Ayaklarınız Sürekli Üşüyor mu? İşte Olası Nedenleri…

Kalp rahatsızlığının sonucu olabilir

Sürekli soğuk kalan ayaklar, dolaşımla ilgili bir soruna işaret edebilir. Vücudun yeterince hızlı kan pompalama kabiliyetini engelleyen kalp rahatsızlıklarının bir sonucu olması gibi... Bunun yanında uzmanlar, sigara içmek gibi yaşam kalitesini düşüren alışkanlıklarla birlikte, uzun süre oturmanın da bu konuya katkıda bulunabileceğini belirtiyor.

Anksiyete de tetikleyici bir etken



İlginç bir şekilde, anksiyete duyguları soğuk ayaklara neden olabiliyor. Vücudunuz panik veya gerginlik halindeyken, sisteminiz adrenalin salgılar. Uzmanlara göre bu hormon, hayatı tehdit eden bir durum olması halinde vücuda kan dolaşımı ve sıkıştırma yapar kan damarlarını şişirir. Endişeli olduğunuzda, vücudunuz kanı verimli bir şekilde, özellikle de ayaklarınıza doğru hareket ettirmede sorun yaşayabilir.

Diyabet hastalıklarının işareti olabilir



Kaygı ve dolaşım gibi faktörlerin ötesinde, çeşitli sağlık sorunları soğuk ayak parmaklarınıza katkıda bulunabilir. Tip 1 veya tip 2 diyabet teşhisi konan kişiler özellikle ayaklarında sinir hasarı yaşayabilir. Bu hasar, sıcaklığı düzenleyen sinirlerin işleyişini engelleyerek vücudun bu bölgesinde rahatsızlık hissine yol açabilir. Tip 2 diyabet hastaları durumlarından dolayı sağlıksız kan dolaşımından şikayetçiyse, bu durum soğuk ayakların başka bir nedeni olarak karşımıza çıkar.



Anemi hastaları için sorun olabilir



Anemiden muzdarip olanların da ayakları kolay ısınmayabilir. Vücudun yeterince kırmızı kan hücresi üretemediği bir hastalık türü olan anemi, genellikle demir eksikliğinden kaynaklanır. Düşük seviyeli kırmızı kan hücreleri ve hemoglobin seviyeleri, oksijen bakımından zengin kanın ayaklarınıza ulaşmasını engelleyebilir.



Tiroidinize baktırmanız gerekir

Soğuk ayakların tiroidinizle ilgili sorunlardan kaynaklanması da olası nedenler arasındadır. Eğer tiroid bezleri az çalışıyorsa vücut, ısıyı düzenlemek için yeterli hormon salgılamakta zorlanabilir ve bu da soğuk ayaklara yol açar.