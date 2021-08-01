Aylık Burç Yorumları: Ağustos Ayı Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Ağustos Ayı Gündemi



● 01 Ağustos Pazar saat 16.51’de Güneş, Merkür ile Aslan burcunda kavuşuyor.

● 08 Ağustos Pazar saat 16.50’de Aslan burcunda bir Yeni Ay gerçekleşiyor.

● 12 Ağustos Perşembe saat 12.57’de Merkür, Başak burcuna geçiyor.

● 16 Ağustos Pazartesi saat 07.28’de Venüs, Terazi burcuna geçiyor.

● 20 Ağustos Cuma saat 04.45’te Uranüs, Boğa burcunda geri hareketine başlıyor.

● 22 Ağustos Pazar saat 15.01’de Kova burcunda bir Dolunay gerçekleşiyor.

● 23 Ağustos Pazartesi saat 01.00’da Güneş, Başak burcuna geçiyor.

KOÇ BURCU

Sevgili Koçlar ve Yükselen burcu Koç olanlar; Ağustos ayına hareketli bir giriş yapıyorsunuz. Uzun zamandır planlarını hazırladığınız girişimlerinizi artık faaliyete geçirebilirsiniz. Bunun için gerekli desteği size Güneş ve Merkür’ün Aslan burcundaki kavuşumu sağlıyor. Hem özel hayatınızda hem de kariyerinizde bu kavuşumun etkilerini hissedebilirsiniz. Aşk hayatınızın hareketleneceği, çekici ve ilgili kişilerle bir araya gelebileceğiniz bir dönemdesiniz. Ne yana döneceğinizi şaşırabilir, kendiniz ve ilişkileriniz arasında bir denge kurmanız gerektiğini düşünebilirsiniz.



Güneş’in yöneticisi olduğu Aslan burcundan çıkıp Başak burcuna geçmesiyle, günlük hayatınız ve sağlığınız önem kazanıyor. Kendinizi daha iyi hissedebilir, zamanı daha iyi yönetebilir, bazı rahatsızlıklarınızın artık son bulmaya başladığını görebilirsiniz.

BOĞA BURCU

Birçok meseleyi çözüme kavuşturacağınız bir Ağustos ayına giriyorsunuz. Kendiniz ve aileniz arasında kaldığınızı, ne yapmanız gerektiği bilmediğinizi hissettiğiniz günlerde Aslan burcunda Güneş ve Merkür bir araya geliyor. Bu birlik, sizin önünüzü açabilir. Aslan burcunda gerçekleşecek yeniay, ayın geri kalan günlerinde de aynı gündemleri size getirebilir. Sağlam bir temele oturtmak istediğiniz bazı hedefleriniz varsa, onları dikkat çekecek düzeyde hayata geçirebilirsiniz.



Kova burcunda gerçekleşecek dolunay ile geleceğinizi şekillendirmek adına son kararı veriyorsunuz. Özgürlük ve bağımlılık arasında seçim sizlerin yönünüzü çizmenizi sağlayacaktır. Bir süredir mücadelesini verdiğiniz çalışmalarınız başarıyla sonuçlanabilir, kendinize ait alanların ve yeni statülerin belirlenmesi konusunda destek görebilirsiniz.

İKİZLER BURCU

Hayatınızı büyük ölçüde ve iyi yönde düzenleyeceğiniz bir aya giriyorsunuz. Güneş’in yönetici gezegeniz Merkür ile Aslan burcunda kavuşumu, yakın çevrenizde isminizin üst sıralara taşınmasını sağlayabilir. Güneş’in de kendi yönettiği burçta bulunması, bu etkiyi sizde daha görünür ve uzun vadeli hale getirebilir. Uranüs’ün ay sonuna doğru geri Boğa burcunda geri hareketine başlamasıyla, içinizde tutmakla kalmayıp daha fazla geri planda tuttuğunuz konularla yüzleşmeniz gerekebilir.



