Aylık Burç Yorumları: Ekim Ayı Burç Yorumları

KOÇ BURCU

Kariyer hayatınızda önemli bir dönem başlatıyorsunuz. Sadece bu dönem eksiye nazaran daha detaylı düşünmeli ve karar verirken ince eleyip sık dokumalısınız. Yeni başlangıçlar ve adımlar, devamlılığı olmaması halinde canınızı hemen sıkmamalıdır. Bunun bir süreç olduğunu sizlere tekrar hatırlatmak isterim. 14 Ekim’de Merkür gezegenin geri hareketine gitmesi ve aynı zamanda sizin yönetici gezegeniniz Mars’ın da halen geri hareketine devam ediyor olması sizleri oldukça önemli sonuçlara götürüyor. Özellikle ortaklı işlerinizde iplerinizi elinizde tutmalı ve işlerinizi başkalarına bırakmadan yapmaya özen göstermelisiniz. 14 Ekim Güneş ve Mars karşıtlığı sizi ilişkilerinizde bazı restleşmelere götürebilir. 16 Ekim’de Terazi burcundaki yeni ay ile yeni kararlar almaya doğru ilerleyebilirsiniz. Mali sıkıntılarınızı veya problemlerinizi çözmeniz için ise iyi bir zaman olacaktır.

Bu ay boyunca durumunuzu iyileştirecek teklifler veya yeni sözleşmeler yapabilirsiniz. Bu tür olaylar size geleceğiniz konusunda iyimserlik ve güven verecektir. Tabii ki, her zaman olduğu gibi, faaliyetleriniz ve istikrarınız çok önemlidir. Maymun iştahlı tavırlardan uzak durmalısınız. Sadece bu ay birileri sizden maddi yardım, kefil olma veya diğer parasal konular istediğinde dikkatli olmalısınız. Seçimlerinizi ve çevrenizdeki insanları gerçekçi bir şekilde değerlendirme zamanı geldi. Küslükler ya da eski aile içi sorunlarla tekrar uğraşmak durumunda kalabilirsiniz.

BOĞA BURCU

Bu ay planlayacağınız konularda bazı aksamalar yaşarsanız hemen öfkelenmeyin. Etrafınızdaki kişilerin yardımına koştuğunuz kadar biraz da kendinize yönelmelisiniz. Bu ay yeni bir yer keşfedin. Konfor alanınızın dışına çıkın. 04 Ekim'de Plüton gezegenin ileri hareketine geçmesi aynı zaman da 02 Ekim'deki Koç dolunayı bu konuda sizleri oldukça destekleyecektir. Zira bu fırsatı iyi değerlendirmeniz yılın geri kalan zamanını sizler iyileştirebilir. 14 Ekim’de Merkür’ün geri hareketi sizleri ilişkiler konusunda anlaşmazlıklar ve rahatınızı bozan gelişmeleri önünüze getirebilir. Bunlar sizi geliştirici konular olacaktır. Bunlara fazla takılmayın.

Evliyseniz evlilik ile ilgili bitirme ya da başlatma kararlar alabilirsiniz. Yaşadığınız iyi ve kötü tüm olayları değerlendirirken, intikam duygusuna kapılmamalı sadece hayata beraber devam etmek istediğiniz insanlara odaklanarak ilerlemelisiniz. Bu ay partneriniz ya da hayatınızdaki biri hakkında önemli bir olayı öğrenebilirsiniz. Kariyerinizde ekip çalışmalarının aranılan ismi olabilirsiniz. Ancak sadece beklentilerinizi abartmadan, çok çalışarak ve karşı tarafa ciddi bir güvenilirlik sağlayarak hareket etmek bilincinde olursanız kazanabilirsiniz. 16 Ekim’de Terazi burcunda gerçekleşecek olan yeniay ile iş ortamınızda bazı değişimler söz konusu olabilir. Sorumluluklarınız artabilir. Bu ay ailedeki bir kişinin işi ya da eğitimi ile ilgili bir olayı çözmeniz gerekebilir. Evinizde bazı onarımlar veya değişiklikler yapma konusunda ani bir karar verebilirsiniz. Bunlar için uygun bir ay olduğu söylenebilir.

