Aylık Burç Yorumları: Aralık Ayı Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

KOÇ BURCU

Muhteşem bir ay içerisine giriyorsunuz. Yüzyılın kavuşumu sayılan Satürn ve Jüpiter kavuşumu, bir hava elementi olan Kova burcunda gerçekleşiyor. 21 Aralık tarihinde başlayacak olan bu olağanüstü hareketle ilgili beklentilerinizi sadece o güne sıkıştırmayın. Dünya için de olağanüstü anlamlar taşıyan bu heyecan verici kavuşum, sizin hayatınızda da yön değiştirici bir etki ortaya çıkarabilir. Çünkü bu kavuşum hayatınızın geri kalanını etkileyecek bir süreci başlatacak ve etki yaklaşık 20 yıl sürecek. Hayat hikayenize göre etkileri değişiklik gösterecektir. Ama genel anlamda, ateş elementi olmanız dolayısıyla hava elementi sizin körüklenmeniz ve kendi gücünüzü göstermeniz konusunda size çok yardımcı olacak. Bu yüzden açık fikirli ve harekete hazır bir duruş içinde olun.

Yılın son güneş tutulması 14 Aralık tarihinde Yay burcunda gerçekleşecek ve en uzun gündönümü olan 21 Aralık’ta Güneş’in sizin kariyer eviniz olan Oğlak burcuna geçmesiyle bu konulardaki haklılığınız anlaşılacak. Zaten 19 Aralık’ta Jüpiter’in Kova’ya geçmesi ile birlikte bir bilgi aydınlanması sizi bekliyor olacağı için hedeflerinize daha sağlam adımlarla giderken aynı zamanda hedeflerinizin de size doğru adım atmaya başladığını görebilirsiniz.

Güzellik ve zevk gezegeni Venüs 16 Aralık'ta Yay burcuna girerken, macera ihtiyacınızı okuyarak ve yazarak kucaklamak size fayda sağlayabilir. Kendi hayatınızda ve gelişiminizde belirli yönler belirleyin. Örneğin youtube, vlog ya da sosyal medya konulu çalışmalarınız varsa bu ay bu konuda harekete geçmek için oldukça uygun. Evliliğiniz ya da eski, yarıda kalmış ilişkileriniz sizi yoruyor olabilir. Bu konuda ilişkilere olan bakış açınızı değiştirin. Bu çözümü en iyi kendi içinizde bulabilirsiniz. Kardeşler, aileniz size bazı sorumlulukları yıkıyor olsa da sizler bunlarla profesyonel anlamda artık başa çıkmayı öğrendiniz. Lütfen konuşmalarınıza ve ifadelerinize dikkat edin, kendinize değer katın. Bu ay elinizden gelen iç görüyü kazanmanıza ve yola tüm hayallerinizle birlikte devam etmelisiniz.

BOĞA BURCU

Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar, bu ay sizler için kendi değişiminize gönüllü olacağınız ve kendinizi hiç olmadığı kadar iyi hissedeceğiniz bir ay diyebiliriz. Yüzyılın kavuşumu sayılan Satürn ve Jüpiter kavuşumu, bir hava elementi olan Kova burcunda gerçekleşiyor. 21 Aralık tarihinde başlayacak olan bu olağanüstü hareketle ilgili beklentilerinizi sadece o güne sıkıştırmayın. Dünya için de olağanüstü anlamlar taşıyan bu heyecan verici kavuşum, sizin hayatınızda da yön değiştirici bir etki ortaya çıkarabilir. Çünkü bu kavuşum hayatınızın geri kalanını etkileyecek bir süreci başlatacak ve etki yaklaşık 20 yıl sürecek. Hayat hikayenize göre etkileri değişiklik gösterecektir. Ama genel anlamda, toprak elementi olan sizi hava elementi değişmeniz için size yeterli desteği almıyormuş gibi hissettirse de aslında güçlendirecektir.

