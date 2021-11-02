Ayak Terlemesi Neden Olur, Hangi Hastalığın Belirtisidir? Ayak Terlemesi Nasıl Önlenir?

Ayak terlemesi günlük yaşamda normal meydana gelecek olaylar içerisinde yer alır. Bütünüyle fizyolojik bir durum olması ile beraber, aynı zamanda psikolojik etki üzerinden de ortaya çıkabilmektedir. Tabii aynı zamanda bazı hastalıkların belirtisi olarak da ifade edilir. Bu doğrultuda söz konusu ayak terlemesi olduğu vakit, buna karşı bazı çözüm yöntemleri bulunur.

Ayak Terlemesi Neden Olur?

Günlük yaşamda ayak terlemesi farklı sebeplerden dolayı söz konusu olabilmektedir. Özellikle heyecan ve stres gibi duygu değişimleri ayak terlemesinin nedenleri içerisinde gelir. Fizyolojik olarak ise egzersiz yapıldığı vakit ayak terlemesi yaşanabilir. Vücudun farklı bölümlerinde ortaya çıkan ter hızlı bir şekilde ortadan kalkabilir. Ancak ayakkabı ve çorap içerisinde yer alan ayaklar, burada sıkıştığı için uzun bir süre terli şekilde kalır. Hem fizyolojik hem de psikolojik olarak öne çıkması ile beraber, ayak terlemesi gün içerisinde yaşanan doğal durumlar içerisinde gelir. Tabii bunun dışında bazı hastalıklar üzerinden de ortaya çıktığını ifade etmek mümkün.

Ayak Terlemesi Hangi Hastalığın Belirtisidir?

Ayak terlemesi ile beraber belirti olarak ortaya çıkan birtakım hastalıklar söz konusudur. Özellikle ayakların çok sık bir şekilde terlemesi üzerinden mantar hastalığının meydana geldiğini ifade etmek mümkün. Yani mantar hastalığının ortaya çıkabileceğini düşünmek gerekir. Diğer yandan normal terlemenin üzerinde aşırı bir terleme söz konusu olduğu vakit, hiperhidrozis rahatsızlığından bahsetmek mümkün olabilir. Vücudun hangi bölgesinde ortaya çıktığı durumuna bağlı olarak bu rahatsızlık farklı biçimlerde şekillenir. Böyle durumlarda mantar ya da hiperhidrozis gibi hastalıklar karşısında, mutlaka uzman bir doktora görünmek gerekmektedir. Eli alacak teknik ve teşhis ile beraber tedavi yöntemleri kapsamında sonuç elde edilir.

Ayak Terlemesi Nasıl Önlenir?

Özellikle ter ayak ile beraber ayak parmaklarında kolay bir şekilde sıkışır. Sonuçta hangi mevsim olursa olsun ayaklar, ayakkabılar içerisinde çoraplar ile beraber uzun bir süre kalır. Böyle durumlarda ele alınması gereken birtakım çözüm yöntemleri bulunmaktadır. Ancak unutulmamalı ki bu çözüm yöntemleri periyodik şekilde ele alınmalı ve uygulanmalıdır.

- Ayaklar günde en az bir kez yıkanmalı ve kurulanmalıdır.

- Pamuklu ya da bambu gibi kumaşlardan çoraplar kullanılmalıdır. Çünkü bu çorap türleri hızlı bir şekilde emer.

- Çoraplar mutlaka günde en az 1 defa değiştirilmelidir.

- Düzenli olarak ayak bakımının yapılması gerekir.

Genel anlamda yukarıdaki çözüm yöntemleri kapsamında, ayak terlemesinin önüne önemli oranda geçme şansı elde edilebilir. Böylece yaşanabilecek ayak terlemesinin azaltılması veya bütünüyle ortadan kalkma şansı yakalanabilmektedir.

Ayak Terlemesine Karşı Ayakkabının Önemi Nedir?

Çorap ile beraber aynı zamanda ayak terlemesine karşı ayakkabıların önemi oldukça büyüktür. Özellikle genetik olarak bazı kişilerin ayakları çok daha fazla ve aşırı oranda terler. Böyle durumlarda hava alan ayakkabı türleri tercih etmek büyük öneme sahiptir. Özellikle iyi bir deriden yapılmış olan ayakkabıları kullanmak bu konuda en önemli hususlardan biridir. Böylece ayak mantarı gibi farklı rahatsızlıkların yanı sıra, terleme gibi sorunlardan kurtulma şansı elde edilir. Tabii tüm bunların dışında mutlaka periyodik olarak ayakların bakımı en önemli hususlardan biridir. Çorap değişimi ya da doğru çorap kullanımı bu bağlamda öne çıkar.