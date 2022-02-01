Aylık Burç Yorumları: 2022 Şubat Ayı Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Ayın Gündemi

1 Şubat Salı saat 08.45’te Kova burcunda bir Yeni Ay gerçekleşiyor. Bazı ezberleri bozmanın zamanı geldi. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil. En önemlisi de artık sen eskisi gibi değilsin.

4 Şubat Cuma saat 07.13’te Merkür, Oğlak burcunda ileri hareketine başlıyor. Zihinsel olarak yeni ilgi alanları edin. Bugün, sıra dışı bir dönemin ilk günü. Yenilikler hiç bu kadar güzel olmamıştı.

4 Şubat Cuma saat 20.04’te Güneş ve Satürn, Kova burcunda kavuşuyor. Özgürlüğünü her şeyin üstünde tut. Kabile zihniyeti içinde olma. Sana dayatılan şeyler aslında senin kendine yeni bir yol bulman içindir.

11 Şubat Cuma saat 17.03’te Merkür ve Plüton, Oğlak burcunda kavuşuyor. Sana baskı yapan insanlarla bir konuşma yapmak isteyebilirsin. Bugün yaptığın konuşmalar ya da verdiğin kararlar oldukça zekice olacak.

15 Şubat Salı saat 00.54’te Merkür, Kova burcuna geçiyor. Zekân duygularından arınmış durumda ve yaratıcılığın artıyor. Bilime, teknolojiye ya da işini kolaylaştıracak her türlü yeniliğe açık ol.

16 Şubat Çarşamba saat 17.28’de Venüs ve Mars, Oğlak burcunda kavuşuyor. Sevgi ve para anlayışın büyük bir ciddiyet taşıyor. İlişkilerden soğuma ya da ayrılma kararı içine gidebilirsin. Sabırlı ol. Hızlı kararlar verme. Son pişmanlık fayda etmez.

16 Şubat Çarşamba saat 19.56’da Aslan burcunda bir Dolunay gerçekleşiyor. Bu Dolunay sana değişimin kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Düşmanlarını düşünmek ya da kin duymak sana sadece zarar verir. Bu duyguyu terk et.

18 Şubat Cuma saat 19.43’te Güneş, Balık burcuna geçiyor. Çevrende herkesin ne hissettiğini tahmin edebileceğin ve hislerinde pek de yanılmadığını gördüğün harika bir dönem.

KOÇ BURCU

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, uzun süredir hazırlığını yaptığınız ve aklınızdan çıkaramadığınız her şeyi hayatınıza dahil etmeye hazır mısınız? Fikirleriniz oldukça yoğun ve uzun vadeli olacağı için yatırımlarınızın yönü de hızı da büyük oranda değişecektir. Bu durum bulunduğunuz arkadaş çevresini de etkileyecek, kendinize ve fikirlerinize destek sağlayacak insanlarla bir araya gelebileceksiniz. Güneş ve Satürn’ün de Kova burcunda kavuşması, size beklenilmeyeni en belirgin şekilde sunmaya hazırlanıyor. İdeallerinizden vazgeçmeyin. Bunun için verdiğiniz emeği, çıktığınız yolu net bir şekilde görebileceksiniz. Gücünüze güç katıyorsunuz.

BOĞA BURCU

Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar, kariyerinizle ilgili önemli kararları uygulamaya alacağınız bir haftaya giriyorsunuz. Kova burcunda gerçekleşecek yeniay ile birlikte itibarınızı geri kazanabilir ve bu kez daha farklı yol alabilirsiniz. Teklifleri iyi değerlendirin ve beklentilerinizin, isteklerinizin dışında işler yapmaktan geri durmayın. Kazancınız koyduğunuz farkla doğru orantılı olacaktır. Güneş ve Satürn’ün Kova burcundaki kavuşumu, attığınız adımları sağlamlaştırıyor. 2021 yılında karşılaştığınız zorluklara verdiğiniz cevaplar, şimdi yerini bulabilir.