Önümüzdeki 20 yıllık kamusal imajınız ve kariyerinize yaklaşımınız bu ay yeniden şekilleniyor. Gerçekten ne yapmak istiyorsanız bunu buluyorsunuz. İşiniz ve yeteneklerinizle dünya üzerinde yapabileceğiniz gerçekleri keşfedebilirsiniz. Karşınıza çıkan fırsatlar alışılmışın dışında olabilir. Mesela bir iş teklifi gelebilir ve bu Hindistan’dan olabilir. İçinizden “Nasıl yani, bunu nasıl yapacağım?” sorusu ile ileri gitmek ve geri adım atmak hissini bir arada yaşayabilirsiniz. Yapmanız gereken, ileri görüşlü duruşunuzu güncellemektir. Başarılı olmak istiyorsanız kapalı kapıları zorlamak yerine yönünüzü açık kapılara çevirmelisiniz. Zira kariyerinize olan yeni yaklaşımınızı iyileştirmeye çalışmanız bu dönemin en önemli başarısı olacaktır. Böylelikle sınırlarınızı, yapabileceğinizi düşündüğünüzün ötesine taşıyabilir ve daha fazlasını kucaklayabilirsiniz.

14 Aralık’ta Yay burcunda gerçekleşecek güneş tutulmasıyla, gelir akışı sağlayan kaynaklarınız ve ilgili gelen güven problemleri ve ekonomik aksaklıkları sonlandırıyor. Buradaki hikayenize göre finansal açıdan bir çözülmenin ya da eskisinden daha sağlam ve farklı kararların eşiğinde olabilirsiniz. Merkür’ün de 21 Aralık’a kadar burada olmasıyla hukuksal konularınızı çözmek, aydınlık bir yol almak için uygun bir sürecin içine girdiğinizi söyleyebilirsiniz. Kazanımlarınız ve anlaşmalarınız yüzünüzü güldürebilir.

İKİZLER BURCU

İkizler ve yükselen burcu İkizler olanlar, bu ay sizler için çok önemli ve gelişiminizi ortaya sunacağınız güçlü bir ay olarak isimlendirilebilir. Son iki yıldır hem finansal konularda hem de ilişkilerde bazı zorluklar yaşadınız. Belki Ekim-Kasım aylarında aileniz ile ilgili sorumluluklar sizi çok baskıladı ve ne yönde ilerleyeceğinizi bilemediniz. Yaşadığınız her olay ve her durum aslında sizlerin bundan sonraki 20 Yıllık döngünüzü başlatacak bir noktada olacak. En önemli ve size en çok güç verecek dönem ise 21 Aralık’tan sonra başlıyor. Satürn ve Jüpiter gezegenlerinin bir araya gelmesi ve Kova burcunda hareket edecek olması çok işinize yarayacak. Daha derin bir nefes almanıza ve işleri yoluna koymanıza yardımcı olacaktır.

30 Kasım’da burcunuzda bir ay tutulması yaşadınız. Bunun etkisini tüm Aralık ayı boyunca hissederken 14 Aralık’ta karşıt burcunuz olan Yay burcunda Güneş tutulması yaşayacaksınız. Bu durum uzun süredir belirsiz olan konularınızı hayatınızda görünür ve belirgin hale getirecektir. Tam olarak istediğiniz sonuçları alamamış gibi hissetseniz de bu süreç sizi meyvelerini yeni yeni almaya başlayacağınız 2021 yılına sizleri hazırlayacak. Yönetici gezegeniniz Merkür’ün aralık ayının en başında ilişkiler evinize geçiş yapması ve 16 Aralık’ta Venüs’ün de buraya gelmesiyle ilişkileriniz ile ilgili önemli bir dönem başlatıyorsunuz. Sadece bu dönem eksiye nazaran daha detaylı düşünmeli ve karar verirken ince eleyip sık dokumalısınız. Güzelliklere odaklanırken bunu sağlayacak zeminleri de düşünmeniz gerekmektedir. Yeni başlangıçlar ve adımlar, devamlılığı olmaması halinde canınızı hemen sıkmamalıdır.

