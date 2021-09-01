Aylık Burç Yorumları: Eylül Ayı Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Eylül Ayı Gündemi



7 Eylül'de Başak burcunda bir Yeni Ay gerçekleşiyor. Kalbini mi yoksa mantığını mı takip edeceksin? Kalbinden şüphe duyma. Sen inandığın şeyin peşinden git.

10 Eylül'de Venüs, Akrep burcuna geçiyor. Şöyle bir dönüp hayatına bak! Senin ihtiyaçların mı önemli, yoksa başkalarının ihtiyaçları mı? Hayat hassas dengeler ve görünmeyen yasalarla yönetilir. İyi şeyler yap!

15 Eylül'de Mars, Terazi burcuna geçiyor. Üzerine gereğinden fazla yük alıyorsan, taşımakta güçlük çekebilirsin. ‘Hayır’ demeyi öğrenmen gerekiyor.

21 Eylül'de Balık burcunda bir Dolunay gerçekleşiyor. Çok çalışman gereken bir dönem içindesin. Etrafındaki insanların senin çalışmalarını engellediğini düşünüyor, buna dayanamıyorsun. Şikâyet etmek yerine eyleme geç!

22 Eylül'de Güneş, Terazi burcuna geçiyor. Çeşitli nedenlerden dolayı duygularını ifade etmekte zorlanabilir, dengesiz görünmemek için gayret sarf edebilirsin. Kendini tanı, tavrını belirle…

27 Eylül'de Merkür, Terazi burcunda geri hareketine başlıyor. Huzursuz hissettiğinde hayattan kopuyorsun. Böyle anlarda kendine yeni bir sayfa aç. Çünkü yaşam öğrenilen bir yerdir, üstelik tesadüf diye de bir şey yoktur.

KOÇ BURCU

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar; hayata ve ilişkilere yeni bir açıdan bakacağınız bir Eylül ayına giriyorsunuz. Merkür’ün karşıt burcunuz Terazi’ye geçişi, ikili ilişkilerinizi gündeme getiriyor. Daha yapıcı ve uzlaşmacı bir dil kullanmak, kararlarınızı herkesin iyiliğine olacak şekilde düşünmek isteyebilirsiniz. Estetik ve düzen algısı da etkisini göstereceği için, ortaklarınız ve iş yaptığınız alanlar konusunda bazı iyileştirmelere imza atabilirsiniz. Bu ay içinde eski bir ilişkiniz hakkında bilmediğiniz bazı şeyleri öğrenebilirsiniz. Sanki uzun süredir sır gibi saklanan şeyler karşılıklı bir konuşmaya gidiyor.

7 Eylül'de Başak burcunda gerçekleşecek yeniay ile hayatınıza yeni bir düzen getiriyorsunuz. Fiziksel ve ruhsal şifalanmanız her şeyden önemli olacaktır. Kişisel olarak verimli olmayı hedef belirleyerek yeni başlangıçlara gidiyorsunuz. Kendinize oluşturacağınız alanlar, tanışacağınız insanlarla birlikte aklınızdan geçenleri hayata geçirmek için önünüzde bir engel kalmayacak. Bugüne kadar yeterli ve gerekli hazırlığı sağladıysanız yeniayın kazananı siz olabilirsiniz.

BOĞA BURCU

Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar; hayatınıza iyi yönde etki edecek dokunuşlar yapacağınız bir Eylül ayı sizi bekliyor. Merkür’ün Terazi burcuna geçişi ile günlük yaşantınızda daha ölçülü hareketler sergilemeye özen göstereceksiniz. İletişiminizde önceliğiniz abartı içerisine girmemek olurken yöneltilen eleştirilere dikkat edeceksiniz. Hata ya da eksikliklerin ne olduğunu görmek, sağlığınızla ilgili dikkat etmeniz gereken hususlara öncelik vermek sizin için önemli olabilir.

