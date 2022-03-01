Aylık Burç Yorumları: 2022 Mart Ayı Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Ayın Gündemi

2 Mart Çarşamba saat 19.32’de Merkür ve Satürn, Kova burcunda kavuşuyor. Seni ileriye taşıyacak konuşmalar yapmayı seç. Bu dönemi kendi yeniliklerini yaratmak için kullan.

2 Mart Çarşamba saat 20.34’te Balık burcunda bir Yeni Ay gerçekleşiyor. İçinden geçir: “Senin, ama sadece senin yapabileceğin ve iyi yapılmak şartıyla gerçekten fark yaratabileceğin iş nedir?”

3 Mart Perşembe saat 20.55’te Mars, Plüton ve Venüs, Oğlak burcunda kavuşuyor. Büyük bir güç değişiminin içine giriyorsun. Gücünü kendi içinde hisset ve asla başkası üzerinde deneme.

5 Mart Cumartesi saat 17.06’da Güneş ve Jüpiter, Balık burcunda kavuşuyor. Şansını yeniden yarattığın, seni aşağıya çeken tüm konuları hayatından kolayca çıkarabileceğin bir zaman olarak değerlendirebilirsin.

6 Mart Pazar saat 09.23’te Mars, Kova burcuna geçiyor. Bazı konularda bildiğini okumak isteyeceksin. Bu zaman içinde yaşayacağın olayları, bir şeyleri çok fazla bilmiyor ve yeniden öğreniyor gibi davranarak geçir.

6 Mart Pazar saat 09.30’da Venüs, Kova burcuna geçiyor. Bu dünyada incinip incinmeyeceğine sen karar veremezsin ama seni kimin inciteceği konusunda biraz söz hakkın var. Seçimlerini sev.

6 Mart Pazar saat 10.12’de Mars ve Venüs, Kova burcunda kavuşuyor. Ayrılmak çok zor gibi görünebilir ama bu sen gidene kadar zordur. Sen gidince dünyanın en kolay şeyi olduğunu görürsün. Buna “Kimseye ihtiyacın yok dönemi” diyebiliriz.

10 Mart Perşembe saat 04.33’te Merkür, Balık burcuna geçiyor. Belki söylemekten ya da sevmekten korktuğun bir şey var. Belki de gitmeye korktuğun biri var. Şu an bu canını acıtıyor olabilir.

13 Mart Pazar saat 14.42’de Güneş ve Neptün, Balık burcunda kavuşuyor. Hiçbir şey hayal ettiğimiz gibi olmaz. Daima her şey hayal ettiğimizden daha güzel bir şekilde gerçekleşir.

18 Mart Cuma saat 10.17’de Başak burcunda bir Dolunay gerçekleşiyor. Bir el bombası gibi davranırsan ansızın patlarsın ve inan bana bunun patlaması çevrende çok insan kaybetmene neden olabilir. Bunu en aza indirmeye çalış.

20 Mart Pazar saat 18.34’te Güneş, Koç burcuna geçiyor. Yeni bir dönemin başlangıcını yapıyorsun. Bunu bir meydan okuma olarak görebilirsin. Değersiz hissettiğin yerlerde artık olmayacağın bir döneme merhaba!

21 Mart Pazartesi saat 09.06’da Jüpiter ve Merkür, Balık burcunda kavuşuyor. Hayatının en şanslı zamanlarından biri olduğunu söyleyebilirim. Kırılganlıklarını ön plana çıkartma. Kırıldığın şeyleri iyileştir.

23 Mart Çarşamba saat 20.43’te Neptün ve Merkür, Balık burcunda kavuşuyor. Çevrende insanları iletişim yeteneklerinle büyüleyebilirsin. En büyük silahın empati dolu sözlerin olacak. “Seni anlıyorum” diye başladığın her cümle seni başarıya taşıyacak.

27 Mart Pazar saat 10.45’te Merkür, Koç burcuna geçiyor. Herhangi bir konu hakkında kendini savunma ve kolay tartışma potansiyeli taşıyorsun. Bu dönemi sadece doğru bir iletişimin başlatıcı olarak kullan. Öfkeyle kalkarsan zararla oturursun.

28 Mart Pazartesi saat 22.27’de Venüs ve Satürn, Kova burcunda kavuşuyor. Sahip olduklarını kolay tüketme. Neye sahip olduğunun farkına var. Geçmişte kaybettiğini düşündüğün bir güzelliğin yeniden hayatını güzelleştireceği bir zamandasın.

KOÇ BURCU

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, mart ayına Ay/Chiron üçgeninin etkisiyle başlayarak yaşadığınız olaylara ve geldiğiniz yere başka bir yerden bakmayı deneyimliyorsunuz. Sosyal çevrenizden edindiğiniz bilgiler ve buradan kuracağınız bağlantılar, kişisel sorunlarınızla ilgili çözümlere ışık tutabilir. 2 Mart’ta Balık burcunda gerçekleşecek yeni ay ile, kalbinizin sesine daha çok yer verebilir, öğreneceğiniz birtakım gerçeklerle bazı konularda kendinize daha fazla önem vermeniz gerektiğini anlayabilirsiniz. Güneş ve Jüpiter’in de 6 Mart’ta burada kavuşacak olması burada aldığınız kararları uygulamak için size birçok fırsat tanıyacaktır.