21 Aralık sonrasında gökyüzündeki önemli hareketlerle her şeyin daha net oturduğunu göreceksiniz. Bunun uzun ve kazançlı bir süreç olduğunu hatırlatmakta fayda var, siz de kendinize bunu sık sık hatırlatın. Özellikle ortaklı işlerinizde ipleri elinizde tutmalı ve işlerinizi başkalarına bırakmadan kendi gözetiminizde devam ettirmeye özen göstermelisiniz.

YENGEÇ BURCU

Bu ay sizler için artık bir mezuniyet töreni tadında olacaktır. 2019 yılından bu yana birçok konuyu ve zorluğu deneyimlediniz. Oldukça zordu ama bu sayede yeni biri haline döndünüz. Artık hayatınızda toksik hiçbir durum kalmadı. Yeni bir oluşum ve yeni bir başlangıç olarak değerlendirebilirsiniz. Şimdi inşa ettiğiniz şeylerin dış cephe tasarımını yapmak ve evin iç mimarisiyle ilgilenme zamanı geldi diyebiliriz.

14 Aralık’ta Yay burcunda gerçekleşecek olan yılın en önemli güneş tutulması sizlerin sorumluluk ve sağlık alanlarınızdaki eksikliklerinizi tamamlamaya doğru yardımcı oluyor. Hayatınızdaki bazı gerilimleri sonlandırıyorsunuz. Belki iş yerinizde küçülmeye ya da taşınmaya doğru gidebilirsiniz. Çok sayıda problemle karşı karşıya kaldığınız ama şansınızın sizi yalnız bırakmadığı bir süreç geride kalırken bu ay bunların ışığında yeni bir işe girmek ya da iş alanınızda bazı değişimler gündeminiz olabilir. Bu ay yapmanız gereken en önemli eylem, sürüncemede kalan konularla ilgili artık bir karara varmalı ve adım atıyor olmanızdır. Sadece alınan kararların sorumluluğunu üstlenmeniz gerekebilir.

Merkür’ün Yay burcunda ilerlemesi iletişim konusunda denge ve uyumu hayatınıza ve hayatınızdaki insanlara taşımanız için size yardımcı olacaktır. Ruhunuzu inşa eden denge, çevrenizdeki insanların da size yardımcı olması ile bir araya gelince bunun ödüllerini de toplayabilirsiniz. Ayın son günlerinde Mars ve Plüton’un son kez yapacağı kare açı bazı hususlarda sabrınızın tükendiğini düşüneceğiniz gelişmeler getirebilir. Bu durumda ani çıkışlar yapabilirsiniz. Bu süreçte gerektiği gibi, adalet duygunuzdan ve sakinliğinizden de vazgeçmemeniz gerekmektedir. Aksi takdirde, kurduğunuz ya da artık tamamlanma aşamasına gelen işlerin bozulmasına yol açabilirsiniz. Haklıyken haksız duruma düşmemelisiniz. Ortaklıklarınız ve ilişkilerinizin akıbeti için bu noktada dikkatli olmalı, itirazlarınızı makul şekilde yapmalısınız ve tartışmalardan uzak durmalısınız. Bu ay özellikle aileniz ile ilgili bazı konular gündeminiz olabilir.

