Aylık Burç Yorumları: Aralık Ayı Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Ayın Gündemi

01 Aralık Çarşamba saat 16.23’te Neptün, Balık burcunda ileri hareketine başlıyor.

04 Aralık Cumartesi saat 10.42’de Yay burcunda bir Güneş Tutulması gerçekleşiyor.

13 Aralık Pazartesi saat 12.53’te Mars, Yay burcuna geçiyor.

13 Aralık Pazartesi saat 20.52’de Merkür, Oğlak burcuna geçiyor.

19 Aralık Pazar saat 07.34’te İkizler burcunda bir Dolunay gerçekleşiyor.

19 Aralık Pazar saat 13.36’da Venüs, Oğlak burcunda geri hareketine başlıyor.

19 Aralık Pazar saat 19.33’te Chiron, Koç burcunda ileri hareketine başlıyor.

21 Aralık Salı saat 19.00’da Güneş, Oğlak burcuna geçiyor.

29 Aralık Çarşamba saat 07.10’da Jüpiter, Balık burcuna geçiyor.

KOÇ BURCU

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, aldığınız ve alacağınız kararların hayatınıza farklı bir neşe getireceği bir aralık ayına giriyorsunuz. Gündeminiz oldukça yoğun ama ne yapacağınızı her zamankinden daha iyi biliyorsunuz. Çünkü Neptün’ün ay başı itibariyle artık ileri dönüşe geçmesi tüm yanılgılarınızı, görmezden geldiklerinizi ortadan kaldırmayı hedefliyor. Bu da net olarak göremediğiniz ya da görmezden geldiğiniz her şeyi açığa çıkıyor.

İlk başta yüzleşmek korkutucu gibi gelse de zaman içinde asıl ihtiyacınızın bu olduğunu anlayacaksınız. Bir süredir kendi içinizde hazırlığını tamamladığınız ve kendinizce kuralına göre oynadığınız her şey için düğmeye basabilirsiniz. Farkına vardığınız acı tatlı bazı gelişmeler, yaşadığınız birtakım rahatsızlıklar size yeni yıl öncesi yeni bir rota çizdirecek. Değişiminizin önündeki perdeyi kaldırıyorsunuz.

BOĞA BURCU

Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar, tabuları yıktığınız ve yıktırdığınız bir Kasım ayının ardından daha özgüvenli ve hazır hissedeceğiniz yeni bir aya giriyorsunuz. Burcunuzda gerçekleşen tutulma ile hayatınızda önemli değişiklikler yapmaya başladınız. Aralık ayında bu durum hız kazanarak devam edecektir. Artık düzenin değiştiği değil, tamamen yeni bir düzenin oluşturulması gerektiğinin farkındasınız.

Yılın son güneş tutulması 4 Aralık’ta Yay burcunda gerçekleşiyor. Hislerin yoğun ve uçta yaşayabilirsiniz. Sezgileriniz hayatın gerçekleri ve yaşadıklarınız konusunda size rehberlik edecektir. Ekonomik açıdan da bazı gündemleriniz olabilir. Gayrimenkul alım satımları ya da mevcut ödemelerinizle ilgili planlar yapabilir, bir süredir aklınızda olan düşünceleriyle hareket ederek zincirlerinizi koparabilirsiniz. Yeni iş birlikleri ve ek gelirler yaşantınıza dahil olabilir.

İKİZLER BURCU

Sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar, aralık ayının satırlarında en çok yer alacak olanlardan biri de sizsiniz. Yenilendiniz, yürümeye başladınız. Şimdi çevrenize bu yeni yolun ve yürüyüşün ispatını yapmaya hazırlanıyorsunuz. 2022 yılı öncesinde, kendinize nasıl yatırım yapacağınızın fragmanını bu ay izleyebilirsiniz. Neptün’ün Balık burcunda ileri harekete geçmesi, ayın ilk günleri itibariyle kariyerinizdeki tüm dalgalanmaları sona erdiriyor. Tüm yol ayrımlarının farkındasınız. Hedefleriniz değişiyor.

Yılın son Güneş tutulmasının Yay burcunda gerçekleşmesi, ikili ilişkileri ve burada alacağınız kararları bir süre daha gündeminizde tutabilir. Kabullenmeye, bu olayların sizin hayrınıza gelişen yönlerini görmeye başlıyorsunuz. Deneyimlerinizin sizi buluşturacağı yeni ilişkiler ve sosyal çevreler, size önemli kazanımlar getirebilir. Bu dönemde kuracağınız iş birlikleri hayatın gerçekleriyle olan mücadelenizde size destek olabilir. Artık yeni ve doğru yolu seçmelisiniz. Aşkta özlemleriniz artıyor olsa da artık daha akıllısınız. Kararlarınızı aldıysanız, Mars’ın da Yay burcuna geçeceği tarih itibariyle uygulamaya koyulabilirsiniz. Aralık ayının ikinci haftası yerinizde duramayıp kabınıza sığmayacağınız günlerin habercisi olabilir.

