Aylık Burç Yorumları: Ağustos Ayı Burç Yorumları

KOÇ BURCU

Aşk hayatınızdaki değişim sizleri uzun süre mutlu edecektir. Bu durum belki de İlişkilerdeki geçmiş hesaplarınızı ve sorgulamalarınızı yeniden karşınıza çıkarabilir. Hayatınızla ilgili bazı düzenlemeler yapabilirsiniz. Bu durumu kabullenerek gücünüzü iyiye yöneltmeniz süreci en iyi şekilde geçirmenizi sağlayacaktır. Kamu, devlet ya da hukuksal bir alanda çalışan bir Koç burcuysanız, çalışma ortamınızla ya da yakın çevrenizle ilgili yaşayabileceğiniz bazı değişimler sizi şaşırtabilir. Eleştiri ya da önerilerin size fayda sağlayacağını düşünerek bunu sükûnetle kabul etmelisiniz. Bazen beklemek, bedel ödemekten daha iyi bir fikir olabilir.

BOĞA BURCU

7 Ağustos'ta artık kafası karışık olan burç İkizlerden Yengeç burcuna geçiş yapacak. Bu durum sizi ilişkilerde daha huzurlu bir pozisyona sokacak. Belirsizlikler daha huzurlu bir hal alacak. Bu ay sizler için tüm fırsatları önünüze sunmayı hedefliyor. Uzun zamandır aradığınız güveni bulabilirsiniz. Hayatınızla ilgili vereceğiniz evlilik, yeni bir iş ya da ev değişimi gibi önemli kararlarda çevrenizden destek görebilirsiniz. Sadece ayağınıza kadar gelen değişimleri tepmemeye özen gösterin. 3 Ağustos'taki Kova dolunayı bu durumu tetikleyecektir. Kişisel inatlaşmalardan uzak durun. Uzun zamandır bitiremediğiniz işler varsa artık sonuç alabilir ve ortaklaşa yürütülen işlerden büyük kârlar sağlayabilirsiniz.

İKİZLER BURCU

Sizi yoran ve özellikle parasal konularda partnerle yaşadığınız anlaşmazlıklara son verecek bir dönem içine alabilir. Tabii Venüs’ün yengeç burcu geçişi sizleri parasal alanda daha fazla şefkat ve güç isteği de getirecektir. Bulunduğunuz ilişkilerde merhamet arayışınız bir öncelik olacaktır. Aile ilişkilerinizde bazı konular çok önemli olabilir. Parasal konularda ısrarcı ve tutkulu yaklaşımlarınız size hayal kırıklıkları verebilir. 5 Ağustos'ta yönetici gezegeniniz Merkür’ün aslan burcuna geçmesi taviz verdiğiniz konuları önünüze getirebilir.

YENGEÇ BURCU

Ortaklıkla ilgili işleriniz varsa bu alanda beklemediğiniz yolların açıldığını görebilir ve parlayabilirsiniz. Bu anlamda ayın özellikle ilk yarısını çok iyi değerlendirmelisiniz. 7 Ağustos'ta Venüs’ün Yengeç burcuna geçmesiyle duygusal hayatınızda güçleniyorsunuz. Tanışacağınız yeni insanlar ve yeni çevreler size büyük destekler getirebilir. Duygusal hayatınız geçmişten gelen kişilerle alakalı ani karşılaşmalar, inişli çıkışlı gelişmelerle dolu geçebilir.

ASLAN BURCU

Küllerinden doğmanızı sağlayan gücünüzü kendinizle yeniden buluşturacağınız günler sizleri bekliyor. 3 Ağustos’ta Kova burcunda yaşayacağınız dolunay ve 19 Ağustos aslan burcunda yaşayacağınız yeni ay ile sizi olumsuz etkileyen durumlardan sıyrılmak için gereken koşullar birer birer hayatınıza dahil etmek için bir sürü fırsat elde edebilirsiniz. Öncelikle istenmeyen bir ilişki ya da içinde rahat etmediğiniz bir kariyer hikayesi içindeyseniz bu ay bunları değiştirme cesareti içinde olabilirsiniz.

BAŞAK BURCU

Yönetici gezegeniniz 20 Ağustos'ta Başak burcuna geçmesiyle sizi yoran ya da uzun süredir uğraş verdiğiniz konularda artık nokta koyabilirsiniz. Alım satımla ilgili işleriniz ya da hedefleriniz varsa bu ay gökyüzünün de desteğiyle bu isteklerini gerçekleştirebilirsiniz. Var olan geliriniz ya da mal varlığınızla ilgili yatırım planlarınız için uygun günler görebilirsiniz. Bu ay sadece bunları yaparken korkutucu olan şey aşırı kendinizi gergin ve sinirli hissediyor olmanızdır. Bu duyguyu iyi yönetmelisiniz.

TERAZİ BURCU

Yönetici gezegeniniz Venüs’ün 7 Ağustos’ta Yengeç burcuna geçmesiyle farklı hesaplaşmalar önünüze gelebilir. Bu sürece kadar yönetmeniz gereken durum ve konularda vardır. Özellikle iş hayatınızda bazı konularda çeki düzen vermek isteyebilirsiniz. İlişkilerinizde uzun zamandır raydan çıkmış her konu düzene girmeye başlıyor. Sizlerin bu noktada uzlaşmacı yaklaşımınıza bulacağınız karşılık size de kendinizi iyi hissettirecektir. Hayatınıza yeni biri girebilir ya da çevrenizdeki insanların ilgisi size bir an olsun daha fazla artabilir. 19 Ağustos'taki Aslan yeni ayı ile sorumluluklarınız biraz artıyor olabilir.

AKREP BURCU

3 Ağustos’ta Kova burcunda gerçekleşecek dolunay ile 2020 Şubat ayında yaşadığınız ve sonuç vermeyen kaosların sonuç vermesiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Yatırımsal konular gündeminiz olabilir, iyi düşünerek ve sağlam yerlere adım atarak ilerlemelisiniz. Umudunuzu kestiğiniz bazı olumsuzluklar varsa, bu ay bunlarla ilgili “sınavı kazandınız” mesajı alabilirsiniz. İç sesiniz bu ay size yine doğru ve iyi olanları fısıldamaya devam edecektir. Aşk ve sevgi bağlamında kendinizi ilişkinizde daha güvenli hissedeceksiniz. Yönetici gezegeniniz Mars’ın tüm hızıyla koç burcunda hareket etmesi sizi dürtüsel olarak daha öfkeli biri yapabilir. Mümkün oldukça bu ay içinde tahammül sınırlarınızı aşan şeyleri idare etmek zorunda olmadığınızı ve değiştirebilecek gücün sizde olduğunu benimsemeyi seçin.

YAY BURCU

7 Ağustos sonrası Venüs’ün Yengeç burcuna geçmesi ile maddi konularda yakın geçmişte aldığınız bir hasar varsa bunu telafi edeceğiniz fırsatlar ve kazançlar getirebilir. Borçlarınızı kapatabilirsiniz.15 Ağustos’ta Uranüs gezegenin gerilemeye başlaması ile özellikle ilişkilerle ilgili geçmişteki bazı konular birdenbire önünüze gelebilir. Buradaki durumu yönetirken nasıl ilerleyeceğinize siz karar vereceksiniz. 17 Ağustos’ta Aslan burcunda ilerleyen güneş ve Merkür bir kavuşum sergileyecek. Çözmekte zorlandığınız ya da geleceğinize dair merak ettiğiniz konularla ilgili, yeni bir dönemece girebilir ve belirsizlikleri yok edebilirsiniz. Yeni bir ilişki başlatabilirsiniz.

OĞLAK BURCU

Bu ay her konuda elinizi çabuk tutmak isteyecek ve beklentilerinizi gerçekleştirmek için daha hızlı hareket edeceksiniz. Evlilik veya duygusal dünyanızın bu ay öyle ya da böyle götürme fırsatınız var. Gerçek olan duyguları görmezden gelmek ve mantıklı olanı yapmak kısmı sizi zorluyor olsa da artık yapılması gerekenleri yapma zamanı geldiğini söyleyebiliriz. 7 Ağustos'ta Venüs’ün Yengeç burcuna geçmesiyle ilişkilerinizde daha ılımlı ve pozitif gelişmeler içine girebilirsiniz. İş bitirici yönünüz ve karizmatik yapınızla önünüze gelen teklifleri değerlendirebilir ve yaşamınız için önemli atılımlar gerçekleştirebilirsiniz. Duygusal anlamda cesur olmak isteyeceğiniz bu dönem yakın çevrenizdeki kişiler sizlere çözemediğiniz sorunlarla ilgili güçlü destekler sağlayabilirler.

KOVA BURCU

Bu ay sizler için tekrardan ayaklanma ve düştüğünüz yerden bir avuç toprak alarak kalkma zamanı. Gökyüzü bu ay sizin emeklerinizin karşılığını vermek için fırsatları sunuyor. Ama sizlerin de hareket halinde olmanızı istiyor. Eski hayal kırıklıklarınızı unutmayı deneyin.19 Ağustos’ta gerçekleşecek olan aslan burcundaki yeni ay ile yaşamın en önemli ipuçlarını öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda 7 Ağustos’ta Venüs’ün Yengeç burcuna geçmesiyle ilişkilerinizle ilgili gizli kalmış bazı konuların ortaya çıkması durumu ile karşılaşabilirsiniz. Geçmişten aldığınız tecrübelerle yola çıkarak gideceğiniz bu yeni rota sizlere önemli kazanımlar sunacaktır.

BALIK BURCU

Hedeflerinizi uygulamaya koymanın zamanı gelmiş olacak. Belki konuşulanlar hep yarıda kaldı ama artık projelerin somutlaşma dönemine girdiğini gönül rahatlığı ile ifade edebiliriz. Sizin için bazı durumları somutlaştırmak çokta zor değildir. Maddi anlamda uzun zamandır kazançlarınızdaki engeller artık kalkıyor. Bu ay harekete geçmeniz ve hedefleriniz doğrultusunda ilerlemeniz gerekiyor. Özellikle 20 Ağustos sonrası ummadığınız sürpriz yardımların ve fırsatların kapınızı çalabileceğine işaret ediyor. Parasal anlamda borçlarınızı veya ihtiyaçlarınızı çok daha rahat karşılayacağınız bu dönemi iyi değerlendirmelisiniz. Eşinizin ailesi ya da kendi aileniz ile yaşanabilmesi muhtemel olan ufak sorunları büyütmemelisiniz. Parasal anlamda bir büyümeye ilerleyebilirsiniz.