Kova burcunda gerçekleşecek dolunay ile, gitmek ve kalmak arasında kaldığınız duygularınızda artık netleşiyorsunuz. Tutmakta ve bırakmakta zorlandığınız fikirlerinizin aslında özgürlüğünüzün kilit noktası olduğunu anlayabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar; kendinize yeni ve farklı bir hedef tahtası kuracağınız bir Ağustos ayına giriyorsunuz. Güneş ve Merkür’ün Aslan burcunda kavuşumu, bu hedefin finans yatırımcısı olarak size destek oluyor. Sahip olduklarınız konusundaki fikirleriniz, sahip olmak istediklerinizin kapısını açıyor. Uranüs’ün Boğa burcunda geri hareketine geçmesi, arkadaşlarınız ve bazı projelerinizle ilgili sürprizleri size getirebilir.



Uranüs’ün Boğa burcunda geri hareketine geçmesi, arkadaşlarınız ve bazı projelerinizle ilgili sürprizleri size getirebilir. Çok ani olduğu için tercih etmediğiniz çalışmalar veya tanışmalarla yüzleşmeniz mümkün olabilir.

ASLAN BURCU

“Yeni bir ben” diyebileceğiniz bir Ağustos ayına giriyorsunuz. Yönetici gezegeniniz ve Merkür’ün burcunuzdaki kavuşumuyla hem ilişkilerinizde hem de hem çevrenizde varlığınızı yoğun bir şekilde hissettirebilirsiniz. Olmak istedikleriniz ve olduklarınız arasında yeni bir değerlendirme yapmak, hissettiğiniz gibi yaşamak konusunda girişimlerde bulunabilirsiniz. Bu girişimleri ve isteğinizi sözlü olarak ifade edebilir, hayatınızla ilgili söz hakkının ağırlığını ortaya koyabilirsiniz.



Karşıt burcunuz Kova’da ikinci kez gerçekleşecek dolunay ile artık ilişkilerinizin adını koyuyorsunuz. Sevginizi ve özgürlüğünüzü ölçüp tartarak son kararı alabilirsiniz.





BAŞAK BURCU

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar; hayatınıza yeni bir döngünün eşlik edeceği bir Ağustos ayı sizi bekliyor. Aslan burcundaki Güneş - Merkür kavuşumu, kendinize dair sakladıklarınızı dışa vuracağınız bazı gelişmeleri ortaya koyabilir. Açık ve net bir şekilde haklılıklarınızı ortaya koymak, hakkınızı savunmak ve önceliği kendinize vermek isteyebilirsiniz. Yönetici gezegeniniz Merkür, burcunuza geliyor ve sizin isminiz daha çok duyulmaya başlıyor. Kendinizi daha rahat ifade edebilir, ikili ilişkilerinize daha özenli yaklaşabilirsiniz.

Güneş burcunuza geliyor ve hayatınızda yeni bir döngü başlatıyor. İsminizden, yaptıklarınızdan ve de yapacaklarınızdan söz ettirebilirsiniz.

TERAZİ BURCU

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar; sahneye çıkmadan önce son hazırlıkları yapacağınız bir Ağustos ayına giriyorsunuz. Güneş ve Merkür’ün Aslan burcundaki kavuşumuyla, sosyal çevrenizin aranan ismi ve parmakla gösterileni olabilirsiniz. Çevrenizin size karşı olumlu tutumuyla, iyi ilişkiler kurabilirsiniz. Çevrenizin size karşı olumlu tutumuyla, iyi ilişkiler kurabilirsiniz. Burada bir sebep sonuç ilişkisi içinde olduğunuzu fark ettiğinizde, bulmak istediğiniz sonuçların sebeplerini hazırlamanız kolaylaşabilir.



Kova burcunda gerçekleşecek dolunay ile gelecek kaygısı altında yaptıklarınız ve yapamadıklarınız konusunda yeniden eğiliyorsunuz.