YENGEÇ BURCU

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar, ilişkilerinizin ve hayatınıza dahil ettiğiniz insanların öğretileri ve kazanımlarıyla geçireceğiniz bir aralık ayı sizi bekliyor. Balık burcundaki geri hareketine son veren Neptün, size karşı iyicil etkilerini de beraberinde getiriyor. Yaşadığınız zararın ve size bunu yaşatan koşulların farkına varıyorsunuz. Bir sorunun en iyi çözümünün onu bilmek ve onu kabul etmek olduğu gerçeğiyle yüzleşmek, ay başı itibariyle sizin için önemli bir konu oluşturuyor.

4 Aralık’ta Yay burcunda gerçekleşecek güneş tutulması, aşk hayatınızla ilgili önemli gerçekleri ve geçmişte aldığınız yaraları konuşma hissi uyandırabilir. Mental ve fiziksel olarak kendi iyileşmenize odaklanıyorsunuz. Dengenizi nasıl koruyacağınızı bilebilir, çalışma ortamınızda önemli düzenlemeler yapabilirsiniz. Bu düzenlemeler sadece çalışma hayatınızla ilgili olmayacaktır. Yeni bir beslenme düzeni, daha esnek bir zaman planı yapmanız gerekebilir ya da siz bunu uzun süredir ertelediyseniz artık bu erteleme fikrinden uzaklaşabilirsiniz. Artık sağlığınıza gereken önemi veriyor ve bu kararın gerektirdiği her şeye daha özenli yaklaşıyorsunuz.

ASLAN BURCU

Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, bir güneş tutulmasıyla hayatınızın derinden ve güzelinden etkileneceği bir aralık ayı yaşayacaksınız. 4 Aralık’ta Yay burcunda gerçekleşecek tutulma ile duygularınızdan tutuluyorsunuz. Bu da size elle tutulur sonuçlar elde etmeniz için birtakım imkanlar tanıyor. Hem fikirlerinizi hem de sevgi isteğinizi hayatınızda daha görünür hale getiriyorsunuz. Önemli bir ilişkiye başlayabilir, hayatınızı mutlu yönde etkileyecek kararlar alabilir, yaşantınızın mutlu ve keyifli anlarını çoğaltmak için iyi seçeneklere erişebilirsiniz. Neptün her ne kadar Balık burcunda ileri hareketine başlıyor olsa bile, bir kare açının söz konusu olmasını hesaba katarak bu kararlarınızda daha gözü açık olmanızda fayda var.

Aralık ayının ikinci yarısında Mars’ın da Yay burcuna geçecek olması, saydığımız alanlarda göreceğiniz etkiyi güzelleştireceği gibi bu alanlardaki çalışmalarınızı da hızlandıracaktır. Bazı projeleri sonlandırıyor yepyeni projelere başlıyorsunuz. Bu dönem başladığınız tüm projeler güçlü ve ses getirici olacak. Hayatınıza önemli derecede etki edecek çevrelere girebilir, anlaşmalar yapabilir, paraya dönüştüreceğiniz girişimlerde bulunabilirsiniz. İnsanlara güvenmekten asla vazgeçmeyin.

BAŞAK BURCU

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, iş hayatınızla ilgili renkli ve hızlı günleri getiriyor. Enerjiniz yükseliyor ve kendinizi daha canlı, yapıcı hissedebilirsiniz. Hem Neptün’ün Balık burcundaki ileri hareketi, hem de Yay burcunda gerçekleşecek Güneş tutulmasıyla ciddi ve önemli bir temel atıyorsunuz. Bunu yapmanız engel olan her şeyden sıyrıldığınızı hissedebilirsiniz. Hatta büyük ihtimalle hissetmekten ötesini yapacaksınız.

4 Aralık’ta Yay burcunda gerçekleşecek tutulmayla, 2022’nin önemli bir kısmında zaman ayırmanız gereken gelişmeler yaşanabilir. Kendinize yeni bir ev ve yaşam alanı oluşturmakla ilgili gündemleriniz olabilir. Bu mevcut düzeninizi taşımakla mümküm olabileceği gibi evlilik yoluyla da gerçekleşecek bir yer değişikliği olabilir. Bugüne kadar ne istediğinizden emin olarak hareket ettiniz ve girişimlerinizi de buna göre düzenlediniz. Artık uygulama noktasına geldiğiniz için ve ilerleyen günlerde, yani 13 Aralık’ta Mars’ın da Yay burcuna geçmesiyle adım atmak sizin için daha kolay olacaktır. Nerede yaşayacaksınız, nasıl bir hayata kendinizi layık görüyorsunuz? Bu soruların cevaplarını eylemlerinizle vereceksiniz. Dolayısıyla da sizi aslında oldukça hareketli günler bekliyor. Bu süre zarfında öfkenin baş role geçmesine izin vermediğiniz müddetçe sonuçlar sizi memnun edecektir.

