Aylık Burç Yorumları: 2022 Nisan Ayı Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

KOÇ BURCU

Burcunuzda gerçekleşecek yeni ay ile Nisan ayına hızlı bir giriş yapıyor, 2022’nin asıl defterlerini şimdi açıyorsunuz. Tıkandığınız, engellendiğinizi düşündüğünüz ve çözümsüz kalan konuları hızlı ve şaşırtıcı bir şekilde sonuca bağlayabilirsiniz. Hayata geçirmek istediğiniz fikirleriniz, spor ve beslenme alışkanlığıyla ilgili gündemleriniz oldukça ideal bir haftaya, aya giriyorsunuz. Motivasyonunuz yükselecektir ancak bunu koruyacak ve ileriye taşıyacak olan da sizim tutumlarınız olacaktır. Haftanın başlarında ses kısıklığına dikkat edin.

BOĞA BURCU

1 Nisan’da Koç burcunda gerçekleşecek yeniay, Güneş Merkür ve Chiron’un da buraya yerleşecek olmasıyla bir dinlenme tesisinde arabasının tekeri patlamış birinin kadere sövdüğü gibi hissedebilirsiniz. Kendinizi hazırlamış olduğunuzu düşündüğünüz ama aslında hala halletmeniz gereken konularla yüzleşebilirsiniz. Hayata geçirmek istediğiniz çalışma projeleri ya da sosyal sorumluluk alanlarındaki işlerinize son şeklini verebilirsiniz. Bu geçici bir durum. Bazı şeyleri abartmadan önce düşünün.

İKİZLER BURCU

Koç burcunda gerçekleşecek yeniay ile sosyal hayatınız canlanıyor ve aktif şekilde planlarınızın peşinden gidebiliyorsunuz. Arkadaş çevrenizden doğacak imkanlar, burada kuracağınız yeni bağlantılar size bazı sorunlarınızın çözümünü de getirebilir. Merkür ve Chiron’un Güneş’e eşlik etmesi, sizi isteklerinizden uzaklaştıran hususları görmenizi sağlayabilir. Can sıkıcı konuşmaların ya da planınız dışında giden bazı işleriniz, dijital çalışmalarınızın olumsuz etkisinde kalmamalısınız. Burada anlamanız gerekenin, asıl engelin kendi duraksamalarınız olduğunu unutmayın. Kendi önünüzdeki taşı yine kendi elinizle aldığınız, yeni iş teklifleri de gelebileceği gibi kendinizi daha iyi bir şekilde gösterebileceksiniz.

YENGEÇ BURCU

Koç burcunda gerçekleşecek yeniay ile kabuk değişimine giriyorsunuz. Kendi işinizi kurmak ya da istekleriniz doğrultusunda pozisyonlarla ilgili gündemler söz konusu olabilir. Yolunuzu kapatan nedenlerle yüzleşebilirsiniz. Güneş/Merkür ve Chiron’un burada yer alması, yeni başlangıçlarınızda daha hızlı ve özgüvenli yol almanızı sağlayabilir. Kendinizi geliştireceğiniz hayatınızı daha hareketli ve yaşanılır bir hale getirmek için ideal zamanlardasınız.

ASLAN BURCU

Koç burcunda gerçekleşecek yeniay ile vizyonunuzu geliştirecek kişilerle tanışabilirsiniz. Yönetici gezegeniniz Güneş’in burada Merkür ve Chiron’la da bir araya gelmesiyle, yeni bir çevre edinmenin hayatınıza olan olumlu katkılarını görebilirsiniz. Alıştığınız ortamların ve mekanların dışında olmak, yaptığınız işlerde sınırlarınızı genişletmek size yeni bir vizyon katabilir. Bu da ekonomik anlamda yeni girişimleri de beraberinde getiriyor. Alacaklısı olduğunuz davalarınız ya da yaptığınız iş birlikleriniz varsa, bunlarla bağlantılı olarak iş ve yaşam alanı değişikliklerine de gidebilirsiniz.

BAŞAK BURCU

Koç burcunda gerçekleşecek yeniay ile, kendinizi baştan aşağı yenilemek için harekete geçiyorsunuz. Halının altına atmanın geçici bir çözüm olduğunu anlayabilir, belki uzman desteği belki kendi çabanızla yüzleştiğiniz gerçeklerin gereğini yerine getirebilirsiniz. Güneş Merkür ve Chiron’un da Koç burcunda bir araya gelmesi, özgüveninizi zedeleyen ya da yanlış bir motivasyonla yol aldığınız noktaları iyileştirebilir. Özellikle ekonomik anlamda üzerinizde hissettiğiniz baskıyı kurabilirsiniz. Parasal anlamda yeni gelirler elde edeceğiniz imkanlar doğabilir, bunları kalıcı hale getirmek için girişimlerde bulabilirsiniz. Kredi ve ödemeler beklentilerinizin üzerinde ve hızlı bir şekilde ilerleyebilir. Psikolojik ve ekonomik yatırımlar için ideal bir haftadasınız, fırsatları değerlendirin.

