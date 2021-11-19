Ay tutulması astrolojiyi nasıl etkileyecek? Aygül Aydın Ay tutulmasının burçlara etkisine değindi

Astrolog Aygül Aydın, köşesinde Ay tutulmasının astroloji dünyasına etkisini anlattı. İşte Aydın'ın "19 Kasım Ay tutulması yirmi senelik döngüyü bitiriyor!" başlıklı yazısında yer alan ifadeler:

"Bugün sığınaklara falan kaçmanıza gerek yok. Olay ve durumları sakın ola abartmayın. Sadece gün içinde sizi aşacak sorumlulukları gereğinden fazla üstlenmeyin. Daha sakin ve yavaş bir gün geçirmeyi seçin. Kimsenin sizin dengenizi bozmasına izin vermeyin.

İçinizden de dışınızdan da bu nasıl tutulma böyle dediğinizi ya da diyeceğinizi duyar gibiyim.

Bu hayatınızı evirdi çevirdi, sağa büktü olmadı biraz da sola büktü. Geçmişe sıçradı sonra geçmişi aldı geleceğe kattı. Elinizdeki sebepler sizleri kör bir noktaya taşıdı. Kendi hayatınızı dışarıdan izlemek istiyorsunuz. Çünkü içinden çıkamayacağınızı düşünüyorsunuz. Bu düşünce o kadar yanlış ki…

Tüm hizmetlerinizde yaşam tarzınızda ve anlayışınızda eksik olan empati, dolunay ve tutulmalar zamanlarında krizler ya da yüzleşmeler olarak bize yansır. Lakin canınız yanıyorsa bir yerlerde az empati yapmış olabilir miyim sorusunu kendiniz için doğru soru olarak sorabilirsiniz.

Ezber, empati yoksunu insanların kullandığı bir yöntemdir. Konun içine girip gerçekten öğrenmeye niyet ederseniz bir şeyleri ezberlemek ya da akılda tutmak zorunda kalmazsınız. Ay tutulması sizden ezberleri bozmanızı istiyor. Hem ezberler bozulmak için değil midir :)

Ay tutulması var olan içgörü ve ilerleme için bir fırsat olduğuna işaret eder. İnsanlar genellikle çaresizlik hissi nedeniyle bu zamanlarda duygusal olarak tepki verirler. Hayatlarının olmasını istedikleri yer ile şu anda olduğu yer arasındaki mesafenin farkına varırlar.

Çoğu zaman, bu boşluğu gördüklerinde üzülürler. Hayata çok fazla boşluk vermemeniz için sürekli üretmeyi ve çalışmayı seçmelisiniz. Yaşam boşlukları sevmiyor maalesef…

Mars-Uranüs karşıtlığı etkisi işin içinde olduğu için sürekli her yerde duyabiliyorsunuz deprem, patlama, ani çıkış ve inişler gibi konular önünüze gelebilir. Duyabilirsiniz de …

Hayatın akışında bunlar hep mümkün olurken bu tutulma zamanları daha güçlü ve net olabilir. "

AYGÜL AYDIN'IN YAZISININ TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN