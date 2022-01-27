Ay Düğümü Nedir, Neyi İfade Eder? Ay Düğümünün Etkisi

Ay düğümü son yıllarda Batı Astrolojisi'nde de fazlasıyla önem kazanan Ay düğümleri kişinin doğum haritasının gizli şifreleridir. Hint Astrolojisi'nde önemli bir yeri olan Ay düğümleri, astronomik olarak gerçek gezegenler değillerdir, hesaplanarak bulunan gökyüzü noktalarıdır.

Ay düğümü nedir?

Ay düğümü , Ay'ın iki yörünge düğümünden , yani Ay'ın yörüngesinin ekliptik ile kesiştiği iki noktadan biridir . Yükselen (veya kuzey ) düğüm, Ay'ın kuzey ekliptik yarımküreye hareket ettiği yerdir, alçalan ( veya güney ) düğüm ise Ay'ın güney ekliptik yarımküreye girdiği yerdir.

Ay düğümü neyi ifade eder?

Astrolog Şenay Yangel'e göre Ay düğümü, kişinin ruhsal gelişimi, psikolojik travmalar, büyük başarılar gibi hayati önem taşıyan konularda kişinin kendini keşfetmesine yardımcı olup engin yaşam yolculuğunda hedeflerini belirleyip yönünü tayin edebilmesi adına harika ipuçları verir.