Aylık Burç Yorumları: Ekim Ayı Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Ayın Gündemi

6 Ekim Terazi Yeniayı

6 Ekim Plüton Oğlak Burcunda İleri Harekette

7 Ekim Venüs Yay Burcunda

8 Ekim Güneş Mars Terazi Burcu Kavuşumu

9 Ekim Güneş Merkür(R) Terazi Burcu Kavuşumu

11 Ekim Satürn Kova Burcunda İleri Harekette

18 Ekim Merkür Terazi Burcunda İleri Harekette

19 Ekim Jüpiter Kova Burcunda İleri Harekette

20 Ekim Koç Dolunayı

23 Ekim Güneş Akrep Burcunda

30 Ekim Mars Akrep Burcunda

KOÇ BURCU

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, sahne alacağınız ve ilişkilerinizden destek alacağını bir Ekim ayına başlıyorsunuz. 6 Ekim’de Terazi burcunda gerçekleşecek yeniay ile birlikte yeni ortaklıklara imza atabilir, ikili ilişkilerinizle ilgili bazı sorumluluklar alabilirsiniz. Yine 6 Ekim’de Plüton'un Oğlak burcunda ileri hareketine başlamasıyla gücünüzden ve gittiğiniz yoldan emin olduğunuzu hissedebilirsiniz. Kariyer hayatınızın aksayan ve değişime ihtiyacı olan bölümlerini yeniliyor, hayatınızı yeniden dizayn edecek güce kavuşuyorsunuz.



7 Ekim’de Venüs'ün Yay burcuna geçiş yapması, taşınma ve eğitim konularınızdaki aksaklıklarınızı olumlu sonuçlandırırken haklılığınızın ispatlanmasıyla ilgili gelişmelere de tanık olabilirsiniz. Hukuki konular başta olmak üzere, ilahi adaletin yaşantınızda birçok noktada tecelli ettiğini görebilirsiniz. Yeni fikirler ve bakış açısı kazanmış olmak, rahat ve keyifli arkadaşlıklar başlatabilir.

BOĞA BURCU

Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar; hayatınıza keyif ve kazanç katacağınız bir Ekim ayına başlıyorsunuz. 6 Ekim'de Terazi burcunda gerçekleşecek yeniay ile çalışma hayatınıza düzen getirmek için yeni planlar yapabilirsiniz. Güzel sonuçlar almak için güzel bir emek vermeniz gerektiğini anlıyorsunuz. Aynı gün Plüton'un da ileri hareketi, bu durumunuzu destekliyor ve sizi artık bir şeylerin değişmesinin zorunlu olmasıyla yüzleştiriyor.



7 Ekim’de Yönetici gezegeniniz Venüs'ün Yay burcuna geçmesiyle, parasal anlamda keyfiniz yerine gelebilir. Kaynaklarınızı doğru kullanabilir, yüksek kazanç elde edebilir ve bu sayede kendinizle ilgili yeni bir şeyler keşfedebilirsiniz.

İKİZLER BURCU

Sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar, kendinizle ilgili mutlu edici kararlar alacağınız bir Ekim ayına giriyorsunuz. 6 Ekim’de Terazi burcunda gerçekleşecek yeniay ile birlikte, kendinizi ifade etme yöntemlerinizde değişikliğe gidebilirsiniz. İç dünyanızı daha çok yansıtmak isteyebilir, hayatın içinde daha fazla yer almak isteyeceğiniz çalışmalar ve tekliflerle ilgilenebilirsiniz. 6 Ekim’de Plüton’un da Oğlak burcundaki ileri hareketi, finansal konularda geçmiş hatalarınızdan dersler çıkarmanıza yardımcı olacaktır.



7 Ekim’de Venüs’ün Yay burcuna geçmesiyle, ikili ilişkilerinizde hareketlilik yaşayacağınız bir dönem başlıyor. Yalnız iseniz yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Sosyal ilişkilerinizi bir adım ileriye taşıyabilir, duygusal ya da ticari konular gündeminize gelebilir. Bazı insanlarla aranızdaki sorunları çözmek konusunda sizi boyut değiştirerek ticari ortaklık seviyesine ulaşabilir.

YENGEÇ BURCU

Sevgili Yengeçler ve Yükselen burcu yengeç olanlar; korku ve umutlarınızı dengede tutarak ilerleyeceğiniz bir Ekim ayı sizi bekliyor. 6 Ekim’de Terazi burcundaki yeniayla, bir süredir hazırlığını yaptığınız ya da hayalini kurduğunuz konularda adım atabilirsiniz. Ana gündeminiz eviniz, aileniz ve aile kurma üzerine fikirleriniz olacaktır. Bu fikirlerinizi etkileyecek kararlar alabilir, ev ve aile sahibi olmakla ilgili teklifleri değerlendirmek isteyebilirsiniz. 6 Ekim’de

Plüton da Oğlak burcunda ileri hareketine başlıyor. İkili ilişkilerinizde ve sosyal ilişkilerinize yeni bir soluk getiriyorsunuz. Hatalarınızın ve neleri eksik yaptığınızın artık farkındasınız. Kendinizle ilgili bir şeyleri yeniden kurmuş olmak fikrine alışmalısınız.