İKİZLER BURCU

Ekim ayı sizlerin parasal konularınıza çeki düzen verdiğiniz ve alacaklarınızı aldığınız güzel bir ay olarak geçebilir. En önemlisi sizler için yönetici gezegeninizin 14 Ekim'de gerilemeye başlıyor olması olacaktır. Öncelikle telaşlı ve yorucu geçen Eylül ayındaki hataları artık bırakmalısınız. İç sesinizi dinlemek bu ay kendiniz için yapacağınız en karlı yatırım olabilir. Kendinizle ilgili düşüncelere kapılıp, değişik bir ruh hali içerisinde varlığınızı sorgulayabilirsiniz. Ancak canınız sıkılmadan, melankoliye düşmeden bu süreci faydanıza olacak şekilde geçirmelisiniz.

02 Ekim’de gerçekleşecek olan Koç dolunayı sizleri oldukça güçlendirecektir. Kariyerinizde ve parasal durumlarınızda sizleri iyi bir noktaya taşıyacak diyebiliriz. Özgüveniniz ve yapacağınız iş ile ilgili araştırmacı yönünüz sayesinde yeni bir projeye başlıyor olabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili beklediğiniz başarılı gelişmeleri yaşanacağınız bir ay içindesiniz. Bu durum maddi kazanımlarınızı da olumlu noktada etkileyebilir. Hayatınızla ilgili önemli bir dönemin bitişi ve yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.16 Ekim’de gerçekleşecek olan Terazi burcundaki yeniay sizlerin önüne bazı seçimler getirebilir. Hangi seçeneğin sizin için iyi olacağına karar vermeniz gerekebilir. Hukuki süreciniz varsa buradan kazançlı çıkabilirsiniz. Hakkınızı teslim eden gelişmeler söz konusu olabilir. Hayatınızla ilgili bu olumlu gelişmeler, çevrenizdeki insanlara ve arkadaşlarınıza da ilham olabilir.

YENGEÇ BURCU

2020 yılının sizler için en önemli ayına teşrif ediyorsunuz. İçinizden yine mi biz diye söyleniyor olsanız da bu sefer haberler iyi diyebiliriz. Geçtiğimiz yıl Eylül ve Ekim ayında başınıza gelen zor olayların bu ay sonuçlanmaları ile karşı karşıya kalıyor olabilirsiniz. Özellikle bu ay içinde iki dolunay bir yeni ay yaşayacaksınız. Bu durum sizleri oldukça ilgilendiriyor. Kariyer ve ev hayatınız arasında bazı seçimler yapmak zorunda kalabilirsiniz. Taşınma, alım satım ya da yer değişimleri yaşamınızda önemli bir duruma sizi getirebilir. 15 Ekim civarlarında Güneş-Satürn ve güneş Plüton kareleri sizleri bazı konularda rekabet ya da çatışmalara yönlendirebilir. Bu tarihlerde daha sakin ve sabırlı olmalısınız. Çatışmalardan uzak durmalısınız.

Bu ay boyunca, gerçekçi olmayan veya aceleci beklentilerinizden doğabilecek hayal kırıklıklarına dikkat edin. Ekim size yeni bir çaba veya değişim geliştirme konusunda başarı getirebilir. Davalar veya devletle ilgili işlere mümkün oldukça bu ay tamamlama fırsatlarını yakalayın. Bu ay boyunca, hayatınızda önemli bir kişinin (iş ortağı, anne, baba, eş, kardeş, yakın arkadaş vs) bir kişinin sizi yanılttığını görebilir ve bazı yanılgılarına şahitlik edebilirsiniz. Sizler de bir şeylerin farkındasınız ama bunu en azından 13 Ekim'e kadar sakince gözlemlemelisiniz. Bununla ilgili konuları sadece tespit ederek onun bu yaptıklarına sessiz kalmayı seçebilirsiniz. Onun yalanlarının ve ikiyüzlülüğünün farkındasınız, ancak şimdilik çeşitli nedenlerden dolayı yanıt vermekten kaçınmalısınız. Planlarınızın ve beklentilerinizin çoğunu gerçekleştirebileceğiniz için verimli bir ay içinde olduğunuzu tekrar hatırlatmak isteriz.

