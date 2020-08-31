Aylık Burç Yorumları: Eylül Ayı Burç Yorumları

KOÇ BURCU

Kendinizi fiziksel olarak yorgun hissedebilirsiniz, aksine çabalamanız ve planlı gitmeniz gereken bir dönemdesiniz. Hem yorulmamak hem de işlerinizi aksatmamak adına pratik olmaya özen gösterin. 2 Eylül'de gerçekleşecek Balık dolunayı duygularınızı yoğun yaşadığınız ve iç dünyanızda bir şeylerin aydınlandığı bir dönem olabilir. Yardım almak, bu durumu birileriyle paylaşmak isteyebilir ya da kendinize bir hobiye adamayı düşünebilirsiniz. Bir teklif ile karşılaşabilirsiniz. Ya da iş ortamınızda bazı çalışma şekilleriniz değişebilir. Bunalmış ve aşırı çalışan tavrınız sizi üzüyor olabilir. Kimseye yetemediğinizi ya da işlerin yoluna giremeyeceğini düşünüyor olabilirsiniz.

BOĞA BURCU

9 Eylül'de gerçekleşecek Mars gerilemesi gizli kalmış konuları, arkanızdan dönen işleri önünüze getirebilir. Bu ay, kalbinizi dinlediğinizde en iyisini yapacaksınız. Kendinize kök salmaya devam edin ve kendinizi keşfedin. Saygılı ve kararlı duruşunuz bu ay elinizdeki en büyük silahınız olacak. Kendinizi değersiz veya yetersiz hissediyor olabilirsiniz. Karşılıksız bir aşkın içindeyseniz bu ay belki sürpriz durum ve konularla karşılaşabilirsiniz. Ay sonunda beklemediğiniz türde ödemelere karşı temkinli olmakta fayda var. Belki ay sonuna doğru dünya üzerinde arttırılacak sağlık önlemlerine karşı daha fazla dikkatli olmanız gerekebilir. Planlarınızı bu yönde değerlendirmenizde fayda olacaktır.

İKİZLER BURCU

Balık- Başak aksında gerçekleşecek yeni ay ve dolunay ise; bu tavsiyeleri de arkanıza alarak, emin adımlarla gerçekleştireceğiniz atılımların habercisi olabilir. Merkür- Mars zıt açısının getireceği fevriliğe dikkat ederek sakin kalmaya özen göstermelisiniz. Bazen kendi sıkıntılarımızdan ve stresimizden uzaklaşmanın en önemli yanı başkalarına yardım etmektir. Bu başlı başına bir terapidir. İyilik yapın ve bu konuda kendinizi iyi hissedin. Emin olduğunuz ve gerçekten hayatınızda olmasını istediğiniz ilişkilerinizi kapalı kapılar ardında yürütmemelisiniz. Açık ve dürüst olmayı seçin. Bu ay herkesle her şeyi konuşmayı bırakın ve neler olup bittiğini anlayın.

YENGEÇ BURCU

Balık dolunayı ve başak yeni ayı eğitim, seyahat konularında hareket getirebilir. Merkür'ün teraziye geçişi ile birlikte ise ailenize birtakım kararlarınızı açıklamanız söz konusu olabilir. İlişkilerinizde yolunda gitmeyen bazı durumları artık bu ay sonlandırma zamanı geldi. 17 Eylül başak yeni ayı ile yeni arkadaşlar edinmek, kendinizi tanıtmak, işinizin reklamını yapmak veya bir internet varlığı oluşturmak için harika fırsatlar sunuyor. Uzun zamandır emek verdiğiniz ve işin içinden çıkamadığınız her konu bu ay sizi artık başarıya taşıyor. Birçok Yengeç gibi siz de düşünüyorsunuz; hani bu benim yılımdı diye? Haklısınız. Ama azıcık daha sabretmeniz gerekmektedir.