ASLAN BURCU

Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar; her şeyin netleşeceği ve yoluna girmeye başlayacağı bir Ekim ayına giriyorsunuz. 6 Ekim'de Terazi burcunda gerçekleşen yeniayla birlikte, yakın çevrenizle olan ilişkileriniz ve işbirlikleriniz önem kazanıyor. Görmezden geldiğiniz ya da bir şekilde göremediğiniz her şeyi geride bırakıp fikirlerinize göre hareket etmeye başlayabilirsiniz. Daha tutarlı davranışlar bu dönem başlattığınız her şeye bir anlam katabilir. Plüton'un aynı gün Oğlak burcunda ileri hareketine geçmesiyle, bu gündemi iş hayatınızda da yaşayabilirsiniz. Bazı sınavlardan geçmiş olmak, bakış açınızı değiştiriyor. Bu değişime izin vermeniz, çalışma alanınızda başarı elde etmenizi sağlayacaktır.



7 Ekim’de Venüs'ün Yay burnundaki seyahati boyunca, sevgiyi hissetmekten öte yaşamak isteyebilirsiniz. Hayatınıza renkli kişiler dahil olabilir. Tatil seçeneklerinizde daha esnek olabilir, gezi turlarına katılabilir, burada yeni insanlar ve fikirlerle karşılaşabilirsiniz. Öğreneceklerinizden size kazanç sağlayacak bir fırsat çıkarabilirsiniz.

BAŞAK BURCU

Başaklar ve yükselen burcu başak olanlar; verdiğiniz emeklerin somut karşılıklarına erişeceğiniz bir Ekim ayına başlıyorsunuz. 6 Ekim’de Terazi burcunda bir yeniay gerçekleşiyor ve maddi alanlarınızda yeni bir düzenlemeye gidiyorsunuz. Sahip olduklarınıza değer biçmek isteyenlere karşı mücadele verebilirsiniz. Artık kendinize bir yol çizdiniz ve oradan devam etmek durumundasınız. Bunu sürdürdüğünüz müddetçe kazanımlarınız da aynı oranda artacaktır. Plüton’un aynı gün Oğlak burcunda ileri hareketine başlaması, çevrenize yansıttığınız halinizde de bir değişiklik yapmanızı sağlayacaktır. Özgüveniniz, değişimlerinizle yüzleşiyor.

7 Ekim’de Venüs’ün Yay burcuna geçmesiyle aile hayatınıza renk geliyor. Uzun

zamandır yapmak istediğiniz değişiklikleri uygulamaya alabilirsiniz. Geçmişin etkilerini sadece psikolojik olarak değil dekorasyon olarak da hayatınızdan çıkarıyorsunuz. Aile kavramının önemi üzerine düşünebilirsiniz.

TERAZİ BURCU

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar; “yeni bir ben” diyeceğiniz bir Ekim ayı sizi bekliyor. 6 Ekim’de burcunuzda gerçekleşecek yeniay ile birlikte hayatınızda ciddi ve yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Bütün enerjinizi kendinize, var olandan daha iyi bir insan ve görüş oluşturmaya harcayabilirsiniz. Yeniay günü Plüton’un da Oğlak burcunda ileri hareketine başlaması, bu enerjiden aile hayatınızın da nasiplenmesini sağlayabilir. Yaşam alanınızda bazı değişikliklerin yapılması gerekebilir. Taşınma ve yer değişiklikleri konusuna fazla direnç göstermemelisiniz.

7 Ekim’de Yönetici gezegeniniz Venüs Yay burcuna geçiyor. Kendinizi ifade ederken daha enerjik ve pozitif bir ruh halinde olabilirsiniz. Bu durum ilişkilerinizde de aynı etkiyi uyandıracağı için yakın çevrenizden biriyle aranızda duygusal etkileşimler gerçekleşebilir. Kısa mesafeli seyahatler yapabilirsiniz.

AKREP BURCU

Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar; hayatınızı içten dışa yeniden şekillendireceğiniz bir Ekim ayı sizi bekliyor. 6 Ekim’de Terazi burcunda gerçekleşecek yeniay ile bilinçaltınızdan başlayarak kendinize yeni bir yol haritası belirliyorsunuz. Aynı gün Plüton’un da ileri hareketine başlayacağı için bu yolun size köklü bir değişim getirmesi ihtimali daha da yükseliyor. Bir şeylerden yara almanız hayatınızdaki birçok durumu, buna neden tutumlarınızı fark etmenizi sağlayacaktır.

7 Ekim’de Venüs burcunuzdan ayrılıyor ve Yay burcuna geçiyor. Maddi kazanımlarınızda artış gözlenebilir. Bunun için kuracağınız ilişkiler ve gireceğiniz ortamlar size bu noktada yeni keşif imkanı tanıyabilir. Sık sık değişimler yaşayabilirsiniz, piyasa koşullarına göre hareket etmenizde fayda var.