ASLAN BURCU

Bu ay sizler için tüm yılın sıkışmışlığını sanki çözebileceğiniz kadar önemli ve güçlü bir ay diyebiliriz. İçinizde kalan bir şeyler var ve bunu tamamlayamamak sizi oldukça yormuş bir durumdadır. Özellikle 14 Aralık’ta gerçekleşecek olan Yay burcundaki ay tutulması ile birçok şeyin değişime ilerlediğini göreceksiniz. Yüzyılın kavuşumu olarak nitelendirdiğimiz ve yeni bir çağın başlangıcı olarak gördüğümüz Satürn ve Jüpiter kavuşumu sizleri ilişkiler konusunda yepyeni biri yapacak. Son 1 yıldır iş hayatınızda adeta bir köle gibi çalıştınız ve onurlandırılmadınız. Tüm saçma işleri siz çözdünüz ama başarı başkalarının oldu. Şimdi bu devir kapanıyor. Emeklerinizin karşılığını aldığınızın bir süreç başlıyor. Özellikle kendinizi 14 Aralık sonrasına hazırlamalısınız. Bu değişim sizlerin daha başarılı ilerlemesi adına büyük yardımda bulunacak. Bu ay sizler için unutulmaz bir ay olacaktır. Bir şeylere başlıyorsunuz ama içinize sinmiyor gibi hissedebilirsiniz. Satürn ve Jüpiter kavuşumu sonrası yani 17 Aralık'tan sonra kimin ne dediğini çok umursamıyor olabilirsiniz. Aslında uzun zamandır savaşınız verdiğiniz konular karşısındaki yorgunluğunuzun bitip bunun ödüllerini alabileceğiniz bir dönemdesiniz. Hak ettiğinizi düşündüğünüz, hayalini kurduğunuz iş, evlilik, çocuk veya projeleriniz, sürprizlerle yüzünüzü güldürebilir. Kişisel özgürlüklerinizi gerçekleştirmek adına radikal kararlar alabilirsiniz ve sizi bu yola iten önemli gelişmeler meydana gelebilir. Kariyer hayatınızı olumlu açıdan destekleyecek kişilerle karşılaşabilirsiniz.

21 Aralık sonrası Merkür ve Güneş’in Oğlak burcunda ilerlemesi sizleri uluslararası iş bağlantıları ya da sosyal medya ile ilgili konularda yeni çalışmalar yapmaya ya da iş hayatınızda yeni değerlendirmelerde bulunmanıza neden olabilir. Finansal konularınızla ilgili sorunların üstesinden gelebilirsiniz. İş hayatınızda parlamalar yaşarken aynı zamanda bazı rekabetler ve can sıkıcı durumlar getirebilir. Bu ayın ilk yarısı sanki gelgitler ile önünüze gelirken ikinci yarısı daha net bir şekilde ilerleyecektir. Sakin ve mantıklı hamlelerle bu durumun etkisini azaltabilirsiniz.

BAŞAK BURCU

Sevgili Başaklar veya yükselen burcu Başak olanlar; bu ay sizler için muhteşem gelişmelerin söz konusu olacağını söyleyebiliriz. Özellikle son 3 aydır yorucu ve belirsiz geçen günlerin üzerine bir sünger çekiyorsunuz. Yüzyılın kavuşumu olan Satürn ve Jüpiter transiti sizleri oldukça fazla çalıştıracak. Derin bir nefes alın Başaklar, çünkü Kova Çağı, programınızı hayal edebileceğinizden daha fazla sorumlulukla doldurmak üzere geliyor. Harika iş fırsatları ile karşılaşacaksınız ancak her şeye evet demek biraz sizleri yıpratsa da yine de bunu yapmak ve her işi kabul etmek durumundasınız. Yeni görevlerinize ve çabalarınıza yer açmak için her zamanki rutininizden çıkmanın yollarını bulun. Bu duruma kölelik olarak bakabilirsiniz. Ama bunu yapma sebebiniz kendi işinizi kurmak ve kendi hayallerinizi gerçekleştirmek için olacak.

14 Aralık’ta Yay burcunda gerçekleşecek olan güneş tutulması sizleri bazı konularda umutsuz ve hayal kırıklığı duyguları ile ilerletebilir ama bu duruma asla aldırış etmemelisiniz. Çünkü bu bir halüsinasyon gibi olacak. Bu durumu öyle güzel idare etmelisiniz ki 21 Aralık sonrası aslında olanların böyle olmadığını göreceksiniz. 21 Aralık sonrası daha somut konular üzerinde hareket edeceksiniz. Hayatınızla ilgili yepyeni döneme giriyor, aşk ve sosyal yaşamınızda kalıcı mutluluklara doğru ilerliyorsunuz. Yeni tanışmalar ve sosyalleşme konuları gündemde olurken aynı zamanda önemli bir sözleşme ve iş bağlantısı gündeminizde olabilir.

