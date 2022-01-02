Aylık Burç Yorumları: 2022 Ocak Ayı Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Ayın Gündemi

2 Ocak Merkür Kova Burcunda; daha bilinçli ve daha orijinal düşünce biçimi içinde olmayı seçmelisiniz.

2 Ocak Oğlak burcunda Yeniay; yeni bir iş, yeni bir aşk, yeni gülecek bir neden lazım yeniayına hoş geldiniz.

9 Ocak Güneş/Venüs Kavuşumu; hayatınızda 8 yıllık bir döngüyü bitiriyorsunuz.

14 Ocak Merkür Kova Burcunda Geri Harekette; eski düşüncelerden ve geleneksellikten çıkanların kazandığı bir dönem başlıyor.

16 Ocak Güneş/Plüton Kavuşumu; yöneticilerinizle asla restleşmelere gitmemelisiniz.

18 Ocak Yengeç Burcunda Dolunay; duygusal kararlarınızı yeniden gözden geçirin. Yeni bir şeye başlamaktan korkmayın.

18 Ocak Uranüs Boğa Burcunda İleri Harekette; değişmek ve yeniden kendinize bir yol seçmek için harika bir dönemdesiniz.

18 Ocak Ay Düğümleri Boğa-Akrep Aksında; kader yeniden yazılıyor ve yeni bir dönem başlıyor.

20 Ocak Güneş Kova Burcunda; Daha özgür ve daha umut dolu bir dönem başlıyor.

23 Ocak Güneş/Merkür Kavuşumu; ne istediğinize karar verip dile getirmek için güzel bir gün.

24 Ocak Mars Oğlak Burcunda; planlı, stratejik olanların kazandığı bir süreç başlıyor.

29 Ocak Merkür/Plüton Kavuşumu; konuşacaklarınızdan pişman olmayın.

29 Ocak Venüs Oğlak Burcunda İleri Harekette; İlişkiler ve para piyasası büyük değişim başlıyor.

KOÇ BURCU

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, kendinizi ve kariyerinizi tam da hayallerinizdeki hale getireceğiniz bir aya, yıla giriyorsunuz. 2022’nin ilk gökyüzü hareketi, 2 Ocak’ta Oğlak burcunda gerçekleşecek yeniay oluyor. Artık hayatınıza ve kariyerinize etki edecek profesyonel gelişmelerin başlangıcını yapabilirsiniz. Otorite figürlerinizle yapacağınız konuşmalarda kesin kararlarınızı dile getirebilir, olaylara daha gerçekçi bakacağınız alanları oluşturmak için önerilerde bulunabilirsiniz. Kendinizden emin olmakla birlikte yeni bir kural dahilinde hareket etmenin önemini daha iyi anlamaya başlıyorsunuz.

BOĞA BURCU

Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar, 2 Ocak’ta yönetici gezegeniniz Venüs’ün geri hareket ettiği Oğlak burcundaki yeniay ile ufkunuzu faydalı bir şekilde nasıl genişleteceğiniz ve bulunduğunuz konumdan ne kadar verim alacağınızla ilgili kararlar alabilirsiniz. Bazı alışkanlıklarınızdan kurtulmanız, bazı tutumlarınızı değiştirmeniz ve bunları sağlam bir neden üzerine oturtmanız gerekiyor. Mücadeleci ve planlı olmanın size kalıcı getirileri olacaktır. Çalıştığınız ya da ilgi duyduğunuz bir konuyla ilgili eğitim almak, bu konuyla ilgili insanlarla bir araya gelmek isteyebilirsiniz. Bunu bir kez başardığınızda düşündüğünüz kadar zor olmadığını ama düşündüğünüzden daha etkili olacağını görebilirsiniz.

İKİZLER BURCU

Sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar, yılın ilk haftasında yönetici gezegeniniz Merkür Kova burcuna geçiyor. Bu da sizi farklı ve hareketli bir gündeme hazırlıyor. Bu hareketliliği kendinizi geliştireceğiniz çeşitli eğitim ve ortaklıklarla yaşayacağınız gibi, seyahat planlarıyla da yaşayabilirsiniz. Yeni bir iş kurmak, bir gruba dahil olmakla ilgili düşünceleriniz varsa gökyüzü tarafından destekleniyorsunuz. Fikirlerinize ortak olacak insanlarla tanışabilir, bunları uygulayacağınız mecralarla ilgilenebilir, bütçeniz ölçüsünde teknolojik yatırımlar yapabilirsiniz. Özgürlüğünüzü besliyorsunuz.

