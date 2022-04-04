Avukatlar Günü Ne Zaman? 2022 Avukatlar Günü Sözleri ve Mesajları

Anayasa ile güvence altına alınan ve dolayısıyla kamusal bir hak olan savunma hakkının tek temsilcisi olan hukukçuların Avukatlar Günü kutlanmaya hazırlanıyor. Avukatlar Günü mesajları ve sözleri bu özel günde paylaşılmaya hazırlanıyor. Peki, Avukatlar Günü ne zaman, hangi gün? İşte, 2022 Avukat Günü sözleri...

AVUKATLAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Anayasa ile güvence altına alınan ve dolayısıyla kamusal bir hak olan savunma hakkının tek temsilcisi olan avukatlar için her yıl, 5 Nisan tarihi 'Avukatlar Günü' olarak kutlanıyor. Yapılan araştırmalar sonucu ilk olarak İstanbul Barosu'nun 70 yıl önce 5 Nisan 1878 de toplanıp genel kurul yapmış olduğu anlaşılmış ve 5 Nisan Avukatlar Günü ilan edilmiştir.

AVUKATLAR GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI

Zor zamanlarımızda bizlere yardımcı olan avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyorum.

Haklının yanında dimdik ayakta duran ve tüm gücünü kullanan avukatlarımıza selam olsun. Avukatlar Gününüz kutlu olsun.

Avukatlar Gününüz Kutlu Olsun.

Hukuku üstün kılmak ve insan onuruna yakışır bir adalet sağlamak için büyük sorumluluk üstlenen tüm avukatların Avukatlar Günü kutlu olsun.

Hak ve hukukumuzu koruyan avukatlarımızın, Avukatlar Gününü kutlarım.