Oğlak burcundaki gezegen konumları sizleri artık daha güven dolu işler ve görüşmeler içerisine sürükleyecek. Dolayısıyla ayın en başında kendinizi daha kontrol etmeniz gerektiğini de göstermektedir. Yakın çevrenizdeki bazı insanlar aracılığıyla sürprizler yaşayabilirsiniz.

TERAZİ BURCU

Bu ay sizler için oldukça önemli bir değişimin başlangıcı olacak. Çünkü sizler bir hava elementisiniz ve yüzyılda bir olacak olan yeni çağ hava elementinde başlıyor. 21 Aralık’ta Jüpiter ve Satürn Kova burcunda kavuşmasıyla kendinizi daha farklı bir yön içinde ilerleteceksiniz. Daha fazla nefes alacağınız ve işlerinizin daha fazla yoluna girdiğini gözlemleyeceksiniz. Kova Çağı, size zevk veren şeylerin artık sizinle olmasını istiyor. Ne istediğinizi bilmeniz ve istediğiniz şeyin peşinde gitmeniz sizi gerçekten bir zafere taşıyacak. Bu yıl aşk ve yaratıcılık alemlerinde büyüme potansiyeliniz var, bu da aşk ilişkilerinden tutunda projelerinize kadar her şeye işaret ediyor. Ama unutmayın, bir yapı ve disiplin olmadan hiçbir şey başarılı olamaz, bu yüzden bu hayalleri gerçekleştirmek için çalışmaya istekli olun. Doğru zamanlarda istekli olmadığınız için şu an hayal kırıklığı yaşıyor olabilirsiniz. Aksine bu durumu daha farklı geliştirmelisiniz.

Kişisel başarıya ulaşma ve ödül alma ayı denilebilir sizler için ama sadece son bir düzlük var. 23 Aralık’ta yaşayacağınız Mars ve Plüton karesi olacak. Bunu fark edip iyi yönlendirirseniz bundan sonrası daha ferah ve umut dolu olacaktır. Bu dönemde yöneticilerinizle asla herhangi bir rekabete girmemek ve yaşadığınız bir manipülasyonu abartmamanız gerekmektedir. Sizler ne baskılara göğüs gerdiniz. Şimdi böyle ufak tefek şeyleri çok daha kolay yönetebilirsiniz. Bu süreçlerde kafanız atıp işi bırakma, ilişkiyi bırakma ya da artık bazı şeyleri yapamayacağınızı inanma noktasına gelebilirsiniz. Güçlü ve sağlam bir irade ile isminizi gündeme getirebileceğiniz bir aralık ayı hatta 2021 yılı sizleri bekliyor. Tıkandığınızı ve gücünüzün kesildiğini hissettiğiniz anlarda çıkmaz sandığınız yolda bir çıkışla karşılaşabilirsiniz. Sizin yönetici gezegeniniz Venüs Ay’ın başında sizlere daha fazla mücadele desteği verirken ayın ortasından sonra daha net ve somut kararlar aldırabilir. Bu hem parasal konular hem de refah düzeyiniz hakkında belirleyici olabilir.

Evinizde bazı değişimler yapmak ya da ailenizin ev sorumlulukları siz biraz köşeye sıkıştırabilir. Karşınıza çıkan engelleyici ya da baskıcı olayları asla olumsuzluk olarak değerlendirmemelisiniz. Aksine bunlar sizi geliştirici ve yeni fırsatları önünüze getirici olaylar olacaktır. Enerjinizi düşürmeden ve strese kapılmadan hareket ederek gökyüzünün desteğini biraz daha büyütebilirsiniz. Sezgilerinize kulak verin, doğru yolu bulabileceğiniz gibi özgüveninizi de tazeleyebilirsiniz. Bu ayın gerçek bir konusu varsa o da sanırım aşk olacaktır. Bu konu ile ilgili şaşırtıcı gelişmeler yaşayabilirsiniz.

