığı ile başlıyor olmanız duygusal olarak zorlayıcı bir durum hissettirebilir. Burada hissettiğiniz duygular aslında gerçekçi olmanız gerektiğine dair olacak. Artık öğrenmeniz gereken, sizi korku etkisinde bırakan şeylerin üstesinden gelmek olduğunu biliyorsunuz. Korkuyor olsanız da yürümeniz gereken sebeplerin daha fazla olduğunu fark ediyorsunuz.

Bazı döngüler, 5 Kasım’daki Akrep yeniayı ile kırılmaya başlayacaktır. İşte o zaman, maddi ve manevi açıdan elinizdeki tüm imkanları daha iyi değerlendirebilirsiniz. Yeni işiniz için yaptığınız görüşmeler şekillenebilir. Dilekçe, terfi ya da iş başvurularından sonuçlar almaya başlıyor olabilirsiniz. Özellikle bu tutulma döngüsü iki yıl sürecek bir etki olacak. Bu yeniay etkisiyle gerçek manada sizi tüketen son iki yıllık bir döngüyü kapatıp bir devrim yaratıyorsunuz.

BOĞA BURCU

Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar, “hayatımın akışının değişimi ve benim bundan duyduğum mutluluk…” diyerek söze gireceğiniz dönemi Kasım ayında başlatıyorsunuz. Değil bir yön belirlemek, bunu yapmak istediğinizden bile emin olamayabilirsiniz. Kafa karışıklıkları, ayrılıklar, belirsizlikler sizi endişelendirirken tuhaf bir heyecan ve kalp çarpıntısı hissedeceksiniz. Çünkü her şeyin en iyi ve hayırlı olanın geldiği bir ay içindesiniz. Kasım ayına başlarken Ay başak burcu fazında başladığı için kendinize güven duygunuz en yüksek noktada olacak. Kendinize hizmet etmeyi ve sizi mutlu edecek bir şeyler üretmeyi deneyebilirsiniz. Bunu yapmalısınız da!

Sabrınıza her zamankinden daha çok ihtiyacınız olacak. Bu bir kötüye sabretme durumu değil, tam tersi 5 Kasım’da Akrep burcunda gerçekleşecek yeniay öncesi yeni günleriniz için bir sabır durumudur. Hayatınızda bazı düzenlemeler ve değerlendirmeler yaparken, kriterlerinizi değiştirebilirsiniz. Kendinize yeni bir yön bulmanız gerektiğinin farkındasınız. Başka bir pencere açmanın, başka bir manzara göstereceğini bu yeniay ile içten içe hissedeceksiniz. İlişkileriniz yeniden ve daha güçlü haliyle gündeminiz olabilir. Merkür’ün de Akrep burcuna geçecek olması, buradaki trafiği ve iletişimi yoğunlaştırıyor.

İKİZLER BURCU

Sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar, yönetici gezegeniniz Merkür’ün hızlı seyahati Kasım ayının sizin için de oldukça hızlı geçmesini sağlayabilir. Kendinizi yoğun bir gündeme hazırlamalısınız. Bu ayı nasıl başlatırsanız devamını da o şekilde getirebileceksiniz. Kendinizden ve isteklerinizden emin olarak ilerlemelisiniz. Bunu yapmanızı kolaylaştıracak koşulların ne olduğunu kendi içinizde belirliyorsunuz. Bir baskı ya da manipülasyon hissediyorsanız, engellendiğinizi düşünüyorsanız şimdi her şeyi lehinize çevirecek bir fırsatınız olabilir.

5 Kasım’daki Akrep yeniayı ile, çalışma şekliniz ve birlikte çalıştığınız insanlar konusunda önemli kararlar alabilirsiniz. Sizi yorduğunu ve belli bir amaca götürmediğini düşündüğünüz her şeyi geride bırakmaya hazırsınız. Buna inandığınızda kurtulmanız da, kendinize yeni bir alan inşa etmeniz de kolaylaşacaktır. Hayatınızı disipline etmek konusunda en büyük desteklerden biri de Venüs’ün yeniay günü Oğlak burcuna geçecek olmasıdır. Daha ciddi ve ayakları yere basan işler içinde olmak, güven duygunuza yeni ve kesin bir yön vermek, maddi anlamda sizi sıkıştıran her şeyi bırakmak sizin Kasım ayı şifreleriniz! Yaşam alanlarınızda ilgili değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Nerede oturmak, nasıl bir ortamda kalmak istediğinize dair net kararlar vermelisiniz.