ASLAN BURCU

Bu ay iş ortaklarınızla önemli bir toplantı ya da önemli bir iş görüşmesi içinde olup 16 Ekim sonrası yepyeni bir projeye adım adım atabilirsiniz. 16 Ekim’de gerçekleşecek olan Terazi dolunayı sizleri bu noktada oldukça güçlendirecektir. Bu ay tabi bir diğer önemli konumuz 14 ekimde gerçekleşecek Merkür gerilemesi olacak. Sizleri bazı konularda geçmişi sorgulamanıza neden olabilir. Taşınma yer değişikliği gibi konularda hayatınıza gündem yapabilir. Yeni bir aşk ya da yeni bir romantik ilişki için heyecan verici olduğundan bahsetmek isterim. İçinizden hemen gelecek vaat ediyor mu diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Önemli olan birlikte geçireceğiniz harika zaman dilimi olacağını unutmayın. Hemen hesap kitap içine girmeyin.

Profesyonel istikrarlı bir duruş içinde olursanız kariyer gelişimi için muhteşem başarılar elde edebileceğinizi söyleyebiliriz. Bu ay özellikle yapmanız gereken yeni bilgiler öğrenmeniz ve yeni beceriler kazanmanızdır. Görevinizi değiştirmek veya işinizde sahip olduğunuz sorumlulukları genişletmeniz için büyük olasılıklar var. Maddi konularda olmadığınız kadar avantajlı teklifler içinde olabilirsiniz. İkna ve öğreti kabiliyetinizle, yaptığınız iş ya da eğitiminizle ilgili güzel ivmeler yakalayabilir, kariyerinizi geliştirecek ipuçlarını kolaylıkla bulabilirsiniz. Bu ay özellikle 19-20-21 Ekim tarihlerinden alacağınız haberlerin doğruluğunu araştırmalısınız.

BAŞAK BURCU

Bu ayı hepsinden özel, iyi değerlendirmelisiniz. Bu ay sizleri ilgilendiren en önemli olay yönetici gezegeniniz Merkür’ün gerileme hareketi olacak. Üzerinizden dağılan bulutlar kaleminizi güçlendirebilir, kitap, eğitim vb. projeniz varsa hızlanabilir ve toplum yararına çalışmalara imza atabilirsiniz. Geçmişten gelen bazı enkazları temizleyebilirsiniz. Bazı “keşkelere” kapılmamalı ve yeni bir sayfa açma konusunda kendinize yardımcı olmalısınız. Haklılığınız anlaşılabilir ve size hakkınız olan gelebilir. Tercihiniz affetmek olduğunda, iç huzuru yakalayabilirsiniz. Bu yüzden geriye bakmamalı ve yüzünüzü güldürecek, ileriye dönük kararlar almalısınız.

Ekim ayında bu çalışmalarınızı, tecrübesine ve sezgilerine güvendiğiniz kişilerden alacağınız desteklerle daha iyiye taşıyabilirsiniz. Ayın son günlerine doğru maddi konularda ve özel hayatınızla ilgili, beklenmedik gelişmeler sizi bulabilir. Tabularınızı yıkmanız halinde duymak istediğiniz güzel şeyleri hayat kulağınıza fısıldayabilir. Yeni adımlar atabilir, hatta evlilik gibi ciddi bir karar da alabilirsiniz. Evliliğinin yolunda gitmediğini düşünen Başaklar, ayın son günlerinde ciddi kararların eşiğine gelebilir. 31 Ekim’de gerçekleşecek olan Boğa burcundaki dolunay sizlerin dönüm noktası olacaktır. Bu zaman kadar ancak aceleci olmamalı, kararınızı süreci takip ederek vermelisiniz.