BOĞA BURCU

Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar, mart ayının daha ilk haftasında kazançlı çıkacağınız günler görebilirsiniz. Yönetici gezegeniniz Venüs’ün Kuzey Ay Düğümü ile destekleyici açısı itibarınızı tazeleyen gelirinizi katlayan imkanlar tanıyabilir. Hayat standartlarınızı yükseltmek ve girmeniz gereken yolları tespit etmek için oldukça ideal bir haftadasınız. Aklınıza koyduğunuz her şeyin bir getirisi olabilir, bu yüzden aklınıza ne koyacağınız önemli olacaktır. Kendinizi yeni insanlara açabilirsiniz, hukuksal konularınızla ilgili gelişmeler yaşanabilir.

İKİZLER BURCU

Sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar, Balık burcunda gerçekleşecek yeni ay ile Mart’ın ilk haftası itibariyle kariyerinizde iyi bir ivme yakalayabilirsiniz. Üretken planlar yapabilir, kendinize yeni hedefler belirleyebilirsiniz. Sorumluluktan kaçmamak ancak kendinize göre yöntemler geliştirmek, size maddi açıdan da kazanç sağlayacaktır. Güneş ve Jüpiter’in de burada kavuşacak olması, elinizden alınan ya da bir şekilde değerlendiremediğiniz imkanların yerine yenilerini getirebilir. Anlaşılabilir, hakkınızı teslim edebilirsiniz. Fedakarlıklarınız görünür hale geliyor.

YENGEÇ BURCU

Sevgili Yengeçler ve yükselen Burcu Yengeç olanlar, mart ayı size yenilenmenin ve yeniden başlamanın şifrelerini vermeye hazırlanıyor. 2 Mart’taki Balık yeniayı ile ekonomik ve sosyal düzenlemelerle gidebilirsiniz. Sizi geliştirmediğini düşündüğünüz konuları çözmeye çalışmak yerine kendinize yeni bir çevre ve değerler kurabilirsiniz. Yurtdışı kaynaklı işleriniz, projeleriniz varsa bunların girişimiyle ya da mevcut durumuyla ilgili gelişmelerle ilgilenmek için ideal bir haftadasınız. Güneş ve Jüpiter’in de Balık burcundaki kavuşumu burada elde edeceğiniz imkanlara işaret ediyor. Medya ve haberleşme alanlarına ilgi duyabilir, burayla ilgili size ve topluma fayda sağlayacak işler yapabilirsiniz.

ASLAN BURCU

Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, mart ayı sizin için oldukça bereketli bir şekilde başlıyor. 2 Mart’ta Balık burcunda gerçekleşecek yeni ay ikili ilişkileriniz ve buna bağlı ekonomik durumunuzla ilgili iyileştirici etkiler getiriyor. Kendinizden taviz verdiğiniz veya net bir planla ilerleyemediğiniz konularda yeni bir sayfa açıyorsunuz. Bu kez, en çok da kendi değerleriniz için bir savaş vereceksiniz. Yönetici gezegeniniz Güneş’in Balık burcundaki Jüpiter ile kavuşumu, kendinizi motive etmek ve hangi yoldan gideceğinizi görmek konusunda sizi destekliyor. İmkanlar iyi ihtimaller doğurabilir. İş hayatınızda yeni bir yola giriyorsunuz. Bu ay eski sizi üzen ne varsa adeta rövanşını alacaksınız.

BAŞAK BURCU

Sevgili Başaklar ve yükselen Burcu Başak olanlar, romantik etkilerin hayatınıza fazlasıyla dahil olacağı bir mart ayı sizi bekliyor. 2 Mart’ta Balık burcunda gerçekleşecek yeniay duygusal anlamda size yoğun bir gündem getirebilir. Var olan ilişkiniz ya da hayatınızda nasıl bir birliktelik istediğinize dair düşüncelerinizde yeniliklere gidiyorsunuz. Balık burcundaki Jüpiter ve Güneş’in kavuşumu, tanışacağınız yeni insanlara, kuracağınız ortaklıklara işaret ediyor. Birçok seçenek, imkân ve insanla bir araya gelebilir, ilgi odağı olabilirsiniz.