TERAZİ BURCU

Koç burcunda gerçekleşecek yeniay ile ilişkilerinizle ilgili yeni sayfalar açmaya, yeni heyecanlar yaşamaya hazırlıklı olun. Duygusal ve ticari girişimleriniz oldukça hızlı ve verimli sonuçlar verebilir. Güneş Chiron ve Merkür’ün de Koç burcunda hareket edecek olması, sizi daha dışa dönük biri haline getirebilir. Bunun yolu da insanlarla bir araya gelmekten ve planlarına göre hareket etmekten geçiyor. İlişkilerinizi bir adım ilerisine götürmek, hayati kararlar almak için ideal bir haftadasınız. Bu süreci iyi değerlendirmek için muhtemel sorunlara karşı, kararlı halinizi sürdürmelisiniz. Her şeyin geçici, sadece sizin hamlelerinizin kalıcı olacağını unutmayın.Hukuksal konularınız ya da başlatacağınız davalar için harika bir zaman dilimi olduğunu söyleyebiliriz.

AKREP BURCU

1 Nisan’da Koç burcunda gerçekleşecek yeniay ile, günlük yaşantınız ve iş ortamınız hareketleniyor. Çalışırken kendinizi daha motive hissedebilir, yeni iş girişimleriyle ilgilenebilirsiniz. Chiron Merkür ve Güneş’in bir arada olacağı hafta sonu itibariyle hem sağlığınızı hem de düzeninizi iyileştireceğiniz fırsatlarla tanışabilirsiniz. Bu süre zarfında spor yaparken, çalışırken ya da seyahat halindeyken kazalar yaşamamak adına her zamankinden daha dikkatli olmalısınız. Yeni anlaşmalar, tedavi yöntemleri üzerinde düşünebilirsiniz. Her şeyin yoluna girişi ilişkiler konusunda da yüzünüzü güldürebilir.

YAY BURCU

1 Nisan’da Koç burcunda bir yeniay gerçekleşiyor ve aşk hayatınızda önemli ve mutlu günler başlıyor. Yeni ortamlara girebilir, yeni insanlarla tanışabilir ve hızlı duygusal etkileşimler yaşayabilirsiniz. Kendi mutluluğunuz harekete geçiyor, ayağınızdaki ve kalbinizdeki prangaları çözüyorsunuz. Güneş Merkür ve Chiron’un Koç burcunda bir araya gelmesi, ertelediğiniz her şeyi gün yüzüne çıkarabilir. Bu önemli bir maddi yatırım olabileceği gibi kendinize zaman ayırmadığınız günlerin telafisi şeklinde de olabilir. Becerilerinizi kendinize yöneltiyorsunuz.

OĞLAK BURCU

Koç burcundaki yeniay ile, yaşam alanlarınızla ilgili birçok planı uygulamaya alabilirsiniz. Alım satım ve gayrimenkullerle ilgili konularda sorunları çözüyor ve daha rahat ilerliyor, sonuçları resmileştiriyorsunuz. Nerede yaşayacağınız ya da ailenizin nasıl standartlara sahip olmasıyla ilgili gündemler yoğun olabilir. Chiron Merkür ve Güneş’in burada birlikte olması hem düzeninizi kurmak hem de daha iyi ilişkiler yaşamak için destek veriyor. Aile meclisinize yeni insanlar dahil olabilir, aile büyüklerinizle bir araya gelerek yeni organizasyonlar yapabilirsiniz. Evlenmek, kendi çekirdek ailenizi kurmakla ilgili fikirleriniz için hem maddi hem de manevi imkanlar doğabilir.

KOVA BURCU

1 Nisan’da gerçekleşecek olan koç burcundaki yeniay, Güneş Merkür ve Chiron’un da Koç burcunda yer almasıyla haftanın sonu sizin için bir başlangıç mahiyeti taşıyor. Olumsuz düşüncelerinizden sıyrılıp elinizdeki imkanlara odaklanmalısınız. Yapacağınız yeni iş birlikleri gündeme gelebilir, tanışacağınız yeni insanlar veya ziyarette bulunacağınız yerden destekler görebilirsiniz. Hem ticari amaçlı hem de keyfi olarak gerçekleştireceğiniz yolculuklar olabilir ancak özellikle araç kullanımı konusunda ekstra dikkat etmelisiniz. Bu konuda sizi korkutan ve yol almanızı zorlaştıran etkenlere karşı, fikirlerinize tutunmalısınız.

BALIK BURCU

1 Nisan’daki Koç yeniayıyla birlikte maddi kaynaklar elde etme ve yaşantınıza yeni değerler katma konusunda adımlar atabilirsiniz. Yeni iş teklifleri, proje ve ortaklıklar kurabilirsiniz. Hepsinin temelinde, kendi istediğiniz ve hayal ettiğiniz işler yatıyor olacaktır. Ne istediğinizden emin olarak kararlı bir duruş sergilemenin önemli olduğunu anlayabilirsiniz. Güneş Merkür ve Chiron’un bir arada oluşu, size birtakım fırsatları getirirken birtakım korkuları da gün yüzüne çıkarabilir. Hangisine odaklanacağınızı siz seçeceksiniz, ne yaşamak istiyorsanız ona doğru yönelmek üzerine düşünün. Bu size doğru kararı vermek için gerekli motivasyonu sağlayacaktır. Kendinize yeniden ve yeni değerler katıyorsunuz.