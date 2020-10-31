Aylık Burç Yorumları: Kasım Ayı Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

KOÇ BURCU

Sevgili Koç burçları ve yükselen burcu Koç olanlar, Kasım ayına yönetici gezegeniniz Mars’ın ileri hareketine geçmesiyle güzel bir etki altında başlıyorsunuz. Günlük ve çalışma hayatındaki bazı tıkanıkların yerini ilerlemeye bırakacağı bir döneme giriyorsunuz.



İlişki ve ortaklıklarınızla ilgili iletişimlerde yanlış anlaşılmalar, aksaklıklar veya hataya düştüğünüz konular söz konusu ise 14 Kasım’da geri hareketini Mars’ın sonlandırmasıyla iyileşmeler yaşayabilirsiniz. Kasım ayı bu bağlamda size biraz daha uzlaşmacı ve iyi aksiyonları destekleyen bir zemin hazırlıyor. Aceleci olmamanız, sakin ve makul tavırlar içinde olmanız gökyüzünün güzel etkilerinden daha fazla faydalanmanızı sağlayacaktır.



Jüpiter ve Plüton’un bu yıl içindeki üçüncü ve son kavuşumu, finansal düzlemde yaşanacak bazı gelişmelerin yeni bir düzene doğru hareket edileceğini sinyallerini veriyor. Özellikle kariyer hayatınızdaki iniş çıkışların ardından artık final çizgisine geldiniz. Emeklerinizin karşılığını kalıcı ve uzun vadeli bir ödülle alabilirsiniz.



15 Kasım’da Akrep burcunda gerçekleşecek olan yeniay ile alacak verecek, yatırım-kazanç dengeleriniz ve sağlığınız konusundaki ilerlemenizde değişikliğe gidebilirsiniz. Belki de beklediğiniz bir atamanın gerçekleşmesi söz konusu olabilir.

BOĞA BURCU

Sevgili Boğa burçları ve yükselen burcu Boğa olanlar, yılın üçüncü Merkür gerilemesinin son bulmasıyla her zamankinden daha çok özen gösterdiğiniz günlük işler ve finansal konularda artık rahat bir nefes alabilirsiniz. İşler bu ay daha yoluna giriyor. Aslında Ekim’in son günü sizin burcunuzda gerçekleşen mavi Ay’ın etkilerini oldukça güçlü hissedeceğiniz ve beklemediğiniz şaşırtıcı gelişmelere gebe bir kasım ayı içine giriyorsunuz.



Buna ek olarak 14 Kasım’da Mars’ın Koç burcunda ileri harekete geçmesi içsel meselelerinizde yolunuza çıkan engelleri kolaylıkla aşmanız, hatta bu engellerin sayısının azalması mümkün olabilir. Biraz mola halinde olmak ve kendinizi dinlemek sürecin daha keyifli geçmesini sağlayacaktır. Gizli kalan ve sizi üzen durumların son bulduğu bir ikinci yarı başlıyor diyebiliriz.



Jüpiter ve Plüton’un bu yıl içindeki üçüncü ve son kavuşumu, taşları yerine oturtarak yeni bir formatta hayatınıza devam etmeniz konusunda size bir ışık yakıyor. Eğitim, yurt dışı bağlantılı işler ve yeni fikirler anlamında ufkunuzu genişletebilirsiniz. Özellikle kariyerinizde tam olarak istediğiniz şeyleri elde etme fırsatlarını yakalamaya başlıyorsunuz.