İKİZLER BURCU

Sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar, inandığınız her şeye yeni ve başka bir pencereden bakabilirsiniz. Kova burcunda gerçekleşecek yeniay size bunu nasıl yapacağınız ile ilgili tüm fırsatları getiriyor. İletişim becerilerinizi ve bu yöndeki planlarınızı hayata geçiriyorsunuz. Bu noktada bazı sürpriz girişimler, ziyaretler yapabilirsiniz. Yabancı ortaklıklar gündeminiz olabilir. Güneş ve Satürn’ün de Kova burcundaki kavuşumu, size buradaki zorluklarla mücadele edeceğiniz yolları gösterecektir. Emek vermekten ve bildiğinizin dışına çıkmaktan korkmayın.

YENGEÇ BURCU

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar, kendinizi dönüştürmekle ilgili kabuklarınızdan kurtuluyorsunuz. 1 Şubat’taki Kova yeniayı, size sadece ayağa kalkmanın değil yeni yollara gitmenin önemini de anlatacaktır. Güneş ve Satürn’ün de Kova burcundaki kavuşumuyla birlikte özellikle maddi anlamda rahatlamanızı sağlayacak ve yeni kaynaklar oluşturacak imkanlar bulmanızı sağlayabilir. Beklentilerinizin dışında ilerleyen gelişmelere açık olmalısınız. Kazanmayı farklı bir şekilde tecrübe edeceksiniz.

ASLAN BURCU

Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, ilişkilerinizin hayatınıza etkisini hissetmeye başlıyorsunuz. 1 Şubat’ta Kova burcunda gerçekleşecek yeniay ile ikili ilişkilerinize bakış açınızı değiştirebilirsiniz. Birlikte hareket etmek, eş ve takım olmak kavramları hayatınızda daha fazla yer tutabilir. Yönetici gezegeniniz Güneş’in Satürn ile Kova burcunda kavuşuyor olması, size önemli bir rehber olacaktır. İş hayatınızı etkileyen ve kalıcılığı olan girişimler yapabilirsiniz. Kendinize yeni bir sistem kuruyorsunuz.

BAŞAK BURCU

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, Kova burcundaki yeniay ile başlayan bu ay içinizdeki değişimi hayatınıza dahil etmeniz kolaylaşabilir. Abartıya kaçmadığınız ve elinizdeki koşulları iyileştirmeye çalıştığınız sürece sizin için verimli ve kazançlı bir Şubat ayı olabilir. Güneş ve Satürn’ün de burada kavuşum yapmasıyla birlikte, hem fiziksel olarak hem de çalışma düzeni olarak hayatınızla ilgili önemli işler yapabilirsiniz. Bugüne kadarki rutinin dışında yeni bir düzene giriyorsunuz.

TERAZİ BURCU

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, yeteneklerinizi keşfettiğiniz ve kendinizi daha iyiye götürecek planlar yaptığınız günlerin sonuna geldiniz. 1 Şubat’ta Kova burcunda gerçekleşecek yeniay ile, artık uygulamaya geçiyorsunuz. Ego ve güç oyunlarına kapılmadığınızda partneriniz ve sosyal çevrenizle olan ilişkileriniz sizi geliştirecektir. Mutluluk kavramınızı yeniliyorsunuz, fark edeceğiniz her şey sizi daha da besleyebilir. Özellikle Güneş ve Satürn’ün Kova burcundaki kavuşumuyla bu konuda tüm soru işaretlerinizi silebilir, artık yapmanız gerekenin ne olduğunu daha iyi görebilirsiniz. Çocuk sahibi iseniz, onların gelişimini etkileyecek bazı kararlar alabilirsiniz.