ASLAN BURCU

Venüs’ün Aslan burcuna geçiş yapmasıyla sosyal ilişkilerinizde karizmanız ve ikna kabiliyetiniz ortaya çıkıyor. İşlerinizde yaşadığınız aksamalar ve emek verdiğiniz halde bir türlü karşılığını alamadığınız ne varsa bu ay alabilirsiniz. 17 Eylül’de gerçekleşecek olan yeni ay ile birlikte riskli yatırımlardan ve hızlı kazançlardan uzak durmanız gerekmektedir. Özellikle 14-15-16 Eylül günlerinde bağışıklık sistemini güçlendirmeli ve sağlığına daha fazla önem vermelisiniz. Bu ay 9 Eylül'de Koç burcunda başlayacak olan Mars gerilemesi en çok sizin işinize yarayacak. Eski alamadığınız haklarınızı almanız ya da eski bir ilişkinizin gündeme tekrar gelmesi söz konusu olabilir.

BAŞAK BURCU

6 Eylül'de Merkür’ün Terazi burcuna geçiş yapması sizleri parasal konularda yükseltecek.İşleri biraz daha yoluna sokacaktır. Bu ay 2020 yılının şubat ve mart aylarını sizlere çağrıştırabilir. O dönemlerde yarım kalan bazı işlerinizin bu ay yoluna girmesi söz konusu olabilir. Bu ay, her şey önünüze sanki gelecek ve sizler nasıl karar vereceğinizi bilemeyeceksiniz. Mümkün oldukça artık eski hayal kırıklıklarınızı yeni bir formatta denemekten vazgeçin. Önemli bir aşkın ya da önemli bir sevginin eşiğinde olabilirsiniz. Bu ay vereceğiniz kararlar geleceğinizi oldukça belirleyici olacaktır. Kendinizi yeniden yapılandırmanız şikâyet ettikçe daha da zorlaşmıyor mu? Kimsenin sizi kuytu köşelerinden çıkartmasını beklemediğiniz an tüm mutluluğu yakalayacaksın.

TERAZİ BURCU

İşinizi sevemiyorsanız, sevgiyle çalışmaya çalışın. Yapabildiğiniz her yerde üzerinizdeki baskıyı kaldırın. Kendinizi daha rahat ve özel hissettirmek için evde bir şeyler yapın. Akrabalarınızla ilişkilerinizde öfkeli konuşmalar yapmayın. 20 Eylül’den sonra Merkür gezegeni sizin burcunuzdan Satürn, Plüton ve Jüpiter’e sert kareler yapacak. Hayatınıza yeni planlar ekleyeceksiniz ve yeni fikirlerini hayata geçireceksiniz. Bazı alışkanlıklarınızın kötü alışkanlıklar olduğunu ve çok daha sağlıklı, daha verimli bir rutin yaratmanın zamanının geldiğini fark ediyor olabilirsiniz. Harekete geçin, çünkü verdiğiniz her olumlu karar sonunda büyük bir şeye dönüşecektir!

AKREP BURCU

9 Eylül'de yönetici gezegeniniz Mars’ın gerilemesi ile dünyayı ele geçirmek konusunda her zamankinden daha tutkulu hissedebilirsiniz. Tabii bundan önce 2 Eylül’de Balık burcunda yeni ay yaşayacaksınız. Her şey bu noktada başlayacak. Kendinizi ifade etmenize ya da yeni bir şeye aşık olduğunuzu fark etmenize yardımcı olacak. Sizi tutkulu bir şekilde kalbinizde olan şeyleri ortaya çıkarmanıza teşvik edecek. Ne yaparsanız yapın hislerinizde savaşmayın. Bazı hisleri kabul ederseniz daha kolay başa çıkabilirsiniz. Paranın ve aşkın gezegeni olan Venüs, 6 Eylül'de 10. kariyer evinize girerken, iyileştirme yeteneğiniz profesyonel konulara kadar uzandırabilir. İşinizde kendinizi geride hissedebilir ve günlük yaşamınızın ne kadar katı olduğu konusunda hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz.