YENGEÇ BURCU

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar, bu ayın ve yeni yılın sizin için en önemli hadiselerinden biri, 2 Ocak’ta Oğlak burcunda bir yeniayın gerçekleşmesi olacaktır. İlişkilerinizle ilgili önemli kararlar veriyorsunuz. Çünkü artık hem duygularınızın hem de mantığınızın ittifak halinde olması gerektiğine inanıyorsunuz. Size hem maddi hem de manevi bir güvenlik alanı sağlayacak, sizi ileriye taşıyacak ilişkiler içinde olabilirsiniz. Tanışacağınız ve hayatınıza alacağınız insanlarla ilgili kriterleriniz değişiyor.

ASLAN BURCU

Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, Yönetici gezegeniniz Güneş’in Oğlak burcuna geçmesiyle günlük yaşantınıza şekil verecek bazı planlar yapmaya başladınız. 2 Ocak’taki Oğlak yeniayı ile de bu kararları uygulamaya koyuyorsunuz. Kendinizi yoğun bir tempoya hazırlayın. Hem yeni iş alanlarınız hem de bugüne kadar üzerinde çalıştığınız konularla ilgili sonuçlar, veriler elde edebilirsiniz. Eğer iş arayan ya da istediği şekilde bir çalışmanın içinde olmayan biriyseniz, yeniaydan sonraki hafta itibariyle adım atmaktan ve kendi kurallarınızı koymaktan geri durmayın. Yeni yıla, yeni ve gerçekçi bir “siz” olarak girebilirsiniz.

BAŞAK BURCU

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, yeni yılın ikinci gününde Oğlak burcunda bir yeniay gerçekleşiyor. Üzerinizdeki baskıyı, onu kabul ederek kaldırıyorsunuz. Bu hayattan nasıl keyif alınır, çocuk sahibi iseniz onlara en çok nasıl fayda sağlanır gibi konuların üzerinde kafa yorabilirsiniz. İş hayatınızda öne geçmenizi sağlayacak birtakım fikirler ortaya atabilir, yaratıcı ve pratik fikirlerinizin ekmeğini yiyebilirsiniz. Bu süreç sizi vakit ayırmak anlamında fiziksel olarak yorsa da ilerleyen günler için önemli kazanımları da getirecektir. Önceliği kendinize ve değerlerinize vermekten vazgeçmeyin. Aynı gün yönetici gezegeniniz Merkür Kova burcuna geçiyor. İş hayatınızda oldukça hareketli ve renkli günler yaşayabilirsiniz. Yaşanan sorunlara farklı çözümler geliştirebilir, iş yükünüzü hafifleten verimi arttıran çalışmalar yapabilirsiniz.

TERAZİ BURCU

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, hayatınızı hem yaşam alanlarınızla hem de kariyerinizle yeniden kuracağınız bir aya giriyorsunuz. 2 Ocak’ta Oğlak burcunda gerçekleşecek yeniay ile yeni hayatınız için bazı kararlar alabilirsiniz. Daha kararlı ve kendinden emin olmayı deneyimlemeye başlıyorsunuz. Ev ve aile hayatınızı etkileyecek bazı girişimleriniz olabilir, yeni bir yaşam alanı kurabilir, evlilik ile ilgili düşüncelerinize son şeklini verebilirsiniz. Merkür’ün de bu tarihte Kova burcuna geçecek olmasıyla gökyüzü tarafından gereken desteği alabileceksiniz. Taşların yerine oturmaya başladığını fark edebilirsiniz. Kendinizi iyi hissedeceğiniz aktivitelere zaman ayırabilir, nasıl bir hayat sürmek istiyorsanız ona uygun yatırımlar yapmak isteyebilirsiniz. Bu durum sizden beklenmedik şekilde olabilir. Ama artık kendi beklentilerinize ve hayatın size getirdiği yeniliklere hareket etmeniz gerektiğinin bilincindesiniz. Köklü ve farklı değişikliklere doğru ilerliyorsunuz.

AKREP BURCU

Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, her günün birbirinden farklı ve kadersel etkiler taşıdığı bir aya, bir yıla giriyorsunuz. 2 Ocak’ta Oğlak burcunda gerçekleşecek yeniay ile, ticari konularla ilgili baskı hissettiğiniz ya da bir adım atmak için çaba sarf ettiğiniz zamanların sonuna geliyorsunuz. Karşılaştığınız imkanlar ve mevcut kaynaklarınızı kullanmak, kendinizi ve işinizi en güzel şekilde ortaya koymak için ideal bir zamandasınız. Ocak ayının ilk haftası itibariyle, özellikle sosyal medya alanında yapacağınız girişimleriniz olabilir ve bunları profesyonel ekiplerle destekleyebilirsiniz. Süreç zor ve uğraştırıcı olabilir ama sizin kararlılığınızın gidişatı ve kazancınızı belirleyecektir. Merkür’ün Kova burcuna geçişi, bu süreçteki çalışmalarınıza ve fikirlerinize yön verebilir. Var olan sorunların çözümü, sizin ve çevrenizin daha iyi koşullara erişmesi için bunu yapmalısınız. Ailenizi ve kendi hayatınızı ilgilendiren konularda uzun vadeli ve farklı planlarınız olabilir. Fikirlerinizle liderlik edeceksiniz. Aklınıza gelenleri ya da size sunulan fikirleri uygulamaktan çekinmeyin. Merkür’ün geri hareketinde bu süreci yeniden değerlendirme fırsatınız olacaktır. Uyum sağlamaya ve anlamaya çalışmak, yükünüzü hafifletecektir.