AKREP BURCU

Hayatınıza bir “yeni” ve bir “düzen” getireceğiniz Ağustos ayına giriyorsunuz. Güneş ve Merkür’ün Aslan burcunda kavuşması, kişiliğiniz ve toplumda bulunduğunuz yer konusunda size bazı önerilerde bulunuyor. Bunu bir zıtlaşma ya da köşeye sıkışma olarak görmek yerine, dikkat etmeniz gereken kurallara odaklanmayı seçmelisiniz. Bir yerlerde değişiklik istiyorsanız, mevcut değişikliklere uyum sağlamayı öğrenmeniz gerekiyor.



Venüs’ün ayın ortalarında Terazi burcuna geçmesiyle, kendinizle olan sorunlarınıza çözüm bulmaya başlıyorsunuz. İçinizde yaşadıklarınızı ve geçmişteki bazı konuları artık sonlandırabilirsiniz.







YAY BURCU

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar; yeni fikirlere hep açıktınız ama bu kez bu konuda daha istekli olacağınız bir aya giriyorsunuz. Güneş ve Merkür’ün Aslan burcundaki kavuşumu, bu isteğinizi deyim yerindeyse göklere çıkarıyor. Dikkat çeken ve herkesin ilgi gösterdiği bir alanda eğitim alabilir, platformda fikirleriniz üzerine çalışmalar başlatabilirsiniz. Güneş’in Başak burcuna geçmesiyle yeni bir çalışma hayatına giriyorsunuz. Her şeyden önce, çok ve düzenli çalışmanız gerektiğini söylemek gerekli.



Uranüs’ün Boğa burcuna geçmesiyle birlikte sorumluluk almak istemediğiniz alanlarda kişisel değişime gitmeye zorlanabilirsiniz.



OĞLAK BURCU

Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar; geçmişi geleceği, duyguyu ve mantığı çokça düşüneceğiniz bir Ağustos ayına giriyorsunuz. Aslan burcunda Güneş ve Merkür kavuşumu ile zihninizi yakın çevrenize açmak isteyebilirsiniz. Üstesinden gelmekte zorlandığınız konularda dostlarınızla birlikte hareket etme çağrısında bulunabilir ya da kendiliğinden gelen bir destekle hareket edebilirsiniz.



Güneş’in Başak burcuna geçmesiyle, önünüzdeki engellerin tek tek kalktığı bir döneme giriyorsunuz. Bir şeyler düşünmek ve bunlarla ilgili harekete geçmekle ilgili gereken desteği ve özgüveni bulabilirsiniz.

KOVA BURCU

Kendinizin ve ilişkilerinizin aradığı yönü bulacağı bir Ağustos ayına başlıyorsunuz. Karşıt burcunuz Aslan’daki Güneş Merkür kavuşumuyla ilişkilerinizdeki tüm sorunları çözüyor ve ağırlığınızı koyuyorsunuz. Kararsız kaldığınız konuların aydınlanması ile kendinizi daha iyi ifade edeceksiniz.



Venüs’ün Terazi burcuna geçmesiyle, uzun zamandır ya da uzun mesafelerden beklediğiniz haberlerin geldiğini görebilirsiniz. Olumlu sonuçlanacak bu haberler, bulunduğunuz yerle ilgili bazı değişiklikleri de beraberinde getirebilir.





BALIK BURCU

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar; ilişkilerinizle hayatınıza yön vereceğiniz bir Ağustos ayına başlıyorsunuz. Aslan burcunda Güneş ve Merkür kavuşumu ile aklınızdan geçen fakat somut olarak farkına varamadığınız konularda aydınlanma yaşayacaksınız. Günlük hayatınızı yeniden şekillendiriyorsunuz.



Güneş ayın son haftasında Başak burcuna geçerek ikili ilişkilerinizle ilgili tüm detayları ortaya koyuyor. Aklınızdaki soru işaretlerinin tamamen silindiği bir dönem başlayarak istediğiniz duygusal beraberliği yaşayacak güvene kavuşuyorsunuz.