TERAZİ BURCU

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, yepyeni ideallerle yolunuza devam edeceğiniz bir aya giriyorsunuz. 2 Mart’ta Balık burcunda gerçekleşecek yeni ay ile günlük yaşantınızı yeniden bir düzene koyacağınız bir döneme giriyorsunuz. Yanlış anlaşılmalar ya da kendinizi ifade edemediğiniz konularda yaşayacağınız bazı sorunlar sizi yeni kararlara itebilir. Çalışma ortamınızda yeni iş birlikleri ve destekler söz konusu olabilir. Beslenme düzeninizi değiştirmek hem fazla kilo alımını önleyecek hem de kendinizi daha zinde hissetmenizi sağlayacaktır. Güneş ve Jüpiter’in de Balık burcundaki kavuşumu, buradaki çabalarınızı karşılıksız bırakmayacak birtakım iyi sonuçlar getirebilir.

AKREP BURCU

Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, hafifleyeceğiniz ve mutlu hikayeler yazacağınız bir mart ayı sizi bekliyor. 2 Mart’ta Balık burcunda gerçekleşecek yeniay ile duygusal dünyanızla ilgili iyi destekler almaya başlıyorsunuz. Artık mutlu olmaya hazır olduğunuzu ve kendiniz için fedakârlık yapmanız gerektiğini düşünebilirsiniz. Sevmek ve ortaya bir şeyler çıkarmakla ilgili yeteneklerinizi değerlendirmek isteyebilir, kalbinize ve kendinize yeni bir şans tanıyabilirsiniz. Güneş ve Jüpiter’in de Balık burcundaki kavuşumu, buradaki motivasyonunuzu arttırıyor. Sevmenin iyileştirici etkisiyle tanışıyorsunuz.

YAY BURCU

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, yeterli olmadığınızı düşünürken aslında fazlasıyla kazançlı çıkacağınız bir mart ayına giriyorsunuz. 2 Mart’ta gerçekleşecek Balık yeni ayı ile ev ve yuva kavramı üzerinde daha fazla düşünebilirsiniz. Eviniz ya da ailenizle ilgili sorumluluklar alabilir, aile üyelerinizle olan ilişkinizi iyileştirmek adına birlikte seyahatler düzenleyebilir, evinizin dekorasyonuyla ilgilenebilirsiniz. Diğer yandan, kendi ailenizi kurmakla ilgili adımlar da atabilirsiniz. Güneş ve Jüpiter’in Balık burcunda bir araya gelmesi, buradaki şansınızı katlıyor ve verdiğiniz çabayla eşdeğer sürprizleri saklıyor. Gayrimenkul alımından evlilik düşüncelerinize kadar birçok konuda iyi fırsatlar elde edebilirsiniz.

OĞLAK BURCU

Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, 2 Mart’ta Balık burcunda gerçekleşecek yeni ay görmezden geldiğiniz bazı konuları ve fikirleri gün yüzüne çıkarabilir ve sizi bu konuda cesaretlendirebilir. Söylemleriniz, fikirleriniz ve diğer insanlarla olan paylaşımlarınız konusunda kendinize yeni bir stil belirliyorsunuz. Kiminle ne kadar konuşmanız ve ne konuşmanız gerektiğiyle ilgili düzenlemelere gidebilirsiniz. İlişkilerinizi yeniden kuruyorsunuz. Güneş ve Jüpiter’in de burada kavuşacak olması ortaya koyacağınız geniş çaplı fikirlere dikkat çekiyor. Yeni anlaşmalar imzalayabilir, mevcut durumunuzu iyileştirecek yeni yollar bulabilirsiniz.

KOVA BURCU

Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, hayatınıza yeni değerler katacağınız bir mart ayına başlıyorsunuz. 2 Mart’ta gerçekleşecek Balık yeniayı parasal anlamda yeni ve önemli gelişmeler getirebilir. Fedakarlıklarınız ve değerleriniz yön değiştiriyor. İhmal ettiğiniz her şeyle ilgilenmeye başlayabilir, yeni kazanımlar elde edeceğiniz bir sürece girebilirsiniz. Harcama ve beslenme düzenlerinizde sağlığınız için iyi olan seçeneğe göre hareket etmelisiniz. Bu sizi mental olarak da iyi hissettirecektir. Değer kavramınıza yeni anlamlar yüklüyorsunuz.

BALIK BURCU

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar, kendinizi parlarken bulacağınız bir Mart ayına başlıyorsunuz. 2 Mart’ta burcunuzda gerçekleşecek yeni ay ile hızlı ve önemli bir haftaya giriyorsunuz. Merhametin ve fedakarlığın dengesini yeniden kurmayı öğrenebilirsiniz. Yaşantınızla ilgili önemli farkındalıklar edinebilir, artık kendiniz için yaşamayı daha fazla tercih edebilirsiniz. Güneş ve Jüpiter’in burcunuzdaki kavuşumu, kendinizi daha zinde ve şanslı hissetmenizi sağlayacaktır. Birçok alanda yenilendiğinizi, sorunlarınıza çözüm bulabildiğinizi görebilirsiniz. Hem kariyeriniz hem de aşk hayatınızı etkileyecek fırsatlar elde edebilir, dikkatleri üzerinize toplayabilirsiniz. Beslenme düzeni ve kilo alımı konusunda dikkatli olmalı, tüketimde aşırıya kaçmamalısınız.