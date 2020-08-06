Ay Taşı Nedir, Nerelerde Ve Nasıl Bulunur? Ay Taşı Nasıl Anlaşılır? Özellikleri Ve Faydaları

Dünya çapında oldukça fazla kıymet gören en değerli taşlar arasında ay taşı gelmektedir. Farklı takı ve mücevherler de kullanılan bu taş ilk medeniyetlerde özellikle Romalılar tarafından çok fazla kullanılmıştır. Sunduğu özellik ve faydalar ile beraber estetik yapısı üzerinden pek çok alanda değerlendirilir.

Ay Taşı Nedir?

Aytaşı, ‘moon stone’ veya ‘Toprak ana taşı’ şeklinde ifade edilen en değerli yeraltı madenlerinden biridir. Daha çok yarı şeffaf halde beyaz rengi üzerinde bulunur ve çıkarılır. Aynı zamanda mavi ve turuncu renklerinin de bulunduğunu söylemek gerekir. Kıymetli bir taş olması ile beraber pek çok takı eşyası üzerinde değerlendirilmektedir.

Ay Taşı Nerelerde ve Nasıl Bulunur?

Ay taşı dünyanın birçok farklı yerinde bulunan ve çıkarılan en değerli taşlar içerisinde yer almaktadır. Bunlar arasında Brezilya, Madagaskar, Amerika, Almanya, Hindistan, Meksika ve Tanzanya gibi birçok değişik ülke Yer alıyor. Çıkarıldıktan sonra özel işlemlerden geçerek farklı şekiller alan ay taşı, özellikle mücevher olarak yaygın şekilde değerlendirilmektedir.

Ay Taşı Nasıl Anlaşılır?

Özellikle ay taşı ile yapılan herhangi bir ürün ele alındığı zaman görünümünün gerçek olup olmadığını anlamak mümkün. Aynı zamanda ışığa yan tutulduğu zaman mor bir ışık ortaya çıkarır. Mutlaka içi ile dışının uyumlu olması gerekmektedir. Çünkü ay taşı doğal yapısında bu şekilde bulunur. Bu sebepten dolayı ay taşı kırıldığı zaman iç ve dış yapısına bakıldığında, gerçek olup olmadığı anlaşılabilmektedir. Ayrıca imitasyon olanların yeşil boyandığı için ateşe tutulduğu zaman boyasının çıktığı görülür. Bu özellikleri ile beraber ay taşını anlamak oldukça kolaydır.

Ay Taşı Özellikleri

Gökkuşağı olarak da bilinen ay taşı güneşe tutulduğu zaman özellikle hoş bir mavi renk ortaya çıkarmaktadır. Özellikle yansıttığı mavi renk kendine has ve özel bir renktir. 6- 6,5 gibi bir sertliğe sahip olduğundan narin bir yapısı bulunur. Bu sebepten dolayı takı olarak kullanılırken çok dikkat etmek gerekmektedir. Aynı zamanda ay taşı evde dekoratif amaçlı yaygın kullanılan taşlardan biridir. Her ne kadar ay taşı takı olarak tene dokunduğunda daha etkili olsa dahi, cepte de taşınabilmektedir.

Ayrıca özellikleri arasında ay taşı günlük ritmi dengeler ve duygusal açıdan da dengeleyici bir yapıya sahiptir. Hassas bir yapısı olduğundan dolayı kullanırken çok dikkat etmek gerekir. Aynı şekilde temizlerken de güneşe tutmak yeterlidir. Kimyasal bazı ürünler ve su ile sabun gibi maddelerden uzak tutmaya özen gösterilmelidir.

Ay Taşı Faydaları

Ay taşı özellikle sunduğu faydalar ile çok popüler ve yaygın kullanılan değerli madenler içerisinde yer almaktadır. Sağlık açısından ve aynı zamanda manevi olarak insana önemli etkiler sunmaktadır.