AKREP BURCU

Sevgili Akrep burçları ve yükselen burcu Akrep olanlar, müjdemizi isteriz: Güneş’in sizleri aydınlattığı Kasım ayı yüzünüzü güldürecek günler vaat ediyor. Yönetici gezegeniniz Mars’ın ve bir süre ağırladığınız Merkür’ün ileri harekete geçmesi, yavaşlamanız gereken tüm konularda artık yeni yollar önünüze serilebilir. Jüpiter ve düzen kuran yöneticiniz Plüton’un üçüncü ve son kez kavuşmasıyla, yeniden doğuşun güçlü bereketini yoğun bir şekilde yaşayabilirsiniz. Uzun vadeli gelişme, kişisel gelişiminiz ve yakın çevrenizle olan iletişimlerinizle ilgili oldukça hayırlı başlangıçlara ilerlemenizi sağlayabilir. Cesaretinizi diri durun.

15 Kasım’da kendi burcunuzda gerçekleşecek olan yeniay tanınırlığınız, bedensel ve manevi anlamda bir dönüşümün içinde olacağınızın haberlerini getiriyor. Beklemediğiniz şekilde ve hızlı bir girişimin içinde kendinizi bulabilirsiniz. Şaşırabilir ve şaşırtabilirsiniz. Yolu aydınlığa çıkacak gelişmelere hazırlıklı olun. 21 Kasım’da Venüs Akrep burcuna geçiyor. İlişkilerinizde iki ayrı uçta duygu yoğunlukları yaşayabilirsiniz. Bu durum partnerinizin kendini baskı altında hissetmesine sebep olabilir ama bir yandan da ihtirastan, sırlardan sakınan bir ilişki söz konusu ise derinlerinizde yaşayacağınız bir mutluluğun kapısını da açabilir.

YAY BURCU

Bu ay yeni bir filmin vizyona girmesi gibi bir heyecan yaşamaya hazır olun. 14 Aralık’ta sizin burcunuzda gerçekleşecek olan güneş tutulması ile hayatınızda yepyeni bir başlangıca doğru ilerliyorsunuz. Bu ay içinde tüm işlerinizi ve planlarınızı muazzam bir güçle yoluna koyacaksınız. Elbet işlerinizde zaman zaman engellenmeler olabilir ama siz şöyle düşünmelisiniz; “Dün başlamadı ve yarın çözülmeyecek.”

Yolunuza taş koymak isteyen kötü niyetli kişilerle mücadele etmenize bu sefer hiç gerek kalmayacak, inanın! İlahi adaleti güçlü bir şekilde göreceğiniz önemli bir tutulma yaşıyorsunuz. Sizden saklanan, gizli kalan ama farkında olduğunuz bir konu ile yüzleşebilirsiniz. Kendinizi asla açıklaması zor durumlar içine sokmamalısınız. Dikkatli olmalı ve güveneceğiniz kişileri iyi seçmelisiniz. İyi niyetinizi ve özgüveninizi asla bırakmadan hareket ettiğinizde, çıkış yolları sizi bulabilir.

2017 yılından bu yana süregelen problemleri nedenleri ve sonuçlarıyla anlamanız ve bunları artık yeniden bir versiyona almanız gerekiyor. Çünkü artık yenileniyorsunuz. 21 Aralık tarihine kadar hem Merkür hem Venüs’ün sizin burcunuzda olması ilişkilerinizi güzelleştireceği gibi işlerinizi de oldukça kolaylaştıracak. Sonrasında hepimizin dört gözle beklediği bir çağ değişimi olarak kabul ettiğimiz Kova burcunda Jüpiter ve Satürn kavuşumu gerçekleşecek. Bu kavuşum size heyecan verici bir aşkın, romantik bir buluşmanın sinyallerini yakıyor. Uzun zamandır haber almadığınız kişilerle ilgili bazı duyumlar alabilir ya da görüşmeler yapabilirsiniz.