TERAZİ BURCU

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, ödediğiniz bedellerinin olumlu karşılıklarını alabileceğiniz bir aya giriyorsunuz. Neptün’ün Balık burcunda ileri hareketine geçeceği ayın ilk günü itibariyle çalışma hayatınızda reddettiğiniz konularda kabullenişe geçiyorsunuz. Ağır faturalar ödediniz. Şimdi gerçekten başarı dönemine doğru ilerliyorsunuz. Aşk hayatınızda yeniliklere hazır olun.

Aralık ayında kariyerinizde önemli bir gelişme sizi bekliyor. Uzun zamandır emek verdiğiniz ve işin içinden çıkamadığınız, belki baskı gördüğünüz konular sizi bir başarıya götürüyor. Yöneticilerinizin sizden beklentileri olabilir. Mümkün oldukça grup çalışmalarında sorumlulukları üzerinize almalı, çalışmalarda liderliğinizi göstermelisiniz.Bu anlamda eğer kariyerinde son 7 yıldır zorlanmış ve mücadele vermiş biriyseniz adeta bir ödül yağmuruna tutulabilirsiniz. Gerçekten inandığınız işe emek verdiyseniz, yapılan her kötülüğe nezaketle karşılık vermeyi başardıysanız o zaman iyi sonuçlar alacağınızdan şüpheniz olmasın.

AKREP BURCU

Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, aralık ayına ilk girerken hedefiniz kariyerinizi yeniden şekillendirmek ve yanlışlarınızı telafi etmek olacak. Yönetici gezegeniniz Mars, Ayın ilk haftası özellikle 6-8 Aralık tarihlerinde Plüton ile yapacağı olumlu açılarla sizi yeni iş birliklerine sizi taşıyabilir. Mars’ın 14 Aralık civarında kuzey ay düğümü ile karşı karşıya durması, ilişkilerde eksik kalan iletişimleri, konuşulmayan konuları, eskilerde kalan birinin sizinle tekrar görüşmek isteme ihtimalini ortaya çıkarabilir. Bunu siz de tercih edebilirsiniz. Eğer artık size hizmet etmeyen şeyleri bitirmeyi düşünüyorsanız doğru bir zamandasınız. Neptün’ün Balık burcundaki ileri hareketiyle birlikte, yanıltıcı bakış açısının değişimi size ilişkiler konusunda yeni bir vizyon kazandıracaktır.

Yay burcunda gerçekleşecek güneş tutulması ile maddi varlığınızdaki şüpheler ortadan kalkıyor. Artık ne yapmak istediğinizden daha fazla eminsiniz. Hatalarınızın ve eksiklerinizin de farkındasınız. Hakkınızı yedirmeyeceğiniz girişimler ve kazanımlar için çalışmalar yapabilirsiniz.

YAY BURCU

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, bu aya en hızlı başlayanlardansınız. Hayatın size sunmuş olduğu şans ve fırsatları hızlı bir şekilde değerlendirme içgüdüsü içerisinde olacaksınız. Zira yönetici gezegeniniz Jüpiter bu ayın sonunda Balık burcuna geçiş yapacak. Özellikle eskiden yaşanan bazı konulara ait gizlilik gerektiren durumlarda biraz daha özenli olmalısınız. Kafanızda kendi kendinize kurmuş olduğunuz şüphelerin aslında ne kadar boş ve gereksiz olduğunu görebilirsiniz. İlişkilerde yalan, güvensizlik, verilen sözlerden vazgeçme durumları ve sizi yanlış yerlere yönlendiren kişilerle olan ilişkilerinize dikkat etmeniz gerekmektedir. Bundan dolayı da ayın ilk haftası önemli kararları hemen başlatmamalısınız. 19 Aralık sonrası Venüs gerilemesi ile herkesin foyasının ortaya çıktığını fark edeceksiniz.