YAY BURCU

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, hayatın sizi önemli ve gerçekten gerekli olan kararları almaya ittiği bir yılın ardından şimdi uygulama aşamasına geçiyorsunuz. 2 Ocak’ta Oğlak burcundaki yeniay ile maddi kaynaklarınızı büyüteceğiniz yeni kaynaklar arayabilir, buna sahipseniz daha iyi hale getirecek adımlar atabilirsiniz. Güçlü olmak, bu hafta ve sonraki günlerin en önemli gündem maddesi olacaktır. Kazanmak ve kazandıklarınızı korumak için üstün bir çaba gösterebilirsiniz. Hayatınızı nasıl yaşamak istediğinizle ilgili konularda çizginizi net bir şekilde belli ediyorsunuz. Bu netliğin artık zamanının geldiğini somut bir şekilde görecek ve sunacaksınız.

OĞLAK BURCU

Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, yeni yıl sizin için oldukça manidar ve güçlü bir şekilde başlıyor. 2 Ocak’ta burcunuzda gerçekleşecek yeniay ile hayata dair fikirlerinizle hareket edeceksiniz. Her şeyin yoluna girmesi için önce sizin bir yola girmeniz gerektiğini anlıyorsunuz. Kendi üzerinizdeki kurduğunuz baskıdan sıyrılmalısınız, bu sayede yapabileceklerinizin sonuçlarını daha iyi görebilirsiniz. Sosyalleşmenin ve güçlü ilişkiler kurmanın önemli olduğu bir zamandasınız, bu sayede edineceğiniz her şey sizi bir adım daha ileriye taşıyacaktır. Spor, beslenme ve uyku düzeni, yeni bir stil üzerinde düşünebilirsiniz. Hem fiziksel hem duygusal olarak kendinizi mutlu edebileceğiniz yeni yöntemler geliştirmelisiniz. Mantığınız bunu kuracak kapasitede, size düşen sadece ona uyum sağlamak olacaktır.

KOVA BURCU

Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, 2 Ocak’ta Oğlak burcunda gerçekleşecek yeniay ile içten içe durdurulduğunuzu düşündüğünüz meselelerle ilgili kararlar alabilirsiniz. Güçlü bir iradeye sahip olduğunuzu önce kendinize ispatlıyorsunuz. Arkadaşlarınız, yakın çevreniz ya da ailenizden olabilecek biri ya da birilerinin sizinle ilgili gerçek niyetini öğrenebilir, insanlarla olan sınırlarınızı yeniden gözden geçirebilirsiniz. Size ve hedeflerinize hizmet etmeyecek insanlarla bir arada bulunmak istemeyebilir, size bunu hissettiren durumları ortadan kaldırmak için yoğun bir mesai harcayabilirsiniz. Kendinize karşı acımasız olduğunuzu düşünmeyin, dik durabilmek için adımınızı sağlam yere basmanız gerektiğini düşünün.

BALIK BURCU

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar, 2 Ocak’ta Oğlak burcunda gerçekleşecek yeniay ile sosyal çevrenizle ilgili birtakım kararları uygulamaya koyabilirsiniz. Daha profesyonel, ciddi ve hedef odaklı insanlarla bir arada bulunmak isteyebilir, kendinize de bu yönde hedefler koyabilirsiniz. Gerçekçi hedefler ve bağlantılar kurabilirsiniz. Buradan sadece manevi anlamda değil maddi anlamda da kazanç elde etmek isteyebilirsiniz. Bunu yapmak, arkadaşlarınız arasında bir seçime gitmek ilk etapta kolay olmayabilir. İnsanlara karşı fazlaca eleştirel olmamaya ve kalp kırmamaya dikkat ettiğinizde, gerekli ve faydalı ilişkiler kurmanız kolaylaşacaktır. Geleceğinizi emin olduğunuz fikirler üzerinde kurmaya başlıyorsunuz.