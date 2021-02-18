Ayçiçeği Nasıl Yetişir? Ayçiçeği Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Ayçiçeği yetiştiriciliği oldukça fazla olarak yapılmaktadır. Hem yemeklerin hem de özellikle kızartmaların vazgeçilmezi olan ayçiçek yağı üretiminde kullanılır. Aynı zamanda ayçekirdeği de yine ayçiçeğinden alınmaktadır. Güneşe doğru yönelme hareketi yapmasından dolayı günebakan olarak da bilinmektedir. Genel olarak ayçiçeği yağ elde edilmek için yetiştirilmektedir.



Ayçiçeği Nasıl Yetişir?



Ayçiçeği tüm toprak türlerinde yetişebilmekte olan nadir bitkiler arasında yer almaktadır. Ancak en yüksek verimin alınması için organik maddece zengin olan topraklarda yetiştirilmesi önerilmektedir.



Hem dünyada hem ülkemizde genel olarak yağlık olarak yetiştirilmektedir. Nisan ayında ekimi yapılmalıdır. Erken ekildiği takdir de daha fazla verim alınmaktadır.



Ayçiçeği Nerede Yetişir?



Ayçiçeği, soğuğa karşı oldukça dayanıklı olan bir bitkidir. Dünyanın hemen hemen her yerinde ayçiçeği yetiştirme imkanı bulunmaktadır. Ülkemiz de en fazla olarak Tekirdağ da ayçiçeği yetişmektedir. Hemen sonrasında ise Edirne gelmektedir.



Ayçiçeği Marmara bölgesinde yoğun olarak yetiştirilmekte olan bir bitkidir. Dünya da ise Brezilya da ayçiçek üretimi yaygın olarak yapılmaktadır. Dikkat edilmesi gereken bazı ayrıntılara önem verildiği takdir de ayçiçeği yetiştirmek oldukça kolay olduğu için birçok kişi tarafından tercih edilmektedir.



Ayçiçeği Türkiye'de Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Ayçiçeği en yoğun olarak Trakya civarlarında yetiştirilmektedir. Akdeniz bölgesinin iç kısımlarında da ayçiçeği yetiştiriciliği yoğun olarak yapılmaktadır. Türkiye'de bulunan tüm topraklar ayçiçeği yetiştirmek için oldukça uygundur.



Ayçiçek ekilen bölgenin rüzgarlara karşı da korunaklı bir hale getirilmesi oldukça önemlidir. Aynı zaman da ayçiçekleri çok sıkı olarak ekilmemeli ve aralarda mutlaka yeterli boşluk bırakılmalıdır. Kazık kök yapısına sahip olan ayçiçeği diğer bitkilere oranla kuraklığa daha fazla dayanıklılık sağlamaktadır.



Ayçiçeği En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Türkiye'de ayçiçeği en yoğun olarak Marmara da ve Trakya bölgesinde yetiştirilmekte olan bir bitkidir. Ayçiçeği tarlaları ayrıca oldukça güzel bir görünüme de sahiptir. Ülkemiz de yoğun olarak Tekirdağ, Edirne, Konya, Kırklareli ve Adana'da yetiştirilmektedir.



Ayçiçeğinin yetiştiği ortamın doğrudan olarak güneş ışığı alması oldukça önemlidir. Olumlu koşullar sağlandığı takdir de oldukça verimli bir şekilde ayçiçeği üretimi yapmak mümkün hale gelmektedir.