OĞLAK BURCU

Bu ay sizler için doğum günü ayı olarak tanımlanabilir. 21 Aralık günü hem Güneş’in sizin burcunuza geçmesi hem de yüzyılın kavuşumu olan Satürn ve Jüpiter’in bir hava elementi olan Kova burcunda kavuşacak olması anlamlar taşımaktadır. Yüzyılın kavuşumu sayılan Satürn ve Jüpiter kavuşumu, bir hava elementi olan Kova burcunda gerçekleşiyor. 21 Aralık tarihinde başlayacak olan bu olağanüstü hareketle ilgili beklentilerinizi sadece o güne sıkıştırmayın. Dünya için de olağanüstü anlamlar taşıyan bu heyecan verici kavuşum, sizin hayatınızda da yön değiştirici bir etki ortaya çıkarabilir. Güneş’in benliğinizi aydınlattığı bir zamanda diliminde gerçekleşen bu olay sizleri diğer burçlara göre daha fazla etkileyecektir.

İtibarınıza çok önem verdiğiniz için, ilişkinin kirli çamaşırlarını havalandırmayı seven, kusurlarını dile getiren veya onları herhangi bir şekilde geliştirmeyen herkesi artık hayatınızdan çıkarma kararı alıyorsunuz. Son iki yıldır sizleri derinden yaralayan olaylarla başa çıkmak zorunda kaldınız. Şimdi bu kararlar ve yaşadıklarınızın ışığında hayatınızın geri etkileyecek bir düzene giriyorsunuz.

Yılın en önemli güneş tutulması olan 14 Aralık’taki Yay burcundaki bu tutulmayla iş hayatınızda bazı düzenlemeler ya da bazı sorumlulukları artık üzerinizden atma kararı alabilirsiniz. Bunu nasıl yapacağınızı şu an için bilmiyor olsanız da aralık sonu artık Satürn gezegeninin sizin burcunuzdan çıkmasıyla kendinizi daha fazla güven içinde hissedeceksiniz. Tüm yollar daha fazla açılmış ve engeller daha fazla kalkmış olacak. İçsel meseleleriniz ve bunların günlük hayatınıza sirayeti, artık sizin istediğiniz ve hayal ettiğiniz şekilde olabilir. Bu tutulma etkisi ile aslında bir yandan sağlığınıza da gereken önemi vermelisiniz. Uzun süredir ağrıyan kolunuz, sırtınız ya da dişiniz gibi sorunların kontrollerini yaptırmalısınız. Bir yer ağrı olarak size dönüyorsa demek ki çok çalışarak unuttuğunuz bedeninize gerekli ilgili göstermeniz içindir. Sağlığınızda bu ay şanslı olacağınız için aslında yaptıracağınız kontroller sizler için bir fırsat noktasında olacaktır. Unutmayın ki sağlık en başta gelir. Bu durum biraz dinlenmenizi gerektirirse iş ortamınıza ara verebilirsiniz. Bunu bir kriz haline getirmeyin. Bu durum normaldir. Çünkü bazen insanlar dinlenirler. Koskoca iki yılın yorgunluğu kolay mı?

KOVA BURCU

Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, bu ay hayatınızda yepyeni ve güçlü bir sürecin başlangıcını yapıyorsunuz. Bu nedenle, kaldırmaya başladığını hissettiğiniz o ağırlığın bir kısmının ne olduğunu keşfediyorsunuz. Artık sorumluluklarınız daha bariz bir artış gösteriyor olsa da yaşama daha farklı bir yönden bakmayı seçiyorsunuz.

Fırsatlar bu ay tanıdığınız insanlar aracılığıyla sizlere gelecek. Kendinizi başkalarıyla karşılaştırmaktan veya iyilik adına yaptığınız fedakarlıkların listesini tutmaktan vazgeçin. Patron olmak ya da güçlü olmak sizin için hiç önemli olmadı. Kendinizi tahammülsüz hissetmeyin ve bu tuzağa düşmeyin.

