Ayakta Ödem Neden Olur? Ayakta Oluşan Ödem Nasıl Oluşur, Nasıl Geçer? Bacaktaki Ödeme Ne İyi Gelir?

Modern yaşamın hızlı ve tempolu akan ritmi insanlarda çok farklı sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Daha kapalı alanlarda yaşayan ve çalışan modern çağ insanının zamanla bazı organlarında deformasyonlar bile gözlemlenmektedir. Bunun en bilinen örneği cep telefonu kullanımından kaynaklı boyun ağrıları ve kamburlaşmalardır. Bir başka rahatsız edici sağlık sorunu ise ödem oluşumlarıdır. Bilhassa ağır işlerde çalışanlarda, sürekli aynı ritmik hareketleri yapmak zorunda kalanlarda, uzun süreli ayakta durarak çalışmak zorunda olanlarda, obez ve benzeri sağlık sorunları bulunan kimselerde ödem oluşması görülmektedir. İşte ilgiyle okuyacağınız ayakta ödem oluşumu, ayakta ödem neden ve nasıl oluşur gibi konu hakkında çok ayrıntılı ve yararlı bilgileri sizler için derledik

Ayakta Ödem Neden Olur?

Ödem, vücuttaki kan damarlarının yani kılcal damarların sıvı sızdırması sebebiyle meydana gelmektedir. İşte sızan bu sıvı, damar çevresindeki dokularda birikerek şişmeye sebep olur. Ödem, damarlardan dokulara sızan aşırı sıvının sebep olduğu şişliklere verilen isimdir. Aslında ödem vücudun herhangi bir bölümünde meydana gelmesi mümkün olsa da daha çok; bacaklarda, ayak bileklerinde, ayaklarda, kollarda ve ellerde görünür.

Ödem oluşumunun pek çok sebebi vardır. Ayakta ödem oluşumunun da başlıca sebepleri aşağıdadır:

Ayakta ödem oluşumun ilk sırada gelen sebebi uzun süreli ayakta durmak veya oturmaktır.

Aşırı tuz tüketimi

Regl öncesi hormonal değişim

Gebelik

Öte yandan kullanılan bazı ilaçlar da ödeme sebep olabilmektedir.

Ödeme sebep olan bazı ilaç çeşitleri şunlardır:

Östrojenler

Steroidler

Bir grup diyabet ilacı

Antiinflamatuar ilaçlar

Ayakta Oluşan Ödem Nasıl Oluşur?

Ödem esasında çok çeşitlidir. Ayakta, bacakta ve bileklerde meydana gelen ödeme "periferik ödem" adı verilmektedir. Periferik ödem daha az olmakla birlikte ellerde ve kollarda da görülür. Periferik ödem genellikle dolaşım sistemi, lenf bezleri ya da böbrekler ile ilgili bir sorunun belirtisi olabilmektedir.

Ayakta Oluşan Ödem Nasıl Geçer?

Ayakta ödem, periferik ödem olup neden oluştuğunu anlayabilmek için hekimin izlediği yol şöyledir:

Hekim öncelikle hastanın şikayetlerini dinler

Hastanın tıbbi geçmişi iyice öğrenilir

Bu aşamadan sonra hekim fiziki muayeneye geçer

Genellikle fiziki muayene ödemin altındaki yatan sebepleri anlamak için yeterli olabilmektedir. Yani hastanın öyküsü ve hekimin fiziki muayenesi tanı için yeterli olmaktadır.

Fakat bunun yeterli olmadığı vakalarda ultrason muayenesi, manyetik rezonans görüntüleme, röntgen filmi gerekebilmektedir. Elbette kan ve idrar tahlilleri de doğru tanı için lüzumlu olabilmektedir.

Bacaktaki Ödeme Ne İyi Gelir?

Aslında hafif ödem genellikle kendiliğinden geçebilmektedir. Yoğun bir işgünün sonunda ayaktaki ödem basit uygulamalarla giderilebilir. Soğuk ayak masajı, bacakların kalp seviyesinden daha yüksekte bir süre tutulması gibi kolaylıkla yapılacak uygulamalar kişiyi rahatlatır ve ödemi ortadan kaldırır.

Fakat ciddi boyutlardaki ödemlerde mutlaka tıbbi tedavi gerekebilir. Evde yapılabilecek ve bacaktaki ödem başta olmak üzere ödeme iyi gelen bazı tavsiyeler şunlardır:

Öncelikle aşırı tuz tüketiminden uzak durmak gerekir.

Günlük su tüketimini makul ve istenilen seviyede tutmak zorunludur.

Ödem atıcı bazı besinleri bilinçli olarak ve düzenli bir şekilde tüketme de faydalıdır.

Magnezyum açısından zengin besinler tüketmek, B& gibi vitaminleri yeterli miktarda almak çok faydalıdır.

Bacağın hareket ettirilerek fazla sıvının kalbe doğru geri pompalanmasına yardımcı olur.

Şişmiş bacağın 15 dakikadan az olmamak üzere ve yaklaşık 30 dakika kadar kalp seviyesinden yüksekte tutmak son derece yararlı olacaktır.

Ağrılı bacak bölgesine fazla basınç uygulamadan masaj yapmak fazla sıvının hareket etmesine yardımcı olacaktır.