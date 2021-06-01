Aylık Burç Yorumları: Haziran Ayı Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Haziran Ayı Gündemi



● 01 Haziran Salı saat 03.12’de Güneş, ‘Kuzey Ay Düğümü’ ile İkizler burcunda kavuşuyor.

● 02 Haziran Çarşamba saat 16.18’de Venüs, Yengeç burcuna geçiyor.

● 10 Haziran Perşembe saat 10.52’de İkizler burcunda bir Yeni Ay gerçekleşiyor.

● 11 Haziran Cuma saat 04.03’te Güneş-Merkür ile İkizler burcunda kavuşuyor.

● 11 Haziran Cuma saat 16.35’te Mars, Aslan burcuna geçiyor.

● 20 Haziran Pazar saat 18.15’te Jüpiter, Balık burcunda geri hareketine başlıyor.

● 21 Haziran Pazartesi saat 06.35’te Güneş, Yengeç burcuna geçiyor.

● 23 Haziran Çarşamba saat 01.15’te Merkür, İkizler burcunda ileri hareketine başlıyor.

● 24 Haziran Perşembe saat 21.38’da Oğlak burcunda bir Dolunay gerçekleşiyor.

● 25 Haziran Cuma saat 22.21’de Neptün, Balık burcunda geri hareketine başlıyor.

● 27 Haziran Pazar saat 07.28’de Venüs, Aslan burcuna geçiyor.

KOÇ BURCU

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, Haziran ayına İkizler burcunda hareket eden Güneş ve Kuzey Ay Düğümü’nün bir araya gelmesiyle güçlü diyaloglar kurduğunuz ve verimli iş alanları oluşturmaya çalıştığınız tempolu bir merhaba ile başlıyorsunuz. Ticaret veya iş konularıyla ilgili alanlarda görüşmeler yapmayı planlıyorsanız kararlığınızı koruyarak ve değişen koşulları da göz önünde bulundurarak hareket etmenizde fayda var.



Haziran ayının en önemli gündem maddesi İkizler burcunda bir Güneş tutulması yaşanacak olmasıdır. Fikirleriniz ve bağlantı kurarak hayata geçirmeye çalıştığınız projeleriniz konusunda ciddi kararlar alabilir ya da bu konuyla ilgili daha önceden aldığınız kararların meyvelerini alabilirsiniz

BOĞA BURCU

İkizler burcunda ilerleyen Kuzey Ay Düğümü ile Güneş’in kavuşumu, bütçenizde ekonomik iyileşmelerin habercisi olabilir. Varsa alacaklarınızın tahsili, birikimleriniz ve mevcut çalışmalarınızın getirileriyle sağlam adımlar atarak yönünüzü belirleyebilirsiniz. Yönetici gezegeniniz Venüs, Yengeç burcuna geçtiğinde, yakın çevre ile iletişiminizde bazı bağların güçlendiğini ve onlara karşı daha sahiplenici olmaya başladığınızı görebilirsiniz.



Güneş burç değiştiriyor ve Yengeç burcundaki seyriyle, hayatınızda bazı sorunları çözmeye başladığınız, kendinizi ve fikirlerinizi daha iyi ifade ettiğiniz bir dönemi başlatıyor.

İKİZLER BURCU

Sevgili İkizler ve Yükselen Burcu İkizler olanlar, parlayacağınız ve hayatınıza iyi yönde, kalıcı değişiklikler katacağınız bir aya başlıyorsunuz. Burcunuzda hareket eden Güneş ve Kuzey Ay Düğümü’nün kavuşumu hem kendinizi hem ilişkilerinizi besleyeceğiniz bir zamanı başlatıyor.



Kendinizle ilgili bazı kararlara gidebilir, arkasında durabildiğiniz müddetçe de pişman olmayacağınız sonuçlar alabilirsiniz. Bir süredir burcunuzda seyahat eden Venüs, ayın ilk günlerinde Yengeç burcuna geçiyor ve size maddi anlamda da kazanç elde edeceğiniz yolları açıyor.

YENGEÇ BURCU

İyileşmeye içinizden başlayıp dışarıya da yansıtacağınız bir Haziran ayına giriyorsunuz. Toksik fikirlerden ve ilişkilerden kurtuluyorsunuz. Hayatınızın bundan sonraki sürecinde en çok da gerçekler ve doğrular rol oynayacak. Venüs, ayın ilk günlerinde burcunuza geliyor ve size enerjinizin yeniden yüklendiğini hissettirerek yaşama daha pozitif bakabileceğiniz bir dönem başlatıyor.



İkizler burcunda gerçekleşecek Güneş tutulması ile geçmişte yaşananlara ve korkulara dair bir son nokta koyuyorsunuz. Artık ilk adımı geleceğe ve sizi düşürmeyecek hedeflere atacağınız bir zamanın başlangıcındasınız.

ASLAN BURCU

Sosyal çevrede adınızdan söz ettireceğiniz bir Haziran ayına giriyorsunuz. İkizler burcundaki Güneş ve Kuzey Ay Düğümü’nün kavuşumu, sevilen kimliğinizi daha da ön plana çıkaracak ve yapacağınız hamlelerle hem kendinize hem çevrenize ilham olacak çalışmalara vesile olabilir. Mars burcunuza geçiyor ve hayatınızın durgun yanlarına hareketlilik katıyor. Hem zihinsel hem de fiziksel anlamda daha aktif olacağınız günler başlıyor.



Yönetici gezegeniniz Güneş, Yengeç burcuna geçtiğinde karanlıktaki her şeyin aydınlandığına ve bu aydınlığı da yine kendi çabanızla oluşturduğunuzu fark edeceksiniz.

BAŞAK BURCU

Sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar, kariyerinizin zirvesine doğru yürüyeceğiniz bir aya giriyorsunuz. Güneş’in ve Kuzey Ay Düğümü’nün İkizler burcunda kavuşumuyla, belki yoğunluğunuzun ve sorumluluklarınız artacak ama emeklerinizin karşılığını da aynı oranda görebileceksiniz.



Karşıt burcunuzda ilerleyen Jüpiter’in geri hareketiyle, ikili ilişkiler konusunda bir düzenlemeye gidebilirsiniz. Özellikle sosyal anlamda fikirlerinizin değerli bulunduğu ve bunların üzerine konuşabildiğiniz insanlarla çevreniz için bir yatırım yapabilirsiniz.

TERAZİ BURCU

Yeni bir çevre ve yeni girişimlerle geçireceğiniz bir Haziran ayına başlıyorsunuz. Güneş ve Kuzey Ay Düğümü’nün kavuşumu ile yeni tanışacağınız insanlarla yapacağınız görüşmeler ve hatta belki anlaşmalarla ileriye dönük ortak projeler ortaya çıkarabilirsiniz. Yönetici gezegeniniz Venüs, Yengeç burcuna geçiyor ve kariyerinizle ilgili alacağınız desteklere dikkat çekiyor.

Neptün’ün Balık burcunda geri harekete geçmesiyle birlikte çevrenize ve kendinize daha verimli ve faydalı olmak adına fark etmeniz gereken bazı konularda aydınlanma yaşayabilirsiniz.

AKREP BURCU

Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, hayat mücadelenizi daha kaliteli bir hale getireceğiniz bir aya giriyorsunuz. Güneş ve Kuzey Ay Düğümü’nün kavuşumuyla, ikili ilişkilerinizdeki değer kavramı üzerine kafa yorabilirsiniz. Yeni iş birlikleri, ortaklılıklar veya anlaşmalar ile ilgili bazı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kaynaklarınızın kullanımı ve bu noktada izleyeceğiniz yol konusunda yeni teklifler alabilirsiniz.



Venüs, Aslan burcuna geçiyor ve ayın sonlarına doğru çalışma ortamınızda ve kitleler önünde kendinize olan güveninizin tazelendiğini görebilirsiniz.

YAY BURCU

Mutlu ilişkiler ve mutlu anlar yaşayacağınız bir Haziran ayına giriyorsunuz. Güneş ve Kuzey Ay Düğümü’nün İkizler burcunda kavuşmasıyla yeni bir ilişkiye başlayabilir, var olan ilişkinizde ciddi kararlar alabilirsiniz. Ayın sonlarına doğru Güneş’in Yengeç burcuna geçmesiyle dolaylı yoldan yürüttüğünüz ilişkileriniz ve elde ettiğiniz kazançlar noktasında beklentilerinizin gerçekleşmesine şahitlik edebilirsiniz.



Mars’ın Aslan burcuna geçişi sizi uzaklık ve mesafe ile ilgili konularda destekliyor, hem kendiniz hem de fikirlerinizin başkalarına da ilham olması için harekete geçiriyor.

OĞLAK BURCU

Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, yoğun bir tempo içinde olacağınız bir Haziran ayına başlıyorsunuz. Güneş ve Kuzey Ay Düğümü’nün İkizler burcunda kavuşmasıyla, günlük hayatınızda yoğun bir tempo yaşayabilir ve sorumluluklarınızın arttığını görebilirsiniz.



Venüs karşıt burcunuz Yengeç’e geçiyor ve bu ikili ilişkilerinizle ilgili gündemlere işaret ediyor. Yeni bir adım atabilir, maddi ve manevi anlamda geçmişte yaptığınız hatalara düşmeden daha samimi ve güvenli şekilde yol alabilirsiniz.

KOVA BURCU

Yetilerinizi en güzel şekilde uygulayacağınız ve gözle görünür bir değişimin öncüsü olacağınız bir aya giriyorsunuz. Venüs ayın ilk günlerinde Yengeç burcuna geçiyor ve çalışma hayatınızdaki sahiplenici tutumunuzun dozunu arttırıyor. Üzerinize fazladan alacağınız her işe mutlulukla yaklaşabilir ve size iyi dönüşler yapılmasını sağlayabilirsiniz.



Neptün yönetici olduğu Balık burcunda geri harekete geçtiğinde, kazanmak ve değerli hissetmekle ilgili şüphelerinizi ve yanılgılarınızı iyileştirecek gelişmeleri önünüze serebilir.

BALIK BURCU

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar, aklınızdan geçenleri hayatınıza taşıyacağınız bir aya giriyorsunuz. Güneş ve Kuzey Ay Düğümü’nün İkizler burcundaki kavuşumu, hayatınızın amacını bulduğunuz ve bundan sonra ilerleyeceğiniz yolu çizdiğiniz bir dönemin kapılarını açıyor. Venüs’ün Yengeç burcuna geçmesiyle birlikte ilişkileriniz farklı bir seyir kazanabilir.



Güneş ay sonuna doğru Yengeç burcuna geçiyor ve sizi yetenekleriniz konusunda hem daha görünür hem de daha aktif biri haline getiriyor. Burada kendinizin yeniden doğuşuna veya tamamlanışına şahitlik edebilirsiniz.