4 Aralık Cumartesi günü burcunuzda yılın son Güneş Tutulması gerçekleşiyor. Hayatınızın yeniden şekillendiği bir dönemdesiniz. Zorluklarla geçen yılların ardından karanlık yerini aydınlığa bırakacaktır. “Yeni başlangıç hiç bu kadar keyifli olmamıştı.” diyebilirsiniz. Mars’ın sizin burcunuzda hareket etmesiyle her şey daha farklı olacak. Tüm düğümler çözülecek ve hayatınıza yeni bir bakış açısı getireceksiniz.

OĞLAK BURCU

Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, 2021’i oldukça hareketli bir şekilde kapatıyorsunuz. Hayatınızın durgun dönemleri sona eriyor. Özellikle kariyerinizde hem hızlı hem de hak ettiğiniz güzellikte zamanlar geçirebilirsiniz. Önemli sorumluluklar alıyorsunuz. Buna alışmak, bunlarla baş etmek konusunda zorlanabilirsiniz. Bu sorumluluk ve gelişim süreci sizi kararsız bırakırken aynı zamanda da içinde belirgin olmayan şartları da barındırabilir. Burada önemli olan, gerçekleri olabildiğince şeffaf bir süzgeçten geçirmeniz ve kimsenin yorumlarına aldırış etmeden yolunuza devam etmenizdir. Bazı noktalarda da bunun pişmanlığını içsel olarak hissedebilirsiniz. Amaçlarınıza ulaştıktan sonra kafanızı kurcalayan şüphelerinizin hala devam edeceği bu süreçte ne istediğinizi bilmek ve istikrarlı bir yapıya bürünmek size oldukça yardımcı olacaktır.

Venüs’ün Oğlak burcundaki gerilemesi belki de seneye damgasını vuracak bazı heyecanlar taşıyor. 19 Aralık sonrası eski “siz” olmayabilirsiniz. Kalbiniz yeni bir aşka yelken açarken hiç hissetmediğiniz tuhaf duygular içine çekilebilirsiniz. Aynı tarihlerde gerçekleşecek olan İkizler dolunayı aşkın yanında da kariyer fırsatını sunabilir ve maddi beklentilerinizi yükseltebilir.

KOVA BURCU

Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, mücadele ve yeni şeyler öğrenmekle geçen 2021 yılının son ayında artık siz de bazı düğümleri son kez atıyorsunuz. Hayatınızla ilgili önemli planlar, yaşamanızı etkileyecek maddi manevi kazanımlar üzerinde düşünmek isteyebilirsiniz. Artık bu konuda daha isteklisiniz. Çünkü bu isteğinizin sizi taşıyacağı yerleri deneyimlediniz ve ikna oldunuz. Hayatınızın hamuru tecrübelerinizle şekilleniyor.

4 Aralık’ta Yay burcundaki güneş tutulmasıyla birlikte, sosyal çevreniz ve burada yaşadıklarınızla ilgili önemli farkındalıklar elde edebilirsiniz. Zaman kavramınız, zamana dahil ettikleriniz üzerinde yeniden düşünebilirsiniz. Kaybettiğiniz insanları ve imkanları geri almanın mümkün olmadığı yerde, kendinize yeni seçenekler sunmanız gerekiyor. Buna yoğunlaşabilir, birikimlerinizi yeni insanlarla paylaşabilir, birtakım değişiklikler yaparak sizi mutlu edecek yeni alanlara dahil olabilirsiniz.

BALIK BURCU

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar, şansın ve rahatlamanın ne olduğunu en iyi şekilde hissetmeniz ve artık güzel yeniliklere sahip olmanız için son düzlüğe giriyorsunuz. Burcunuzdaki Neptün’ün ileri hareketi bu ayın ilk önemli hadisesi! Çünkü yol boyu uyanık olmak, tüm manzaraları görmenizi sağlayacaktır. Görecekleriniz kazanımlarınızı da etkiliyor.

Yılın son güneş tutulması 4 Aralık’ta Yay burcunda gerçekleşiyor ve artık kaygılarınızın ömrü bitiyor. Şimdiye kadar sizi korkutan ve bir şeyler yapmaktan alıkoyan her şeyin miadının dolduğunu görebilirsiniz. 13 Aralık’ta Mars’ın da Yay burcuna geçmesi gündemi yoğunlaştırıyor. Sürekli ve çok yönlü çalışmanızı gerektirecek bir plan yapabilir ya da kendinizi bir anda böyle bir ortamın içinde bulabilirsiniz. Sorumluluklarınız artabilir, aynı anda birden çok işle ilgilenebilir, hepsinde kendinizi göstermeniz gerekebilir. Oldukça geniş bir alana yayılabilirsiniz. Bu durum sizi asıl amacınızdan uzaklaştırmadığı müddetçe, yaşananlar sadece yeni birer tecrübe olacaktır. Aklınızdan bu cümleyi çıkarmadan ilerlemelisiniz.