07 Eylül, Başak burcunda gerçekleşecek yeniay ile sizin için duygusal bir miladın başlangıcı olabilir. Duygularınızın netleştiği, önünüzün açıldığı ve güven esaslı yol almanız gerektiğiyle ilgili fikirler adım atmanızı kolaylaştıracaktır. Seçici olduğunuz ama duygularınızı net ve sade bir şekilde ifade edeceğiniz bu süreçle birlikte, geçmişin etkisinden kurtulup yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Kendinize zaman ayırmanız ya da iyi hissedeceğiniz alanlar oluşturmanız gerekebilir.

İKİZLER BURCU

Sevgili İkizler ve yükselen burcu İkizler olanlar hem kariyerde hem aşkta yüzünüzün güleceği bir Eylül ayı sizi bekliyor. Merkür’ün Terazi burcuna geçişi, keyif aldığınız alanlar ve uğraşlar konusunda size yeni fikirler verebilir. Yalnızlıktan ziyade insanlarla bir arada olacağınız tercihler yapabilirsiniz. Bu durum aşk hayatınızı etkileyecek tanışmaları da beraberinde getirebilir.

7 Eylül, Başak burcunda gerçekleşecek yeniay ile, aile hayatına bakış açınızda yeniliğe gidiyorsunuz. Olaylara ve aile bireylerine karşı daha fedakâr bir yaklaşım sergileyebilirsiniz. Hem ruhsal hem çevresel bir düzenleme yapmak için artık bütün koşullar hazır hale gelebilir. Alım-satımla ilgili işler, yeni bir yaşam alanı veya yeni bir yuva kurma konusundaki fikirlerinizin önündeki sis perdesi kalkabilir. İstediğinizi almaya başlıyorsunuz.

YENGEÇ BURCU

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar; aile kavramının ve aile hayatının gündeminizde yer tutacağı bir Eylül ayı sizi bekliyor. Merkür’ün Terazi burcuna geçmesiyle birlikte aile ortamınızda dengeyi sağlamaya odaklanıyorsunuz. Bazı hususlarda adaleti sağlamak sizin fikirlerinizle mümkün olabilir. Burada bir gayret gösterirken aynı zamanda iş hayatınızı etkileyecek gelişmelere de tanıklık edebilirsiniz. Yer değişikliği ve taşınmayla ilgili konularınız hız kazanabilir.



07 Eylül, Başak burcundaki yeniay ile kendinizi yeniden yapılandırıyorsunuz. Bir şeylerin hazırlığını yaptınız ve emeğini verdiyseniz, artık önünüzdeki engellerin hepsinin kalktığını görebilirsiniz. Geçmişin etkisinden ve sizi yavaşlatan her şeyden, herkesten uzaklaşıyorsunuz. Yeni bir çevre, yeni bir bakış ve yeni insanlarla hem sosyal hayatınızı hem de aşk hayatınızı iyileştirebileceksiniz.

ASLAN BURCU

Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar; yakın çevrenizin ve bazı projelerinizin önem kazanacağı bir Eylül ayına giriyorsunuz. Merkür’ün Terazi burcuna geçişi, yakın çevrenizle olan ilişkilerinizle olan ilişkilerinizde ve bazı fikirlerinizde daha iyi yol alabileceğinizi gösteriyor. Hem çevrenizi hem de işlerinizi birbiriyle doğru orantılı şekilde etkileyecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. Önceliğinizin üstün olmak yerine anlaşılmak ve onaylanmak olması dikkatten kaçmayacak ve yerinizi daha güçlü hale getirecektir.

07 Eylül, Başak burcundaki yeniay, finansal konulara daha titiz bir şekilde eğileceğiniz yeni fırsatları getirebilir. Bazı hazırlıkları tamamladınız, bazı sis perdelerini araladınız. Artık hazır olduğunuzu biliyor, güvenli olduğuna emin olduğunuz yollarda yürümeye başlıyorsunuz. Hayatınıza değer katmanın, başkalarının değerine hizmet etmekten geçtiğini bir kez daha görebilirsiniz. Emekleriniz, yeni başlangıçlarda sizi destekleyecektir.