Yönetici gezegeniniz Satürn’ün Jüpiter ile sizin burcunuzda kavuşumuyla başlayan Kova Çağı, Kova burcuna odaklanan ruhu sarsan bir enerji akışı getirir ve kim olduğunuzu, dünyada nasıl hareket etmek istediğinizi tanımlamanıza yardımcı olur. 17 Aralık tarihinden sonra hayatınızda büyük bir dönüm noktasına ilerliyorsunuz. Yeni sorumluluklar, kısıtlamalar ve zorlu yaşam dersleri söz konusu iken aynı zamanda derin bir bilgelik duygusu ve bol miktarda büyüme getirecek. Seviye atlıyorsunuz ve kişisel sınırlarınızın dış cephelerini keşfediyorsunuz, benlik duygunuzu sınırlara zorluyorsunuz. Şu anki yolunuzdan ne kadar uzaklaşırsanız ve ufkunuzu ne kadar genişletirseniz kendinizi o kadar güçlü ve değişime açık hissedeceksiniz. Geleceği kucaklamaya hazır olun.

BALIK BURCU

Bu ay sizin için çok önemli ve farkındalıklı bir ay olacak. Yönetici gezegeniniz Jüpiter hem burç değiştiriyor hem de modern yönetici gezegeniniz Neptün ileri hareketine dönüyor. Haziran ayından beri belli belirsiz bir şekilde ilerleyen işleriniz ve neye kime ne kadar güveneceğinizi bilmediğiniz günlerin sonuna geldiniz. Özellikle 30 Kasım’da İkizler burcunda gerçekleşen ay tutulmasının etkisini bu ayın ilk 10 gününde güçlü bir şekilde hissedeceksiniz. İlişkilerinizde inanılmaz bir farkındalık yakalayarak yeni başlangıçlara yol alacaksınız. Belki de hayatınızda var olan bir ilişkinin artık sizin için bir önemi olmadığını gördünüz ya da göreceksiniz. Hayatınızdaki önemli bir kadından bir ortaklık ya da özel bir nedenden ötürü destek görebilirsiniz. Bu kadın size hayatınızı değiştirebilecek desteği sunabilir. Tabi bu sizin doğum haritanıza ve hayat hikayenize göre anlam kazanır. Ancak yine de etkisini hissedebileceğiniz bir gelişmenin sizi beklediğini söylemek mümkün.

Aralık ayında, bir süredir beklediğiniz finansal destekleri alabilir ve bunlarla ilgili biraz olsun rahatlayabilirsiniz. Aile içinde parasal hesaplaşmalarınız varsa bu noktada lütfen çatışmalardan uzak durun. Söylemleriniz yanlış anlaşılabilir. Partnerinizle ilgili anlaşmazlık ya da şüphelenme söz konusu ise bu sorunu geride bırakabileceksiniz. Eğer yalnız bir Balık burcu iseniz, tam da beklediğiniz gibi bir aşk sizi bulabilir. Artık mutlu olmaya hazırsınız. Duygusal ve kariyer hayatınızla ilgili özellikle ayın son günlerinde yeni bir başlangıç için adım atmakta artık kendinize güvenmeyi seçmelisiniz.

Hayatınızda önemli bir kişinin (iş ortağı, anne, baba, eş, kardeş, yakın arkadaş vs.) sizi yanılttığını görebilir ve bazı yalanlarına şahitlik edebilirsiniz. Sizler de bir şeylerin farkındasınız ama bunu en azından 21 Aralık tarihine kadar sakince gözlemlemelisiniz. Bununla ilgili konuları sadece tespit ederek olanlar karşısında sessiz kalmayı seçebilirsiniz.

14 Aralık’ta gerçekleşecek olan yılın son güneş tutulması, sizin için gerçekçi olmayan veya aceleci beklentilerinizden doğabilecek hayal kırıklıklarına dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor. Özellikle 21 Aralık’ta Güneş’in Oğlak burcuna geçmesiyle, yeni bir çaba veya değişim geliştirme konusunun önü açılabilir.