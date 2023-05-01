Aylık Burç Yorumları: 2023 Mayıs Ayı Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

MAYIS

Aşk, hiçbir vakit çaresiz olduğunu söylememektir.

MAYIS AYI GÜNDEM

Bu ay; harcama alışkanlıkların sağlıklı mı? Kendi değerinle olan ilişkin nedir? Değerlerini çok fazla düşünüyorsun ve onları sorguluyorsun. Aşırılıktan uzak dur. Bazı güvenlik önlemlerini arttır. Biraz daha güven alanı içine girmeyi seç.

1 Mayıs Pazartesi saat 20.08’de Plüton, Kova burcunda geri hareketine başlıyor. Bilinçaltı hislerini, alışkanlıklarını ve tepkilerini anlamak için büyük bir fırsat olduğu anlamına geliyor. Kendini kötü alışkanlıklardan, takıntılardan ve zorlamalardan kurtarmak, duygularının ve ilişkilerinin iyileşmesine ve olumlu bir şekilde dönüşmesine yol açacaktır.

2 Mayıs Salı saat 02.27’de Güneş ve Merkür, Boğa burcunda kavuşuyor. Finansal konularda güven arayışı içinde olabilirsin. Yeni bir romantizm ya da duygusal bir aşk, hayatını büyük ölçüde değiştirecek. Mevcut bir ilişki daha derin veya manevi bir düzeye gelişebilir.

5 Mayıs Cuma saat 20.24’te Akrep burcunda 14 derecede bir “Ay Tutulması” gerçekleşiyor. Sana ağırlık yapan bir şeyden uzaklaşmak kolay bir şey değil. Sadece toplanıp yeni bir eve taşınman veya stresli bir ilişkiyi geride bırakma cesaretini bulman gerektiğinde nasıl hissettiğini bir düşün. Süreç çok yorucu! Geçmişi geçmişte bırakmaya hazır hissedebilsen de özellikle seni geride tutan kalıcı takıntılar varsa, burayı bırakıyorsun. Kendini yeni bir bölüme başlarken bulursan, tutulma mevsimine girdiğini anlayabilirsin.

7 Mayıs Pazar saat 17.25’te Venüs, Yengeç burcuna geçiyor. Kendini sevme, bazı şeyleri halletmenin yoludur. Görünüşün ve kişiliğin üzerinde çalışmaya bak. Kimsenin karşı koyamayacağı bir cazibe ve manyetizma yayacaksın. Zevk, romantizm ve eğlenceye odaklanmak şu anda idealdir. En iyi şekilde hissetmek ve görünmek istiyorsan, yeni bir saç kesimi veya yüz bakımı yaptırmayı düşün.

9 Mayıs Salı saat 22.55’te Güneş ve Uranüs, Boğa burcunda kavuşuyor. Şimdi hayatını şekillendiren rutinlere ve alışkanlıklara ciddi bir şekilde bakmanın tam zamanı. Aşk ve tutku hakkında sürprizler ortaya çıkacaktır. Bastırılmış duyguları ve özlemleri serbest bırak ve kişiler arası etkileşimlerinde manevi bir bakış açısı benimse.

15 Mayıs Pazartesi saat 06.17’de Merkür, Boğa burcunda ileri hareketine başlıyor. Sonunda beklediğin ana geldin. Önemli olan ilişkiler gökyüzünü aydınlatmalı ve önünde tezahür etmelidir. Daha iyi ve daha sağlam ortaklıklar kuracaksın. Bu, değişiklik yapma veya taahhütte bulunma zamanıdır. Yavaş hareket etme.

16 Mayıs Salı saat 20.20’de Jüpiter, Boğa burcuna geçiyor. Bu Jüpiter geçişi sırasında yeteneklerini geliştirmeye karar verebilirsin, bu da kazanç gücünü artırır. Gelirin artabilir ve gelecekteki mali durumunu iyileştirmek için bir fırsat olabilir. Konforlu bir yaşam alanı yaratmak için harika bir dönem başlıyor.

19 Mayıs Cuma saat 18.53’te Boğa burcunda 28 derecede bir Yeni Ay gerçekleşiyor. Daha önce zorlayıcı ve hatta aşılmaz görünen sorunların üstesinden gelmene yardımcı olan olaylar meydana gelebilir. Artık hayatta tamamen farklı bir bakış açısına sahipsin ve küçük şeyler için fazla uğraşmaya meyilli değilsin.

20 Mayıs Cumartesi saat 18.32’de Mars, Aslan burcuna geçiyor. Kariyerinde statün daha iyiye doğru değişebilir. Bir terfi, yeni iş fırsatları, diploma, önemli bir ödül alabilirsin. İlgi odağı olacaksın. Çevrendeki insanlar daha fazla potansiyelini görecek ve sana yardımcı olmaya hazırlanacak. Bu dönem çalışmaktan asla vazgeçme. Aslan yattığı yerden belli olur!

21 Mayıs Pazar saat 10.09’da Güneş, İkizler burcuna geçiyor. Sözlerin sandığından daha fazla güce sahip olacak. Etkileyici fikirler sunmak ya da yeni arkadaşlar tanımak için harika bir zaman, ancak ne söylediğin ve nasıl söylediğine çok dikkat etmelisin. Bu dönem sosyalleş ve eski dostlarını merak et. Yeni bilgiler öğrenmek için eğitimler al.

21 Mayıs Pazar Mars-Plüton karşıtlığı gerçekleşiyor. Çevrendeki insanları tatlılıktan ve güzellikten anlamadığı bir dönem olarak tanımlayabilirsin. Güçlerini dener ve bunu kullanırlar. Senden güçlü pozisyondaki insanların halden anlamasını beklersin. Maalesef bu mümkün değildir. Narsist insanlardan kendini koru. Bir sürü mücadele verip, kendini yaptıklarının bir parçası olarak hissedememek korkunç bir duygudur.

27 Mayıs Cumartesi saat 17.29’da Jüpiter ve Kuzey Ay Düğümü, Boğa burcunda kavuşuyor. Değerlerine vurgu yapacak. Değerlerini ailen ve daha geniş dünya ile paylaşmak veya gerçekten de bir tür sosyal değişim adına çalışmak için harika bir zaman. Bu nedenle aynı zamanda bütçeni de düzene sokmak için bu rasyonel, mantıklı enerjinin bir kısmını kullan.

KOÇ BURCU

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, Plüton'un Kova burcunda geri hareketine başlaması sosyal çevreniz ve geleceğe dönük yatırımlarınız konusunda sizin düşünmeye sevk edebilir. Yaşadıklarınıza bir anlam bulmaya ve bu anlamın sizi nereye taşıyacağına kafa yormak başta zor gelse de zoru nasıl başaracağına dair gelişmelerle de karşılaşabilirsiniz. Güneş ve Uranüs'ün Boğa burcundaki kavuşumuyla beraber maddi açıdan sevindirici ve kalıcı etkiye sahip sürprizler getirebilir. Güneş'in İkizler burcuna geçişi ile beraber iletişim ve haberleşme trafiğiniz yoğunlaşabilir, yeni çevreler edinebilir, bu sayede hem sosyal açıdan hem de kariyerinize destek verecek gelişmelerle tanışabilirsiniz.



BOĞA BURCU

İşinizi geliştirmek adına size bazı destekler veren Plüton'un geri hareketinin başlamasıyla eksiklerinizi ve fazlalarınızı fark edebilirsiniz. Bu size ciddi bir eleme getireceği için ilerlemeniz gereken alanlara daha fazla zaman ve efor ayırabilirsiniz. Merkür'ün burcunuzdaki geri hareketini sonlandırmasıyla verdiğiniz kararların neticeleriyle karşılaşabilirsiniz. Maddi ve manevi konfor alanınıza ulaşmanızın önündeki engelleri kaldırabildiğinizde işlerin yolunda gittiğini görebilirsiniz. Güneş'in İkizler burcunda hareket etmeye başlamasıyla maddi konuları geliştireceğiniz yeni işbirlikleri ve fikirlerin önü açılabilir.

İKİZLER BURCU

Kova burcundaki Plüton'un geri hareketiyle yaşam koşullarınızda ve bunu kurmaya çalıştığınız sisteminizde yapacağınız değişiklikleri derinlemesine düşünebilirsiniz. Size bu anlamda destek ve köstek olan kavramları, insanları, inanışları ve işleri görmeye çalışmalısınız. Mars'ın Aslan burcuna geçişi ile beraber sosyal ağlarda ve çevrenizde oldukça aktif bir döneme girebilirsiniz. Yeni insanlar tanımak, yeni konulara ilgi duymak, bunların çalışmalarını ilerletmek, maddi ve manevi yatırımlara odaklanmak isteyebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar, Plüton'un Kova burcunda geri hareketine başlamasıyla tabularınızın, kurallarınızın aslında kendi oluşturduğunuz korkular olduğunu fark edebilirsiniz. Venüs'ün burcunuza geçmesiyle beraber yorgun ve stresli zamanlarından kendinize kaliteli ve keyifli vakit ayıracağınız bir döneme giriyorsunuz. Ruhsal ve bedensel olarak daha iyi hissedebilirsiniz. Güneş'in 21 Mayıs'ta İkizler burcuna geçişi ile hayatınızın kontrolü ve yaşadıklarınıza zaman ayırabilirsiniz.

ASLAN BURCU

Plüton'un Kova burcundaki geri hareketi ile ikili ilişkilerde düzenlemeniz ve gerektiğinde tümüyle değiştirmeniz gereken konuları daha iyi anlamanız için bazı fırsatlar yakalayabilirsiniz. Zamanınızı neye ve kime adadığınızı fark etmeniz sizin için belirleyici olabilir. 5 Mayıs'ta Akrep burcunda gerçekleşecek Ay tutulması ile aile meclisinin gündemine önemli konular gelebilir ve bunların çözüme kavuşturulması gerekebilir. Jüpiter ve Kuzey Ay Düğümünün Boğa burcundaki kavuşumu kariyerinizde hem başarıyı hem de maddi getiriyi daha iyi bir zemine oturtmanızı sağlayabilir.