AKREP BURCU

Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, 1 Şubat’ta Kova burcunda bir yeniay gerçekleşiyor ve siz artık kendi gerçekliğinize, özgürlüğünüze gideceğiniz bir alana dahil oluyorsunuz. İkili ilişkilerinizle ilgili sürpriz kararlar ve gündemler söz konusu olabilir. Yeni bir yaşam alanı, iş hayatı gibi gelişmeler yaşayabilirsiniz. Güneş ve Satürn’ün Kova burcundaki kavuşumu, buradaki nasıl ve ne şekilde sağlamlaştıracağınız konusunda sizin yolunuzu açacaktır.

YAY BURCU

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, mental bir temizlik yapmak ve artık sadece size, çevrenize kazanımlar getirecek işlerle ilgilenmek için hazırsınız. Şubat ayına iyi bir başlangıç yapmanızı sağlayacak olan Kova yeniayı ile hem ilişkileriniz hem de işleriniz yoluna giriyor. Çünkü siz artık yeni bir yol bulmanız gerektiğinin farkına varıyorsunuz. Güneş ve Satürn’ün de Kova burcunda kavuşacak olması, buradaki yeni disipline ışık tutuyor. Farklı ve kalıcı ticari girişimleriniz olabilir, hukuksal konularda olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz.

OĞLAK BURCU

Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, sizin için devranın dönmeye başladığını göreceğiniz bir haftaya giriyorsunuz. 1 Şubat’ta Kova burcunda gerçekleşecek yeniay ile finansal konular hız ve yön kazanabilir. Mevcut değerler ve kaynakların dışında bir şeyler yapmanız gerektiğini fark ediyor ve çalışmalarınızı bu yönde sürdürüyorsunuz. Bu yoğun tempo size yeni ilişkileri, belki yeni bir aşkı da getirebilir. Güneş ve Satürn’ün de Kova burcundaki kavuşumu, neyin değerli olduğunu aslında neye değer vermeniz gerektiğini size net bir şekilde gösterecektir. Hayatınıza bir kentsel dönüşüm etkisi geliyor.

KOVA BURCU

Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, ışıl ışıl olmaya ve hayatı mutlu yerinden yakalamaya hazır mısınız? Burcunuzda gerçekleşecek yeniayı, Güneş ve Satürn’ün burcunuzdaki kavuşumu sizi artık bildiklerinizin dışında bir yere taşıyor. Buna ayak uydurmakla ilgili tereddütleriniz son bulabilir. Hem kariyerinizi hem de ilişkilerinizi etkileyen yeni kararlar alabilir, mevcut planlarınızı uygulamaya koyabilirsiniz. Bundan sonraki hayatınızda sizinle yol alacak insanlarla karşılaşabilir, yeni bir iş kurabilirsiniz. Bireysel olarak değişmenin hayatınıza olan etkilerini deneyimleyeceksiniz. Son iki yıldır yaşadığınız zorlukların adeta ödülünü almaya doğru ilerliyorsunuz.

BALIK BURCU

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar, içten gelen bir gücün dışarıya neler yansıtacağını deneyimleyeceksiniz. Kova burcundaki yeniay ile, sizi durduran ve mağdur gibi hissettiren herkese ve her şeye bir son veriyorsunuz. Yakın çevrenizle ilgili bazı sürprizler ya da bilinmeyen konular ortaya çıkabilir. Güneş ve Satürn’ün de Kova burcundaki kavuşumu, bu konularla ilgili tutumlarınızı yeniden belirlemenizi isteyebilir. Kendinize, olaylara ve insanlara eskisi gibi yaklaşmaktan vazgeçmelisiniz. İş hayatınızda artık saçma ve tuhaf ilişkilere tahammülünüz yok. Şu an bildiklerinizi konuşmak yerine aksine sabırlı olup görmemezlikten gelmeyi seçmelisiniz. Olayları gereğinden fazla abartmayın. Geri planda durmayı ve insanlarında sorumluluklarını üzerlerine almayı tercih edebilirsiniz.