TERAZİ BURCU

Ayın ilk günlerinde sabrınızın tükendiğini düşündüğünüz gelişmeler olabilir, ani çıkışlar yapabilirsiniz. Bu süreçte gerektiği gibi, adalet duygunuzdan ve sakinliğinizden de vazgeçmemeniz gerekmektedir. Bu Koç dolunayı etkileri olacaktır. Ama Ekim ortasında sizin burcunuzda gerçekleşecek olan yeni ay sizleri bambaşka başarılara ulaştıracaktır. Bugüne kadar kurduğunuz ya da artık tamamlanma aşamasına gelemeyen işlerin tamamlanmasına şahitlik edebilirsiniz. Haklıyken haksız duruma düşmemelisiniz. Çok istediğiniz bir göreve geri dönmek ya da istediğiniz bir işinizin olması bu ay söz konusu konular içinde yer alıyor. Ortaklıklarınız ve ilişkilerinizin akıbeti için bu noktada dikkatli olmalı, itirazlarınızı makul şekilde yapmalısınız. Tartışmalardan uzak durmalısınız.

Ayın ikinci yarısında iş hayatınızda bazı yer değişiklikleri söz konusu olabilir. Alım satım işlerinizle ilgili beklediğiniz iyi gelişmeler bu ay mümkün olabilir. İlişkisi olan Teraziler yaşadıkları karşısında kıskançlık ve şüphe duygusuna kapılacağından bazı dengelerin değiştiğini görebilir. Bir kadın hayatınızda büyük bir problem haline gelmemelidir. Eğer bu yazıyı okuyan bir kadınsa özellikle bir kadın figürü ile rekabet noktasında bir savaş yaratmamalıdır. Şayet bu satırları okuyan bir erkek ise ikili ilişkilerinizle ilgili geleceğe yönelik önemli kararlar alınabilir. Bu ay yapmanız gereken en önemli eylem, sürüncemede kalan konularla ilgili artık bir karara varmalı ve adım atıyor olmanızdır.

AKREP BURCU

Hak ettiğinizi düşündüğünüz, hayalini kurduğunuz iş, evlilik, çocuk veya projeleriniz, sürprizlerle yüzünüzü güldürebilir. Kişisel özgürlüklerinizi gerçekleştirmek adına radikal kararlar alabilirsiniz ve sizi bu yola iten önemli gelişmeler meydana gelebilir. En önemlisi Merkür gerilemesi olacak. 14 Ekim’de başlayacak olan Merkür gerilemesi sizlerin hayatınızda bazı konuları önemli bir noktaya taşıyacağına işaret ediyor. Kariyer hayatınızı olumlu açıdan destekleyecek kişilerle karşılaşabilirsiniz. Yabancı ortaklar ve uluslararası iş bağlantıları karşınıza çıkarsa bunları değerlendirmenizde fayda var. Finansal konularınızla ilgili sorunların üstesinden gelebilirsiniz.

İş hayatınızda parlamalar yaşarken aynı zamanda bazı rekabetler ve can sıkıcı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Sakin ve mantıklı hamlelerle bu durumun etkisini azaltabilirsiniz. Ters gittiğini düşündüğünüz işler varsa, ayın ikinci yarısında bu konu fazlasıyla gündeminiz olabilir. Bazı gizli bilgiler, yalanlamalar ve ithamların sakinliğinizi bozmasına müsaade etmemelisiniz. Gökyüzü, iş hayatınızı iyileştireceği gibi duygusal yaşantınıza da sihirli dokunuşlar yapabilir. 31 Ekim’de gerçekleşecek olan Boğa burcundaki dolunay ile beklentiniz olmasa da aşk kapınızı çalabilir ve ciddi adımlar hakkında düşünmeye başlayabilirsiniz. Sizi şaşırtan gelişmeleri beraberinde getirebilir. Bu süreçte bir alım satım yapmak ya da bir karar vermeniz gerekmesi halinde, tüm açılarıyla düşünerek hareket etmelisiniz.