BAŞAK BURCU

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, Kova burcunda geri hareketine başlayan Plüton yaşam tarzınızın eksiklerini, sonuçlarıyla birlikte size gösterebilir. Güneş'in İkizler burcundaki hareketi kendinizi görmek istediğiniz yere dair birçok fikir ve imkan sunabilir. Motivasyonunuzun yükselmesiyle beraber kendinizi öne çıkarabileceğiniz, dikkatleri çekeceğiniz yeni iş planları üzerinde çalışabilirsiniz. Kuzey Ay Düğümü ve Jüpiter Boğa burcunda bir araya gelerek kendiniz için kurmak istediğiniz iş planı ve hayat koşullarınızı destekleyecek imkanlar tanıyabilir.



TERAZİ BURCU

Plüton'un Kova burcunda geri hareketine başlaması hayallerinizi uygulamaya koyarken hangi yolları tercih edip hangi köprüleri yakacağınızı gösterebilir. Öğrenmekten kaçınmamalısınız. Yönetici gezegeniniz Venüs'ün Yengeç burcuna geçişi ile beraber kariyerinizde gelmek istediğiniz noktaya sizi taşıyacak işleri önünüze çıkarabilir. Merkür'ün Boğa burcundaki geri hareketini sonlandırmasıyla parasal konular ve bunların beraberinde gelen sorunları aşmanız kolaylaşabilir.



AKREP BURCU

Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, Plüton'un Kova burcuna geri hareket etmesiyle yer değişikliği ve taşınma gerektiren konuların üzerinden geçmeniz gerekebilir. Bir değişiklik yaparken bunun sonuçları ve sorumluluklarına da hazırlıklı olmalısınız. Venüs'ün Yengeç burcundaki seyrine başlamasıyla gezerek öğrenmek, kendinizi geliştirmek adına keyifli bir sürece giriyorsunuz. Ertelediğiniz, özlediğiniz ancak gerçekleştiremediğiniz her şey için bir fırsat bulabilirsiniz. Boğa burcunda kavuşan Jüpiter ve Kuzey Ay Düğümü sizi beklediğiniz, ısrarcı olduğunuz olumlu gelişmelere kavuşturabilir.



YAY BURCU

Plüton'un Kova burcundaki geri hareketiyle fikirlerinizi ve becerilerinizi geliştireceğiniz alanları daha iyi anlama ve gözlemleme şansı bulabilirsiniz. Yönetici gezegeniniz Jüpiter ve Kuzey Ay Düğümünün Boğa burcunda kavuşumuyla çalıştığınız ve emek verdiğiniz alanların hayatınıza nasıl etki ettiğini daha iyi görebilirsiniz. İş hayatınızla ilgili beklentileriniz gerçekleşebilir. Uzun vadeli sonuçlar alabilir, unvan ve gelir değişikliğiyle karşılaşabilirsiniz.

OĞLAK BURCU

Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, Kova burcunda geri hareketine başlamasıyla finansal konularda attığınız ya da atmaya hazırlandığınız işlerde size bazı değerlendirmeler getirebilir. Kurmak ya da içine dahil olmak istediğiniz sistemlerin gereklerini daha iyi anlayabilirsiniz. Venüs'ün Yengeç burcuna geçişi ilişkilerde iyi adımlar atmak ve olumlu sonuçlar almak adına size şans ve destek getirebilir.

KOVA BURCU

Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, burcunuzdaki Plüton'un geri hareketine başlaması karar alma, bu kararları uygulama mekanizmanızı geliştirmeniz için size bazı püf noktalarını hatırlatabilir. İnsanlarla yüzleşmek, kişisel düzlemdeki eksiklerinizi fark etmek kadar bunların üzerine gidebilmeyi de deneyimleyebilirsiniz. Venüs'ün Yengeç burcuna geçişi gündelik hayatınızı ve alışkanlıklarınızı düzenlemek konusunda size fırsatlar sunacaktır. Güneş'in 21 Mayıs'ta İkizler burcuna geçişi ile hem aşk hayatınız hem de keyif aldığınız konular sizin için daha renkli ve hareketli hale gelebilir. Yüksek bir enerji ve beklenti halinde hissedebilirsiniz.

BALIK BURCU

Kova burcundaki Plüton geri hareketine geçerek sizi her zaman olduğundan daha farklı bir inziva sürecine taşıyabilir. 5 Mayıs'ta Akrep burcunda gerçekleşecek Ay tutulması hayata hangi yönden ve nasıl baktığınızla ilgili önemli bir kapı aralayabilir. Karşınıza çıkacak yeni imkanları nasıl değerlendireceğiniz etkili olacaktır. Jüpiter ve Kuzey Ay Düğümünün Boğa burcundaki kavuşumuyla beraber siz de hayatınızı daha iyi hale getirecek, ilerlemenizi kolaylaştıracak imkanlara kavuşabilirsiniz.