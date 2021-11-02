Ayak Baş Parmağı Ağrısı Neden Olur? Sağ Ve Sol Baş Parmağı Neden Ağrı Yapar, Uyuşukluk Neden Olur?

Sağ ve sol ayak başparmak ağrısı, genel olarak yanlış ayakkabı seçiminden kaynaklı olabileceği gibi başka nedenlerden dolayı olan bir sorundan da kaynaklanabilmektedir. Bunun neticesinde başparmakta hareket kısıtlılığı bir diğer deyiş ile halluks rigidus oluşabilmektedir. Bu hastalığa tıp literatüründe ayak başparmak kireçlenmesi ismi verilmektedir.

Sağ ve Sol Ayak Başparmak Ağrısı ve Uyuşması Neden Olur?

İlerleyen yaşlarda ortaya çıkabilen ayak başparmağındaki hareket kısıtlılığı, ayakkabı giyememe, kemik çıkıntılar gibi problemler kişinin yaşam kalitesini düşürmektedir. Sağlık problemleri ya da yanlış ayakkabı seçimi sebebiyle özellikle de başparmaklar çok daha olumsuz etkilenmektedir.

Zaman geçtikçe ayak başparmağında kireçlenme ya da hareket kısıtlılığı meydana gelmektedir. Ortaya çıkan bu hastalığa halluks rigidus (sert parmak) ismi verilmektedir. Tarak kemiği ile parmak kemiğinin arasında yer alan kıkırdak dokusunun aşınması ve buna bağlı şekilde eklem etrafında kemik çıkıntılarının oluşması parmak hareketini büyük ölçüde kısıtlamaktadır. Bunun neticesinde de başparmakta ağrı oluşmaktadır.

Sağ ve Sol Ayak Başparmağında Ağrının ve Uyuşmanın Nedenleri Nelerdir?

Sağ ve sol ayak parmağındaki uyuşmanın ve ağrının pek çok sebebi bulunmaktadır. Bu sebeplerden birkaç tanesi şu şekilde sıralanmaktadır

Osteoartrit (yaygın olan kıkırdak aşınması rahatsızlığı)

Eklemi ilgilendirmekte olan parmak kırıkları ve ciddi şekildeki yaralanmalar

Romatizmal nitelikteki hastalıklar

Kötü ve rahatsız bir ayakkabı seçimi

Gut hastalığı (kan içerisindeki ürik asit yüksekliğine bağlı olan yumuşak doku kireçlenmesi)

Yapısal anormalliklerin ortaya çıkması (ayak arkında azalma ya da artma, yayvan ayak vb.)

Şeklinde ifade edilmektedir.

Sağ ve Sol Ayak Başparmak Ağrısı Nasıl Teşhis Edilir?

Halluks rigidus ilerleyebilen bir hastalık türünü oluşturmaktadır. İlerleyen dönemler içerisinde ağrı dayanılmaz şekilde artmaktadır. Eklem hareketi yok denilebilecek kadar azalmaktadır. Hastalığın erken teşhisi ise kolay tedavi edilebilmesini önemli kılmaktadır. Hastalığın erken dönemi içinde; ağrı, esasen eklem hareketlerinde azalma şeklinde bilinen sertlik, koşma ya da çömelme gibi faaliyetlerde zorlanma, atak zamanlarında şişme ve kızarıklık görülmesi durumunda doktora görünmek gerekmektedir. Ayak başparmağında, sertlik, ağrı ve hareket kısıtlılığı hissedildiğinde Ortopedi bölümüne başvurmak gerekmektedir. Ortopedi uzmanı gerekli olan muayene ve film neticesine bakarak tedavi yöntemini belirlemektedir

Sağ ve Sol Ayak Başparmağında Ağrı ve Uyuşma Nasıl Tedavi Edilir?

Sağ ve sol ayak başparmağının tedavisi erken teşhise bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Hastalığın erken teşhisinde şu tedaviler uygulanmaktadır.

Ayakkabı değişikliğinin yapılması ve geniş uçlu olan ayakkabıların seçilmesi

Metatarsal pad kullanımının sağlanması

Aktivite düzenlemelerinin yapılması

İlaç tedavisinin uygulanması (Non-steroidal anti-enflamataur olan ilaçlar)

Ağrılı ve kızarıklık olan dönemlerde buzlu fizik tedavi uygulanmaktadır. Ağrının arttığı atak zamanlarında kortizon enjeksiyonu da uygulanabilmektedir. Hastalığın aşamasına bağlı şekilde cerrahi yöntem tavsiye edilmektedir. Erken dönem içerisinde eklem tıraşlanması (çeylektomi) gerçekleştirilmektedir. Geç dönemdeyse protez cerrahisi ya da daha sık olarak uygulanmakta olan eklem dondurma (artrodez) şeklindeki cerrahi yöntem de uygulanabilmektedir.

Eklem dondurma pek çok hasta için korkutucu görünebilmektedir. Bu tedavi, esas olarak eklem kıkırdağının bütünüyle aşındığı ya da parmak hareketlerinin oldukça kısıtlandığı durumlarda uygulanmaktadır. Kemiklerin birbirlerine sürtmemesi, parmağın ideal pozisyonda kalabilmesi için eklem kıkırdakları temizlenerek kemikler birbirlerine sabitlenmektedir.