YAY BURCU

Bu dönem her konuda söz sahibi olmak ve gücünüzü ispatlamak isteyeceksiniz. Dolayısıyla bu hareketlilik ve enerji kendinizi kontrol etmeniz gerektiğini de göstermektedir. Yakın çevrenizdeki bazı insanlar aracılığıyla sürprizler yaşayabilirsiniz. Parasal konularda oldukça yoruldunuz ama şimdi ödüllerinizi bu ay alıyorsunuz. Kariyerinizde ortaya çıkaracağınız olumlu etkilerle parlayabilir ve önemli yer değişikleri karşınıza çıkabilir. Bazı işleriniz beklemediğiniz yönde değişebilir ve kolaylaştırabilir. İş hayatınızda, üstlerinizle ilgili şok edici ve radikal değişimler yaşayabilirsiniz. Her şey yolunda giderken aksamalar ve gecikmeler olsa da, bunları ay bitmeden yoluna koyabilirsiniz.

Bu ay özellikle 14 Ekim sonrası yeni bir ilişkiye adım atabilirsiniz. Ama biraz macera dolu başlayan bu ilişkinin geleceğe yönelik bir durumu var mı bunu da gözlemlemelisiniz. Bir akrabanızla bir konuda karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu yüzden bu noktada daha uzlaşmacı davranmanız sizin hayrınıza olacaktır. İnsanları ve olayları görmezden gelmek asla doğru bir karar olmayacaktır. 31 Ekim'de gerçekleşecek olan Boğa dolunayı ile parasal konularda emin olmadığınız evraklara ve anlaşmalara çok fazla imzalar atmamalısınız. Hiç kimsenin bu ay sizi kışkırtmasını veya söylemleri ile sizi yanlış yönlendirmesine izin vermemelisiniz. Kendinizi ispatlamak isterken bedelini sizin ödeyeceğiniz yanlış kararlar içine girmemelisiniz.

OĞLAK BURCU

Ayın genelinde yüzünüzü gülümseten gelişmeleri beraberinde getirebilir. Ama bunları getirirken rutin sağlık kontrollerinizi yaptırmanız bu gelişmelerden biri olabilir, ihmal etmemenizde fayda var. Karşınıza çıkan engelleyici ya da baskıcı olayları asla olumsuzluk olarak değerlendirmemelisiniz. Aksine bunlar sizi geliştirici ve yeni fırsatları önünüze getirici olaylar olacaktır. Enerjinizi düşürmeden ve strese kapılmadan hareket ederek gökyüzünün desteğini biraz daha büyütebilirsiniz. Sezgilerinize kulak verin, doğru yolu bulabileceğiniz gibi özgüveninizi de tazeleyebilirsiniz. Ayın ilk günlerinde Koç dolunayı ve 04 Ekim'de Plüton’un Oğlak burcunda ileri hareketine dönmesi size bazı konularda aceleci kararlar verdirebilir.

16 Ekim’de yaşanacak Terazi yeni ayından önce pek fazla karar vermemenizi önerebiliriz. Kariyerinizde bazı şeylerin istediğiniz şekilde gitmediği zamanlar yaşıyorsanız Ekim ayının ikinci yarısında net kararlara sahip olacaksınız. Yaptığınız çalışmaların ödüllerini alabileceğiniz gelişmeler sizi bulabilir, sabırlı olmalısınız. İlişkilerinizle ilgili mücadele vermeniz gereken gerilimli bir zaman dilimi olabilir. Maddi konularınızla ilgili yenilikçi bir yaklaşım benimsemeniz gerekebilir. Aile hayatınızla yada çocuklarınızla ilgili ya da evliliğinizle ilgili önemli kararlar veya yol ayrımları içerisine girebilirsiniz. Belki de yeni yollar bulabilirsiniz.

