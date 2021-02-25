Ayı Mantarı Nedir, Nerede Yetişir Ve Yenir Mi? Ayı Mantarı Faydaları, Yetiştiriciliği Ve Özellikleri

Doğada farklı isimlerle de anılan ayı mantarı, son dönemlerin en dikkat çekici mantar türleri içerisinde geliyor. Özellikle farklı yemek türlerinde tüketilip tüketilmeyeceği konusunda internet üzerinden bilgi alınmaya çalışılmaktadır.



Ayı Mantarı Nedir?



Çörek ya da porçini mantarı olarak da bilinen ayı mantarı, özellikle Türkiye'de sıkça rastlanan mantar çeşitleri içerisinde yer alır. Koyu renkli olması ile beraber şapka uzunluğu 12 cm’ye kadar çıkmaktadır. Özellikle verimli topraklarda çok daha yüksek boyutlara ulaşabilmektedir.



Ayı Mantarı Nerede Yetişir?



Ayı mantarı özellikle Türkiye'nin birçok farklı bölgesinde rahatlıkla yetişebiliyor. Bu doğrultuda hem kendiliğinden yetişmekte hem de özel olarak yetiştiricilik kapsamında ele alınmaktadır. İstenilen lezzet ve sağlığa ulaşabilmesi için ise mutlaka verimli topraklara ihtiyaç duyar. Tabii fazla verimli olmayan topraklarda da yetişme özelliğine sahip olduğunu söylemek mümkün.



Ayı Mantarı Nerede Bulunur?



Ayı mantarı Türkiye'de özellikle bol yağışlı alanlarda bulunur. Bu sebepten dolayı Karadeniz Bölgesi'nde çam ve meşe ağaçlarının yakınlarında bulunan bir mantar türü olduğunu dile getirmek gerekir. Özellikle eylül ayına kadar mantar yetişmesi ile beraber bu dönem içerisinde toplanabilir.



Ayı Mantarı Yenir mi ve Zehirli mi?



Genel olarak ayı mantarının zehirli olmadığını ve tüketilebilir bir mantar türü olduğunu söylemek mümkün. Ancak bilindiği üzere her mantar türü yenmez. Aynı zamanda zehirli olmayan birtakım mantar türleri çevresinden etkilenmek suretiyle zehirli bazı unsurları taşıyabiliyor. O yüzden doğru ve dikkatli bir şekilde toplanması ile beraber, uzmanlar kontrolü altında değerlendirilmesi büyük bir öneme sahiptir. Genel olarak ise zehirli olmadığı ve farklı yemek türleri tüketilebilecek bir mantar türü olduğu söylenebilir.



Ayı Mantarı Faydaları



Özellikle düşük bir kaloriye sahip olması ile beraber diyet konusunda ayı mantarı en önemli türler içerisinde geliyor. Aynı zamanda sunduğu faydaları ile beraber birçok değişik avantaj sağladığını söylemek gerekir.



- Antitümör ve antidiyabetik özellikler taşır. Bu yüzden diyabet ve kansere karşı koruyucudur.

- Birçok farklı mineral ve kalsiyum barındırması ile bağışıklık sistemini güçlendirir.

- Düşük bir karbonhidrata sahip olması ile beraber kilo aldırmaz ve diyet için uygundur.

- B vitamini barındırması ile beraber kalp sağlığını korur, aynı zamanda saçları ve cildi koruyucudur.

- Kansızlık çekenler için zengin bir mineral yapıya sahiptir.

- Fosfor ve demir içerdiği için çocuklar için özellikle güçlü bir besin kaynağıdır.



Bu gibi birçok özelliği ile beraber farklı yemek türlerinde ya da salatalarda ayı mantarı tüketilebilir.



Ayı Mantarı Nasıl Yetiştirilir? Ayı Mantarı Yetiştiriciliği



Ayı mantarı özellikle verimli toprakları seven mantar türleri arasında yer almaktadır. Aynı zamanda bol yağışlı ihtiyaç duyduğu için, yıl içerisinde yoğun yağış alan yerlerde yetiştirilmesi gerekir. Aynı zamanda ilaçlama ve gübreleme ile beraber özel olarak yetiştirilmektedir. Ülkemizde daha çok Karadeniz bölgesinde yetiştirilen bir mantar türü olarak öne çıkıyor.



Ayı Mantarı Özellikleri



Ay mantarı özellikle hem lezzetli hem de sağlıklı bir mantar türüdür. Aynı zamanda kalp ve damar sağlığını koruyan bir özellik taşıdığı için çok fazla tercih edilir. Diğer yandan sağlıklı bir şekilde tüketilmesi ile beraber, diyet için en uygun mantar türleri arasında yer alır.