İKİZLER BURCU

Sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar, 3 Kasım itibariyle yönetici gezegeniniz Merkür’ün gerilemesinin son bulmasıyla iletişim yeteneklerinizin ve yaratıcılığınızın yeniden parlamaya başladığını fark edeceksiniz. Mars’ın 14 Kasım’da geri hareketini sonlandırmasıyla sosyal çevreniz ve ideallerinizle ilgili nasıl başa çıkacağınızı bilemediğinizi düşündüren durumları geride bırakıyorsunuz. Her zaman bir çıkış yolu olduğunu artık daha net görebilir ve adım atabilirsiniz. Ama yine de ani hareketlere, fiziksel ve iletişimsel kazalara karşı dikkatli olmalısınız. 15 Kasım’da Akrep burcunda gerçekleşecek olan yeniay ile birlikte sınandığınız, uzun süre uğraş verdiğiniz konularda artık hız kazanabilirsiniz. Çalışma düzeninizde bir yeniliğe doğru açılıyorsunuz. Çalışmalarınızı sunacağınız, sorumluluklarınızı işleyeceğiniz bir yola adım atmanız mümkün olabilir. Bu anlamda ani kararlar alabilir ya da şaşıracağınız girişimler söz konusu olabilir. Geçtiğimiz ay verdiğiniz kayıplar sizleri ruhsal anlamda oldukça yıpratmış olabilir. Ama bu ay işleri yoluna sokuyorsunuz.



Jüpiter ve Plüton’un bu yıl içindeki üçüncü ve son kavuşumuyla, yıkılıp yeniden kurulan düzeninizin daha geniş alana ve etkiye yayılması ile sizlere motivasyon kazandıracaktır. Ortak kazanımlarınız ya da yaptığınız iş birlikleriniz daha sağlam basacağınız bir noktaya ilerliyor. Önceki kavuşumlarda bu etkileri yaşadıysanız, konunun öngörülebilirliği ve bereketi daha fazla gözünüzün önüne serilecektir. 21 Kasım’da Venüs Akrep burcuna geçiyor olması sizleri iş hayatınızı yeniden şekillendirebilir. Aldığınız sorumluluklar ya da daha önce reddettiğiniz iş teklifleri önünüze gelebilir. Bu kararları bu sefer daha net bir şekilde verebileceksiniz.

YENGEÇ BURCU

Sevgili Yengeç burçları ve yükselen burcu Yengeç olanlar, Kasım ayına ev ve iş hayatınızdaki gelişmelerin hız kazanacağı müjdesiyle başlıyorsunuz. Merkür ve Mars’ın 10 gün arayla ileri hareketine geçmesiyle, yol alamadığınızı düşündüğünüz ve artık sabır gösteremeyeceğinizi sandığınız alanlarda daha net bir yön belirliyorsunuz. Aile hayatınız, ev işleriniz, iş yerinizdeki pozisyonunuz ve yöneticilerinizle ilgili tüm tıkanıklıkları çözeceğiniz günler sizi bekliyor. Gerilimli iletişimler son bulacak ama yine de temkinli olmanızda fayda var.



Jüpiter ve Plüton’un üçüncü ve son kez kavuşmasıyla, ikili ilişkileriniz ve ortaklarınızla köklü bir şans yakalayabilirsiniz. Emek vermenizin ardından göreceğiniz bir fırsat ya da fırsatlarla, bu alanda hayata bakış açınız ve adımlarınız yeniden şekillenecektir. İş ortamınızda çalışma arkadaşlarınızdaki sürpriz değişimler beklenilmeyen şekillerde olabilir.



15 Kasım’da Akrep burcunda gerçekleşecek olan yeniay, akıl ve yaratıcılıkla yürüttüğünüz işlerinizi, sizi heyecanlandıran insanlar ve yatırımlarınızla ilgili hızlandırabilir. Kalbinizin hızla çarpmasıyla şaşırtıcı ve mutlu edebilecek gelişmelere hazırlıklı olun.21 Kasım’da Venüs Akrep burcuna geçiyor. Aşk ve sevgi ihtiyacınıza, bu yoldaki adımlarınıza tutkunun katılacağı bir dönem sizi karşılıyor.22 Kasım’da Güneş Yay burcuna geçiyor. Sağlığınız ve günlük alışkanlıklarınız, çalışma düzeninizle ilgili süreçlerinizi daha aydınlık görebileceğiniz ve bu alanlarda gün yüzüne çıkacak gelişmelerle karışılabileceğiniz şanslı günler görebilirsiniz.