BAŞAK BURCU

Sevgili Başaklar ve yükselen Burcu Başak olanlar; maddi ve manevi açıdan parlayacağınız, değerinize değer katacağınız bir Eylül ayı sizi karşılıyor. Merkür’ün burcunuzdan ayrılıp Terazi burcuna geçmesiyle, yeni girişimler ve kazanç kaynakları gündeminiz olabilir. “Ne kazanmak istiyorum, nasıl kazanmak istiyorum?” sorularına yanıt arayabilirsiniz. Cevabınız, özgürlüğünüzü ve yaşam kalitenizin seviyesini yükseltecek şekilde olacaktır. Bunu da hayatınıza giren yeni insanlarla, kurulmuş sağlam ilişkilerle mümkün kılabilirsiniz.

Eylül ayının sizin için en önemli gelişmesi, burcunuzda bir yeniay gerçekleşecek olmasıdır. 7 Eylül'de başak burcunda gerçekleşecek olan yeni ay yeni başlangıçlara yürüyorsunuz. İkili ilişkilerinizde umut ettiğiniz beklentilerinizi yaşayacağınız bir dönem başlıyor. Geçmiş ve gelecek arasında yeni seçimlere giderek hayata yeni bir pencere bakabilirsiniz. İş hayatınızla ilgili olarak da eğer bir şeylerin hazırlığını tamamladıysanız ya da miadını doldurduysanız beklediğiniz haberleri almaya hazır olun. Yer değişikliği ve terfi kararları kapınızı çalabilir.

TERAZİ BURCU

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar; ışıl ışıl ve heyecanlı olacağınız bir Eylül ayına giriyorsunuz. Bu ay burcunuza ilk gelen gezegen Merkür oluyor ve size kendinizi daha rahat ve özgürce ifade ettiğiniz bir dönemi getiriyor. İkili ilişkilerinizde uçlarda yaşamak yerine dengeyi sağlamayı başarıyorsunuz. Hem dış görünüşünüz hem de düşüncelerinizle, kendinize ve ilişkilerinize katkı sunabilirsiniz. Bu özgüven size iyi işler çıkarmak için destek verecek.

07 Eylül, Başak burcundaki yeniay ile içinizde tuttuğunuz, kendinize sakladığınız işleri dışa vurarak yeni bir başlangıca gidiyorsunuz. Önceliği kendinize vereceksiniz ama bir yandan da hayata, insanlara, sorumluluklarınıza yönelerek kaybettiğiniz zamanı daha verimli bir şekilde telafi edeceksiniz.

AKREP BURCU

Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar; zincirleri kırdığınız ve kendinizi öne çıkarmak için hazırlanacağınız bir Eylül ayı sizi bekliyor. Bazı kararlar alabilir, yeni karşılaşmalar içine girebilirsiniz. Sizi sıkıştırdığını düşündüğünüz her şeyi serbest bırakıyorsunuz. Burada adaleti sağlamak düşüncesi kendinizi daha iyi anlamanızı ve hissetmenizi sağlayacaktır. Çocuklarınız varsa onların sorumluluğu ya da çocuk sahibi olmak gibi durumlar gündem oluşturabilir.

07 Eylül, Başak burcundaki yeniay ile sosyal çevreniz konusunda daha seçici ve kararlı olabilirsiniz. Birlikte olmak istediğiniz insanlarla, yatırımlarınızı paylaşacağınız yeni alanlarda titizliğinizi ve becerilerinizi ortaya koyuyorsunuz. Yeni bir çevrenin, yeni bir fikrin ve amacın sizi olduğunuzdan daha iyi bir yere taşıyacak olmasına güvenin.





YAY BURCU

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar; kendinizi her zamankinden daha sosyal hissedeceğiniz bir Eylül ayına giriyorsunuz. Merkür'ün Terazi burcuna geçişi ile, sosyal çevrenizde dostlarınızla birlikte gerçekleştirmek istediğiniz bazı çalışmaları hızlandırabilir. Ertelenen planlarınızı yeniden gündeme getirebilir hem topluma karışacağınız hem de yorgunluğunuzu atacağınız gezilere çıkabilirsiniz.