YENGEÇ BURCU

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu yengeçler, Venüs’ün Oğlak burcuna geçeceği Kasım ayının ilk haftası itibariyle bir arada olduğunuz insanlarla ilgili her şeyi öğrenebilir, bunun ışığında birtakım kararlar verebilirsiniz. Akrep burcundaki Mars’ın da destekleriyle, yenilenmek ve kendinizi güvence altında tutmak için harekete geçiyorsunuz. Sadece duygusal ilişkilerinizde değil, iş birlikleriniz ve maddi kazanımlarınız konusunda da işler sizin lehinize ilerleyebilir. Sosyal çevrenizde ve iş ortamınızda gerek dış görünüş gerekse davranışsal açıdan ilgiyi üzerinizde toplayabilirsiniz. Popüler olacağınız ancak bunun etkisiyle duygusal düşünmek yerine daha mantıklı kararlar alacağınız bir dönemdesiniz. Endişeleriniz yerini çözüme bırakıyor.

5 Kasım’da Akrep burcunda bir yeniay gerçekleşmesi de bu kararları, çözümleri destekliyor. Daha sağlam ortaklıklar kurabilir, kariyerinizde sizi ön plana çıkarmakla kalmayıp farklı bir şeyler yapmanızı sağlayacak fırsatlar elde edebilirsiniz. Hayatınızı nereden kazanmanız gerektiğini buldunuz. Zira Merkür’ün de aynı tarihlerde Akrep burcuna geçecek olması, aldığınız bu kararları nasıl uygulayacağınız konusunda size yardımcı olabilir. Güzel etkiler altında güzel fikirler ortaya koyduğunuzu gördüğünüzde yeni bir mutluluk kaynağının kapısını da açmış olduğunu görebilirsiniz. Kalbiniz ve aklınız barış imzalıyor. Sivri dilli olmamaya özen gösterdiğinizde bu barışın süresini uzatabilirsiniz.

ASLAN BURCU

Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, üzerinizde olup sizi sıkan ve rahatsız eden gömleği çıkarıp daha rahat ve şık bir gömlek giydiğinizi hayal edin. Kasım ayı o gömleğin ta kendisi olmak için geliyor. Artık tepkilerinizi ortaya koyuyor, kendiniz için daha iyi olan seçeneklere yöneliyorsunuz. Yeni adımlar ve koşullar oluşturmak için zihnen kendinizi hazırladığınızda, 5 Kasım’daki Akrep yeniayı da sizi destekliyor olacaktır. Kararlarınızın arkasında durmanın önemini daha iyi anlayacaksınız.

Aynı tarihlerde Venüs’ün Oğlak burcuna Merkür’ün de Akrep burcuna geçmesi, size önemli bir konuşma yaptırabilir. Bu konuşma hem aile hem de iş hayatınızı etkileyecek türden olacaktır. Neye bağlanacağınız, nasıl bağlanacağınız hususunda önemli başlangıçlar ya da bitişler sizi bekliyor. Daha doğrusu siz, bunlara yönelik adımlarınızı hızlandırıyorsunuz. Sabit fikirde olmanın sizi uğrattığı zararı düşünmelisiniz. Bu düşünce de daha gerçekçi ve stratejik hamleler yapmanızı sağlayacaktır. Yapmanız gereken en önemli şey, buna inanmak ve bu doğrultuda kendinizi yenilemek, ortaklarınızı, ilişkilerinizi devam ettirmektir.

BAŞAK BURCU

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, yönetici gezegeniniz Merkür Kasım ayı içerisinde iki burç değiştiriyor. Bu cümleden sizi nasıl bir Kasım ayının beklediğini tahmin edebilirsiniz. Demek oluyor ki hızlı ve net bir ay içindesiniz. Bu zaten en çok sizin istediğiniz şey değil midir? 1 Kasım’da Ayın Başak burcunda hareket ediyor olması, önümüzdeki günleri de iyi bir düzende sürdürmeniz için sizi destekliyor. Zaten her şeyi planlı olan birisiniz, bunu daha yoğun ve dikkatli bir şekilde yapacaksınız.

5 Kasım’da Akrep burcundaki yeniay, Akrep burcundaki Mars’ın da yardımıyla sizi çok sesli günlere götürüyor. Anlaşmalar, iş birlikleri gündeminizde yer bulabilir. İş yapacağınız insanlar ya da yakın çevrenizdeki insanların bazı söylemleri kulağınıza gelebilir. Bir sebepten size söylenmemiş olan bazı bilgiler öğrenebilirsiniz. Merkür’ün aynı gün Akrep burcuna geçmesi, bu noktada sert tepkiler vermenize neden olabilir. Öğrendiklerinizden emin olarak, düşünerek konuşmak size avantaj sağlayacaktır. Bunlara takılmak yerine, kendinize odaklanmalı, zihin açıcı zehir gibi fikirlerle hayatınıza bir şeyler katmayı seçmelisiniz. Yeni proje ve girişimler, sorumluluklar sizi bekliyor. Tanışacağınız insanları daha özenle seçmek isteyebilir, ayakları yere basan ve güven veren dostluklar kurabilirsiniz. Öğrenmeniz gerekenleri kaçırmayın.