ASLAN BURCU

Sevgili Aslan burçları ve yükselen burcu Aslan olanlar, Kasım ayının ilk yarısında Merkür ve Mars’ın ileri hareketine geçmesiyle, iletişimleriniz, girişimleriniz ve eğitimleriniz, fikirleriniz üzerinde çalışmak alanlarında istişare yaptığınız kişilerle olan tüm iş birlikleriniz hız kazanmaya başlıyor. Jüpiter ve Plüton’un üçüncü ve son kez kavuşmasıyla, sağlığınız ve istikrarlı bir çalışmanın içinde olduğunuz konularda yıl boyunca ektiklerinizi biçeceğiniz bir döneme adım atıyorsunuz.

İstikrarınızın uzun süre ve daha iyisiyle kalıcılığı mümkün olabilir. Hikayenize göre değişebilir, sorumluluklarınız artabilir ama kesinlikle Jüpiter’in bereketini iyiden iyiye hissedebilirsiniz. İş hayatınızda ani ve hızlı yapmak zorunda olduğunuz değişimler sizi belki de tüm bir yıl etkiledi. Bazı şeylere olan inancınızı ya da umutlarınızı kaybettirdi. 15 Kasım’da Akrep burcunda gerçekleşecek olan yeniayla, aileniz ve sahip olduğunuz mülklerinizle ilgili bir değişikliğe doğru gidebilirsiniz. Yeni bir eve taşınma durumu veya da ailenizi de ilgilendiren bir kararın içinde kendinizi bulabilirsiniz. Hikayenize göre değişebilir ancak hayatınıza aniden girecek yeniliklere açık olmalısınız.

21 Kasım’da Venüs Akrep burcuna geçiyor. Aile bireylerinizle aranızdaki sevgi bağı ve güven duygusunun karşılıklı takıntılarla veya baskıya sınanabileceğiz, gizli kalmış konuları öğrenebileceğiniz bir dönem yaşayabilirsiniz. 22 Kasım’da yönetici gezegeniniz Güneş burcunuz olan Yay burcuna geçiyor ve bu etkiyle yeteneklerinizin ve gönül meselelerinizin ışıltı kazanacağını söyleyebiliriz.

BAŞAK BURCU

Sevgili Başak burçları ve yükselen burcu Başak olanlar, Kasım ayına yönetici gezegeniniz Merkür’ün ileri hareketine geçmesiyle başlıyorsunuz. Bunun yanı sıra 14 kasımda Mars’ın ileri harekete geçmesinin de işlerinizi daha da hızlandıracağını söyleyebiliriz. Uzun bekleyiş ve hizmetlerinizin artık müjdeli sonuçlar doğurduğuna şahitlik edebilirsiniz. Ticari ve maddi kazanımlarınızı daha doğru yöneteceğiniz bir sürecin içinde olabilirsiniz.

Jüpiter ve Plüton’un üçüncü ve son kez kavuşmasıyla, kalbinizin güzellikle attığını hissettiğiniz kişi ya da konularla ilgili yıkılan düzenin yerini daha güzeline bıraktığını görebilirsiniz. Sevme sevilme, keyif verme keyif alma dinamiklerinizi, yeteneklerinizi daha farklı yollarla sürdürebilirsiniz. Öğrenmekten ve ruhunuzu beslemekten, ayakları yere daha iyi basan bir mutluluk elde edebilirsiniz.15 Kasım’da Akrep burcunda gerçekleşecek olan yeniay, yazılı meseleler ve fikirleriniz, kişisel eforlarınızla ilgili yeni bir akımla hareket etmenizin önünü açıyor. Yeni bir sayfa açabilir ya da kendinizi ifade etme biçiminizde her zamankinden daha farklı bir yol alabilirsiniz.

21 Kasım’da Venüs Akrep burcuna geçiyor. İletişimde daha derinlikli ve gözlemle ilerleyebilirsiniz. Yakınlarınızla olan iş birliklerinizde güven ve sevgi anlayışınızı etkileyecek gizli ve önemli konular gündeminiz olabilir. Bu tarihten sonra hayatınızda önemli bir aydınlanma yaşayacaksınız ve kendinizi daha güvenli bir şekilde ilerleteceksiniz.