07 Eylül, Başak burcunda gerçekleşecek yeniay size, kariyerinizle ilgili beklenen haberleri getirebilir. Atama ve yer değişikliği gibi konularınız, talepleriniz olduysa artık meyvelerini toplayabilirsiniz. Bu aşamaya gelene kadar nasıl hazırlandıysanız şimdi de aynı şekilde devam etmeniz gerekebilir. Belirsizliklerin yok olmaya başlaması, sizin de devam etmenizi kolaylaştıracaktır.





OĞLAK BURCU

Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar; kariyerinizle ilgili büyük çıkışlar yapabileceğiniz bir Eylül ayı sizi karşılıyor. Merkür’ün Terazi burcuna geçmesi, bazı hakların teslim edilmesini sağlayabilir. Çalışma ortamınızda daha uzlaşmacı bir dilin ve havanın hakim olması, lehinize sonuçlanabilir. Şayet çalışmıyorsanız, bu ayı girişimlere ve görüşmelere ayırmalısınız. Hakkınızı aramanız, iş hayatına dair fikirlerinizi paylaşmanız karşılıksız kalmayacaktır.

07 Eylül, Başak burcundaki yeniay ile gitmek istediğiniz fakat gerçekleşmesi için imkan bulamadığınız yolculuklarınız için güzel başlangıçlar yapabilirsiniz. Yeni bir felsefik bakış açısı ile hayata daha pozitif bakıyorsunuz. Hayata daha emin olduğunuz ve daha iyi bildiğiniz bir yerden bakabilirsiniz. Çalışmanın ve üretmenin sizde bıraktığı etkiyi, çevrenizle paylaşmaktan keyif alacaksınız.

KOVA BURCU

Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar; kendiniz ve kazanımlarınız arasında bir dengeye kavuşacağınız bir Eylül ayına giriyorsunuz. Merkür’ün Terazi burcuna geçmesiyle, kendinize karşı daha ılımlı ve uzlaşmacı bir hal alıyorsunuz. Daha büyük düşünmek, paylaşmak ve birlikte yol almak temaları gündeminiz olabilir. Tanışacağınız yeni insanlar size bu konuda destekçi olacaktır. Hukuki konularda sonuç almaya başlayabilirsiniz.

07 Eylül, Başak burcunda bir yeniayın gerçekleşmesi, aile büyüklerinizin finansal kaynaklarıyla ilgilenmenizi sağlayabilir. Miadı dolan ve yenilenmesi gereken projelere öncülük yapabilirsiniz. Hem ekonomik hem de ruhsal açıdan bir toparlanma dönemine girmeniz, hayatınızı yoluna koymanızı kolaylaştıracaktır. Sahip olduğunuz her şeyi verimli sonuçlara taşıyorsunuz.

BALIK BURCU

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar; korkuların üzerinden gelmenin ve hayatla aranızda sağlam bir köprü kurmanın keyfine varacağınız bir Eylül ayına başlıyorsunuz. Merkür’ün Terazi burcuna geçmesiyle, bazı korkuların artık alt etmeniz gerektiğini anlıyorsunuz. Her şey sizin lehinize işliyor ancak bunu önce sizin anlamanız ve buna uygun hareket etmeniz gerekiyor. Kendiniz için elinizden gelenin en iyisini yapın.

07 Eylül, Başak burcunda gerçekleşecek yeniay ile ikili ilişkilerinizde kendinizi özgürce ifade edebileceğiniz bir dönem başlıyor. Sosyal ilişkileriniz ile gündeminizi oluştururken biten her ilişki yerine yeni bir tanışma ile karşı karşıyasınız. Duygularınızı, isteklerinizi dile getirebilir gerek özel hayatınıza gerek sosyal hayatınıza etki edecek tüm ilişkilerinizle uzun süredir beklediğiniz mutluluk halini yaşayabilirsiniz.