KOVA BURCU

Bu ay yeni başlayacağınız bir iş veya proje sizin aslında 2021 yılındaki konularınızı ortaya sunacak. Özellikle burada verdiğiniz emekleri 2021 Mart ayında elde edeceksiniz. Bu nokta sizin maddi kazanımlarınızı olumlu yönde etkileyebilir. Gökyüzünün konumları artık size engel olanlardan sıyrılabileceğiniz, sorumluluklarınızın sizi mutlu edeceği gelişmeler karşınıza sunuyor. Bu yılın sonunda Jüpiter’in ve Satürn sizin burcunuza ilerlemesi ile yeni bir dönem başlıyor.14 Ekim'de Merkür gezegenin gerilemede bulunması sizin eski verdiğiniz sözleri yerinize getirme konusunda bir yüzleştirme yaşayabilir. Yani bazı kuralları yıkmanız ya da yeni bir değişim modeli belirlemek zorunda kalmanız gerekebilir. Bu sizin için kötü gibi görülse de aksine müthiş bir değişim başlangıcı olabilir. Zor biri olma fikrinden artık uzaklaşıyorsunuz.

16 Ekim sonrası Terazi dolunayı ile karşınıza bazı fırsatlar çıkabilir. Endişelenmeden ve gönül rahatlığıyla vereceğiniz kararla, hayatınızı daha kaliteli hale getirebilirsiniz. Özel hayatınızda, uzun soluklu bir sevgi kalbinize uğrayabilir, sevme sevilme hissini huzurla yaşayabilirsiniz. Belki evlat sahibi olma fırsatınız olabilir. Bir kadınla olan iletişiminize dikkat etmelisiniz. Size katkısı oldukça büyük olabilir. Bu ilişki veya iletişimi doğru korumalısınız. Sosyal çevreniz genişleyebilir ve önemli dostlukların hayatınıza katılabilir. İnsanların size fikrinizi sorması ve yapacağınız yönlendirmelerle ışığınızı çevrenize de yayabilirsiniz. Canınızı sıkacak ancak uzun sürmeyecek bazı olumsuz gelişmeler olabilir, sevdiğiniz bir arkadaşınızla ilgili şaşırtıcı bir haber alabilirsiniz.

BALIK BURCU

Geçmişte yaşanan bazı hikayelerin sizi üzen etkilerinden artık arınabilirsiniz. İyiyi kötüyü, dostu düşmanı ayırt edip artık hayatınızla ilgili bazı önemli kararlar verebilirsiniz. Bu ay sizi üzen ve gereksiz yere sizi aşağıya çeken her şeye nokta koyma ve uzaklaşma ayı diyebiliriz. Yeni bir eğitim fikri ya da yeni bir hobi sizleri canlandıracaktır. Can sıkıcı ve size engel olduğunu düşündüğünüz sorunları aşmanız düşündüğünüzden daha kolay olabilir. Geleceğe dönük adımlar atmayı planlarken Ekim ayı size destek olacak günleri barındırıyor.

Özellikle ayın ikinci yarısına doğru ve sonrasında hazırlıklarınızı yapabilirsiniz. 14 Ekim’de Merkür gezegenin gerilemesi en çok sizlerin işlerinize yarayacak. Ekonomik baskı içinde kendinizi hissettiğiniz bu dönemlerde geçmişte yaptığınız bir yatırımın meyvesini yiyebilirsiniz. Bu noktada ciddi çözümler bulmak yerine geçici çözümler içinde olmayı seçmelisiniz. İş hayatınızda bir sorunu sizin çözmenizle kendinizi ispat edeceğiniz harika bir dönem içine giriyorsunuz. Ancak, başarı ve güzelliklerle dolu geçen anın büyüsüne kapılmadan karşınıza çıkan gelişmelere ve insanlara karşı dikkatli olmalısınız. Ailenizle ilgili özellikle anne ile alakalı sorunlarınızı çok fazla büyütmemelisiniz. Bu ay sağlığınıza önem vermeli ve kendinizi yenilemelisiniz. Sağlıkla ilgili yapacağınız her girişim size şifa noktasında olacaktır. Algılarınızı açık tutmanızda fayda var.