TERAZİ BURCU

Sevgili Terazi burçları ve yükselen burcu Terazi olanlar, karşıt burcunuzdaki Mars’ın uzun süre geri hareketi artık bu ay son buluyor. Kendinizi yeni bir duruma ve yeni ilişkilere hazırlıyor olacaksınız. Yaklaşık 1 aydır burcunuzda misafir ettiğiniz Merkür’ün gerileme hareketlerinin bitmesiyle umut vaat eden bir aya adım atıyorsunuz. Özellikle duygusal anlamda rahat edebilir, kendinizi ve duygularınızı ifade etmekle ilgili konuları daha sağlıklı yürütebilirsiniz.



Jüpiter ve Plüton’un üçüncü ve son kez kavuşmasıyla, yeni bir yaşam alanı ve kariyerinizle bağlantılı olan gündemleriniz hayatınızın bundan sonrasını şekillendiren bir yöne doğru eviriliyor. Mutlu olabilirsiniz, toz duman dağılıyor. İyimserliğinizin berekete dönüşmesini arkanıza yaslanarak izleyebilirsiniz.15 Kasım’da Akrep burcunda gerçekleşecek olan yeniay ve 21 Kasım’da yönetici gezegeniniz Venüs’ün Akrep burcuna geçmesiyle kontrol etme isteğinizin artacağı bir süreç yaşayabilirsiniz. Kazancınızı sağladığınız koşullar ve birikimlerinizle ilgili değişimlere gidebilir, daha önce kurmadığınız ilişkiler ve durumların ışığı üzerinize düşebilir.



22 Kasım’da Güneş Yay burcuna geçiyor. İyimserliğinizi ve iletişimlerdeki gücünüzü besleyecek günler sizi bekliyor. Devletle ilgili konularınız ve yakın çevrenizle ilgili gözler önüne serilerek istediğini formlara bürünebilir. Eşinizle parasal konularda anlaşamıyorsanız bunları toparlama fırsatı içine girebilirsiniz.

AKREP BURCU

Sevgili Akrep burçları ve yükselen burcu Akrep olanlar, müjdemizi isteriz: Güneş’in sizleri aydınlattığı Kasım ayı yüzünüzü güldürecek günler vaat ediyor. Yönetici gezegeniniz Mars’ın ve bir süre ağırladığınız Merkür’ün ileri harekete geçmesi, yavaşlamanız gereken tüm konularda artık yeni yollar önünüze serilebilir. Jüpiter ve düzen kuran yöneticiniz Plüton’un üçüncü ve son kez kavuşmasıyla, yeniden doğuşun güçlü bereketini yoğun bir şekilde yaşayabilirsiniz. Uzun vadeli gelişme, kişisel gelişiminiz ve yakın çevrenizle olan iletişimlerinizle ilgili oldukça hayırlı başlangıçlara ilerlemenizi sağlayabilir. Cesaretinizi diri durun.

15 Kasım’da kendi burcunuzda gerçekleşecek olan yeniay tanınırlığınız, bedensel ve manevi anlamda bir dönüşümün içinde olacağınızın haberlerini getiriyor. Beklemediğiniz şekilde ve hızlı bir girişimin içinde kendinizi bulabilirsiniz. Şaşırabilir ve şaşırtabilirsiniz. Yolu aydınlığa çıkacak gelişmelere hazırlıklı olun.21 Kasım’da Venüs Akrep burcuna geçiyor. İlişkilerinizde iki ayrı uçta duygu yoğunlukları yaşayabilirsiniz. Bu durum partnerinizin kendini baskı altında hissetmesine sebep olabilir ama bir yandan da ihtirastan, sırlardan sakınan bir ilişki söz konusu ise derinlerinizde yaşayacağınız bir mutluluğun kapısını da açabilir.