TERAZİ BURCU

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, yönetici gezegeniniz Venüs burç değiştiriyor ve Oğlak burcundaki bu seyir size ilişkilerinizde farklı bir yol izlemeniz gerektiğini anlatıyor. Ayın Terazi burcunda olacağı 2-4 Kasım günleri bu noktada oldukça önemli ve kritik geçebilir. Fazlasıyla yorgunsunuz, bu durumun olumsuz etkilerini daha fazla sürdürmemeyi seçmelisiniz. Kalbinizi ve hedeflerinizi hizaya getiriyorsunuz. Bu noktada hem gökyüzünden hem de bir arada olduğunuz insanlardan, ailenizden önemli destekler alabilirsiniz. Bir şeyler yapmak adına planlar hazırlayabilir. Değerinize değer katmak, maddi açıdan içinde bulunduğunuz durumu iyileştirmek için girişimleriniz olabilir.

5 Kasım’daki Akrep yeniayı ile artık daha güçlü ve makul bir insan olduğunuzu düşünerek hareket edeceksiniz. Ne istediğinizi iyi bildiğiniz için ne iş yapacağınızı belirlemek de zor olmayacaktır. Bu yeniayı, Akrep burcuna geçecek Merkür’ün de desteklemesi yapacağınız anlaşmaların etkisini ortaya koyuyor. Yeni bir işe girebilir, elinizdeki imkanları değerlendirerek kendi işinizi kurabilirsiniz. Para kazandığınız bir ay içine giriyorsunuz. Kabuğunuzu değiştiriyorsunuz. Bu size sadece ekonomik anlamda değil statü ve ilişkiler açısından da kazanımlar, fırsatlar getirebilir. Hislerini açan birileri olması halinde değerlendirmek isteyebilirsiniz. Aceleci değilsiniz ama yeterince emin olmak isterken elinize gelen mutluluk fırsatlarını da heba etmemelisiniz.

AKREP BURCU

Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, 2021 yılının sizin için bir sonun değil başlangıcı olduğunu Kasım ayında anlayabileceksiniz. Güneş’in burcunuzda ilerliyor oluşu, sizin varlığınızı ve gücünüzü daha net bir şekilde ortaya koyuyor. Göz önündesiniz ve yapmak istediğiniz her şey için büyük destekler alıyorsunuz.

5 Kasım’da burcunuzda gerçekleşecek yeniay ile kendinizle ilgili kararını vereceğiniz şey her ne ise, artık bundan sonrasının çok farklı olacağını bilmelisiniz. Mars’ın Akrep’te olması, 6 Kasım’da Merkür’ün de buraya gelmesi kendinizle ilgili gündemin oldukça yoğun ve hareketli geçeceğini gösteriyor. Fikirleriniz konuşulabilir, kendi projeleriniz üzerinde çalışabilir, ilişkilerinizle ilgili farklı aksiyonlara girebilirsiniz. Yorgun olmanızı kendinize sebep göstererek durmak isteyebilirsiniz. Bunun geçici bir etki olduğunu unutmamalısınız.

9 Kasım’da burcunuzda Mars/Merkür Kavuşumu gerçekleşirken aynı zamanda Uranüs’ün de karşıt halde olması, bu durgunluk hissini hiç beklemediğiniz girişimlerle yok edebilir. Belli bir hayat hikayeniz olabilir ama ayın ikinci yarısına ilerlerken bu hikâyenin dışında gelişmeler yaşayabilirsiniz. İlişki ve ortaklıklarınızla ilgili sürpriz kararlar alabilirsiniz. 11 Kasım’daki Mars/Satürn karesi de sizi alıştığınız çizgiler dışına çıkarmak için etkiler sunacaktır. Artık değişimi kabul etmeniz gerektiğine ikna olmalısınız.

YAY BURCU

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, sessizliğinizi büyük bozacağınız ve ışıltınızla son noktayı koyacağınız bir Kasım ayı sizi bekliyor. Kendinizi geri çekmiş olmanız, hep böyle devam edeceğiniz anlamına gelmiyor. Bu geri çekilmenin, ileriye daha büyük adımlar atmak için olduğunun bilincindesiniz. Hazırlıklarınızı devam ettirmelisiniz. Kendinize odaklanın, özeleştiri yapmanız gerekiyorsa buna yönelin.