YAY BURCU

17 Eylül'de kariyerinizde yeni bir sayfa açmanıza yardımcı olacak bir yeni ay gerçekleşecek. İşlerinizde sizi zirveye taşıyacak ya da emeklerinizin karşılığını göreceğinizi söyleyebiliriz. Ailenizin sorumlulukları, taşınma ya da yer değişikliği hayatınızda önemli bir konu olabilir. Duygusal olarak bu size kendinizi yorucu hissettirebilir.Kendinizi yeni bir eğitim serüvenine yükleyebilirsiniz. 9 Eylül'de aşk ve ilişkiler evinizde gerileyecek olan Mars sizlere sevgi konusunda köşeye sıkışmış hissettirebilir. Buna asla kapılmayın. Eski bir ilişkiniz bu dönem sizi yine meşgul edebilir. Hayatın keyiflerinden kendinizi mahrum bırakmak ya da kendinizi cezalandırmak doğru bir fikir olmayacak. Ama yine de 14 Kasım’a kadar kendinizi daha fazla eğitim alanına yöneltmeniz size hayattan keyif almanıza yardımcı olacaktır.

OĞLAK BURCU

Bu ay kendinizle bir anlaşma yapın ve İletişim kurarken kimseye ön yargılı, eleştirel yaklaşmayın. 20 Eylül sonrası sizler için daha hareketli olacaktır. Çünkü birçok gezegen Terazi burcunda ilerleyeceği için size keskin virajlardan dönme durumu verebilir. Bu ay özellikle 7 Eylül'den sonra işlerinizin güçlendiğini ve yeni teklifler aldığınızı görebilirsiniz. Yeni şeyler öğrenin ve yeni insanlarla tanışın! Merkür gezegeni 5 Eylül'de sizi kariyer noktasında önemli bir başarıya sürükleyebilir. Bu ay özel bir ilişki başlatabilirsiniz. Tutkulu veya imkânsız bir aşkın peşinden gitmenizi tetikleyebilir. Bu ayı hangi hedefleri gerçekleştirmek ve ne kadar ileri gitmek istediğinizi düşünerek geçirin. Aklınıza koyduğunuz her şeyi gerçekten yapabilirsiniz. Kendinizi engellenmiş hissetmekten vazgeçin. Yollarınızı değiştirin hayallerinizi değil.

KOVA BURCU

Bu ay derin bir nefes alıyorsunuz. Çünkü bu ay oldukça içe dönük ve ruhen kendinizi dinlemeniz gereken bir aydır. Kişisel anlamda bazı konularda büyük dönüşümler yaşayacaksınız. 2 Eylül’de gerçekleşecek olan Balık dolunayı sizleri parasal değerlerde bazı şeyleri değiştirme yetkisi verecektir. 17 Eylül tarihinde gerçekleşecek olan Başak dolunayı bu durumu daha fazla somutlaştırabilir. Bu ay en son yapacağınız şey kendinizden şüphe etmenizdir. Sağlığınız için ya da dişleriniz için bu ay para harcamanız gerekebilir.18 Eylül’den sonra konfor alanınızdan çıkıp ve yeni bir ilişkiye yelken açabilirsiniz. Venüs’ün 7 Eylül'den sonra Aslan burcuna geçiş yapması aşk ve ilişkiler konusunda işleri oldukça yoluna sokacak.

BALIK BURCU

Öncelikle hayatınızda ilişkiler konusunda önemli bir adım atıyor olabilirsiniz. Yeni bir ilişki başlatabilir ve aşka yelken açabilirsiniz. Bununla birlikte, bu ay tamamen kendiniz hakkında düşündüğünüz şeyleri gerçekleştirebileceğiniz harika bir dolunay var. Ayın başlarında duygusal ve köşeye sıkışmış hissetseniz de bazı gerçekleri fark ederek büyük adımlar atacaksınız. 6 Eylül'den sonra her işinizi kendinizin yapması gerektiğini görebilirsiniz. Çalışanlarınız ya da iş ortamınızda iş paylaşımları yaptığınız kişiler bazı şeyleri eksik yapabilir. Tırnağınız varsa başınızı kaşıyın felsefesi ile yola çıkın. 22 Eylül'de güneş Terazi burcuna geçince ne kadar çok çalışırsanız, karşılığını o kadar çok alacaksınız.