YAY BURCU

Sevgili Yay burçları ve yükselen burcu Yay olanlar, 22 Kasım’da Güneş Yay burcuna geçiyor ve sizin döneminiz başlıyor. Güneş olup parlayacağınız ve varoluşunuza anlam katan pozitif enerjinizin kendinize ve etrafınıza kelebek etkisiyle yayılacağı bir zamana giriyorsunuz.



Merkür ve Mars’ın ileri hareketine geçmesiyle, yetenekleriniz, aşka olan bakış açınız ve büyük yatırımlarınızı ilgilendiren tüm konularda ertelemelerin son bulup cesaretle harekete geçeceğiniz günler sizi bekliyor. Değişen ve güzelleşen enerjinizi doğru alanlara yönlendirmelisiniz. Yönetici gezegeniniz Jüpiter ve Plüton’un üçüncü ve son kez kavuşmasıyla, maddi düzleminizdeki yeni bir kaynakta veya var olan kaynaklarınızda güçlenerek maddi ve manevi güvence altında hissedeceğiniz zamanlar yaşayabilirsiniz. Bereketli ve ileri seviyeli günler size göz kırpıyor.



15 Kasım’da Akrep burcunda gerçekleşecek olan yeni ay, içsel meseleleriniz ve muhasebelerinizle ilgili derin bir dönüşümün ayak seslerini duyuruyor. Gizli tuttuğunuz ya da inzivaya çekilerek hazırlığını yaptığınız durumlar söz konusu ise bunları artık günlük hayatınıza taşıyabilir. Sorumluluklarınız ve sağlığınız konusunda şifalanma yaşayabilirsiniz. Ama yine de dikkatli olmalı, tedbirlerinizi sıkı almalısınız. Bu durumu sürpriz bir gelişme ile de yaşamanız mümkün.21 Kasım’da Venüs Akrep burcuna geçiyor güven anlayışınız ve sevgi isteğinizle ilgili ihtiyaçlarınızı yeniden değerlendireceğiniz, hedeflerinize doğru tutkulu adımlar atabilirsiniz. Derinliklerinize korkularınızı değil dönüştüreceğiniz bakış açılarını koyarak yol almalısınız.

OĞLAK BURCU

Sevgili Oğlak burçları ve yükselen burcu Oğlak olanlar, Kasım ayında aynada yepyeni bir yüz göreceğiniz günler sizleri bekliyor. İyi karşılıklar görmeye hazır olun. Merkür ve Mars’ın ileri hareketine geçmesiyle aile hayatınızı ve kariyerinizi etkileyen, durduran ve ertelemelere sebep olan konular artık geride kalıyor. Önünüzdeki engelleri bir kenara koyarak yolunuza güvenle devam edebilirsiniz.



Jüpiter ve Plüton’un üçüncü ve son kez kavuşmasıyla, ortaya çıkan yepyeni bir kişilik ve fikirsel dönüşümünüz vazgeçtiklerinizi ve hatta kaybettiğiniz sandıklarınızı size farklı ve güzel bir halde geri getiriyor. Bunun vereceği keyfi ve bereketi, güçlü disiplin arzunuzla kalıcı hale getirebilirsiniz. 15 Kasım’da Akrep burcunda gerçekleşecek olan yeniay, planlarınızı hayata geçireceğiniz bu sayede sosyal çevrenizde bir parlama ve görünürlük elde edeceğinizin müjdesini veriyor. Venüs’ün bu ay akrep burcuna geçiş yapması sizleri daha finansal alanda güçlendirecek. 22 Kasım’da Güneş Yay burcuna geçiyor. İç dünyanızdaki konforunuzun, korkularınızın, aydınlanacağı ve bu konuda hareket almanızın kolaylaştıracak günler görebilirsiniz. Gizli düşmanlıklar gün yüzüne çıkabilir.



29 Kasım’da Neptün ileri hareketine başlıyor. Tıkandığınız ya da hayal ettiğiniz gibi olmayan ticari ve iletişimsel tüm konularınızla ilgili feraha çıkıyorsunuz. Zihninizde daha görünür ilerlemeler yaşayabilirsiniz.