YAY BURCU

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar; sosyalliğinizin ve sosyal çevrenizle ilgili konuların gündeminizde yer alacağı bir Ekim ayı sizi bekliyor. 6 Ekim'de Terazi burcunda gerçekleşecek yeniay ile sosyal çevrenizle ilgili bazı değişikliklere gidebilirsiniz. İdeallerinize uygun hareket edeceğiniz ve paylaşımlarda bulunacağınız yeni insanlarla tanışabilir, hayatınızda farklı bir pencere açabilirsiniz. Özellikle kadın figürlerinden destek görmeniz olasıdır. Plüton'un da 6 Ekim’de Oğlak burcunda ileri hareketine başlamasıyla birlikte, yeni insanların yeni kararların haricinde bir de yeni kazançların da hayatınıza girmesi söz konusu olabilir. Finansal yapılarınız konusunda kendinize bir disiplin kurabilirsiniz. Harcama ve kazanç dengenizi korumaya yönelik girişimleriniz olacaktır.

Venüs'ün burcunuza geçmesiyle birlikte, kendinizi daha alımlı hissedebilir, insanların ilgisini daha fazla çekebilirsiniz. Kendinizle daha çok ilgilenmek isteyebilir, alışveriş ve bakım konularına fazla vakit ve nakit ayırabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde heyecanınız yükseliyor.





OĞLAK BURCU

Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar; zorluklardan doğan fırsatlarla geçireceğiniz bir Ekim ayı sizi karşılıyor. 6 Ekim'de Terazi yeniayı gerçekleşiyor ve kariyerinizi, bundan sonraki yaşamanızı etkileyecek ilişki ve işlere yer veriyorsunuz. Özellikle bu ilişkilerin desteği şansınızı daha da büyütebilir. Burcunuzda ilerleyen Plüton'un 6 Ekim’de ileri hareketi, size yeni bir vizyon katıyor. Bile bile aynı hataya düşmemek konusunda kendinizi ve ilişkilerinizi şekillendiriyorsunuz.

7 Ekim’de Venüs'ün Yay burcuna geçmesiyle, kendinize koyduğunuz engelleri ortadan kaldırıyorsunuz. Hayata daha iyimser bir şekilde bakmanın, kendi değerinizi kendi içinizde beslemenin önemini kavrıyorsunuz. Sosyal hayata daha çok dahil olabilirsiniz.

KOVA BURCU

Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar; sürüncemede kaldığınızı hissettiren her şeyden uzaklaşacağınız bir Ekim ayına giriyorsunuz. 6 Ekim'de Terazi burcunda gerçekleşecek Yeniay ile gitmek ve kalmak arasında sıkıştığınız konulardan kendinize bir amaç edinerek kurtuluyorsunuz. Hayatınıza yeni bir ilişki ya da çaba dahil etmek, aldığınız nefesin sizi rahatlatmasını sağlayacaktır. Hukuki konularda yüz güldüren gelişmeler yaşanabilir. Plüton'un da aynı gün Oğlak burcunda ileri hareketine başlaması, geçmişin bazı izlerini siliyor. Engellendiğiniz ya da her şeyi kaybettiğiniz noktada aslında yönünüzü kendi içinizde bulabilirsiniz.

7 Ekim’de Venüs'ün Yay burcundaki seyahati, sosyal çevrede görünen ve aranan biri olmanızı sağlayabilir. Birçok projede ön sırayı alabilir, yeni ilişkilerle hem maddi hem de manevi kazanımlarınız konusunda tecrübeler elde edebilirsiniz. Yabancı dil ve yurtdışı idealleriniz için fırsatlar yakalayabilirsiniz.

BALIK BURCU

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar; yönünüzü bulacağınız bir Ekim ayına başlıyorsunuz. 6 Ekim'de Terazi burcunda gerçekleşecek yeniay ile artık korkularınızı yolumuzdan çekecek gücü hissedebilirsiniz. Hayatınızdaki sis perdelerini büyük ölçüde kaldırmayı, sınırların ve dengelerin de hayatta var olması gerektiğini anlayacaksınız. Plüton'un da 6 Ekim’de Oğlak burcunda ileri hareketine başlamasıysa, sizi bu noktada sıkıştırıyor gibi hissetseniz de ne kadar güçlü olduğunuzu önce kendinize sonra da çevrenize ispatlayabilirsiniz. Tecrübeleriniz size farklı bir olgunluk katıyor.

7 Ekim’de Venüs Yay burcuna geçiyor ve toplum önünde sevilen kimliğinizle ön plana çıkıyorsunuz. Düşüncelerini sizinle paylaşmak isteyen insanlarla bir araya gelebilir, hem kendinize hem de karşınızdakilere katkı sağlayacak imkanlar ve ilişkiler kurabilirsiniz.