Elinizdeki imkanları nasıl değerlendirdiğinizin, olayları nasıl karşıladığınızın önemini 5 Kasım’da Akrep burcundaki yeniay ile çok daha net bir şekilde anlayacaksınız. Merkür’ün de Akrep burcuna geçecek olması, içinizde saklı tuttuklarınızı dışa vurmanıza yardımcı olabilir. Bu dışa vurumu hesap sormak ya da zehrini kusmak olarak düşünmeyin. Sizi kıran ve sıkıştıran duyguları paylaşmanın hafifletici yönüne sığınmalısınız. Paylaşın, yükünüzü hafifletin. Bu sizin günlük yaşantınızı daha kolay ve hızlı yaşamanızı sağlayacaktır.





OĞLAK BURCU

Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, Venüs’ün burcunuza giriş yapacağı Kasım ayı sizi herkesten farklı bir yere taşıyor. Mutlu ilişkilerin, kazançlı işbirliklerinin hayatınıza etki ettiğine şahitlik edebilirsiniz. Normal şartlarda insanların ilgisi, size yaklaşma çabaları sizi rahatsız eder. Ama mesafelerin de bir sonu olduğuna ikna oluyor, kendinizi hayatın size hazırladığı akışa bırakıyorsunuz.

6 Kasım’da Venüs’ün Oğlak burcuna geçmesinden birkaç gün sonra Venüs ve Uranüs arasındaki destekleyici sizi sürpriz aşklarla tanıştırabilir. Muhtemelen hiç aklınızda olmayan bir ihtimaldi bu ama artık hayatınızda yer edinebilir. Akrep burcundaki yeniay, Mars ve Venüs tarafından da gerekli desteği sağlıyor. Duygularınızı ifade etmek için kendinizi hazır hissedebilirsiniz. Güvenli ve konforlu olduğuna inandığınız imkanlar dahilinde harekete geçmelisiniz. Maddi anlamda ise, beklediğiniz ödemelerin ya da geçmişte kalan bazı hesapların gündeme gelmesi sizi rahatlatıyor. Kazançlarınızı arttıracak girişimler yapabilirsiniz. İmkansızı başarıyorsunuz.

KOVA BURCU

Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, yorulduğunuz ama bir sonuç alamadığınız her işinizin çözüme kavuştuğuna şahitlik edebilirsiniz. Sizin dışında gelişen koşullara pek müdahale edememiş olabilirsiniz. Ama payınıza düşen bir şeyler olduğunu, bazı yaklaşımlarınızı değiştirmeniz gerektiğini anlıyorsunuz. 5 Kasım’da Akrep burcunda gerçekleşecek yeniay ile tıpkı bir doğum sancısı gibi, hayatınıza dahil edeceğiniz yeni kararlarınızın kıvranışını yaşayabilirsiniz. Bu cümle sizi ürkütmesin, çünkü kucağınıza mucizeler alacaksınız.

Aynı gün Venüs’ün de Oğlak burcuna geçmesi, sizin için bir koruyucu kalkan oluşturuyor. Ne yapacağınızdan emin olmanın verdiği rahatlıkla bu dönemi en verimli şekilde geçirebilirsiniz. Kaygılarınızın önsezilerinize gölge düşürmesine müsaade etmemelisiniz. Kendinizi bu şekilde yeniden inşa ediyorsunuz. Merkür’ün Akrep burcuna geçmesi, yeniay sonrası konuşmalarınızın daha etkili olmasını sağlayacaktır. İfade etmek kadar nasıl ifade edeceğiniz de oldukça önem arz ediyor. Son sözü söyleyen olabilirsiniz.

BALIK BURCU

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar, gizlendiniz ve artık sahneye çıkıyorsunuz. Kasım ayı sizin kendinizi ifade etmeniz ve isteklerinize erişmeniz için büyük desteklerle başlıyor. Su grubu mensubu Akrep burcunda 5 Kasım’da gerçekleşecek yeniay ile şanslı etkiler altında olduğunuzu hissedebilirsiniz. İnandığınız değerlere farklı bir yönden bakmayı deniyorsunuz. Bırakmanın zor olduğu şeylerden nasıl kolaylıkla sıyrıldığınızı, hayatınızın yeni bir yöne evirildiğini göreceksiniz. İlk cümlede bahsi geçen sahne, tam olarak burada kendini belli ediyor.

Her zamanki arkadaş çevrenizden farklı insanlarla tanışabilir, ilgi alanlarınızı bir eğitim ve çalışma imkanına dönüştürebilirsiniz. Merkür’ün de Akrep burcuna geçmesiyle, kendinizi buraya daha iyi adapte etmenizi sağlayacaktır. Sosyal ağlar, burada size çok yardımcı olabilir. Yeni kararların peşinden gitmek için gereken gücü Mars size veriyor. Kabul edin ve yola koyulun. Venüs’ün Oğlak burcuna geçmesi, ilişkileri yeniden gözden geçirmeniz gerektiğini ortaya koyabilir.