KOVA BURCU

Sevgili Kova burçları ve yükselen burcu Kova olanlar, Satürn gezegeninin burcunuza yapacağı ziyaretin öncesinde köprüden önceki son çıkışı yaşayacağınız bir aya başlıyorsunuz. Merkür ve Mars’ın ileri hareketine geçmesiyle, sizin elinizde olan veya olmayan sebeplerle iletişim kanallarınızı ve kişisel gelişiminizi tıkayan gelişmelerden sıyrılıyorsunuz. Kendinize has tavrınız ve yaklaşımlarınızı daha hızlı bir şekilde bulunduğunuz ortamlara taşıyabileceksiniz.



Jüpiter ve Plüton’un üçüncü ve son kez kavuşmasıyla, umutlarınızı tazelemeniz yolunda tünelin son çıkışına gelmiş bulunuyorsunuz. Hikayenize göre avantaj / dezavantaj sayılabilecek konularda, köklerinizden gelen değişiminizi uzun vadeli ve geniş alanda hissedebilirsiniz. Maddi ve manevi kayıplar yaşamış bir Kova burcuysanız, 2021 yılına kaybettiklerinizin şifasını yakalamak müjdesiyle girebilirsiniz.



15 Kasım’da Akrep burcunda gerçekleşecek olan yeniay, 21 Kasım’da Venüs’ün de buraya gelmesiyle özellikle sosyal statünüz ve yerine getirdiğiniz sorumluluklarınızda önemli ve keyif veren bir değişimin içinde kendinizi bulabilmenize dair ipuçları veriyor. Kariyerinizle ilgili ya da bunu etkileyecek bir noktada, bilmediğiniz ya da görmeyi beklemediğiniz çiçeklerden bir demet oluşturabilirsiniz.22 Kasım’da Güneş Yay burcuna geçiyor. Yaşamınıza dair büyük umutlarınız ve çevrenizin aydınlanmasına şahitlik edeceksiniz. Sosyal ortamlarda görünür hale gelerek, fikir paylaşımı yapılmak istenen kişi olabilir ya da bu konumda olan kişileri fark edebilirsiniz.

BALIK BURCU

Sevgili Balık burçları ve yükselen burcu Balık olanlar, sabırla ve sakinlikle ilendiğiniz günlerin ardından gözlerinizin önüne güzelliklerin serilmeye başlayacağı bir Kasım ayına giriyorsunuz.



Merkür ve Mars’ın ileri hareketine geçmesiyle kazancınız ya da size dışarıdan sağlanan kazançlarınızla ilgili doğru yönlendirmelere, değerlendirmelere yol alabilirsiniz. Maddi güvenliğinizi istediğiniz koşullara taşıyabilirsiniz. Yönetici gezegeniniz Jüpiter ile Plüton’un üçüncü ve son kez kavuşmasıyla, dönüşümünüzün muhteşem olacağına dair tüyoları yakalayabilirsiniz. Hayatınızı oluşturduğunuzu düşündüğünüz ideallerinizin ve bunu geliştirecek becerilerinizin sizleri zirveye yaklaştırdığını hissedebilirsiniz. Fayda ve bereket konusunda yüzünüz biraz daha gülecektir diyebiliriz.15 Kasım’da Akrep burcunda gerçekleşecek olan yeni ay ve 21 Kasım’da buraya gelecek olan Venüs ile, öğrenmek ve seyahat etmek konusunda atacağınız adımları güzellikle, derin bir ufukla atabilirsiniz. Fotoğraf makinenize geniş açılı bir lens almak gibi düşünerek var olan durumlarınızı daha iyi görerek resmetmenizi sağlayabilirsiniz. Daha önce görmediğiniz detaylar ve bağlantılar sizi şaşırtabilir.



22 Kasım’da Güneş Yay burcuna geçiyor. Toplumsal kimliğinizin parlak bir hal alması, sorumluluklarınızın ışığında ilerlemeler yaşamanız söz konusu olabilir. Keyifli bir çalışma alanı ya da iyimser projelerle yollarınız keşisebilir.